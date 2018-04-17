Все знают пословицу «новое — это хорошо забытое старое». А иногда её хочется слегка переиначить «новое — это плохо изученное старое». Принято считать, что фашисты, стремясь одни народы поработить, а другие и вовсе уничтожить, среди «истинных арийцев» укрепляли мораль, боролись с гомосексуалистами, пропагандировали семью и многодетность. Мы тоже так думали и не понимали, как это сочетается с оккультизмом, который был у фашистской верхушки в такой чести? Ведь где оккультные практики, там разврат и извращения. Как сказал один знакомый священник: «Все эти духовные мудрования рано или поздно кончаются свальным грехом».

Иван Шилов ИА REGNUM Гей-парад

Напрашивался вывод, что это была стандартная двойная бухгалтерия: для элиты одно, для масс другое. Но известно, что и с содомией, обнаруженной в элитных кругах, не церемонились. Сразу вспоминается «ночь длинных ножей» — расправа над главой штурмовиков Рёмом, славившимся своими гомосексуальными похождениями, и его подчиненными сходной ориентации.

Uwe Aranas Гей-парад

Противоречия разрешила книга известного американского общественного деятелями, доктора юридических наук Скотта Дугласа Лайвли. В переводе она названа «Голубая свастика» (Москва, 2014), в оригинале — «Розовая» (The Pink Swastika, 1995). Это серьезное исследование со ссылкой на множество источников, из которого следуют весьма неожиданные выводы.

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Своеобразная классификация

Оказывается, гомосексуальное движение в Германии было разделено на два враждующих лагеря: гомосексуалистов женственного и, наоборот, сверх-мужественного типа (в русском переводе они названы «тетки» и «мужланы»). Скотт Лайвли делает оговорку, что, конечно, не все содомиты «попадают в один либо в другой из двух упрощенных стереотипов». Термины «мужланы» и «тетки» используются в данном исследовании для обозначения двух идеологических крайностей, относящихся к природе гомосексуальной ориентации. Первая группа — это «пацифисты» и приспособленцы. Их цели в основном совпадают с гетеросексуалами, с «правом на личную жизнь» и отрицанием секса с детьми. Лидерами этой части были Карл Генрих Ульрихс и Магнус Хиршфильд. Ульрихс в 60-е годы XIX века, за 100 лет до «гендера», разрабатывал теорию, которая определяла гомосексуалистов как «третий пол» (!) и, следовательно, выводила педерастию из разряда преступного поведения в область «врожденных особенностей». А Магнус Хиршфильд возглавлял организацию по защите педерастических прав, деликатно называвшуюся «Научно-гуманитарный комитет». Основанный в 1897 году (!), он боролся за отмену уголовного наказания гомосексуалистов.

Женственный гомосексуалист

Вторая группа — «милитаристы и шовинисты», их цель — возродить педерастические милитаристские культы дохристианских языческих культур, особенно греческий воинский культ. Часто они являются злобными женоненавистниками и садистами… Их идеальное общество — Маннербунд, состоящее из одних мужчин, «товарищество по оружию», включавшее взрослых и мальчиков. С их точки зрения, гетеросексуалов можно терпеть для целей продолжения рода, но женственные гомосексуалисты являются «недочеловеками». Их лидерами были Адольф Бранд и Рём. Бранд в 1896 году впервые стал издавать профильный журнал для педерастов Der Eigene, где публиковались, например, такие глубокомысленные тексты:

«Это вечная истина: только хороший педераст может быть полноценным педагогом. Давайте просто поймем, что не может быть хорошим учителем тот, кто не любит своих учеников».

«Около 1920 года, — пишет Лайвли, — «мужланы» уже стали представлять собой самостоятельную и серьезную политическую силу. В 1920 г. они сформировали «Общество защиты прав человека» (курсив наш — И.М., Т.Ш.)… как и Хиршфильд, они боролись за отмену уголовного преследования гомосексуалистов. Через пару лет ОЗПЧ публикует призыв к единомышленникам: «Мы хотим сами продемонстрировать нашу силу… Никто из гомосексуалистов не должен отсутствовать — богатый или бедный, рабочий или ученый, дипломат или бизнесмен… Поэтому присоединяйся к нам, вступай в наши ряды, пока еще не слишком поздно. На Пасху должны показать мы, удалось ли нам стать воинствующей организацией… Кто не марширует с нами — тот против нас» (Скотт Лайвли, стр. 39).

