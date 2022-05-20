«У меня необыкновенная лёгкость в мыслях». — Н. В. Гоголь, «Ревизор», реплика заглавного героя

Цитата из х/ф «Ревизор». Реж. Владимир Петров. 1952. СССР Легкость в мыслях необыкновенная

Довольно часто эксперты, анализируя военные события на Украине, обращают внимание на различные странности. Мы, не будучи военными экспертами, естественно, не можем оценивать правильность или ошибочность их суждений. Но не первый год занимаясь практической психологией, не можем не отметить странность, очевидную для нас. Странность иного порядка — психопатологическую и даже духовную.

Собственно говоря, мы заметили это несколько лет назад, когда появилась новая мода раскаиваться на камеру. То есть человек совершил некую идейно заряженную мерзость (осквернил памятник павшим воинам, прикурил от Вечного огня, повалил поклонный крест и т.п.), его поймали и записали на видео, как он признается в содеянном и сожалеет о нём.

Поначалу это воспринималось как нечто безусловно положительное. Дескать, хулиган что-то понял и больше не будет. Этакий современный Квакин из «Тимура и его команды», перевоспитавшийся под влиянием общественного мнения.

Но потом, когда число таких квакиных умножилось, стало понятно: это не подлинное раскаяние, а дешевое лицедейство, чтобы скостить срок или даже (чаще всего) уменьшить сумму штрафа. И при первой же возможности, если таковая предоставляется, «раскаявшиеся» берутся за старое.

Но ведь это не просто хулиганы, а идейные, убежденные противники «режима». Как же они с такой необыкновенной легкостью отрекаются от своих убеждений?! Один, некий Роман Сахаров, даже заранее, еще только собираясь «на дело», записал покаянную видеозаготовку, в которой патетически восклицает: «Я совершил самую большую ошибку в своей жизни — я сломал символ нынешней России (имеется в виду самодельный памятник украинской бабушке, которая вышла с красным флагом встречать наших солдат — прим. авт.), хотя я даже этого не помню, потому что я был очень сильно пьян (повторим, видео записано ДО «самой большой ошибки», а не постфактум — прим. авт.)… И мне действительно очень стыдно за этот поступок… Я никогда не придерживался никаких нацистских, антироссийских настроений».

Цитата из видео «Задержан Роман Сахаров Сломавший голову макета символа бабушки с флагом победы» Результат «самой большой ошибки» Романа Сахарова

Но, пожалуй, ярче всего странности, о которых мы ведем речь, проявляются сейчас в поведении взятых в плен украинских военных. Журналисты и блогеры даже иронизируют: «Кого ни спросишь, он якобы не стрелял, а был шофером или поваром. Кто ж тогда с нами воюет?».

Ну, а среди тех, кому не удалось выдать себя за «обслуживающий персонал», тоже немало пленных, которые как-то очень легко, чуть ли не заученно признаются, что были неправы, мучая и убивая людей. Один вояка, изнасиловавший женщину на глазах у ее мужа, а затем убивший его на ее глазах, тоже, как упомянутый разрушитель памятника, оправдывался состоянием алкогольного опьянения.

И говорят обычно как-то очень гладко, однотипно, словно по методичке. (А может, не «словно»? Может, их действительно таким образом натаскивают западные инструкторы?)

«Ну и что тут странного? — спросите вы. — Типичные уловки хулиганов».

Насколько нам известно по многочисленным мемуарам, устным рассказам, фильмам о Великой Отечественной войне, в то время так себя не вели. Да и во время других войн тоже. Противник мог, конечно, сломаться, выдать секретную информацию и даже в страхе и отчаянии молить о пощаде. Но чтобы так спокойно признаваться и, как за учителем на уроке, послушно повторять за допрашивающим: «Слава России»?.. Нет, гитлеровцы так не делали. Для них, до пленения кричавших «Хайль Гитлер!», провозглашать «Да здравствует Сталин» или «Слава СССР» было бы недопустимым унижением.

