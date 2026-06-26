Лето приносит нам не только долгожданное тепло, но и не самые приятные ночные звуки за окном. И я сейчас не о комарах.

ИА Регнум

Спать нам не дают питбайки, сегодня это бич ночного спокойствия. Самое страшное, что в большинстве случаев управляют ими дети.

Мы все хотим, чтобы у наших любимых отпрысков было хорошее детство, чтобы они ни в чем не нуждались и были не хуже всех. Мы балуем их и потакаем их капризам — жизнь впереди тяжелая, со многими проблемами и огорчениями. Когда ребенок просит «пап-мам, купи!», с легкостью исполняем его желания.

И, к сожалению, получается так, что своими любящими руками мы дарим собственным детям смерть в красивой обертке.

Дико наблюдать подростков, экипированных (хоть на этом спасибо) в дешевые пластиковые шлемы и наколенники, резво рассекающих по дорогам частного сектора — там нет инспектора ГИБДД. Иногда они смелеют и выезжают на дороги общего пользования — так круто почувствовать себя смелым, подогреть свой авторитет среди друзей, пронесет.

А вот нет — чаще всего случается страшное, и приходит страшное слово «статистика». Я это слово недолюбливаю, оно придает любому событию сухость и официоз, превращая трагедию в бездушные цифры.

Мне кажется, на тему питбайков нужно говорить языком примеров. Когда можешь прочувствовать чужую трагедию, скорее захочешь избежать своей.

В прошлом году произошло страшное событие: поздней ночью два подростка на питбайке на большой скорости уходили от экипажа ГИБДД, не справились с управлением и погибли. Случай этот очень известный, много копий было сломано на тему: имели ли право сотрудники преследовать детей?

И тут была подмена понятий — они преследовали нарушителей. А кем они оказались, с ужасом узнали уже после того, как всё произошло.

Кто-то обращал внимание на позднее время, ругал несчастных родителей за то, что их дети предоставлены сами себе. Простите, а вы на каникулах не использовали каждую свободную минуту на то, чтобы сбежать во двор, к своей компании и развлечениям?

Буквально сразу же мы увидели сюжет, в котором разбитый горем отец оплакивал своего сына. Смотреть было невозможно — не просто трагедия, а ураганное, разрушающее чувство вины. Он сам подарил сыну мотоцикл. Не хочется ничего добавлять, страшно даже немного соприкоснуться с тем, что он в тот момент переживал. Я не знаю, как сейчас живет эта семья, как они справляются, и искренне желаю им стойкости.

Казалось, что эти трагические случаи охладят буйные головушки детворы, рассекающей по узким дорожкам, — нет. Даже больше, с каждым днем всё чаще выхватываешь в новостях сообщения: «уходил от преследования», «спровоцировал аварию и сбежал с места происшествия» и т.д.

А сбегать легко — номеров этот транспорт как «спортинвентарь» не предполагает.

Уже этим летом произошла трагедия, которая вообще не укладывается в голове: мальчик 11 лет посадил на питбайк трехлетнего малыша. Ребенок погиб. Подросток получил дичайшую травму. А от возраста обоих пострадавших детей волосы встают дыбом — как такое возможно?!

А возможно это становится обычным непониманием того, что этот маленький «почти мотоцикл» — совсем не игрушка, а самое настоящее средство передвижения повышенной опасности!

Кажется, что опасности он не несет, и ребенок, конечно же, клянется: не буду превышать скорость, не буду выезжать на большие дороги, не буду еще много чего. И всё это делает!

Сейчас появилась еще одна не менее страшная вещь, стоит она дорого, поэтому пока не заполонила наши улицы: игрушечные электромобили, уменьшенные копии дорогих статусных иномарок. Пока на них больше рассекают жители южных республик, но я уверена, кто-то из мальцов себе такую у родителей выпросит.

По документам это тоже игрушка. А в жизни — опасное оружие, развивающее неплохую скорость, достаточно тяжелое, чтобы сбить человека насмерть, и легкое, чтобы пережить столкновение с реальным автомобилем. Никакого контроля за этим нет, и не скоро появится.

А как? Кто выдаст документы на игрушку и поставит ее на учет? Уверена, что мощность подобных изделий будет только возрастать.

Я разговаривала с двумя своими друзьями. Один из них из мотомира, а второй — нет, обычный гражданин с правами категории B. Оба купили своим сыновьям питбайки, дети счастливы, но в их счастье есть огромная разница — в подходе отцов к безопасности.

Первый, когда принимал решение о подарке, поставил условие: езда только на оборудованных мотодромах, в экипировке, и воспринимай, сынок, как профессиональный спорт с определенной ответственностью. ПДД сдал до получения подарка, выезды на любые дороги — под запретом.

Ключи всегда у отца, соблазны пресекаются сразу. Диктатор, одним словом, но и сын доволен — у него уже есть первые соревнования и кубки. И такой подход мне нравится, мальчишка понимает, какой страшный зверь в его управлении, и учится быть безопасным для себя и окружающих.

Второй — именно тот расслабленный обыватель: экип на маркетплейсе выглядит очень красиво и дорого, но абсолютно бесполезен в экстремальной ситуации. Гонять можно в дачном поселке, контроля нет, и его сына частенько видят в компании таких же бесшабашных мальчишек на дорогах общего пользования.

Отец, конечно, делает внушение, лишает покатушек и забирает ключи. Но нет главного — нет системного прививания ответственности за свою и чужие жизни, нет знания правил, нет понимания, что это не игрушка.

Есть еще момент, на который я обращаю внимание. Он касается исполнения законов. Как-то удалось приучить владельцев маленьких магазинчиков не продавать пиво и сигареты подросткам. Даже у взрослых людей частенько спрашивают паспорт, потому что выглядят сейчас подростки иногда так, что мамы их моложе, извините.

У нас сейчас действует запрет на продажу топлива подросткам — и Мособлдума его усилила штрафами, но дети как-то ездят.

Потому что кто заправляет их питбайки? Правильно — мы, родители! И по ночам они мотаются именно потому, что ключи у них, а не у папы с мамой в безопасном месте. И именно в поздние часы происходят все самые страшные трагедии.

Если кажется, что я веду к предложению взять и запретить — нет. Я предлагаю взять на себя ответственность за собственных детей. Увлечь их мотоспортом, объяснить базовые правила безопасности, держать под контролем их развлечения. Потому что очень страшно потом, когда ничего изменить уже нельзя, понимать — эту смерть ты подарил своему ребенку сам.

И жить потом с этим.