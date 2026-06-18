Когда вижу, как в течение года дети готовятся к экзаменам, — сердце холодеет. Стресс колоссальный, как и нагрузка, в том числе и информационная. Каждый год мы читаем о случаях переутомления, обмороков, какие-то скандалы во время проведения ЕГЭ.

ИА Регнум

Особенно связанные с попытками смухлевать — и встречными попытками этому воспрепятствовать. Ушлые люди за счёт подобных ситуаций увеличивают свой медийный капитал, привлекая внимание броскими лозунгами, мол, экзамены не тюрьма!

Конечно, не тюрьма — но идешь как на плаху.

Я отлично помню, как сама зубрила наизусть ответы на билеты, писала микропочерком шпаргалки на ногах и листочках бумаги, распихивая их по карманам. А наша учительница делала вид, что не понимает, почему вдруг все девочки в классе пришли на экзамен в длинных юбках. Но была спокойна: она точно знала, как усиленно мы готовились в течение года и что помешать нам может только волнение.

Но то были мы, а нынче наступили времена, когда надо не просто придумывать способы помочь себе на экзамене, но еще и одновременно быть в трендах и «залетать в реки» — в рекомендации соцсети. Одной рукой подросток готовится к экзаменам, другой — выкладывает всё в аккаунт, растит свой основной социальный капитал.

И тогда получается так, как в Хабаровске, когда после удачного видео наступили последствия такого уровня, что девочка-блогер пожалела о желании хайпа миллионы раз.

Она, как мы знаем, выложила несколько роликов о том, как упорно шла к экзамену по русской литературе. О таких знакомых нам переживаниях — сдам или нет, как ничего не упустить, спрашивала совета у тех, кто уже «отстрелялся». Плохо спала, почти не ела и даже сходила в церковь. Но успех имел только один ролик, который был выложен уже после экзамена.

В ролике барышня фактически не только создала и озвучила инструкцию по сокрытию шпаргалок, но и небольшой драматургический конфликт с преодолением препятствий. Получила желаемый «залёт в реки», просмотры и подписки, а также аннулирование результатов экзамена без права пересдачи в текущем году.

Потому что кто-то из благодарных зрителей отправил это творчество в Рособрназдор.

Разбираться пришлось через суд и уже взрослым, и все замерли в ожидании решения. Аргументацию Рособнадзора понять можно: есть видео, есть перечисления реальных заданий экзамена, есть процесс сокрытия шпаргалок.

Но нет одного — доказательств их применения. Отец в суде боролся как лев, и фактически наказывать девочку не за что — на списывании её не поймали. И уж тем более нельзя наказывать задним числом. Так что сильно повезло: суд (в том числе и в апелляции) встал на её сторону и заслуженные баллы вернули.

Но остались последствия — уже посеянная в массы технология, которую подхватит кто-то другой, которому повезет уже гораздо меньше. Как осмелевшему школяру из Оренбурга, притащившему на сдачу телефон и микронаушники, а после зачем-то вынесшему бумажные носители билетов.

Конечно, к экзаменам его не допустили и вряд ли он может рассчитывать на то, что допустят в этом году. Минус год жизни — чтобы что? Выложить на хайпе контент в соцсети?

Я в глупость современных детей не особо верю — они лучше нас знают, какое количество видеокамер наблюдает за экзаменом, в курсе и о проверках перед заходом в аудиторию. Может это быть влиянием соцсетей? Может!

Мы с вами, положа руку на сердце, не особо в курсе, кого смотрят наши дети и что им советуют «лидеры мнений». Ведь и советчиков, как намутить со шпаргалками, куда больше, чем девочка из Хабаровска, — а это далеко не единственная популярная тема. Есть социально одобренные «безопасные» подростковые блогеры, которых холит и лелеет наша главная соцсеть. Но есть же и другие.

Маме с папой подросток покажет, что в телефоне у него мануал по нюдовому макияжу, а если звук включить, то окажется, что там практические советы, как захомутать папика. Ну так, навскидку. Подростковые лидеры мнений в каждом своём блоге раздают советы, часто это какие-то поверхностные выжимки психологических приёмов — как построить «отношеньки с крашем».

Сотни закрытых групп в мессенджерах, тысячи роликов, которые улетят в бан от модераторов, но их успеют сохранить; миллионы «а тебе слабо?», которые толкают на бесшабашные поступки со страшными последствиями. Куда страшнее потерянного года из-за глупости на экзамене.

Я с подругой как-то села послушать плейлист одного артиста, по которому фанатеют подростки — мальчик наш на концерт с барышней собрался. Поразительно, что концерт заканчивался в «детское время», чтобы в десять дома. Но слушать это было сложно — наркота, мат, секс на капоте машины, взрывы в школах.

Дети слушали, а мы нет — тупо находились в иллюзии, что в их возрасте ничего, кроме «крылатых качелей», интересовать не может. Максимум рок, к которому папка приучил в рамках прививания хорошего вкуса. А задумались и прислушались тогда, когда на концертах детей стали находить в бессознательном состоянии.

И узнавали подростки об этих группах не по афишам на тумбах, а из соцсетей — по рилсам, липсингу и рекомендациям.

Механизм борьбы с подобной мерзостью заработал только тогда, когда взрослые начали сигнализировать контролирующим органам. Требовать прослушать, запретить и не давать доступа к аудитории.

Тогда уже и продюсеры этих звездей пришли в себя — штрафы платить никому не хочется, получить бан на концертных площадках тем более. Можно сколько угодно пенять «кто написал миллиард миллионов доносов», но дело касается детей!

Они должны быть ограждены именно от грязи и мыслей о том, что подобная мерзость в виртуале — а значит и в жизни — приемлема.

Кажется, что ситуация патовая, очередная борьба «Отцы и Дети», никогда не заканчивающаяся полной победой. Но нет! Даже при том, что есть вал треш-контента.

Все технологии развиваются вместе с человечеством, а не раньше него, и всегда после приходят механизмы технического и законодательного регулирования. Для того чтобы эти механизмы развивались, нужно создавать прецеденты. Всё же как-то привыкли не курить в общественных местах, научатся и помои «нижнего интернета» фильтровать.

Главное, нужно создавать понимание и сигнальную систему «хорошо/плохо» у самих подростков. И случай со школьницей из Хабаровска очень показателен. Она уже точно понимает и причину, и следствие, и какое количество усилий пришлось приложить, чтобы исправить эту глупую ошибку.

А могло быть иначе.

Юристы уже высказали своё мнение — хайпующих на видеоинструкциях подростков можно привлечь к административной ответственности за распространение информации, несущей потенциальный вред. Палка всегда о двух концах — иначе в этом мире не бывает.