Пленный немец и красноармеец

А у пленных из видеороликов чувства униженности нет. Порой даже кажется, что у них вообще нет чувств. Как будто всё происходит не с ними, а с кем-то другим. Что это всё такое? «Весь мир — театр, а люди в нем — актеры», — писал Шекспир. Но не до такой же степени! И потом, актеры — кто талантливо, кто не очень — имитируют чувства своих героев. Тут и этого нет.

Говорят, бойцам ВСУ и нацбатов дают наркотики, которые повышают боеспособность и болевой порог. Вообще-то в описанном нами поведении есть что-то от наркоманов. Для них тоже характерны лживость, нераскаянность (бесстыдство, бессовестность), отсутствие сострадания и отношение к окружающим как к объектам манипуляции.

Но, с другой стороны, вряд ли все те люди (не только пленные), которые приносят формальное видеопокаяние, наркоманы. Более того, сейчас очень часто так ведут себя дети, чем ставят в тупик родителей: безобразничают, легко просят прощения (чтобы не наказывали) и с той же легкостью вскоре безобразничают снова.

Вы скажете: «А что, раньше дети так себя не вели?».

Решетников Фёдор Павлович. Опять двойка. 1952

В массе своей нет (поэтому и родители, вспоминая собственное детство, недоумевают).

Современные родители и тем более бабушки и дедушки обычно вспоминают, что попросить прощения было чем-то очень серьезным и давалось отнюдь не легко. Если ребенок не чувствовал себя виноватым, то принуждение повиниться воспринималось как несправедливость. А если он осознавал свою вину, то ему становилось стыдно, и это в дальнейшем удерживало его от повторения поступка. Кроме того, признать свою вину значило преодолеть гордыню, самолюбие. Собственно, и по взрослым людям, воспитанным в классической системе координат, видно, с каким трудом дается признание своей вины, куда легче оправдываться, сваливая содеянное на других или на обстоятельства.

Случаи манипулятивного раскаяния в детской среде раньше встречались достаточно редко и служили неким указанием на психопатологию и даже преступные наклонности. Недаром существует термин «патологическая лживость». Она свойственна психопатам вкупе с такими чертами, как эгоцентризм, бессердечие, манипулятивность и неспособность к искреннему раскаянию. Фактически это группа риска, поскольку перечисленные симптомы присущи и человеку с преступными наклонностями. (Такие люди, кстати, часто становятся и наркоманами).

Получается, симулянты-«покаянники», о которых идет речь, сплошь и рядом психопаты? Необязательно. Кто-то действительно не без патологии, а кто-то распустился от безнаказанности под воздействием пропаганды жестокости и разврата.

Но проблема, как нам кажется, глубже. Ложь становится доминантой мироустройства в тех странах, которые идут по пути глобализации. Это ярко видно на примере западных СМИ. Чем всегда гордились западные журналисты? Какой сюжет кочевал из книги в книгу, из фильма в фильм? СМИ докапываются до правды, делают ее достоянием широкой общественности, и это разрушает злокозненные замыслы властей, воротил бизнеса и т.п. Подобные истории не были высосаны из пальца, а нередко основывались на вполне реальных событиях. То есть обнародованная правда могла одержать победу над ложью.

Сальватор Роза. Аллегория лжи. 1640-е

Теперь же пиши — не пиши, показывай — не показывай, это ничего не изменит. Реакция будет нулевой. Разоблачение обмана не приведет к наказанию обманщиков и изменению политики. Вспомните хотя бы Колина Пауэлла с его пробиркой. Преступный обман повлек за собой страдания и гибель миллионов иракцев. И что, разве его посадили? Нет, он благополучно дожил до 84 лет, умер своей смертью, не постеснявшись сыграть за три года до мирной кончины в телесериале «Господин госсекретарь» самого себя. А что творится сейчас в ООН, когда постоянный представитель Российской Федерации Василий Небензя обнародует документы, свидетельствующие о преступной деятельности США в связи с биолабораториями на Украине? Да ничего не творится! Этих свидетельств в упор не видят, зато сто раз разоблаченную ложь о преступлениях российской армии в Буче и прочую клевету повторяют до опупения.