«Соперничество (двух враждующих гомосексуальных группировок — И.М., Т.Ш.) кончится, когда «мужланы» из нацистской партии придут к власти в 1933 году, — продолжает Лайвли. — В проекте Третьего Рейха они будут реализовывать мечту о возрождении эллинской культуры ультрамужественного милитаризма, мечту, ставшую кошмаром для всех, кто не соответствовал нацистскому идеалу» (там же, стр. 40). Так что «ночь длинных ножей» — результат не сексуальных, а политических разногласий.

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Наставники детей и юношества

Было покончено с Рёмом, но отнюдь не с гомосексуализмом, который, напротив, все больше утверждался и распространялся. Число содомитов во времена Третьего рейха насчитывало, по разным оценкам, от 1,2 до 2 миллионов человек.

В содомитскую орбиту активно вовлекалось юношество. Еще в начале XX века в Германии возникло подростковое движение «Вандервегель» («Перелетные птицы» или «Скитальцы»), организованное молодыми извращенцами. В 1905 году оно насчитывало менее 100 подростков, но потом, когда стали появляться аналогичные группы по всей Европе, количество вовлеченных достигло уже 60 тыс. человек. В 1911 году один из лидеров «Вандервегеля», Вильгельм Янсен, обратился к родителям подростков с таким заявлением:

«Поскольку они руководят вашими сыновьями правильно и корректно, вам придется свыкнуться с присутствием так называемых гомосексуалистов в ваших рядах» (там же, стр. 42).

А другой активист по имени Ганс Блюхер публиковал статьи с весьма недвусмысленными заголовками. Например, такими: «Германское движение «Вандервегель» как эротический феномен». Этот Блюхер тоже считал гомосексуалистов лучшими детскими наставниками.

Дети на гей-параде

Он вообще сыграл немаловажную роль в формировании нацистской культуры. Вот что писал о нем его последователь профессор Баумлер:

«[Поучения Блюхера] систематически насаждались нацистской прессой, особенно гиммлеровским официальным органом Das Schwarze Korps, и применялись на практике как базис для германской общественной культуры. Элита нацистов отбиралась в отделенных мужских сообществах, называемых Орденсбурген. Они предназначались для замены семьи как основы, на которой строится государство» (там же, стр. 45). Эти сообщества были сформированы по типу «Вандервегеля».

Впоследствии, как пишет Лайвли, не только подросшие члены «Вандервегеля» стали одним из главных источников поддержки Гитлера в период его прихода к власти, но и само движение оказалось центром нацистской организации «Гитлерюгенд». В то время гомосексуализм распространился в движении настолько, что «Райниш Цайтунг», массовая немецкая газета, предупреждала:

«Родители, защитите своих сыновей от «физической подготовки» в «Гитлерюгенде». Это был саркастический намек на проблемы гомосексуализма в организации» (там же, стр. 48).

Не будем утруждать читателей примерами и ссылками, которыми изобилует книга Лайвли. Ограничимся кратким резюме. Как правило, случаи содомизации детей и подростков замалчивались, но когда правда все-таки выплывала наружу, виновники отделывались легким испугом. Весьма показательна в этом смысле карьера рейхсфюрера национал-социалистического союза студентов Германии Бальдура фон Шираха. Арестованный полицией за развратные действия, он был освобожден при вмешательстве Гитлера, который вскоре после этого сделал его лидером «Гитлерюгенда». Счел достойным для выращивания смены…

* * *

«Религия» содома

Мы уже писали о теснейшей связи фашизма с оккультизмом, но не рассматривали такой немаловажный его аспект, как сексуальные перверзии. А между тем это теснейшим образом связано и с идеей «высшей расы», и с практическим приобщением в демоническому миру. «Сверхчеловеку» традиционная мораль не указ. Он принципиально выходит за ее рамки. Что ему Божественные установления, когда он сам себе бог? Касательно же практического взаимодействия с темными силами, всё тоже вполне логично. Если христианство призывает человека к очищению души, к борьбе с грехом и страстями, если идеал женщины для христиан — это Пречистая и Пренепорочная Дева Мария, то на другом, демоническом полюсе — развязывание «низов», Великая Блудница Апокалипсиса, культ пороков. Словом, всё, что не богоугодно, а богопротивно.

