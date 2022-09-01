Ирина Яковлевна Медведева

Автор

Родилась в Москве, закончила Московский педагогический институт (теперь педагогический университет) им.В.И.Ленина, работала в Детской психиатрической больнице, параллельно писала очерки для детских и подростковых изданий. Первая книга вышла в издательстве "Детская литература" в 1979 г. Написала (в соавторстве с Т.Л.Шишовой) около 10 пьес для кукольных театров и ТЮЗов. Автор двух десятков книг (в соавторстве с Т.Л.Шишовой) - по проблемам психологии и психокоррекции детей, а также по проблемам современного воспитания и культуры, информационной войны и глобализационных процессов. Член Союза писателей России. Работаю как психолог и арт-терапевт с детьми в пограничных состояниях психики в центре "Православная семья". Являюсь главным научным сотрудником Института детства Российского детского фонда, а также членом Правления этого фонда.