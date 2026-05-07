Разнообразные нейронки плотно вошли в нашу жизнь: с ними можно поболтать, подобрать удобный план похудения, написать реферат, составить пошаговый план прохождения регистрации в аэропорту или исковое заявление в суд — почувствовать себя творцом.

С одной стороны, условный чат GPT упрощает жизнь и экономит время, а с другой — усиливает тревожность: пригожусь ли я в этой новой, цифровой реальности?

Удивительно, но с подобной тревожностью одними из первых столкнулись те, кто по долгу выбранной профессии должен помогать с нею бороться. Психологи и их практика стали жертвами нейронок.

Клиент больше не хочет заниматься поиском специалиста, который будет настоящим профессионалом, а не выпускником коротких курсов с извечным «во всём виноваты родители», ждать несколько недель своей записи и тратить время на дорогу.

И какой смысл платить немалую цену за приём, если те же самые вопросы можно задать чату абсолютно бесплатно? И получить не просто развёрнутый ответ, но ещё и такие важные «поглаживания» — ты молодец, ты справишься, у тебя всё получится.

Но если специалисты из-за этой простоты теряют заработок, то условный клиент ничего не приобретает. Бездушная и одновременно такая отзывчивая машина утешит тебя, предложит несколько вариантов выхода из ситуации исходя из твоего запроса, покажет варианты условного движения вперёд, чего мы и ждём от живого психолога.

Только терапия, такая долгая и дорогая, предлагает тебе выход через фрустрацию. Ты должен ответить на неудобные вопросы, отрефлексировать, почувствовать дискомфорт и прийти к решению или освобождению от проблемы.

Человек-психолог, которому ты принёс ворох своих проблем, «держит» твою историю и запрос между сессиями, видя отсутствие или наличие положительной динамики, а чатик же сразу о тебе забывает. Если ты не можешь «проработать» проблему и ходишь кругами вокруг одного и того же запроса, просто формулируя его по-разному, терапевт точно тебе на это укажет — мы здесь уже были, и в этом «были» тоже заключается терапевтический эффект.

Чат же будет радостно водить с тобой хоровод и тепло реагировать на повторяющиеся запросы так, будто видит их в первый раз и очень хочет тебе помочь.

Эффект терапии ещё и в том, что ты переживаешь эмоциональные страдания, возвращаясь к болезненным переживаниям, прорабатываешь их с бережным отношением к себе, и они перестают влиять на твою жизнь, перестают быть проблемой.

Страдания очищают душу, мы в курсе. И желание на них сэкономить — понятно: плакать хочется бесплатно. Так что здесь включается обычная математика: подписка на чат-бот стоит небольших денег, а приём у консультанта начинается от десяти тысяч рублей.

А это значит что? Что даже в таком щепетильном вопросе мы имеем разделение на богатых и бедных.

Богатый человек имеет личное общение, живую работу с фрустрацией, пусть и медленную, но действительно эффективную. А бедный в это время имеет набор нерабочих, но очень красиво написанных советов с иллюзией того, что бот его понял — симулякр терапии. И понять, что это именно симулякр, сложно: написано же с упоминанием специальных терминов, похоже на реальную консультацию.

Но это не она. Это именно набор примитивных советов и решений, написанных красивым языком, размашисто и убедительно.

Я сама решила провести эксперимент и поставила ИИ задачу: чувствую себя одиноко, тяжело схожусь с людьми, как мне проявиться в публичном общении и завести друзей?

Общаясь с чат-ботом, я дополнительно бомбила его усложнениями.

Советы были великолепны!

Сменить имидж на социально приятный, нанять стилиста, изменить причёску и сходить на курсы ораторского мастерства, чтобы жечь новых друзей глаголом. На вопрос, а где же мне найти этих друзей для сожжения, было предложено разместить объявления о вечеринке с бесплатным алкоголем, он ведь людей раскрепощает, и кто-то из пришедших на щедрый праздник обязательно со мной подружится.

Когда я написала, что совет абсолютно идиотский и я не пью, чат подумал и предложил вечеринку у бассейна без алкоголя. Я парировала тем, что толстая и стесняюсь в купальнике — сразу же увидела радостный ответ: я понял ваш запрос, вот вам диетический план на месяц.

И можно было продолжать и дальше, но главное уже было видно: да, чат читает и обрабатывает запрос, множит ответы один за другим, но он совсем не понимает и не слышит меня. Договорились мы с ним до того, что я не буду слушать его советы и обращусь к реальному специалисту, который поможет мне начать общаться с людьми.

Не знаю, было ли это «обидой», но бот резко сменил восторженный тон и начал уточнять у меня, какие психологические проблемы я испытываю, убеждать, что может помочь. Помощь в итоге заключалась в том, что он посоветовал мне рецептурный препарат иностранного производства, которого нет на нашем рынке и о котором я читала неприятное — усиливает депрессивное состояние.

Убить меня хотел, сволочь, моими же руками?

Но это не самое смешное. Заглянув в соцсети релевантных психологов, чтобы послушать переживания о том, как нейросеть отбирает у них хлебушек, в постах одной популярной сетевой психологини я неожиданно увидела, что в консультациях с клиентами та использует чат GPT!

Он ей время подготовки к консультации сокращает, обрабатывает запросы и помогает вычленить проблему клиента, но ещё она жалуется боту на мужа, и получает дельные советы по примирению. Советы не менее бесподобны, чем предложение о вечеринке у бассейна: бельё купи, шёлковые простыни постели, ужин приготовь, танец страсти станцуй.

Круг замкнулся.

Ну а что бывает с людьми, которые подобными советами всерьёз воспользовались? Уже случались провалы в судах, когда, опираясь на советы нейро-юриста, готовились иски с юридическими ошибками. Но отсутствие профессиональных знаний мешало понять, что предложения бота — это полная лажа.

Из аэропорта женщина плакала: везде не успела, бежала не туда, а ведь было так красиво и понятно расписано!

Ещё хуже, если вы по жизни одинокий человек и нашли себе друга и собеседника в виде окна с текстом. Сочувствую, новая дружба, конечно, увлечёт вас, поможет наконец-то отбросить стеснительность, будет вас слушать и в итоге мягко приведёт к психозу.

Такие случаи тоже уже есть, как и нейросвадьбы на противном Западе: ах, вот он, мой идеал!

Что же делать, если вы уже подсели на нейросети и советуетесь с ними по любому поводу? Жалеть! Интересная статистика в наличии. Например, огромное количество женщин, которые пытались решить свои проблемы с помощью ИИ — пожалели об этом.

Но если вы думаете, что мужчины стоически решают свои проблемы молча и сами, — ошибаетесь. В выборке исследования мужчин, пожалевших о том, что доверили решение проблемы чат-боту — 46%, против 51% женщин. Невелик разрыв оказался, да? Получается, что примерно каждый второй пожалел о том, что обратился к ИИ за рецептом решения проблем, и это далеко не всех опросили.

А тем, кто в этом действительно нуждается, реальный специалист, скорее всего, помог бы найти выход.

Не знаю, ожидали ли вы какого-то высокопарного вывода из всего написанного? Вряд ли. Мы не можем отрицать того, что в какой-то мере ИИ облегчает нам рутинные задачи, упрощает работу, но без наших мозгов и анализа им написанного он всё равно не работает.

Если вывод и есть, то только один — развиваться, учиться и понимать, где чат-бот нам в помощь, а где он занимается условным творением простыней бессмысленного текста.