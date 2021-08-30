На днях в Польше одним из судов было вынесено оправдательное решение по делу оппозиционного политика Владислава Фрасынюка. Последний имел неосторожность раскритиковать польских силовиков из-за того, что они жестко задерживали нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые проникали в республику через территорию Белоруссии. «Я с тревогой смотрю на это высокомерие, грубость, простодушие. Честно говоря, слово «солдат» унизительно для всех, кто был с польскими миссиями за границей, потому что у меня сложилось впечатление, что это стая. Стая собак, окружившая бедных, слабых людей», — заявил во время комментирования миграционного кризиса политик.

Лукс Ван Лейден. Правосудие

На это заявление мгновенно отреагировали в силовом блоке страны. Так, о намерении подать заявление в прокуратуру по поводу унижения чести и достоинства тех, кто носит погоны, высказывали и министр обороны Польши Мариуш Блащак, и генерал Роман Полько, и бывший командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скжипчак, и еще ряд представителей армии и полиции. В итоге дело Франсынюка дошло до суда, польские силовики уже потирали руки в ожидании сурового наказания для строптивого политика… Но польский суд не узрел никакой вины в словах оппозиционера и никак его не наказал.

Одной из самых заметных реакций на оправдательное решение стало недовольное высказывание министра юстиции и по совместительству генерального прокурора Польши Збигнева Зебро. На своей странице в Twitter чиновник раскритиковал судью, намекнув на политическую мотивацию его решения.

«Приговор суда, который оставляет Фрасынюка безнаказанным, несмотря на его словесные нападения на силовиков, показывает, в каком состоянии у нас находится судебная власть. Судья может иметь свои взгляды, но, идя в зал суда, он должен забывать о них и быть беспристрастным. Но не выносить политически мотивированные приговоры», — сказано в сообщении министра Зёбро.

Однако польские пользователи Twitter слова министра в целом не поддержали. Так, многие из них раскритиковали Збигнева Зёбро за сам факт публичной критики решения суда. В этом узрели посягательство на независимость правосудия от правительства:

Gov.pl Збигнев Зебро

«Министр юстиции и генеральный прокурор, который публично комментирует решение независимого суда, прекрасно показывает, в каком трагическом состоянии находится в Польше законность», — указал @Wojciech_Baluch.

«Министр юстиции и глава Генеральной прокуратуры, который публично критикует приговор суда, невообразимо непрофессионален. На это даже жалко смотреть. Хотя… Чего еще от него можно ждать. Уже привыкли», — заявил @Anika15199449.

«Решение суда, который у нас независим, комментирует и критикует генеральный прокурор и министр. Это просто комедия и курьез», — считает @Artur93360109.

Многие обратили внимание, что раскритиковавший оправдательное решение суда Збигнев Зёбро является министром юстиции, стало быть, именно он ответственный за порядок в сфере соблюдения законов. И если он критикует положение дел в польских судах, с него самого и должен быть спрос:

«Проблема приговоров, которыми недоволен министр, в его собственной неэффективности. Министерство юстиции и Генеральная прокуратура ставит многих людей на должности судей, связанных с властью», — заявил @CezaryNowak7.

«Хорошо, мы всё это давно знаем. Но что вы будете с этим делать?» — интересуется @mikesh_.

«Но мы это знаем, господин министр… Мы ожидаем перемен, и они обязательно произойдут. Потому что не только Вы, а никто больше не верит в приговоры и наши суды», — сетует @Jowita77732510.

(сс) Adrian Grycuk Министерство юстиции Польши

«И это говорит человек, по поручению которого наши суды и деградируют. Это самокритика?» — отрезал @ReniSkoczek.

«У меня все время складывается впечатление, граничащее с уверенностью, что он, наш министр юстиции, неэффективен, раз так недоволен работой в своей же сфере ответственности. Пришло время подать в отставку», — утверждает @Hammer63516815.

«А почему Вы прекратили расследование Фонда правосудия, которым располагаете? Теперь вы видите, в каком состоянии находится правосудие в Польше, и это только по Вашей вине. Сколько можно терпеть скандалы — то улики уничтожаются, то дела об убийствах закрываются, то документы теряются… Это фиаско», — отмечает @MarcinZawieruch.

«Согласен с нечестностью судей. Как только, господин Зебро, Вы придете к власти — сразу исправите ситуацию!.. Хотя нет, подождите…» — иронизирует @malpawzielonym.

Наиболее радикальных противников власти настолько возмутило недовольство министра решением суда, что они выразили свою критику в довольно резкой и бескомпромиссной форме:

«Оправданный господин Фрасынюк — легенда движения «Солидарность», а Вы, господин Зёбро, будете легендой посредственности и несправедливости», — написала @Jadwiga54129608.

(сс) Tomasz Leśniowski Владислав Фрасынюк

«В принципе, в нашей стране наказание могли бы назначить сами силовики. И сами без промедления в месте совершения преступления его и исполнить. Введут режим чрезвычайной ситуации, устранят несколько ненужных законов о презумпции невиновности, о независимых судах. Чтобы не было таких приговоров, которые не нравятся правительству», — говорится в сообщении пользователя @e_wrzosek.

«А по-моему, все просто — суд рассмотрел доказательства по делу, и они оказались дер***ми. Власть просто ждала, что его, её критика, накажут. Единственные судебные процессы, которые власть выигрывает, — это те, где арбитрами являются бандиты, нанятые правящим режимом. Привыкайте», — считает @rtoipikswelisaw.