Все мы не раз уже сталкивались с неким странным, на первый взгляд, феноменом, когда для решения заявленной проблемы принимаются меры, приводящие к нулевому, а то и отрицательному результату. При этом власти предержащие упорно двигаются по тому же пути, не обращая никакого внимания на неудачи и на предложения поменять курс. Общество теряется в догадках, что это: некомпетентность специалистов, коррупционный сговор, чиновничий маразм?

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Китайская вакцина Sinopharm в Перу

Однако если предположить, что заявленная цель не соответствует истинной, то окажется, что все действия вполне последовательны и разумны. А главное, результативны. Так было с политикой «планирования семьи» (заявленная цель — «здоровые и желанные дети», истинная — сокращение рождаемости, поддержка абортов и контрацепции, развращение подростков и молодежи). Так было и с ювенальной юстицией (заявленная цель — защита прав ребенка, истинная — разрушение семьи, увеличение сиротства, торговля детьми). Похожая ситуация с ЕГЭ (заявленная цель — борьба с коррупцией, равенство возможностей учащихся из крупных городов и отдаленных деревень, истинная — разрушение образования). Или пока, правда, не удавшаяся попытка запретить наказания детей (заявленная цель — гуманизация воспитания, истинная — создание армии «онижедетей», которых можно использовать в массовых мероприятиях по свержению власти). И таких примеров немало.

Сейчас нечто подобное мы наблюдаем и в истории с вакцинацией. Цель вроде бы благая — уберечь людей от опасного вируса и побороть эпидемию. Еще несколько месяцев назад казалось, что цель эта вполне достижима. Авторитетные медики заявляли, что прививка защитит. Города были увешаны плакатами, на которых артисты, врачи и общественные деятели декларировали, что они привились и теперь не заболеют. «Я защитился. А ты?» — с задорным вызовом вопрошали они нас.

Потом вдруг выяснилось, что с защитой не все так гладко. Заболеть ковидом, оказалось, можно и привившись.

«Но это не страшно, у привитых болезнь протекает в легкой форме», — поторопились успокоить нас эксперты. Однако снова ошибочка вышла. Из разных мест стали доходить сведения о ком-то из привитых, заболевшем настолько тяжело, что угодил в реанимацию.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

Эксперты и тут не сплоховали. Версия звучала примерно так: да, можно тяжело заболеть, зато без смертельного исхода… Но и эта утешная музыка недолго играла. Агентство Росбалт:

«В Великобритании от индийского варианта коронавируса «Дельта» умерли 117 человек. 50 из них полностью вакцинированы, 20 получили первую долю вакцины, сообщают английские власти. Получается, что 59,8% людей, умерших от варианта «Дельта», получили хотя бы один прививочный укол. Ученые называют такой показатель парадоксальным, а некоторые пользователи сети сомневаются, работают ли вакцины, эффективны ли они. «Если нет, тогда в чем смысл?» — задаются вопросом юзеры, которых цитирует газета Le Figaro».

В Германии начал работать Регистрационный офис для выяснения случаев смерти после вакцинации. Сообщения о печальных исходах поступают из разных стран, хотя сторонники массовой вакцинации это стараются замолчать и продолжают гнуть свою линию.

Но чем больше накапливается фактов, тем труднее их скрывать, и тем громче звучат голоса специалистов, призывающих остановиться, глубже изучить вопрос, начать серьезную научную дискуссию, выслушать доводы обеих сторон, не затыкать рот оппонентам. Выясняется, к примеру, что привитый человек может не только заболеть сам, но и заразить других. АкадемикА. Г. Чучалин в недавнем интервью предупреждал, что получившим прививку несколько дней стоит поберечься, стараться избегать контактов. А крупнейший российский вирусолог академик В. В. Зверев указывает на то, что вакцинация — серьезная процедура, поэтому необходимо учитывать противопоказания (список которых, добавим от себя, достаточно длинный), и что переболевших людей он бы не вакцинировал, так как иммунитет после вакцинации вырабатывается отнюдь не сразу. Для его появления необходимо полностью завершить цикл, а в промежутке между первой и второй дозой «недовакцинированный» может заражать других людей. Промежуток этот, как известно, составляет не менее 2−3 недель. Показательно, что и в рекомендациях Минздрава сказано: «До сих пор неизвестно до конца, в какой степени она [вакцина против COVID-19] предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям» (выделено нами — И.М., Т.Ш.)».

