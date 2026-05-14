Да, мне тоже было бы неприятно слушать комментарии о себе, я и слушала буквально месяц назад.

ИА Регнум

Как и прогремевшая в соцсетях девушка с губами, которую тошнило и трясло от замечаний врача о своей внешности одновременно, я недавно тоже «впустила в себя» одну боль — сломала ногу. А на обеих у меня есть татуировки (не спрашивайте, зачем, и никогда так не делайте по возможности).

И вот происходит ровно такая же ситуация — подмосковная больница, врач оказывает мне первую помощь, бурчит себе под нос и поглядывает строго: разрисовала себе все ноги, где ум был, а что в старости будет, что это вообще такое, не сидела ли ты в тюрьме, голубушка?

А мне 47 лет, я себя уже сто раз сама спросила, эта врач ещё мои локти не видела и страдания на лазерном сведении.

У меня был в руках телефон, а ещё я вижу контент как продюсер, мне нужно было снимать. Но было так больно, а доктор так бережно обращался с моей конечностью, что я только попискивала в ответ. И сил огрызаться не было, и желания тоже.

Я пришла за тем, чтобы мне было не больно — всё. Но когда я рассказала о комментариях дежурного врача своей знакомой, личный бренд которой мы сейчас развиваем в соцсетях, в ответ услышала — почему ты не сняла? Это вирус, на таком можно круто выехать.

Я немного опешила, потому что как раз избегаю активности на своих страницах, и спросила — а зачем, чтобы что дальше было? И прозвучало страшное: «Уволить!»

Что, собственно, и произошло с врачом из Оренбурга, которая оказывала помощь девушке, снимавшей свои слезы и физические страдания. А дальше — разговор с врачом, где мы становимся свидетелями «социального эксперимента».

Было ли девушке плохо — да, было. Прав ли врач в своих замечаниях о ее надутых губах — нет, не прав. Берем это как факт, не оспариваем и желаем блогеру здоровья. А оно у нее есть, потому что умудриться пилить контент во время колик, это, я вам скажу, не кошечка чихнула. Профи!

Дальше управляемая ей аудитория подняла холку, и понеслось. Вирусное видео залетело и обсуждаться будет не один день, а последствия не заставили себя долго ждать.

Девушка, рванувшая просмотров, уже размещает у себя рекламу увеличения губ и обучения методикам. А врач уволена, стремительно, в один день. Квалифицированный специалист, с опытом работы, который всё сделал правильно, остался на улице. А у этого врача есть свои пациенты, которые талончики берут только к ней, которые ей позвонить могут даже в любое время дня и ночи, зная, что получат профессиональный совет.

Сразу оговорюсь, что я противник оценочных суждений не к месту и вообще. Должен быть запрос, тогда последует ответ, а свое ценное мнение по поводу внешности, физических недостатков или обычной глупости других людей я держу для обсуждения узким кругом.

Но в «губном конфликте» есть кое-что очень важное для нас всех в рамках страны.

Врачу 57 лет, всю жизнь она проработала в больнице. Возраст такой, что это именно те наши мамы (да и я так могу, если честно), которые тебя тормознут на улице и скажут: не сутулься!

И ты раз — и не сутулишься, спасибо, что леща не дали. А комментарии твои уже потом.

Или вслед, когда ты идешь в красивом белом летнем платье к такси, а компания дворовых хранительниц лавочек громко шепчет: «Или невеста, или проститутка». Третьего не дано.

Но тут есть момент гордости, что платье очень красивое. Мы все знакомы, алё, в одной стране выросли.

Это те люди, которые про ваши/наши психологические границы понятие имеют весьма отдаленное. Потому что в их детстве воспитывали всем двором и бегали они запросто водички попить к Витьке на первый этаж. И дети нормальные вырастали — тот сутулится перестал, а та учителем стала.

