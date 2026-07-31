* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

В эти жаркие летние месяцы наших европейских релокантов очередной раз окатили холодным душем так нежно ими любимые украинские товарищи. Внезапно, «товарищам» снова оказалось совершенно не важно, сколько тысяч и миллионов евро было отправлено «хорошими русскими» на помощь ВСУ.

ИА Регнум

Украинцы исправно продолжают презирать решительно всех выходцев из России — иноагентов, кулинаров и журналистов, актерскую братию, рэперов и певичек-перебежчиков, их статус больше не имеет значения.

Еще вчера я читала поздравления певице-иноагенту Монеточке* с тем, что ее песня вошла в список саундтреков «Нового Человека-паука». Гордость за нее сочилась из многих публичных каналов, даже от тех персон, которые по какому-то недоразумению звания иноагента избегают, несмотря на все старания его получить.

Пока Монеточка* беззаботно крутила колесо на рижском взморье, вокруг уже начинал формироваться грозовой фронт. Бурление создавали вечные обиженки и ущемленцы против всего русского.

Забегу немного вперед и скажу — сейчас очень смешно и, не скрою, злорадно пересматривать рилсы в соцсетях, которые певица записывала из кинотеатра. Тихонько попискивая от восторга, Монеточка* сообщает своим подписчикам — теперь это будет ваш любимый фильм на все времена, целых три секунды можно слушать мою песню! На нас вышел сам «Марвел», и ничего нельзя было говорить, а теперь уже можно! Обнимемся, друзья, за наш успешный успех в Голливуде!

Но украинцы почему-то обниматься не захотели. Они захотели жаловаться — по праву самой обиженной миром нации. Полетели возмущенные письма к создателям и дистрибуторам с требованием этот эпизод из фильма вырезать и ничего русского впредь не упоминать, иначе не будем тратить свои дорогие украинские деньги на билеты в кино.

И неудивительно, что к обидам прислушались и момент вырезали. Правда, только для украинского рынка — а значит, борьба еще не закончена, ведь, по мнению вечно оскорбленной нации, ничего русского в этом мире существовать не должно.

Удивленная певица заметалась вместе со всей своей аудиторией — да как же так, мы же деньги для вас собирали, разделите успех и победу! Но деньги для обиженных украинских людей давно не имеют веса, им весь мир вспоможения собирает, и свое они ни с кем делить не собираются.

Зато в части долженствований у них полный порядок — должны Украине решительно все и по умолчанию. Поэтому был проведен мгновенный аудит ценностей певицы Монеточки* — сколько денег собрали, почему считаете, что эта сумма важна, перечислите количество и марки снарядов, которыми потом убивали русских, и вообще, что такого сверхъестественного вами было сделано, чтобы вы право имели нам перечить?

И в этот момент еще до одной релокантки начало доходить — ты русская, тебя будут ненавидеть, какой бы веселой обезьянкой ты перед украинцами ни скакала. «Хорошие русские» должны молча передавать Украине денег, не высказывать никакого мнения и не давать советов, а если плюнули в лицо — благодарно утереться. И не сметь нести свои русские нарративы в их прекрасное европейское будущее ни в каком виде.

А столкнулись с этим неприятием уже очень многие, потому как современный европейский украинец чувства благодарности не испытывает ровно ни к кому, главное знание там только одно — все должны и дай. И дают же, правда до общей массы не долетает, но они всё равно за это «дай!» будут рвать любого.

Каждый раз, когда очередного релоканта догоняет это осознание — я всё равно плохой, потому что русский — просто картина маслом наблюдать за удивленным подмаргиванием, больше похожим на нервный тик. Понимание того, что любые их поступки, их псевдоподвиги борьбы с «прижимом», когда они реально бросают всё родное и несутся сломя голову обслуживать интересы и быстрорастущие аппетиты украинцев, в итоге вызывают только еще большую волну неприятия со стороны тех, ради кого они так «страдают» — шикарный же когнитивный диссонанс?

И как униженно бегут следом — я хороший, да я ради вас претерпевал и ещеготов! И в ответ получают только очередную порцию глумления, а не такое ожидаемое сочувствие или благодарность.

Вот тут очень хочется сказать — а мы вам говорили, мы вас предупреждали, что именно так и будет. Ничего кроме ненависти вы в свой адрес не получите, как бы вы ни старались быть хорошими. От нас, конечно, отмахнутся — ведь изменить уже ничего нельзя!

Очень обидно признавать, что пресловутая «атмосфера ненависти» существует немного не в тех местах, которые ей приписывали. А прямо перед носом в самых лучших демократических странах, где, как оказалось, русский релокант не имеет права даже рот открыть, не говоря уже о каком-то своем мнении.

И эту атмосферу «хорошие русские» точно создали сами, теми же соревнованиями «кто больше занесет донатов» для убийства своих вчерашних сограждан.

Ненависть, которую испытывают к русским сегодняшние политические украинцы, корни свои берет не от начала СВО. Она родилась раньше всех известных нам майданов, она иррациональна и существует на каком-то животном уровне. И дотягиваться она будет не до нас с вами, которые живут в России и жизнь свою строят здесь, а до тех, кто ближе. И они, вполне заслуженно, получают двойные порции.

Кормовая база для уехавших россиян сокращается с каждым годом, уже и любимая их присказка «время покажет» показала — относительно благополучно устроиться на новом месте смогли единицы. Вот их как раз уже в публичном поле не особо слышно, им уже есть что терять. Выписаться из русских уже не получится, происхождение обязательно припомнят, а значит, эти «голодные игры» будут продолжаться.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом