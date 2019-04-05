«В некотором царстве, в некотором государстве жил-был прокурор, и было у него два ока: одно — дреманное, а другое — недреманное. Дреманным оком он ровно ничего не видел, а недреманным видел пустяки».

Салтыков-Щедрин М. Е. «История одного города»

Салтыков-Щедрин. Сказка «Недреманное око»

Сейчас много говорят о цифровизации, о недавно принятом законе, который уже подписан президентом. Президент, наверное, не успевает во всем разобраться: ему в который раз подсовывают какую-то гадость, в которой он, как я сказала, не успевает разобраться, и, вероятно, не глядя подписывает, пользуясь оценками псевдоэкспертов.

Мне кажется, что не надо быть великим экспертом, чтобы сделать вывод о том, что цифровизация вообще и цифровизация школы в частности — это ужасный вред для образования и, в первую очередь, для детей, которые это образование будут получать. Это окончательно добьёт наше образование, и без того уже основательно разрушенное, искорёженное, исковерканное, изуродованное.

Хочу сказать, что сегодня без цифровизации уже очень много детей изначально с нормальной психикой, которые ведут себя, как шизофреники. Они не получают питание для души, они не получают достаточного эмоционального развития, даже при очень хороших культурных, благонамеренных и любящих родителях. Потому что всё окружающее их построено на рацио. А ведь такое гипертрофированное рацио в сочетании с неразвитым сердцем — это основной признак шизофрении. Сегодня родители даже не понимают, что ребенок неполноценно развит. Причем, я еще раз повторяю, не потому, что у него изначально ущербная психика, не потому, что они не любят своего ребенка, а потому, что они не понимают, что в условиях такой рационализации жизни, которая всё более и более опасно прогрессирует, нужно обращать отдельное особое внимание на развитие души. Надо на этом ставить акцент.

Это могла бы сделать и нормальная школа, если бы она была нормальная. Вместо того, чтобы восстанавливаться, школа теряет последние остатки человечности. Цифровизация, расширяя возможности информационного, рационального взаимодействия с другими людьми, эмоционально общение обедняет. Зачем? Когда всё можно получить по интернету. Когда живого учителя, живых воспитателей могут заменить цифровые носители. Это что-то ужасное. Родители, не будучи никакими экспертами в этой области, интуитивно чувствуют, что детей скоро нельзя будет отдавать в школы. Я общаюсь с огромным количеством детей и родителей. Так вот, дети всё более и более рационализируются. И всё менее и менее эмоционально развиваются. А родители всё больше задумываются над тем, как ребенка не отдавать в школу вообще, если он ещё не школьник, или забрать его из школы, если он там уже находится. Особенно много стали говорить о домашнем воспитании, обучении, когда узнали о том, что принят закон о цифровизации. Родители испугались и стали всерьез уже думать о том, как построить обучение детей на дому. Кому из них придется уйти с работы или как зарабатывать на наемных педагогов. Эти сценарии всё шире обсуждаются в обществе.

То, что цифровизация — вред для детей и для образования, мне кажется, не надо долго доказывать. Уже все люди это понимают. Я подозреваю, что и те, которые разрабатывает и принимает такие кошмарные законы, понимают это тоже. Но я не знаю, кого они слушают, кому они подчиняются, от кого они получают деньги за разрушение своей страны, потому что именно так нужно квалифицировать разрушение системы образования. Первые результаты этой подрывной деятельности — разрушение психики, нравственности и интеллекта детей. Потому что интеллект не сердечный, интеллект только рациональный — это интеллект ущербный.

Я не знаю, зачем они это делают. Они что, на шаг вперед не могут предугадать, что будет дальше? Или им всё равно? После нас хоть потоп? Но потоп начнется еще при их жизни, почему они этого не понимают? У них что, как у детей дошкольного возраста, отсутствует способность к элементарной экстраполяции, если они не умеют увидеть последствия собственных действий на шаг-два вперед? Очень скоро вырастут дети, образование, психику и интеллект которых разрушили. Они будут взрослыми очень скоро. Они начнут работать, будут управлять страной. Они будут сами похожи на роботов — не нужно никаких биороботов, они сами будут искусственно шизофренизированны. Они будут все похожи на мальчика Кая из царства Снежной королевы, у которого была ледяная игла в сердце, и он таким деревянным голосом в ответ на слезы Герды говорил:

«Не мешай, госпожа Снежная королева приказала мне выложить из этих ледяных осколков слово «вечность».

Вот такими будут подросшие дети. Они уже сейчас напоминают роботов. Мы имеем массовые ошибки в психологической и психиатрической диагностике, потому что нормальные дети шизоподобны, шизофреноподобны, аутоподобны, не будучи аутистами. Они имеют в общении, в поведении аутистические черты. Видимо, надо это всё довести до логического конца, что ли?

Теперь хочу перейти к проблемам глобальной цифровизации, которая, конечно, ведёт к созданию системы тотальной слежки и управления людьми. Вы знаете, у всякого серьезного явления, а цифровизация — очень серьезное явление антижизни, всегда есть какие-то религиозные корни. Мне кажется, что религиозные корни цифровизации жизни — фашистские. Любая фашистская элита, какой бы она не имела идеологический окрас — расистский, сословный или религиозный — она всегда готова истребить инородцев и «унтерменшей». Её идеология всегда имеет антихристианские корни. Фашистские корни проявляются не в том, чтобы обязательно носить коричневые рубашки и свастику на рукаве, кричать «хайль» и устраивать газовые камеры. Фашизм бывает разным. Его суть в том, что люди, которые считают себя элитой, выходят за рамки человеческой компетентности и залезают в компетенцию творца. Для этого им нужно творцу уподобиться, не в том, что они люди настоящие, нормальные, созданные по образу и подобию божию, а уподобиться творцу магически. Потому что, если все люди образа и подобия божия, как же тогда элита объявит их недочеловеками и будет их топтать, уничтожать, как прах под ногами. Для этого представители элиты должны обладать некими сверхвозможностями.

Интересно, что уже в довольно позднем христианстве появилась икона, которая называется «Недреманное око». И изображается на ней некий глаз, это обозначается таким образом — недреманное, то есть не усыпающее око божье, которое прозревает всё в мире.

Спас Недреманное Око. Середина XV века. Москва

Человек, сколько бы он не называл себя элитой, сверхэлитой, сверхчеловеками — они этим «недреманным оком» не обладают. Но фашисты хотят этому уподобится. Они хотят установить слежку за людьми, потому что у них нет возможности прозревать души людей, и изображать, что они всё знают о человеке с помощью подслушивания и электронной слежки.

Ещё раз хочу сказать в заключение, что у любого серьезного явления, в частности у того, что мы обсуждаем, есть религиозные корни. В данном случае корни сатанинские, потому что фашизм — это одно из ярких проявлений сатанизма.