Вавилонская блудница. 1800-е годы

Особо культивируются противоестественные пороки, что тоже объяснимо. Само слово «противоестественный» содержит в себе подсказку. Это против сотворенного Богом человеческого естества. Соответственно, в извращении человеческой природы содержится вызов Творцу. Неслучайно в демонических и открыто сатанинских культах обязательно практикуется содомия. Во многих оккультных сектах содомский акт играет роль инициации, ритуального посвящения, когда новый адепт на мистическом уровне приобщается к миру соответствующих духовных сущностей — бесов. Сегодня, прибегнув к интернету, нетрудно найти множество исторических фактов по данной теме, поэтому приведем лишь пару цитат из «Голубой свастики»:

«Манихейская секта под названием богумилы (позже катары) укрепилась в Болгарии и распространилась по Европе. Гомосексуализм настолько плотно ассоциировался с этими еретиками, что их практика была известна как buggery — содомия. Слова-обозначения катаров в большинстве европейских языков стали словами-обозначениями для гомосексуалистов: в немецком — ketzer, в итальянском — gazarro, и во французском — herite… Ересь и гомосексуализм стали настолько взаимозаменяемыми, что обвиняемые в ереси пытались доказать свою невиновность, заявляя себя гетеросексуалами» (стр. 65).

А вот что пишет в статье «Новый мир извращенцев как вселенская содомская антицерковь» кандидат исторических наук, доцент МГИМО О. Н. Четверикова:

«Содомизм представляет собой не просто ритуальный акт, но религию, которая брала на себя ответственность за кощунственное искажение образа Бога, выдавая за Него дьявола. Наиболее полно это было представлено в каббале, тайном иудейском учении, начавшем складываться в период пребывания иудеев в Вавилоне, где они вошли в тесное общение с халдейскими жрецами, заимствовав у них пантеистическое видение мира, объединяющее божество с природой и переносящее на него её законы. Бог (Эн-Соф), по учению каббалы, является бесконечным ничто, сочетающим в себе дух и материю, женское и мужское начала. Мужской принцип вытекает из правой его стороны, женский — из левой. Первый человек Адам был также духовным двуполым существом — андрогином. Но будучи соблазнён земными вещами, он приобрёл плотское тело и, выделив из себя женское начало, оказался разделённым на полы… Так каббала интерпретирует грехопадение, и поскольку цель жизни — это освобождение от плотского тела и возвращение в прежнее цельное состояние и слияние с божеством, то и разделение полов рассматривается как временное явление дисгармонии, ведущее к космическому хаосу.

Таким образом, содомский бунт против Творца прибрёл изначально религиозное обоснование, выступив против библейского «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:28).

И далее О. Н. Четверикова пишет:

«С признанием и утверждением христианства в Римской империи и вплоть до ХIХ века мужеложество на Западе рассматривалось как извращение, являющееся результатом сознательного выбора человека. Такое отношение было обусловлено чёткой позицией христианской Церкви, оценивающей это явление как смертный грех, полностью изменяющий личность, как противоестественный блуд («блуд, совершённый против природы»), как страсть, перешедшую в привычку, то есть как болезнь души. Соответственно, и гражданское право квалифицировало мужеложество как преступление против общественной морали и подвергало его уголовному наказанию

Однако практика эта не исчезла, она сохранилась в тайных, оккультных обществах и сектах, где ей придавали всё тот же сакральный смысл. Связанные с каббализмом антихристианские секты гностиков и манихеев, исходя из дуалистического мировоззрения (дух — добро, материя — зло) и считая видимый мир и плоть творением зла, а носителей «гносиса» — «избранными», чувствовали себя абсолютно свободными от норм общепринятой морали. Как писал исследователь Пюэш, «куда больше, нежели о критике и несогласии, здесь речь идёт о бунте… против человеческого удела, против самого бытия, мира и даже Бога. И этот бунт может привести… к нигилизму «гностиков-либертанцев», которые нарушают все естественные и нравственные законы, злоупотребляют своим телом и всем на свете, дабы всё унижать, истощать, отвергать и разрушать» [7].

Отвергая любовь, гностики и манихеи отвергали и брак, и рождение потомства, считая супружество уделом низших. Гностик Маркион, например, заявлял, что воздержанием от супружества, нежеланием продолжать род человеческий он досаждает Творцу. Отнимая у людей таинство брака и подменяя его мужеложеством, гностики утверждали, что это избавит человека от парного индивидуализма, от эгоизма любви и семьи».

* * *

Новый критерий превосходства

Трудно не заметить оголтелую пропаганду содомии, захлестнувшую мир: гей-парады, продавливание законов, легализующих однополые «браки» и усыновление детей извращенцами, книги, фильмы, спектакли, ток-шоу, безумные гендерные теории, реклама смены пола, обязательный школьный секс-просвет…

29 января 2018 года СМИ сообщили, что в испанской провинции Андалусии социалистическим большинством Андалусского парламента был принят закон о том, что отныне ЛГБТ-идеология становится обязательной для школ, средств массовой информации и для врачей. А известный всем факт существования «всего» двух биологических полов объявляется «запрещенной информацией для детей», распространителям которой полагаются астрономические штрафы.

ЛГБТ просвещение

По новому законодательству школам (включая все католические учебные заведения, которых в Испании немало) вменяется в обязанность обучать школьников идеологии гомосексуалистов, то есть фактически пропагандировать её. Также запрещается критиковать в любых средствах массовой информации, включая интернет-социальные сети, тех, кто родился «мужчиной» или «женщиной», но объявляет себя публично якобы «немужчиной» или «неженщиной». Дети по этому закону получили право принимать блокирующие половое созревание химические препараты без уведомления родителей, а любая психологическая помощь гомосексуалистам и людям с расстройствами половой идентичности в Андалусии считается теперь противоправной, незаконной и наказуемой. Кроме того, весь образовательный контент (содержание школьных учебников, занятий и уроков) должен быть полностью переписан в духе ЛГБТ-идеологии. Штрафы за «рассказы детям учителей, журналистов и врачей о двоичности пола» составят от 6000 до 120000 евро.

А во Франции 25 июля 2017 года парламент страны проголосовал за предложение поправки к закону, запрещающей гражданам быть избранными, если прежде они подверглись уголовным преследованиям из-за своей приверженности к нормальной семье и традиционному обществу, — всё это в течение десяти лет после приговора по статье о псевдо-преступлении, названном на диалекте извращенцев «гoмoфoбиeй» (обновлённая статья 32, пункт 3 закона 1881 г. французского УК)! (Там же).

В духе подобных правовых новшеств и история школьной учительницы из США. Когда в её учебном заведении официально объявили «Месяц гомосексуализма», Джени Нокс посмела эту акцию покритиковать. Нет, не громогласно, а всего лишь на своей страничке в соцсети и не переходя на личности.

«Зачем выставлять свое противоестественное аморальное поведение напоказ перед всем остальным миром, ведь содомия — это грех, который поражает (душу) как раковая опухоль», — написала она и жестоко поплатилась за это.

Школьный автобус с радужными флагами

Ей перестали выдавать зарплату, а потом и вовсе уволили, вменив в вину нетолерантность и еще то, что она отказалась признавать «отсутствие греха как понятия». Нокс подала заявление в суд, надеясь доказать, что школьное начальство нарушает конституцию США, провозглашающую свободу слова. Она считала, что, будучи христианкой, имеет право открыто выражать свои взгляды, в том числе и в интернете. Но судьи хоть и знали конституцию США не хуже истицы, всё же сочли ее виновной, и она на три года лишилась права преподавать.

То есть уже совершенно открыто, без камуфляжа, одна группа (апологеты содома) утверждает свое превосходство над всеми, кто к этой группе не принадлежит, стремится поразить их в правах и подвергнуть репрессиям. Фактически на наших глазах появляется новый вид фашизма, где главный критерий превосходства — уже не расовый, не кланово-родовой, не корпоративный, а содомский. Извращенцы — уберменши, а все остальные — унтерменши, недочеловеки. Сейчас их лишают работы, а завтра, вполне вероятно, будут лишать жизни.

Нельзя не отметить и динамику процесса. То, что было неким патологическим пристрастием у верхушки Третьего Рейха, на новом витке фашизма в XXI веке сделалось идеологической доминантой, императивом для всех.

Если посмотреть на происходящее с этих позиций, то нетрудно понять, с какой целью ведется оголтелая массовая пропаганда содомии. Управлять всегда проще при обширной группе поддержки, когда большинство на твоей стороне. Тогда и законы менять легче, и не надо напрягаться, придумывая, как одурачить население. А главное, можно спать спокойно, не опасаясь, что не разделяющая твои взгляды часть народа тебя скинет.

