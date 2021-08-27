Естественно, имеет смысл кратко перечислить, что понимают под новой реальностью (и «новой нормальностью») ее создатели-глобалисты, типа Шваба и ему подобных. Маски, социальное дистанцирование, самоизоляция, прививки каждые полгода, удаленка, онлайн-образование, QR-коды, периодические локдауны — весь этот бредово-кошмарный образ жизни forever. А главное, безоговорочное доверие власти и назначенным авторитетным экспертам-медикам. Без такого абсолютного доверия побудить народ к кардинальному изменению всего жизненного уклада невозможно (если, конечно, не применять насилие, но опять-таки — вспомним известное выражение — «нельзя долго сидеть на штыках»). Люди должны быть уверены, что очередная «перестройка» осуществляется в их интересах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жуть

И тут мы подошли к теме нашей статьи. А именно — к той новой реальности, которая формируется в России. Без особого шума, но очень быстро.

Еще недавно, в начале ковид-кампании, люди были оглушены СМИ, как рыбы динамитом, — любимым орудием браконьеров. Находясь в шоковом состоянии, они готовы были заглотнуть любую наживку, поверить в любое абсурдное предписание и выполнить его. Но люди, к счастью, гораздо адаптивнее рыб, и вскоре информационный динамит перестал оказывать на них шоковое воздействие. Вернулась здоровая рефлексия, способность устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться на жизненный опыт и здравый смысл. Не забудем и о том, что сейчас несложно получить элементарные медицинские знания из разных источников, не только из телевизора. Оправившись от шока, многие этим и занялись.

А поскольку интернет, как известно, помнит всё, это его свойство оказалось очень кстати, потому что можно было без особого труда сравнить высказывания одних и тех же властных персон с небольшой разницей во времени. В результате нарисовалась интересная картина. Судите сами. Новость от 17 июля 2020 года: «По словам мэра Москвы, у 60% жителей столицы сформировался коллективный иммунитет к COVID-19. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что этого будет достаточно, чтобы прервать распространение болезни».

Дарья Драй ИА REGNUM Анна Попова

Однако спустя год вдруг было заявлено, что для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% граждан (сейчас цифру уже поднимают до 80%). То есть как? Ведь коллективный иммунитет уже сформировался год назад без всякой вакцинации, о чем нам заявили на весьма высоком уровне!

А вот глава Роспотребнадзора Анна Попова. 09.07.2021: «Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи, (то) да, может быть, но это отдельная совсем история!»

Она же четыре месяца назад, 18.03.2021: «Привитый или переболевший человек может заражать окружающих, это известно во всём мире, поэтому они должны носить маску».

В интернете даже появилась сатирическая картинка с двумя этими высказываниями и подписью: «Анна Попова спорит с Анной Поповой».

Не отличается постоянством заявлений и академик Александр Гинцбург. Поначалу он говорил, что вакцина «Спутник V», возможно, обеспечит пожизненный иммунитет, и изящно шутил: «Я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам».

Потом стал высказываться более осторожно — два года. А в конце июня 2021 г. пошел на дальнейшее понижение и скостил срок действия вакцины до шести месяцев. Дескать, вирус мутирует. Спрашивается, разве он, будучи директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, не знал раньше о склонности вирусов к мутациям? Факт этот достаточно известный, и многие ученые (которых, правда, не зовут на центральные телеканалы) предупреждали о краткосрочности действия (а значит, бессмысленности) прививок от коронавируса. Практика показывает правоту их предупреждений.

Mos.ru Завод «Р-ФАРМ» в Москве по производству вакцины против коронавируса

В августе 2021 г. главврач новосибирской клиники «Санитас» М. Андрушкевич, оценивая эффективность вакцин, заявил, что «Спутник V» является лучшей, поскольку дает защиту не менее чем на два месяца, а «ЭпиВакКорона» неэффективна вообще. «Сегодня, — говорит он, среди пациентов клиники немало тех, кто привился в мае «ЭпиВакКороной». Они приходят со значительным поражением легких и переносят болезнь так же тяжело, как и непривитые».

