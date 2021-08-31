31 августа Пограничная служба Польши на своей странице в Twitter объявила, что направила заявление в прокуратуру и суд на 13 леволиберальных активистов. Последние за день до этого разрушили фрагмент заграждения из колючей проволоки, которое было недавно установлено на границе с Белоруссией для борьбы с возникшим в последние месяцы миграционным кризисом, а также нарушили пограничный режим. Теперь им грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

«После нашего заявления в прокуратуру и суд активистам предъявлены обвинения в умышленном уничтожении имущества (ст. 288 Уголовного Кодекса Польши). Им грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Кроме того, мы намерены взыскать и компенсацию в размере 5 тысяч злотых», — говорится в сообщении польской Погранслужбы.

Целью подозреваемых, по их словам, оказался «протест против жестокой политики правительства по отношению к иммигрантам и беженцам, а также против закрытия границ перед людьми, бегущими из стран Ближнего Востока в ЕС».

Мнения польских интернет-пользователей по данной новости разделились на две части — на сочувствующих активистам и поддерживающих их возможное наказание. В то же время обе стороны оказались недовольными: первые — суровостью предъявленных обвинений, вторые — их мягкостью.

Защитников активистов под данной новостью в Twitter оказалось меньшинство. Это, как правило, сторонники левой и либеральной оппозиции и ненавистники правящих в Польше сил. Лица, выступающие за политику открытых границ. Они высказывали следующие мнения:

«Видно, для некоторых имущество важнее, чем помощь страдающим людям. Кто предъявит обвинения тем, кто препятствовал оказанию помощи мигрантам?» — вопрошает@ludmila_kar.

Krzysztof Bergier Польский пограничник. Музей береговой обороны в г. Хель, Польша

«А сколько лет заключения грозит сотрудникам Пограничной службы за незаконное использование спецсредств против мигрантов и беженцев? А за неоказание помощи нуждающимся и простое хамство?» — отмечает @PolskaNormalna

«5 лет за незаконный переход через границу? Ни в какие рамки не лезет», — возмущается @ZwiszN.

«А будут ли наказаны силовики за оскорбление журналистов и фоторепортеров? За то, что мешали им работать? А как там солдат, который демонстративно вылил воду на глазах у желавших пить беженцев?» — добавил@TupolewTU 154 .

Но большинство польских пользователей социальной сети под заявлением Погранслужбы всё-таки поддержало возможное наказание для тех, кто пытался разрушить ограждения на границе с Белоруссией. При этом высказывали недовольство мягкостью предъявленных обвинений, а порой не верили, что подозреваемых реально посадят:

«Надеюсь, кто-то уже работает над ужесточением этих нелепых наказаний. А то как будто нет в польском Уголовном Кодексе понятий о государственной измене, саботаже, угрозе национальной безопасности, сотрудничестве с иностранными спецслужбами, действиях во вред государству?» — спрашивает@DariuszKasica.

«Проблема в том, что все эти активисты получают финансирование из-за рубежа, поэтому никакие штрафы не являются для них наказанием, пока этот поток денег не будет прекращен. Единственное наказание, которое остановит их безумие, это тюрьма», — считает @Exologicus

«Люди больше получают за сигареты через границу, а тут за такое всего до 5 лет. Стыд», — сетует@InnyLeszek.

«Власть всё равно никого из них не посадит. Но польским силовикам всё равно огромное спасибо! С вами большинство», — считает@YabraDo.

Колючая проволока

«Уничтожение имущества? Въезд на полосу пограничной дороги? Вы серьезно? Они умышленно разрушали границы государства и ЕС. И именно в тот момент, когда все знают, что через эту границу пытаются пройти нелегалы. Наказание грозит непростительно легкое», — отметил@niezgodka_adas

«Польское государство может найти в их действиях всего лишь порчу имущества? Разве разрушение пограничных укреплений не заслуживает обвинений в диверсиях, саботаже, действиях в ущерб общественным интересам?» — указывает@kmsutkowski

«Почему так мало? Раньше за такое было бы пожизненное заключение. Ведь это что-то вроде провокации 1939 года. Вражеская атака и саботаж. Им бы дать по меньшей мере 25 лет ссылки в тундру», — заявил@dariuszplawecki.

«Д**лы могли спровоцировать вооруженный конфликт в немыслимых масштабах, а вы приписали им уничтожение какого-то имущества. Ну вы даёте», — указал@Turboslowianin.