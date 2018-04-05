Костры инквизиции, охота на ведьм… Мы привыкли к тому, что жестокость католического Средневековья обличали и обличают гуманисты. Но оказывается, преследованием ведьм возмущались не только они. Идеологи Третьего рейха тоже не могли простить церковникам расправы над колдуньями. Клаус Граф, изучавший эти исторические факты, придя на работу в СС, получил лично от Гиммлера приказ осуществлять под руководством группенфюрера СС Курта Витте исследовательский проект под весьма красноречивым названием: «Кровавый долг церкви перед немецким народом».

Главные герои фильмов про Гарри Поттера

Сжигание ведьм у замка Рейнштейн (1555)

Да и сам Гиммлер, выступая в 1935 году на Имперском съезде крестьян, тоже выразился не без блеска:

«Сотни тысяч немецких женщин и девушек были приговорены извращенными христианскими судьями к мучительному умерщвлению или сожжению» (цит. по книге: А. Васильченко, «Мистика СС», М, Яуза, 2005, стр. 195).

А Розенберг даже зачислил колдуний в предтечи нацизма!

«Исторические свидетели мировоззренческой борьбы германских племен — средневековые ведьмы и волшебники — должны быть вписаны на кроваво-красные знамена национал-социалистического движения!» — призывал он. (Цит. по книге: Ю.Ю. Воробьевский, «Третий акт», стр. 229).

Но почему фашисты, которым завоевания прогресса помогли не прибегать к архаическим кострам, а умерщвлять миллионы людей более современными средствами (например, с помощью газовых камер), в вопросе преследования ведьм проявляли неожиданное человеколюбие? Или тут дело в чем-то другом?

* * *

Свобода от совести

Конечно, ведьмы интересовали гитлеровцев отнюдь не из соображений гуманизма, а как носительницы тайных магических знаний. А знания эти, в свою очередь, были нужны им для обретения власти над миром. Сейчас уже общеизвестно, что фашистская элита уделяла особое внимание мистике и оккультизму, древним языческим верованиям, создала специальное общество «Аненербе» («Наследие предков»), снаряжала экспедиции в Тибет и даже выискивала в своей родословной «невинно пострадавших» колдуний. Об этом написаны обстоятельные книги, сняты фильмы, поэтому нам нет смысла погружаться в детальное изучение данного вопроса. Но кажется немаловажным остановиться на другом.

Орденская штаб-квартира Аненербе — замок Вевельсбург

Спросим себя, почему те, кто претендует на мировое господство, так нуждаются в оккультных знаниях? Только ли потому, что, по их мнению, это некие эффективные технологии по управлению людьми? Думаем, не только. И даже предполагаем, что это не главное. Ведь когда в твоих руках власть, людьми можно управлять безо всякой магии: страхом, принуждением, убеждением, обманом, подачками, проявлением реальной заботы о благополучии и безопасности подданных. Да мало ли как ещё?!

Нет, потребность в оккультизме обусловлена самой сущностью фашистской идеологии, утверждающей изначальное, неотъемлемое и неоспоримое превосходство какой-то одной человеческой группы над всеми остальными. Неких сверхчеловеков над недочеловеками. А что может сделать человека принципиально иным, надчеловеческим существом? Выдающийся ум? Но умные люди — всё равно люди. Большой талант? Но и он не выходит за пределы человеческой природы. Даже самый быстрый в мире бегун не может бежать со скоростью звука, а прыгун, как бы высоко ни прыгал, не в состоянии оторваться от земли и полететь. И богач, сколько бы ни было у него денег, все равно человек, а не полубог, как может кому-то показаться со стороны.