Однако чиновники от медицины продолжают гнуть свою линию, настаивая на поголовной (включая несовершеннолетних) вакцинации и ревакцинации вместо того, чтобы переориентироваться на создание лекарств и укрепление естественного иммунитета.

Кстати, о тяжелом перенесении болезни привитыми. Хотя уже известно много фактов не только тяжелого течения болезни, но даже смерти после прививки от ковида, вице-премьер Т. Голикова бодро докладывает президенту, что вакцинация в РФ идет активно, поствакцинальные осложнения не отмечаются, а если даже после вакцинации человек заболевает, то в легкой форме.

Вакцинопропагандисты, стыдя «антиваксеров», восторгались опытом Мальты и Израиля, где была успешно внедрена массовая вакцинация. Но недавно CDC (Американские центры по контролю и профилактике заболеваний) внесли Мальту в список стран с высоким риском заражения коронавирусом, поездок в которые следует избегать.

А в вакцинированном Израиле заболеваемость опять растет и снова вводятся ограничения. Но адептов всемирной вакцинации и это не смущает. Они как ни в чем не бывало талдычат свое.

Дарья Драй ИА REGNUM Палаточная вакцинация от коронавируса в Петербурге

Можно было бы уже покончить с примерами и перейти к рассуждениям, но всё же еще один напоследок. 9 августа 2021 г. стало известно, что Министерство науки и высшего образования РФ выпустило рекомендации перевести непривитых студентов на дистант. Утвердил эти рекомендации замминистра Д. Афанасьев. Руководство российских вузов (в частности, ВШЭ и МЭИ) сочло инициативу правильной. А на следующий день, 10 августа, министерство призвало вузы обеспечить равные права для привитых и непривитых студентов, заявив, что недопустимо устанавливать какие-либо ограничения. И тот же самый замминистра Дм. Афанасьев грозно предупредил: «Отсутствие прививки не является основанием для недопуска в кампус, непоселения в общежитие… Недопустимы случаи эксцессов, по каждому случаю мы ведем проверку… Мы готовы обмениваться информацией, и в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся ограничения или принудительные меры, не просто разъяснять, а применять административные решения. И ректоры (в частности, ВШЭ и МЭИ) с радостной готовностью его снова поддержали.

А теперь, переходя, наконец, к рассуждениям, спросим: вам не кажется, что этот нескончаемый сериал «переобуваний в воздухе» несколько (чтобы не сказать «весьма») анекдотичен? И уж никак не внушает доверия к тем, кто так себя ведет. Кто постарше, тот помнит позднесоветское время, которое потом окрестили «эпохой застоя». Тогда люди часто ходили друг к другу в гости и за бутылочкой вина «травили» анекдоты. В том числе политические: про Брежнева и прочих партийных начальников. Казалось, что это безобидно. Так, выпуск пара… Посмеялись, разошлись, утром отправились на работу. А кто-то после работы еще и посидел на партийном или комсомольском собрании. Жизнь вроде бы шла своим чередом, но потихоньку, мало-помалу доверие к власти подрывалось. И когда был разрушен Советский Союз, народ не вышел защищать эту власть. Конечно, по многим причинам, но в том числе и потому, что представители власти ассоциировались — сознательно, а чаще бессознательно — с персонажами анекдотов.

Кстати, и при разрушении Российской империи широко использовали политическую сатиру. Правда, тогда в основном через газетные и журнальные карикатуры. Да и сейчас в «оранжевых» революциях, нередко приводящих к краху государств, смеховые приемы, направленные на дискредитацию власти, применяются очень широко. Тут уместно вспомнить популярное выражение «пошло как по маслу». Разные формы высмеивания власти — это масло, смазочный материал для ее свержения.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

Специфика же сегодняшнего момента не нуждается в сочинительстве анекдотов, ибо ковид-чиновники «с глазами, скошенными к носу от постоянного вранья» (Михаил Булгаков), персонажны и анекдотичны настолько, что не требуют творческой гиперболизации. А если присовокупить к этому бесконечные коррупционные скандалы, когда, помимо сведений о наворованных миллионах, вскрываются подробности жизни коррупционеров — с пьянством, наркоманией, развратом, извращениями, — подрыв доверия к власти стремительно нарастает.