Конечно, врали и раньше, и провокации устраивали, но сегодня ложь заняла господствующее положение. А кто отец лжи? Христос ответил на сей вопрос четко и ясно, назвав отцом лжи дьявола (Ин. 8:44). Если посмотреть на происходящее под таким углом зрения, то всё становится на свои места. Уже давно не секрет, что западная элита, мягко говоря, симпатизирует сатанинской символике и оккультным ритуалам. Церковь Сатаны в ряде стран приобрела официальный статус. Памятники дьяволу и его приспешникам установлены во многих западных городах. В логовах укронацистов находят предметы поклонения демоническим культам. Самые якобы сильные ведьмы не так давно публично грозили Путину провести всякие колдовские действия для его уничтожения. Эти и многие другие вроде бы разрозненные факты складываются в общую картину, которую можно назвать построением антижизни, ведь «сатана» в переводе означает «противник» и «клеветник». И в противовес Богу, одно из имен Которого «Солнце правды», антимир дьяволопоклонников неизбежно пропитан ложью и клеветой.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм. 1798

Многое из того, что происходит сейчас в мире и что так обнажилось на Украине, точно определяется, на наш взгляд, словом «беснование». А значит, противодействие должно быть на адекватном уровне — на духовном. Это нисколько не отменяет противления злу силой, как назвал свою известную работу Иван Ильин. Одержимых злом только сила и может остановить, а убеждать их, договариваться, верить на слово, задабривать и даже стыдить бессмысленно. Не только бессмысленно, но и вредно, потому что они принимают доверчивость за слабость, которой нужно воспользоваться.

Но духовный ответ — это высокий уровень реагирования. И он подразумевает не только религиозные средства — «сей род изгоняется только молитвой и постом» (Мф 17:21), но и серьезную ревизию того глобалистского миропорядка, в который Россия до недавнего времени старательно вписывалась, копируя его законы, культуру, образование, идеологию, жизненный уклад. Сопротивлялась этому в масштабах страны жалкая кучка людей. Большинством же такой «бытовой сатанизм» не опознавался, а скольким он даже нравился! Много ли найдется в нашей стране детей, которые не зачитывались «Гарри Поттером», где на доступном детям уровне весьма эффективно формируется оккультное мировоззрение? А какие огромные залы собирали всякие моргенштерны, на которых сатанинская символика нанесена в самом прямом смысле слова! Да все кумиры, звезды, успешные люди последних десятилетий потому и стали успешными, что соответствовали духу времени и продвигали глобалистскую повестку. А секспросветовские книжки? А порносайты, на которые заходят дети? Все ли понимают, что это сатанизм, поскольку развратить невинного ребенка — одна из главных целей сатанистов.? Если бы понимали, то не относились бы так спокойно к тому, что дети уже в начальной школе нередко смотрят порнографию на смартфонах, купленных родителями.

А пропаганда гендерного разнообразия? Чем не угождение Бафомету (сатанинскому козлу с мужскими и женскими половыми признаками)? А бесстыжее ковидное вранье про безопасность и высокую эффективность вакцин и про то, что люди, не получившие куар-коды, опасны для здоровья окружающих?

В отечественных авгиевых конюшнях еще много такого пахучего, всё не перечислить. Но без их очистки не получится построить Русский мир, об идеологии которого в последнее время столь оживленно и воодушевленно дискутируют. Получится, как мы когда-то назвали главу из одной нашей книги, «Стриптиз в кокошнике». Убогая фальшивка на потеху «отцу лжи».