«Черное Солнце» на полу Священного «Зала Обергруппенфюреров» в замке Вевельсбург, где находился учебный центр идеологической подготовки офицеров СС

Зато оккультные, магические знания сулят сверхъестественные, сверхчеловеческие возможности. И соответственно, возникает иллюзия, что у тебя, у сверхчеловека, есть некие особые права, позволяющие распоряжаться чужими жизнями и судьбами без укоров совести. Какие могут быть укоры и даже легкие уколы, если ты, надчеловек, воспринимаешь представителей человеческого рода как низших существ, недолюдей? Кто-то из них, правда, до поры до времени, пока роботы еще несовершенны, может пригодиться в качестве разнообразной обслуги или биоматериала, а остальных нужно уничтожить, поскольку они портят экологию и тратят ресурсы, которые должны принадлежать только тебе по праву избранности. О жалости говорить просто смешно. Какая жалость, когда речь идет о вредителях? К примеру, о грызунах. Философ и мистик Альфред Шулер, взгляды которого весьма впечатлили молодого Гитлера, называл глухонемых инвалидов «мышатами, ворующими зерно общества», и говорил, что их надо сжечь, а когда они будут «плясать в пламени», испытывать от этого сексуальное наслаждение (А. Васильченко, там же, стр. 21).

Вот она, квинтэссенция фашистского мировоззрения. Чтобы в нем утвердиться, необходимо порвать с христианским гуманизмом, вытравить без остатка малейшие его проявления, провозгласить совесть химерой, жалость — слюнтяйством, культивировать презрение к слабым и недостойным. Но одних лишь умствований тут недостаточно. Решения ума должна одобрить душа. Родион Раскольников, помнится, тоже решал вопрос, тварь ли он дрожащая или право имеет. И даже выбрал второй вариант, совершив в доказательство два убийства. Но сколько он ни убеждал себя в праве на содеянное, душевные муки, не вытравленный до конца христианский дух не дали ему спокойно жить. Дело кончилось добровольным признанием и искупительной каторгой.

Георгий Тараторкин в роли Родиона Раскольникова в фильме Льва Кулиджанова «Преступление и наказание» (1969)

А вот если бы Раскольников не просто философствовал, а в осуществлении своих планов искал поддержки у темных сил, это была бы уже другая история. Тогда его душа стала бы наполняться иным, отнюдь не христианским духом. И дух этот мог бы подавить в зародыше импульсы жалости и раскаяния, приготовить душу к злодейскому пакту с умом. Собственно, такой альтернативный пример есть. Правда, уже не литературный, а жизненный.

«Воздух стал столь удушливым, что я едва был в силах дышать. Обжигающая атмосфера музейного зала, казалось, расплывается перед глазами. Я стоял один, весь дрожа, перед колеблющейся фигурой сверхчеловека — опасный и возвышенный разум, бесстрашное и жестокое лицо. С почтительной опаской я предложил ему мою душу, чтобы она стала инструментом его воли» (Ю. Воробьевский, там же, стр. 29).

Так Адольф Гитлер вспоминал о видении, посетившем его в музее, где было выставлено копье, которым сотник Лонгин пронзил распятого Христа. Это копье взволновало Гитлера отнюдь не как великая христианская святыня. В одной оккультной брошюре, которую он, с юности интересовавшийся мистикой, когда-то прочитал, было сказано, что оно способно дать власть над миром.

Правдивое ли это воспоминание главы Третьего рейха или сочиненное им для пущей убедительности, нам неведомо. Но то, что неудачливый провинциальный художник, перепрофилировавшийся в политика, сумел взойти на вершину политического олимпа и завоевать полмира (а намеревался весь!) — это неоспоримый факт. И не исключено, что кроме выгодного стечения обстоятельств в этом отнюдь не последнюю роль сыграло обращение к оккультным силам, к «опасному и возвышенному разуму».

* * *

Всадники смерти

Может, не стоило бы ворошить прошлое почти столетней давности, если бы, как считали многие, с эпидемией фашизма в 1945 году было покончено навсегда. Но поскольку сегодня он вновь открыто заявляет о себе и даже не стесняется традиционной атрибутики (факельные шествия, свастика, зиги, униформа, пособники Гитлера на знаменах), нам кажется немаловажным и вопрос об оккультной подоплеке этого явления.

В 1989 году на собрании неонацистов прозвучало выступление известного чилийского дипломата, писателя, национал-социалиста и визионера Мигеля Серрано.

«Сегодня, 20 апреля сотого года гитлерианской эры или 1989 года иудео-христианской эры, я провозглашаю вам начало новой религии эпохи Водолея — начало эпохи гитлеризма. Мы, соратники, не просто члены политического движения. Мы — жрецы новой религии!» — заявил он.

Обложка первого тома избранных эссе Мигеля Серрано — создателя оккультного гитлеризма

Фактически о том же самом, но более обтекаемо и метафорично, не называя имени «великого фюрера», вещала в других аудиториях и «социальный новатор», президент «Фонда эволюции сознания» Барбара Маркс Хаббард, которая возглавляла в 80-е годы XX века… «Центр советско-американского диалога», возникший на базе экуменического «Храма Понимания».

«Теперь, когда мы приближаемся к качественному скачку от человека-твари к человеку-творцу, люди, не обладающие божественным могуществом, эти разрушители, составляющие четверть человечества, должны быть удалены из социального организма. Эгоцентриков необходимо уничтожить, иного выхода нет… Так уж проходит селекция на планете. Бог отбирает, а мы уничтожаем. Мы всадники смерти, всадники на белом коне. Мы несем гибель неспособным познать Бога… Всадники на бледном коне вот-вот поскачут среди вас. Суровые жнецы, они отделят зерна от плевел. Это самый болезненный период в истории человечества». (Э. Хелленбройч «Гностические культы атакуют классическую культуру», цит. по книге: И. Медведева, Т. Шишова, «Орден глобалистов: российская ложа», М., «Алгоритм», 2006, стр. 164).

Барбара Маркс Хаббард

О том, что это не просто слова какой-то экзальтированной дамы и всадники действительно поскакали, опять-таки свидетельствуют факты. Весной 2017 г. Наблюдательный совет по правам человека в Сирии сообщил, что за шесть лет войны погибли или пропали без вести 465 тыс. человек. Естественно, точное число жертв всегда бывает подсчитать достаточно трудно, но ясно, что речь идет о сотнях тысяч. Не забудем и о потерях в Афганистане, Ираке, Ливии, Йемене и других странах Ближнего Востока, где американские «демократизаторы», не стесняющиеся заявлять о своей исключительности, устанавливали «порядок через хаос». А Украина? «Всадники» скачут сегодня так близко от нас, что люди с неповрежденным слухом отчетливо слышат стук их смертоносных копыт.

Виктор Михайлович Васнецов. Всадники Апокалипсиса

* * *

То, что фашизм нуждается в оккультной подпитке, уже более или менее понятно. А вот обратная зависимость: то, что оккультизм в современных условиях раньше или позже неизбежно приведет к фашизму, не столь очевидна. И на этом тоже имеет смысл остановиться подробнее. В основе разнообразных оккультных сект лежит древнее учение под названием «гностизизм» (от греческого слова «гнозис» — знание). «Все основные версии гностицизма, — пишет Юрий Бялый в докладе «Преемственность гностической идеологии и исторические европейские выявления «культуры смерти», — постулировали фундаментальную разделенность человечества». В самом низу якобы находятся «хилики» (или «хюлики», от греч. «материя») — существа, не имеющие души, то есть нелюди. Выше — «психики», у которых, как явствует даже из названия, душа есть, но «искры Божией» они лишены, хотя при определенных обстоятельствах могут «пробудиться». Это полулюди. А на вершине иерархии — «пневматики», изначально наделенные «пневмой» (божественным духом), которая происходит от изобилия света-плеромы. Собственно, только они и достойны называться людьми. «Хюлический тип враждебен в любом отношении, так как он темен и препятствует подъему света, — говорится в одном из гностических кодексов. — Он воплощенная ненависть к Господу» (А. Васильченко, там же, стр.27).

Сравните с речами Барбары Хаббард.

«Четверть человечества — это разрушители. Они гневаются на Бога. Это плевелы… Красный конь — это уничтожение в зародыше тех, кто не встраивается во вселенскую жизнь, устремленную к Богу. Они должны, безусловно, умереть… Только благие ростки должны развиваться. Только устремленные к Богу выживут и унаследуют вселенское могущество».