Здесь устоявшийся паттерн, ничего вы с ним не сделаете, кроме скандала или собственной спокойной реакции. Мне обычно смешно, даже если какие-то замечания звучат агрессивно — ну, я один раз видела этого человека, жизнь меня с ним вряд ли сведет второй раз, поэтому для меня это скорее персонаж, слова которого или манеру поведения я обязательно передам герою своих сценариев.

Всё.

Но, возвращаясь к нашей истории, где же перейдена грань? Ты контент запилила, рилс залетел, реакция аудитории получена. Собственно, ради этого всё и делалось — не переубедить меня никому, что снималось не для «поглаживания» аудитории.

Делают такое очень многие, манипуляция зрителем — это именно то, для чего снимаются терабайты контента.

Последствий для здоровья нет, помощь оказана, врача осудили все, вплоть до кошечки Зюзи, которая вместе с хозяйкой подсела на рилсы.

Можно остановиться на этом? Мне кажется, что да. Но нет, ситуация пошла из социального эксперимента в дичь. Колизей требует крови.

Вот только совершенно одновременно колизею не нравится, что мало врачей и не достанешь талон, что запись далеко не день в день. Ему не нравится засилье иностранных специалистов. Врач же лучше всего должен быть русским, уж он нас поймет сразу, в отличие от мигрантов — есть такой стереотип.

Но главное, что беспокоит буквально всех — физическая нехватка специалистов! Нет врачей, даже программа «Земский доктор» не покрывает потребностей. Людей с образованием нет, с опытом, с квалификацией. Критически мало на такую огромную страну.

Так что получается, уперлись в палку с одним концом: одна выжала из своего рилса всё, на что даже не рассчитывала, и села на коня справедливости, а вторая вылетела с работы.

Теперь вопрос: а точно ли эта «пострадавшая» от комментариев девушка имеет право говорить «пусть это будет уроком». Какой жизненный и релевантный опыт имеется у «учительницы»? Да и уроком чего — не оказывать помощь пациенту с телефоном до тех пор, пока он его не выключит?

Я понимаю, когда есть вопиющие случаи неоказания медпомощи: нетрезвый доктор, дебош, фатальные ошибки — мы с вами живем не с розовыми единорогами в цветущих садах, реальность бывает всякой. Но в данной ситуации врач на своем месте (вернее, уже не на своем). И то «руководство», которое его уволило по звонку и после шума в соцсетях, совершило фатальную ошибку.

Потому, что тоже живет в своей специфической реальности, не пересекающейся с миром блогеров.

А поскольку конфликт поколений и «социальный эксперимент» не первый и точно далеко не последний, то пересечение всё же необходимо сделать, совпав с новой реальностью. Например, принести извинения пациентке от главного врача, пообещать применить служебное взыскание, прислать приказ, подтверждающий, что это были не просто слова.

Доставить букет с конфетами — да что угодно, что тоже можно отработать через соцсети в позитивном ключе.

Но никогда и на за что не расставаться со своим специалистом!

У нас так любят про круговую поруку рассуждать, про то, что у врачей рука руку моет и у них всегда пациент виноват, своих будут защищать до последнего. Ну, в этой истории вы хоть что-то подобное увидели? Хотя речь не шла об опасности для жизни пациентки, для нее всё закончилось хорошо.

Да, зумер бумера не услышит и губы надует. Но, котики, врач — это профессия, и врача не кэнселят. Он может быть редким мизантропом — это у него муд такой: агриться, но идеально выполнять свою работу — облегчать вам жизнь, избавлять вас от боли, ставить на ноги и вытаскивать с того света, чтобы у вас был плюс вайб, а не криповые два метра под землей.

Не тильтуйте и простите вы ему эти ужасные пересечения ваших личных границ и слом замков, ему вас спасать надо, чтоб носик был не красный и бочок не болел. Хотите хайпа — требуйте извинений, вам их принесут, чтобы потом скормить вашему колизею.

Так будет лучше для всех. Дос.