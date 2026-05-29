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Галина Попова
Сценарист кино, продюсер, номинант «ТЭФИ»-2025
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Да, мне тоже было бы неприятно слушать комментарии о себе, я и слушала буквально месяц назад. Как и прогремевшая в соцсетях девушка с губами, которую тошнило и трясло от замечаний врача о своей внешности одновременно, я недавно тоже «впустила в себя» одну боль — сломала ногу. А на обеих у меня есть...
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7 мая 2026
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