Итак, что в сухом остатке? Жесткое деление человечества на касты (люди, полулюди, нелюди) и предоставление высшим права распоряжаться жизнью низших вплоть до ее, жизни, уничтожения.

* * *

А у нас?

С прискорбием вынуждены констатировать, что в нашей внутренней политике пока отсутствует понимание опасности, которую таит в себе распространение оккультизма и гностицизма. Тем, кто влияет на ход политических процессов, вероятно, кажется, что это затрагивает только интересы некоей малой группы верующих и философов. На деле же все совсем иначе. В перестройку началось (и до сих пор продолжается) очень энергичное, а правильнее сказать, агрессивное переформатирование общественного сознания. Параллельно с апологетикой капитализма, пересмотром истории и размыванием нравственно-этических норм общество стали приучать к магии и колдовству как к неотъемлемой части быта. Колдунов показывали по телевизору, экстрасенсы заряжали воду, объявлениями о магах и ясновидящих до сих пор пестрят самые разные СМИ. В школы даже внедряли специальный предмет «Валеология», где наряду с инструкциями, как правильно чистить зубы, детей приобщали к знаниям об оккультных «оздоровительных» системах Порфирия Иванова, Джуны Давиташвили и проч. А в ряде учебников (например, по иностранному языку), которые в духе времени старались сделать более занимательными, появились сказочные персонажи, помогавшие школьникам усвоить предмет. И среди этих героев нередко фигурировали ведьмы, домовые и прочая нечисть. Таким образом с младых ногтей шло приучение к тому, что колдуны могут быть проводниками в область знаний.

Алан Чумак заряжает воду

В невероятном количестве расплодились компьютерные игры, вводящие игроков в область знаний эзотерического характера. Полки книжных магазином заняли подростковые фэнтези, по сути выполняющие аналогичную задачу. Особую роль в оккультно-гностическом растлении малолетних сыграл многотомный «Гарри Поттер». Признаться, мы пока так до конца и не понимаем, почему именно этому весьма посредственному произведению была отведена такая роль. Но, судя по оголтелой рекламе «из каждого утюга», а главное, по тому, как ярились и до сих пор ярятся его сторонники, в том числе в православных кругах, объявляя оккультную подделку «наихристианнейшей книгой» (!), это что-то чрезвычайно важное. Когда-нибудь, быть может, ситуация прояснится…

Главные герои фильмов про Гарри Поттера

О том, что «Гарри Поттер» — это, в сущности, учебник, преподносящий в занимательной сказочной форме азы оккультизма, мы написали в статье «Гарри Поттер: стоп». Здесь же заострим внимание на весьма характерном делении человечества в этой якобы доброй детской сказке. А оно, как и у гностиков, делится на три группы. Внизу — люди, не обладающие магическими способностями, глупые, ограниченные, вызывающие неприязнь («маглы»). В середине «полукровки», у которых один из родителей был магом, а другой — нет (аналог «психиков», которые могут «пробудиться» для развития своих магических способностей. А наверху — маги, к коим принадлежит и главный положительный герой этого сериала. Правда, маги делятся на добрых, к которым относится Гарри Поттер, и злых, с которыми он борется, но такая традиционная схема (добро, побеждающее зло) используется для приманки, для эффективного втягивания детей в оккультную орбиту.

Во многих явлениях нашей новой жизни оккультно-гностическая идеология открыто не присутствует, но это не значит, что ее там нет. Разве в ювенальной системе мы не видим деления людей на три сорта: низшие — «биологические родители» (для них недаром выбран такой унизительный эпитет, от которого полшага до слова «биомусор»). Они маргинальны, невежественны, некомпетентны, не умеют даже научить детей чистить зубы, для чего и приходится вводить уроки валеологии. Поэтому им воспитание детей доверить нельзя. Рангом повыше «пробужденные». Это приемные родители, которых просветили на специальных курсах. Окончив их, они могут воспитывать детей, но под контролем, который как раз и осуществляет высшая раса ювеналов. Они просвещенные, сверхкомпетентные, наделены необыкновенными знаниями и правом определять, кто достоин звания родителей, а кто не достоин. И как высшая раса ювеналы неподсудны. Многие задаются вопросом, почему никто из чиновников не был наказан за беззаконное изъятие детей. Даже когда в результате дети умирали или матери кончали с собой! Гностическая классификация разрешает эти недоумения…

