Весной 2017 года в подрывной деятельности так называемой либеральной оппозиции наметилась новая тактика. На протестные акции стали выводить школьников. В шествиях, организованных Навальным, участвовали не только старшеклассники, но и «школота» 11−13 лет. Некоторым даже предоставляли микрофон, и они с важным видом рассуждали перед телекамерами про коррупционеров во власти и про необходимость эту власть поменять.

Андрей Колеров. Лабиринт. 1990-е

* * *

Политтехнологический проект

Параллельно с митинговой активностью детей, которым при нормальном развитии в этом возрасте еще интересно играть в «Лего», салочки и настольные игры, а не разбираться в особенностях государственного управления, появилась еще одна тенденция. Подростки стали жаловаться на то, что учителя навязывают им свои взгляды и тем самым нарушают их права. Причем жаловаться очень грамотно, как не каждый взрослый сумеет, — в прокуратуру и другие компетентные органы. И жалобы эти не на пропаганду разврата (увы, нередкую в российских школах под видом неких профилактических программ) и уж никак не на подстрекательство к протестным действиям, а, наоборот, на попытки отговорить от оных и на осуждение аморальности.

Недавно раздался телефонный звонок из российской глубинки. Звонила школьный психолог, она же классный руководитель в 6-м классе.

— Посоветуйте, что мне делать. Одна девочка очень возмутилась, когда я неодобрительно высказалась о гомосексуалистах и лесбиянках.

— Ну… Надо поговорить с родителями. Почему они ее не контролируют? Откуда у шестиклассницы такие взгляды? Наверно, насмотрелась в интернете всякой гадости.

— Нет, Вы меня не поняли. Я не в этом смысле спрашиваю… Она сказала, что у нее другое мнение, а я навязываю свое и тем самым нарушаю ее права.

— Ого! Хорошо у вас ювеналы поработали. Но Вы уж так не волнуйтесь. Мало ли какую глупость ляпнет ребенок?

— Да как же не волноваться? Она ведь заявление собралась писать. Требовать, чтобы меня уволили. А у меня на руках больная мать и двое маленьких детей. На что мы жить будем?

Вероятно, этот разговор так и остался бы в нашем восприятии на уровне курьеза, если бы, во-первых, он не совпал по времени с выводом «навальнят» на улицы российских городов, а во-вторых, если бы аналогичные случаи не начали происходить — тоже одновременно! — в самых разных российских городах и весях. Это уже напоминало некий политтехнологический проект.

Не будем тратить время на пересказ всех эпизодов, приведем лишь один, получивший достаточно большую огласку. Старшеклассник из Томска записал на телефон и выложил в сеть фрагмент видео лекции по противодействию экстремизму, которую провел учитель истории и ОБЖ сразу же после антигосударственных митингов, организованных Навальным 26 марта 2017 года. Лекция была более чем актуальна, поскольку некоторые ученики этой гимназии участвовали в местных «навальнингах».

Разумеется, поступок старшеклассника остался бы практически незамеченным, если бы к его популяризации тут же не подключились телевидение и различные издания, находившиеся в боевой готовности.

«Учительская газета», которая, невзирая на свое название, поторопилась поддержать не учителя, а протестные настроения школьников, опубликовав статью с весьма красноречивым негодующим заголовком «Учитель истории и ОБЖ Русской классической гимназии №2 Томска назвал своих учеников «холопами англо-саксов». ТВ-2 послало в школу журналиста для беседы с директором гимназии. Радио «Свобода» опубликовало расшифровку записи, сделанной на уроке. Естественно, поспешило подключиться и движение Ходорковского «Открытая Россия», которое чуть позже было признано Генпрокуратурой «нежелательной организацией». Так что «Учительская газета» попала в чудную компанию!

С какой же целью активизировалась вся эта «королевская рать»? В чем заключался смысл политтехнологического проекта? Собственно, ответ дает сам старшеклассник. Он ссылается на распространявшиеся по соцсетям призывы записывать и «предавать гласности» действия преподавателей, которые будут возражать против участия детей в митингах и озвучивать антилиберальные «лозунги». То есть планировалось через детей оказать давление на «реакционных» педагогов, а заодно запугать всех остальных.