И ведь происходит это параллельно с обострением и без того крайне сложной, крайне тревожной внешнеполитической обстановки. Победа «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может таить в себе, мягко говоря, нешуточные угрозы для нашей страны. Президент Путин на встрече с членами «Единой России» уже заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности и нельзя допустить, чтобы под видом беженцев у нас появились боевики. «Представьте себе, в любую из этих <сопредельных с нашей — И. М., Т. Ш.> стран въехали беженцы. Кто эти беженцы? Откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а может быть, и миллионы, а у нас с ближайшими союзниками и соседями никаких визовых ограничений, и граница тысяча километров. Сел на что угодно — хоть на машину, хоть на осла и поехал по степи. И что мы будет с этим делать?» — сказал Путин.

Политологи предупреждают и об опасности «спящих» террористических гнезд внутри страны, готовых в нужный момент проснуться и способствовать свержению власти. И вот в этой, повторяем, весьма сложной и стремительно усложняющейся обстановке «партия ковида» своими руками обрушивает доверие к власти. Вольно или невольно — отдельный вопрос, с ответом на который тоже не стоит медлить тем, кто компетентен в этом разобраться. Но, право же, странно, что практически накануне выборов в Госдуму мэр Москвы и ряд губернаторов взялись прессовать народ, принуждая к вакцинации. Неужто им не приходило в голову, что людей это может озлобить и восстановить против власти и правящей партии «Единая Россия»? Мы, не будучи ни политиками, ни политологами, лет 25 назад, еще при Ельцине, написали статью, которую потом включили в книгу «Дети нашего времени». Статья называлась «Разлука будет без печали», и в ней мы провели аналогию отношений власти и народа с брачным союзом, который становился все более и более формальным, поскольку власть переставала о народе заботиться. Можно сказать, загуляла на стороне и бросила его на произвол судьбы. Народ сначала переживал, а потом как-то освоился и даже стал находить в таком отчуждении свои преимущества, поскольку увеличилось пространство его свободы. Дескать, пусть начальники живут, как хотят, лишь бы нас особо не трогали. В конце этой статьи мы написали, что такой формальный, выхолощенный «брак» может завершиться «разводом», то есть крахом государства.

Константин Маковский. Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова. 1862

А друг с другом еще и порассуждали о том, что сие печальное завершение произойдет гораздо быстрее, если власть, продолжая заботиться не о народе, а о себе, начнет народ «трогать». В последние двадцать с лишним лет соблюдался некий баланс: власть стала заботиться о людях немного больше. Ограничений, правда, по сравнению с беспределом ельцинского периода тоже стало побольше, но сильного давления не наблюдалось. Ковидные запреты, QR-коды и навязывание вакцинации грубо нарушили этот хрупкий, два десятилетия сохраняемый баланс. И если на фоне всё более частых известий о вакцинных «побочках» и обеднения народа из-за карантинов прессинг власти будет нарастать (а разговоры о новых волнах коронавируса, новых штаммах и скором прививании детей уже идут), последствия могут оказаться не просто печальными — катастрофическими. Причем произойти это может неожиданно, как обычно бывает в России. «Борис Годунов» Пушкина заканчивается авторской ремаркой: «Народ безмолвствует». Наша либеральная интеллигенция любит цитировать эту ремарку как пример рабской покорности народа. Но те, кто худо-бедно учили школьную историю, понимают, почему автор дал такую концовку: народное безмолвие очень скоро обернулось «новой реальностью», которую принято называть Смутным временем.

И бушевала эта Смута целых 15 лет.