А разве «планирование семьи», где просвещенные «жрецы"-гинекологи ограничивают рождаемость в среде «низших» — бедных, нездоровых, неустроенных? Тут разве не звучат гностические мотивы?

Предпринимаются и совсем откровенные попытки разделить российское население на касты. В 2014 году в Забайкалье был предложен и утвержден губернатором края (!) пилотный проект «Модернизация детства». После доработки его намеревались внедрить по всей России. Суть проекта сводилась к тому, чтобы с ясельного возраста «в рамках профориентации» разбить малышей на группы: промышленный пролетариат, сельскохозяйственные рабочие, креативный класс, обслуживающий персонал и маргиналы. Про последних в программном документе говорилось с солдатской прямотой:

«Речь идет о тех, кто представляет проблему для любого здорового общества: разного рода бездельники, маргиналы и несовершеннолетние преступники, не имеющие никакого отношения к эффективной капитализации страны… Для «отбракованного» человеческого капитала потребуется особая «производственная линия» по перевоспитанию… В итоге постепенной селекции мы должны получить вновь ожившую экосистему детского движения — Федерацию детских объединений».

«В Забайкальском крае внедряется пилотный евгенический проект деления детей на касты… Реализатором программы стал Фонд поддержки гражданских инициатив Кудрина. А автором проекта — Анатолий Ермолин, соратник Каспарова, Ходорковского, Немцова, Прохорова, активный участник «болотных маршей» и один из руководителей Фонда Кудрина», — читаем в статье «Югендленд в Сибири: очень тревожная информация». — Он уже давно внедряет в регионах страны образовательные проекты по «переформатированию личности».

Вот что пишет о себе в Фейсбуке сам Анатолий Александрович, бывший разведчик, который, кстати, в свое время являлся депутатом Госдумы и даже членом «Единой России», откуда его, правда, потом исключили. Перечисляя свои наработки, он указывает на создание «Федерации интернет-образования».

«С 2002 по 2005 год — Общероссийский благотворительный проект «Юкоса» по подготовке учителей средней школы. Успели обучить около 250 000 человек. Открыли по стране 54 учебных центра, с пропускной способностью от 100 до 200 человек в месяц… Разрабатывал и управлял корпоративными проектами поддержки детей и молодежи в регионах присутствия компании «Юкос» и не только. Всего в проекте участвовало более 1000 школ, в летний период работали 74 образовательных лагеря. Через проект прошло более 150 тыс. детей и студентов». Размах, как видите, был нешуточный.

Правда, Забайкальский кастовый проект вроде бы отменили, поскольку из-за его откровенно фашистского характера поднялся большой скандал. Но недавно на одном из публичных обсуждений Национальной стратегии в защиту детства снова всплыла тема профориентации с горшкового возраста. Наша коллега, присутствовавшая на мероприятии, решила, что это какая-то несусветная глупость, несуразица. Пришлось ей напомнить о забайкальской инициативе…

* * *

Нет, не обошли «всадники смерти» нашу землю. Скачут, вытаптывают территорию жизни… И сколько уже вытоптали! А те, кому положено их остановить, будто и не слышат. То ли потому, что копыта лошадей пока еще обернуты звукопоглощающим войлоком гуманизма, то ли надеются быть причисленными к высшей расе? Но второе предположение даже не знаем, как прокомментировать. Впрочем, комментарий можно позаимствовать у классика:

«Не льстись предательством ты счастия сыскать! У самых тех всегда в глазах предатель низок, Кто при нужде его не ставит в грех ласкать; И первый завсегда к беде предатель близок».

Иван Андреевич Крылов.