* * *

«Я называю этот феномен гомофашизмом…»

В 2013 году неоднократно цитировавшийся в нашей статье Скотт Лайвли написал Открытое письмопрезиденту Путину. Там, в частности, говорится:

«Как один из лидеров движения в защиту семьи <…> должен предупредить Вас: не думайте, что гомосексуализация вашего общества только началась. Вы будете удивлены в последующие месяцы и годы тем, как агрессивно многие мировые лидеры будут действовать, чтобы запугать Вас и принудить капитулировать перед требованиями гомосексуалистов. Лишь немногие политические течения в истории человечества проявляли такое упорство и решимость, как гомосексуальное движение (курсив наш — И.М., Т.Ш.). Его активисты проявляют непреклонную воинственность и рвение в продвижении своих интересов, сравнимую лишь с решимостью наиболее фанатичных религиозных культов… Всего за 50 лет эта маргинальная группа, охватывающая 2% населения, проявляя огромную силу воли и действуя посредством устрашения, приобрела бОльшее влияние в законодательных органах и судах западного мира, чем христианская Церковь. Гомосексуальное поведение было почти повсеместно запрещено законом в те годы, когда наши народы вместе боролись против угрозы нацизма. Однако немногим более полувека спустя лидеры гомосексуалистов и их сторонники занимают большинство властных позиций во всех западных странах, а также увеличивают свое влияние на Востоке и в развивающихся странах… Они просят места под солнцем, но когда получают его, то сразу же забывают обо всех социальных идеалах, которые эксплуатировали, чтобы его получить: терпимость, свободу слова и уважение к культурному многообразию. Вместо них вводятся противоположные, насаждаемые сверху мораль и мировоззрение, которые осуждают любое неодобрение гомосексуализма и являются новоизмышленным видом фанатизма. Я называю этот феномен «гомофашизмом» и определяю его как крайне левый регрессивный радикализм, стремящийся установить жесткий авторитарный контроль над общественным дискурсом и государственной политикой в отношении сексуальных норм. В отношении несогласных он стремится ввести карательные меры» (см. Скотт Лайвли «Голубая свастика», стр. 212).

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Технология уничтожения жизни

И действительно, не стоит считать, что всё это «там, у них, а у нас, в России, такого никогда не будет». Еще как будет, если мы проспим важные поворотные моменты на пути к диктатуре содома. Один из таких моментов — попытка протащить через Госдуму закон о гендерном равенстве. Нынешний председатель Госдумы Вячеслав Володин инициировал этот законопроект еще в 2003 году. Тогда его приняли в первом чтении, но затем, благодаря протестам общественности, он был положен под сукно. С осени 2017 года делается новый заход.

В нашем законодательстве пока понятие «гендер» отсутствует, и сам факт его внедрения в юридическое поле представляет серьезную опасность. Легализовав это понятие, дальше будут защищать права различных «гендеров». На Западе таковых уже насчитывают от 10 до 60 (!), поскольку «гендер» — это не биологический, а социально-психологический пол. Кем ты себя мнишь — мужчиной, женщиной, полумужчиной-полуженщиной или «неопределившимся» существом — таков и твой гендер. Так что никаких извращений и тем более понятия греха (из-за чего пострадала американская учительница Джени Нокс) после принятия подобного законопроекта уже не будет. С соответствующими тяжелыми последствиями для «экстремистов», «гомофобов» и прочих разжигателей гендерной розни…

Счастливая семья

Очень тесно увязана с продвижением содомского «гендера» и развернувшаяся кампания против «сексуальных домогательств». Как? По той же схеме, что и в западных странах, где мужчины боятся оказать женщинам даже самые невинные знаки внимания — подать пальто, понести тяжелую сумку — чтобы их не обвинили в «сексизме» (отношении к женщине как к слабому полу), а то и в уголовно наказуемом «харрасменте» (сексуальных домогательствах). В итоге у многих мужчин срабатывает охранительный инстинкт, и они перестают интересоваться женщинами, переключаясь на более безопасные объекты, а именно — таких же травмированных агрессивным феминизмом мужчин. А оставшиеся без мужского внимания и мужской защиты женщины в обстановке оголтелой сексуальной пропаганды, ведущейся в современном мире, загоняются в ловушку лесбиянства и прочих непотребств, расшатывающих общественную мораль и разрушающих жизненные устои.

Государственным мужам, да и вообще представителям сильного пола давно пора отнестись к проблеме содомизации общества со всей серьезностью, а не отшучиваться дежурными фразами типа: «У них там на Западе крыша поехала». Технология уничтожения жизни — а это именно технология, продуманная до мелочей и серьезно проверенная на практике! — не тема для шуток.