* * *

«Промежуточная цель»

В свете попыток разыграть детскую карту в новом «оранжевом» сценарии уже несколько по-другому выглядит и относительно недавнее появление подростковых самоубийственных групп в контакте. Когда о них заговорили — сразу прозвучало, что это тестирование нового информационного оружия, отработка технологии информационного воздействия. По мнению директора Центра исследований легитимности и политического протеста Евгения Венедиктова (не путать с однофамильцем — главредом «Эха Москвы»), такие группы — часть большой гибридной войны против России и не только. «Это абсолютно точно проплаченная акция, — сказал он, — промежуточной целью которой является рост подростковой смертности в русскоговорящих странах». (см. https://aleksey-pelevin.blogspot.ru/2017/03/blog-post 85 .html).

Обратим внимание на выражение «промежуточная цель». Возникает вопрос: почему промежуточная? Что, казалось бы, может быть конечнее смерти? Но это, если считать целью таких сетевых групп доведение подростков до самоубийства. Если же основная цель более масштабна, — свержение власти и разрушение страны (а гибридная война направлена именно на это), — группы смерти вполне могут служить полигоном для дистанционной подготовки террористов-малолеток. В интервью корреспонденту «Известий» доктор медицинских наук, психиатр Михаил Барышев, разбирая задания, которые дают кураторы групп смерти детям, показывает, что они направлены на подавление воли ребенка и на полное подчинение воле куратора. Судя по всему, ставится эксперимент по зомбированию детей через интернет. Методы схожи с теми, что применяются в тоталитарных сектах: лишение сна, наложение психологического стресса (страшные видео и фотоснимки) на стресс физиологический (недосып), принуждение к демонстрации покорности, к причинению себе боли, обсуждение вопросов интимного характера, разрушающее барьер стыда, шантаж, вдалбливание одних и тех же установок и т. п. Но, в отличие от тоталитарных сект, здесь гуру виртуален и анонимен, что делает его в глазах жертвы еще более значительным и могущественным.

* * *

От сложного к более простому

Есть и другой важный момент. Запрограммировать ребенка на аутоагрессию и тем более на ее крайнее проявление — самоубийство (а в группах смерти состоят дети с одиннадцати лет, опять с одиннадцати, как и те, кого затягивали в протестные шествия!), гораздо сложнее, чем настроить на агрессию по отношению к кому-то другому. Наше утверждение может показаться странным. Сейчас многих людей сумели убедить в том, что дети под влиянием компьютерных игр якобы уже не различают реальность и виртуальность, верят, что у них, как в игре, есть запасные жизни, и вообще, настолько не дорожат жизнью, что свести с ней счеты им ничего не стоит.

Сколько раз мы слышали от запуганных родителей: «Что вы? Разве можно отнять у него компьютер? Он ведь пойдет и покончит с собой!» А мотивировка, по которой учителям теперь запрещают выгонять из класса даже злостных хулиганов, регулярно срывающих уроки? «Вы его выгоните, а вдруг он обидится и совершит суицид?» То есть создается абсолютно искаженная картина: сверхчувствительные хулиганы, слабоумные подростки, путающие настоящую и компьютерную смерть (хотя уже в 3 года ребенок, стреляя из игрушечного пистолета с криком «убил!», прекрасно знает, что это игра).

Но на самом деле в 11−13 (а при нынешних задержках психического развития порой и в 14−15!) в школьниках еще очень много детского. И хотя границы подросткового возраста сейчас искусственно расширены (раньше они были на уровне как раз 14−15 лет), в реальности если и произошли изменения, то в обратную сторону. В Москве и других крупных городах 11−12-летних ребят, как правило, еще не отпускают одних даже во двор, не говоря уж о самостоятельных поездках на общественном транспорте. В школу, кружки и проч. их водят или возят взрослые. Постоянное сопровождение ребенка младшего и среднего школьного возраста стало новой нормой нашей жизни. И что характерно, такая гиперопека как правило даже не вызывает у детей протеста. Они и не рвутся ходить куда-либо одни. В предыдущих поколениях это было немыслимо. Никто не хотел, чтоб его считали маменькиным сынком!

В чем же дело? Да в том, что запугали не только взрослых, но и детей. Они боятся хулиганов, маньяков, бандитов, террористов, бешеных собак, — всего, что представляет угрозу их безопасности. А за этим, естественно, страх смерти. Гипертрофированный, уже не по возрасту, а как у 5−6-летних дошколят. Повысился у современных школьников и «градус» эгоцентризма. С пеленок приученные к тому, что все для них, ради них, что они — центр Вселенной, дети куда хуже, чем раньше, переносят напряжение, утеснение и боль. Таким образом, и с этой стороны аутоагрессия маловероятна. Недаром ее проявления квалифицируются специалистами как серьезная психопатология, а вовсе не как возрастная норма.

А коли так, то манипуляторам, преодолевшим вышеперечисленные препоны и набившим руку на склонении некоторых детей к добровольному уходу из жизни, тем паче не составит труда, применяя аналогичные технологии, вывести куда большее количество в час икс на указанное место. И вывести отнюдь не на мирную прогулку, а на безнаказанные («онижедети!») преступные действия.

* * *

Шоколадная паста «Нутелла» и коктейль Молотова

В мае 2017 года эта тактика была апробирована в Венесуэле. «Жену лидера оппозиции от партии «Народная воля» (Voluntad popular) Лилиан Тинтори, — сообщает агентство «Красная весна», — обвиняют в том, что она является инициатором идеи вовлечения детей в беспорядки и акты террора в стране». Мать одного из мальчиков рассказала, как Тинтори лично спросила его, что ему больше всего нравится. Ответ был совершенно детский: «Шоколадная паста «Нутелла». Тогда Тинтори дала ему бутылку с коктейлем Молотова и пообещала подарить банку любимого лакомства, если он попадет в охранника.

«Организация «Сомос Чавес», — продолжает «Красная весна», — на своем сайте опубликовала информацию и фотографии фактов использования несовершеннолетних в беспорядках во время акции протеста оппозиции. В том числе на сайте описывается, как некая женщина раздавала купюры по 50 боливаров в то время, как несовершеннолетние бегали и выкрикивали лозунги оппозиции. Позже несколько журналистов опубликовали фотографии детей, которые были в первых рядах боевых групп протестующих. На фото и видео отчетливо видны дети без рубашек, с закрытыми лицами, с камнями в руках и готовящие коктейли Молотова для столкновения с властями… В результате таких действий погибли как минимум двое несовершеннолетних».

Пробный шар был брошен и в нашем Челябинске. На «Фестивале красок» толпа подростков напала на полицейские автомобили. Подростки выкрикивали ругательства, пачкали машины краской и пинали их ногами. Толпа немного успокоилась лишь тогда, когда на помощь полицейским подоспело подкрепление.

* * *

Бесценное признание!

«В стане врага» вовлечение детей в политическую борьбу рассматривается как чрезвычайно эффективная инновация. На сайте частного разведывательного агентства Stratfor (США) появилась статья некоей Ксении Семеновой. Название грозное — «Знакомьтесь: самые юные критики Кремля». В свойственной западным и прозападным журналистам пошло-патетичной манере автор заявляет, что подростки-оппозиционеры — это «полностью сформировавшиеся и политически сознательные индивидуумы». Полюбоваться на «политически сознательных» может любой желающий, найдя в интернете разглагольствования парня в автозаке о том, как Навальный обещал отсудить им по 10 тысяч евро на нос, или включив видеозапись беснования хулиганов в Челябинске.

Зато автор статьи совершенно справедливо отметила, что «навальнята» являют собой, по ее собственным словам, первое «непоротое поколение» (the first generation that hasn’t been whipped), чьи родители придерживались «гуманистических методов воспитания, создавая беспрецедентный уровень равенства между взрослыми и детьми».

Бесценное признание! Значит, не зря мы добивались (и добились!) отмены двухлетнего тюремного срока для родителей за воспитательные шлепки. Спасибо госпоже Семеновой. Либералам помалкивать бы надо о том, что подростки идут свергать власть именно по причине своей «непоротости», а простодушная журналистка размахивает этим, как флагом. Что ж, теперь можно будет ссылаться не на какое-то маргинально-патриотическое издание, а на сам «Стратфор», консультирующий администрацию США, а также руководство крупных транснациональных компаний, и ведущий активную антироссийскую пропаганду.

Было бы неплохо, если бы связь между ненаказуемостью детей и их уличной политической активностью усвоили не только сотрудники американской разведки, но и российские чиновники. Хотя бы те, кто по роду своей деятельности должен быть озабочен безопасностью государства.