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Завод «Р-ФАРМ» в Москве по производству вакцины против коронавируса

Микробиолог И. В. Никулин, эксперт по химическому и биологическому оружию, считает, что вакцина может быть не менее опасна, чем сам вирус, поскольку она не испытана полноценно, не выяснены последствия ни вставки белка-шипа в другую матрицу, ни попадания неконтролируемого количества белка-шипа в организм, однако уже зафиксировано множество случаев осложнений.

Против обязательной вакцинации высказались и доктора мед. наук П. А. Воробьев, В. А. Шафалинов, И. А. Гундаров, А. П. Серяков, А. А. Редько, С. В. Сучков и др.

Но самое, пожалуй, важное и грозное предупреждение прозвучало из уст высочайшего авторитета в области вирусологии, нобелевского лауреата Люка Монтанье. В интервью от 21 мая 2021 г. он говорит, что кривая смертности от COVID-19 резко пошла вверх одновременно с началом массовой вакцинации, что эта картина выглядит одинаково во всех странах, вынуждая его говорить об опытно доказанной закономерности. И что (sic!) именно вакцинация приводит к созданию новых штаммов.

На этом тезисе стоит остановиться особо, ведь если Люк Монтанье прав, то значит, вакцинация от COVID-19 может способствовать разрастанию эпидемии. Причем вирус будет мутировать и становиться более устойчивым. И действительно, уже появились штаммы «Дельта» и «Дельта плюс», повышенно вирулентные и поражающие более молодых людей… Казалось бы, если заботиться о здоровье граждан, нужно прислушаться к мнению выдающегося ученого. Но нет! Наоборот. Ролики лидера движения «Суть времени» политолога Сергея Кургиняна, где он приводит высказывание Монтанье, ютуб поспешил заблокировать, а в сети распространяются дискредитирующие этого вирусолога фейки: якобы Монтанье предрекал всем вакцинированным скорую мучительную смерть.

ucalgaryfacultyofmedicine Люк Монтанье

Но прошло буквально несколько дней, и в информационное поле прорвались голоса других медиков, которые говорят примерно то же. По сообщениям ТАСС, количество мутаций вируса будет расти по мере вакцинации населения. Об этом заявил глава берлинского Института им. Роберта Коха. «Чем больше прививок мы будем делать, тем больше у нас будет мутаций», — сказал он. По мнению аналитиков берлинской клиники Charite, на сегодняшний момент в мире обнаружено более 12 тыс. мутаций коронавируса.

А ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Чепурнов сообщил ИА «Красная Весна», что катализатором новой вспышки эпидемии коронавирусной инфекции в России, и в Москве в частности, могли стать вакцинированные люди из-за мутаций вируса в их организме. По словам эксперта, такое предположение давно существует, поэтому в период эпидемий вакцинацию проводить нецелесообразно. Чепурнов считает, что поскольку произошли две очень сильные мутации коронавируса, значительное число моноклональных антител, которые против этих мутаций выработались либо в результате переболевания, либо в результате вакцинации, уже не могут работать должным образом, а это приводит к снижению действенности вакцины против индийского штамма в 1,5−2,5 раза. Альтернативная позиция начала просачиваться и в западные СМИ. «Страны с самым высоким уровнем вакцинации в мире — включая четыре из пяти наиболее вакцинированных — борются за сдерживание вспышек коронавируса, которые в пересчете на душу населения выше, чем всплеск, опустошающий Индию, и эта тенденция заставляет экспертов сомневаться в эффективности некоторых вакцин», — пишет Forbes. Обозреватели портала WorldNetDaily делают вывод о взаимосвязи начала кампании вакцинации и роста числа смертельных случаев, при этом указывают, что в официальных статистических отчетах подобные данные отсутствуют. «Это не вписывается в «официальное повествование» о вакцинах, поэтому они решили «стереть» эту историю вообще», — пишет издание.

Снова спросим: не странно ли так себя вести, если цель — остановить пандемию? А может… цель какая-то другая? Мы, конечно, далеки от мысли, что все, от кого зависит политика борьбы с COVID-19, преследуют некие скрытые цели. Но существуют люди, у которых эти цели есть, и они их, что интересно, даже перестали скрывать!

