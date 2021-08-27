Новая коронавирусная реальность России
Естественно, имеет смысл кратко перечислить, что понимают под новой реальностью (и «новой нормальностью») ее создатели-глобалисты, типа Шваба и ему подобных. Маски, социальное дистанцирование, самоизоляция, прививки каждые полгода, удаленка, онлайн-образование, QR-коды, периодические локдауны — весь этот бредово-кошмарный образ жизни forever. А главное, безоговорочное доверие власти и назначенным авторитетным экспертам-медикам. Без такого абсолютного доверия побудить народ к кардинальному изменению всего жизненного уклада невозможно (если, конечно, не применять насилие, но опять-таки — вспомним известное выражение — «нельзя долго сидеть на штыках»). Люди должны быть уверены, что очередная «перестройка» осуществляется в их интересах.
И тут мы подошли к теме нашей статьи. А именно — к той новой реальности, которая формируется в России. Без особого шума, но очень быстро.
Еще недавно, в начале ковид-кампании, люди были оглушены СМИ, как рыбы динамитом, — любимым орудием браконьеров. Находясь в шоковом состоянии, они готовы были заглотнуть любую наживку, поверить в любое абсурдное предписание и выполнить его. Но люди, к счастью, гораздо адаптивнее рыб, и вскоре информационный динамит перестал оказывать на них шоковое воздействие. Вернулась здоровая рефлексия, способность устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться на жизненный опыт и здравый смысл. Не забудем и о том, что сейчас несложно получить элементарные медицинские знания из разных источников, не только из телевизора. Оправившись от шока, многие этим и занялись.
А поскольку интернет, как известно, помнит всё, это его свойство оказалось очень кстати, потому что можно было без особого труда сравнить высказывания одних и тех же властных персон с небольшой разницей во времени. В результате нарисовалась интересная картина. Судите сами. Новость от 17 июля 2020 года: «По словам мэра Москвы, у 60% жителей столицы сформировался коллективный иммунитет к COVID-19. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что этого будет достаточно, чтобы прервать распространение болезни».
Однако спустя год вдруг было заявлено, что для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% граждан (сейчас цифру уже поднимают до 80%). То есть как? Ведь коллективный иммунитет уже сформировался год назад без всякой вакцинации, о чем нам заявили на весьма высоком уровне!
А вот глава Роспотребнадзора Анна Попова. 09.07.2021: «Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи, (то) да, может быть, но это отдельная совсем история!»
Она же четыре месяца назад, 18.03.2021: «Привитый или переболевший человек может заражать окружающих, это известно во всём мире, поэтому они должны носить маску».
В интернете даже появилась сатирическая картинка с двумя этими высказываниями и подписью: «Анна Попова спорит с Анной Поповой».
Не отличается постоянством заявлений и академик Александр Гинцбург. Поначалу он говорил, что вакцина «Спутник V», возможно, обеспечит пожизненный иммунитет, и изящно шутил: «Я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам».
Потом стал высказываться более осторожно — два года. А в конце июня 2021 г. пошел на дальнейшее понижение и скостил срок действия вакцины до шести месяцев. Дескать, вирус мутирует. Спрашивается, разве он, будучи директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, не знал раньше о склонности вирусов к мутациям? Факт этот достаточно известный, и многие ученые (которых, правда, не зовут на центральные телеканалы) предупреждали о краткосрочности действия (а значит, бессмысленности) прививок от коронавируса. Практика показывает правоту их предупреждений.
В августе 2021 г. главврач новосибирской клиники «Санитас» М. Андрушкевич, оценивая эффективность вакцин, заявил, что «Спутник V» является лучшей, поскольку дает защиту не менее чем на два месяца, а «ЭпиВакКорона» неэффективна вообще. «Сегодня, — говорит он, среди пациентов клиники немало тех, кто привился в мае «ЭпиВакКороной». Они приходят со значительным поражением легких и переносят болезнь так же тяжело, как и непривитые».
Однако чиновники от медицины продолжают гнуть свою линию, настаивая на поголовной (включая несовершеннолетних) вакцинации и ревакцинации вместо того, чтобы переориентироваться на создание лекарств и укрепление естественного иммунитета.
Кстати, о тяжелом перенесении болезни привитыми. Хотя уже известно много фактов не только тяжелого течения болезни, но даже смерти после прививки от ковида, вице-премьер Т. Голикова бодро докладывает президенту, что вакцинация в РФ идет активно, поствакцинальные осложнения не отмечаются, а если даже после вакцинации человек заболевает, то в легкой форме.
Вакцинопропагандисты, стыдя «антиваксеров», восторгались опытом Мальты и Израиля, где была успешно внедрена массовая вакцинация. Но недавно CDC (Американские центры по контролю и профилактике заболеваний) внесли Мальту в список стран с высоким риском заражения коронавирусом, поездок в которые следует избегать.
А в вакцинированном Израиле заболеваемость опять растет и снова вводятся ограничения. Но адептов всемирной вакцинации и это не смущает. Они как ни в чем не бывало талдычат свое.
Можно было бы уже покончить с примерами и перейти к рассуждениям, но всё же еще один напоследок. 9 августа 2021 г. стало известно, что Министерство науки и высшего образования РФ выпустило рекомендации перевести непривитых студентов на дистант. Утвердил эти рекомендации замминистра Д. Афанасьев. Руководство российских вузов (в частности, ВШЭ и МЭИ) сочло инициативу правильной. А на следующий день, 10 августа, министерство призвало вузы обеспечить равные права для привитых и непривитых студентов, заявив, что недопустимо устанавливать какие-либо ограничения. И тот же самый замминистра Дм. Афанасьев грозно предупредил: «Отсутствие прививки не является основанием для недопуска в кампус, непоселения в общежитие… Недопустимы случаи эксцессов, по каждому случаю мы ведем проверку… Мы готовы обмениваться информацией, и в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся ограничения или принудительные меры, не просто разъяснять, а применять административные решения. И ректоры (в частности, ВШЭ и МЭИ) с радостной готовностью его снова поддержали.
А теперь, переходя, наконец, к рассуждениям, спросим: вам не кажется, что этот нескончаемый сериал «переобуваний в воздухе» несколько (чтобы не сказать «весьма») анекдотичен? И уж никак не внушает доверия к тем, кто так себя ведет. Кто постарше, тот помнит позднесоветское время, которое потом окрестили «эпохой застоя». Тогда люди часто ходили друг к другу в гости и за бутылочкой вина «травили» анекдоты. В том числе политические: про Брежнева и прочих партийных начальников. Казалось, что это безобидно. Так, выпуск пара… Посмеялись, разошлись, утром отправились на работу. А кто-то после работы еще и посидел на партийном или комсомольском собрании. Жизнь вроде бы шла своим чередом, но потихоньку, мало-помалу доверие к власти подрывалось. И когда был разрушен Советский Союз, народ не вышел защищать эту власть. Конечно, по многим причинам, но в том числе и потому, что представители власти ассоциировались — сознательно, а чаще бессознательно — с персонажами анекдотов.
Кстати, и при разрушении Российской империи широко использовали политическую сатиру. Правда, тогда в основном через газетные и журнальные карикатуры. Да и сейчас в «оранжевых» революциях, нередко приводящих к краху государств, смеховые приемы, направленные на дискредитацию власти, применяются очень широко. Тут уместно вспомнить популярное выражение «пошло как по маслу». Разные формы высмеивания власти — это масло, смазочный материал для ее свержения.
Специфика же сегодняшнего момента не нуждается в сочинительстве анекдотов, ибо ковид-чиновники «с глазами, скошенными к носу от постоянного вранья» (Михаил Булгаков), персонажны и анекдотичны настолько, что не требуют творческой гиперболизации. А если присовокупить к этому бесконечные коррупционные скандалы, когда, помимо сведений о наворованных миллионах, вскрываются подробности жизни коррупционеров — с пьянством, наркоманией, развратом, извращениями, — подрыв доверия к власти стремительно нарастает.
И ведь происходит это параллельно с обострением и без того крайне сложной, крайне тревожной внешнеполитической обстановки. Победа «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может таить в себе, мягко говоря, нешуточные угрозы для нашей страны. Президент Путин на встрече с членами «Единой России» уже заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности и нельзя допустить, чтобы под видом беженцев у нас появились боевики. «Представьте себе, в любую из этих <сопредельных с нашей — И. М., Т. Ш.> стран въехали беженцы. Кто эти беженцы? Откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а может быть, и миллионы, а у нас с ближайшими союзниками и соседями никаких визовых ограничений, и граница тысяча километров. Сел на что угодно — хоть на машину, хоть на осла и поехал по степи. И что мы будет с этим делать?» — сказал Путин.
Политологи предупреждают и об опасности «спящих» террористических гнезд внутри страны, готовых в нужный момент проснуться и способствовать свержению власти. И вот в этой, повторяем, весьма сложной и стремительно усложняющейся обстановке «партия ковида» своими руками обрушивает доверие к власти. Вольно или невольно — отдельный вопрос, с ответом на который тоже не стоит медлить тем, кто компетентен в этом разобраться. Но, право же, странно, что практически накануне выборов в Госдуму мэр Москвы и ряд губернаторов взялись прессовать народ, принуждая к вакцинации. Неужто им не приходило в голову, что людей это может озлобить и восстановить против власти и правящей партии «Единая Россия»? Мы, не будучи ни политиками, ни политологами, лет 25 назад, еще при Ельцине, написали статью, которую потом включили в книгу «Дети нашего времени». Статья называлась «Разлука будет без печали», и в ней мы провели аналогию отношений власти и народа с брачным союзом, который становился все более и более формальным, поскольку власть переставала о народе заботиться. Можно сказать, загуляла на стороне и бросила его на произвол судьбы. Народ сначала переживал, а потом как-то освоился и даже стал находить в таком отчуждении свои преимущества, поскольку увеличилось пространство его свободы. Дескать, пусть начальники живут, как хотят, лишь бы нас особо не трогали. В конце этой статьи мы написали, что такой формальный, выхолощенный «брак» может завершиться «разводом», то есть крахом государства.
А друг с другом еще и порассуждали о том, что сие печальное завершение произойдет гораздо быстрее, если власть, продолжая заботиться не о народе, а о себе, начнет народ «трогать». В последние двадцать с лишним лет соблюдался некий баланс: власть стала заботиться о людях немного больше. Ограничений, правда, по сравнению с беспределом ельцинского периода тоже стало побольше, но сильного давления не наблюдалось. Ковидные запреты, QR-коды и навязывание вакцинации грубо нарушили этот хрупкий, два десятилетия сохраняемый баланс. И если на фоне всё более частых известий о вакцинных «побочках» и обеднения народа из-за карантинов прессинг власти будет нарастать (а разговоры о новых волнах коронавируса, новых штаммах и скором прививании детей уже идут), последствия могут оказаться не просто печальными — катастрофическими. Причем произойти это может неожиданно, как обычно бывает в России. «Борис Годунов» Пушкина заканчивается авторской ремаркой: «Народ безмолвствует». Наша либеральная интеллигенция любит цитировать эту ремарку как пример рабской покорности народа. Но те, кто худо-бедно учили школьную историю, понимают, почему автор дал такую концовку: народное безмолвие очень скоро обернулось «новой реальностью», которую принято называть Смутным временем.
И бушевала эта Смута целых 15 лет.