Who.int Вакцинация в Филиппинах

Многие уже слышали имя Клауса Шваба, организатора Всемирного экономического форума в Давосе, на котором он летом 2020 года представил свою книгу «COVID-19: Великая Перезагрузка». Приведем несколько выдержек из нее:

Клаус Шваб «Пандемия дает нам шанс: она представляет собой редкую, но узкую возможность задуматься, заново изобрести и перезагрузить наш мир». «Многие из нас задаются вопросом, когда все вернется на круги своя. Короткий ответ — никогда». «Пандемия коронавируса знаменует собой фундаментальный поворотный пункт в нашей глобальной траектории». «Мир, каким мы его знали в первые месяцы 2020 года, больше не существует, он растворился в контексте пандемии»… «Не будет пощады ни одной индустрии, ни одному бизнесу». «Некоторые лидеры отрасли и топ-менеджеры могут поддаться искушению приравнять перезагрузку к перезапуску, надеясь вернуться к нормальной жизни и восстановить то, что работало в прошлом: традиции, проверенные процедуры и привычные методы работы. Короче говоря, возвращение к «обычному ходу дел». Этого не случится, потому что не может случиться». «Ситуация с безработицей неизбежно будет продолжать ухудшаться по той простой причине, что она не может значительно улучшиться до тех пор, пока не начнется устойчивое восстановление экономики. Этого не произойдет до тех пор, пока не будет найдена вакцина».

Подождите, подождите! Вакцина ведь найдена. И не одна. При этом конец эпопеи не только не наступил, но его и не предвидится. В Израиле, где привита бОльшая часть жителей, ограничения снова ужесточаются. В Австралии Сидней и окружающие мегаполис регионы снова закрыли на локдаун из-за индийского штамма «Дельта». В Португалии из-за этого штамма вновь был введен комендантский час. Страны ЕЭС так же, как и Россия, пока уповают на вакцинацию, но если Люк Монтанье и другие ученые правы, то она вызовет появление следующих штаммов, и к осени будет объявлен новый локдаун. Премьер Словении уже предупредил, что Европе нужно готовиться к четвертой волне коронавируса. У нас тоже началась подготовка, во всяком случае, информационно — психологическая. «Если к середине июля в России ситуация с коронавирусом не стабилизируется, то власти введут локдаун», — об этом в разговоре с Ura.ru заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Социальная реклама в российских городах

Локдаун, как нетрудно догадаться, влечет за собой дальнейшее разрушение экономики, которая еще не успела оправиться от предыдущего карантина, введенного весной 2020 года. Да и без повторного локдауна сейчас, когда началась свистопляска с куар-кодами и вакцинной сегрегацией, рестораны и кафе уже терпят большие убытки и начинают разоряться. Равно как и туристический бизнес. Курорт «Красная Поляна» потерял более 100 миллионов рублей по причине отмены бронирования, сообщили в пресс-службе отелей. А сколько еще таких курортов с санаториями, пансионатами, отелями! И просто людей, которые сдают жилье отдыхающим, обеспечивая себя и близких за летний сезон на целый год! Что будет с множеством поваров, официантов, поставщиков продуктов, шоферов и проч. Ясно же, что они остаются без работы и без денег. А ведь ущерб экономике, нанесенный коронавирусом, по данным Роспотребнадзора, уже достиг триллиона рублей!

Шваб, давая прогнозы «перезагрузки», пишет об этом без лишних сантиментов:

Клаус Шваб «Возьмите рестораны. Эта индустрия была настолько поражена пандемией, что мы даже не уверены, восстановятся ли рестораны вообще когда-нибудь. <…> До 75% независимых ресторанов могут не выдержать последующих локаутов и мер по социальному дистанцированию. Закрытие коснется не только ресторана и его непосредственных сотрудников, но и всех предприятий, работающих в этой сфере: поставщиков, фермеров и водителей грузовиков».

Обращаем ваше внимание на уверенность, с которой автор еще летом 2020 года заявил о «последующих локаутах». Ну да. Новый штамм — рост заболеваемости — новый локаут — вакцинация, порождающая новые штаммы, — опять локаут — опять вакцинация… В общем, если воспользоваться гегелевской терминологией, наступит «дурная бесконечность»

World Economic Forum Клаус Шваб

Возникает вопрос. Или даже два. Резкое усиление антиковидных ограничений в связи с обязательной вакцинацией в нашей стране, приводящее к разорению огромного количества людей, случайно совпадает с проектом «великой перезагрузки»? И как это соотносится с поставленными президентом задачами по укреплению суверенитета, прорывному экономическому развитию и росту благосостояния народа?

***

Известие из Израиля: не менее 83 молодых людей заразились на вечеринке от одноклассника. Как сообщает Times of Israel, этот юноша был вакцинирован. Он, в свою очередь, заразился от вакцинированного родственника, а тот — от человека, который также был вакцинирован и недавно посещал Лондон. За последние две недели, по подсчетам израильской телекомпании i24 News, число новых случаев заражения увеличилось на 1000 процентов (!). В воскресенье, 4 июля, их было зарегистрировано 2455. Последний раз такое число было зафиксировано в начале апреля, и министерство здравоохранения ожидает от 500 до 600 случаев заражения в течение следующей недели.