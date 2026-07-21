Которые сутки пылает страница грузинского отеля, в котором с попустительства персонала бьют гостей. Поскольку история довольно громкая, буду краткой — компания подруг из разных стран собралась в нейтральной стране, чтобы отпраздновать день рождения.

ИА Регнум

Отель выбрали дорогой, с несуществующими пятью звёздами — уверена, что никакой сертификации там не проходило. Отзывы о нём до недавнего времени тоже были неплохими. Не повезло девушкам только в одном — попасть на грузинскую свадьбу в качестве боксёрской груши.

С этого момента количество вранья в этой истории просто зашкаливает.

Врут все — персонал отеля, гости свадьбы и даже полиция. Я с трудом представляю девушек, которые в состоянии оплатить себе отдых, не просто задирающими чужую свадьбу, а ещё и обильно поливающими праздник экскрементами.

Суть конфликта — оскорбительный русский язык, что бы сейчас ни сочиняла сторона отеля и машущие граблями участники.

Я внимательно просмотрела всё видео этого конфликта и заметила важное — трусливое, мелочное, но очень многое объясняющее. Как только «спровоцированный» недомужик с выпученными глазами ударил девушку кулаком в лицо, он сразу же сбежал, мгновенно. А это уже привычка: натворил дел — и в кусты, только бы не нести ответственность.

Поражает, конечно, позиция отеля и поведение персонала.

Клиент, бронируя номер, ищет не только комфорт, но и базовую безопасность — защищённость от краж, от посещения сомнительных личностей, уверенность в том, что охрана защитит и вызовет полицию. В этой ситуации персонал сам сообщил агрессору, в каком номере искать девушек, дал ему пройти, а сегодня уже готов оплатить залог, назначенный судом, пытаясь сделать из него народного героя.

О предложении помощи пострадавшей девушке я никакой информации не видела.

Грузинские мужчины, которые именно мужчины, произошедшим шокированы. Со времён СССР грузин был всегда галантен, умел ухаживать, и каждый второй был князь. По сути дела, этот гражданин Чигладзе подставил своих же: теперь грузинский мужик окончательно получил образ несдержанного и опасного истерика, легенда о гостеприимстве разрушена, а старательно выстраиваемый туристический потенциал безопасной страны идёт лесом.

Меня не поражает отношение к русским у современной грузинской молодёжи: там, где потоптался фонд Сороса, мозгов искать не нужно. Меня поражает, что русские туристы это терпят и платят немалые деньги за оскорбления.

Но есть один момент, который не оправдывает, но что-то объясняет.

Вспомним «штурмовиков Верхнего Ларса», побросавших домашних животных, пожилых родителей и живущих сейчас какими-то коммунами, с подбиранием объедков на улицах. Это сегодняшнее лицо той русской иммиграции, которой ни ума, ни образования, ни профессии не хватило на то, чтобы устроиться лучше — никакого «философского парохода» не случилось.

Наверное, эти бомжеватого вида компании позволяют неокрепшим мозгам думать, что все русские таковы. Спасибо гостеприимной Грузии, что приняла к себе наши отбросы — как некоторые страны принимают радиоактивные отходы.

Но потом посмотрите в статистику: кто реально приносит деньги в бюджет и покупает ваши товары. Цифры в отличие от людей не врут. И они как раз подтверждают, что русских туристов в Грузии всё же ждут и принимают, раз люди едут и тратят там деньги.

Когда в развитии конфликта замаячили уши местных соросят, было сложно сдержать смех.

Люди, проигравшие по всем политическим и финансовым статьям (а последние выборы и выбранный Грузией курс это наглядно показали), пытаются использовать ситуацию с избиением русской туристки как повод для антироссийского протеста. Устроили шествие, во время которого выкрикивали оскорбления в адрес России и русских.

А как же европейский феминизм и права женщин?! Топите за мужика, который все ваши базовые «правила» как желток по хачапури размазал — очень не по-европейски выглядит.

Мне кажется, что из Чиглазде сейчас наскоро лепят народного героя вместо того, чтобы извиниться и помочь пострадавшим. Из мужика, который не просто замахивается на женщину, а ломает ей нос, который, вращая выпученными глазами, смахивает на сумасшедшего и врёт как сивый мерин — нормальный ход.

А вы нормальных грузин, а не отбитую соросятню, спросили: они себе такого героя хотят? Думаю, вряд ли. Показатель визжащей толпы для меня давно не аргумент, как и для многих — я видела людей с кастрюлями на головах.

Кстати, я совсем не удивлюсь, если всплывёт информация, что буйный гражданин вполне себе ездит в Россию или бизнес ведёт с русскими деньгами. Если я окажусь права, то нужно въезд в Россию закрыть навсегда, а ещё лучше для всех членов буйной семьи — не нравится, не приезжайте.

Россия без вас обойдётся, вернее, даже не заметит вашего отсутствия. Вот это было бы жёстко и правильно, хотя у нас страна изначально более гостеприимная и зла не помнит.

Украинцы, конечно, от всей ситуации в восторге — этим любой конфликт с русскими за радость, а тут русской девчонке лицо разбили. Хотя могли разбить и украинке, в компании они были. Мол, нечего говорить по-русски даже там, где языковые законы не действуют. Эта животная радость давно не удивляет, и когнитивного диссонанса от громадян никто не ждёт.

Теперь вроде разобрали всех, кроме во всём виноватых русских, но нам каяться некогда.

Я прочитала огромное количество комментариев в Сети и увидела, как наши жалеют пострадавших девушек. И всё равно, кто из них с каким паспортом откуда приехал. И если бы пострадала девушка с Украины, ничего бы в этом сочувствии не изменилось, это базовая настройка — поддержать пострадавшего.

Честно говоря, я себе в наших отелях подобную ситуацию с трудом представляю. Уровень нашего сервиса уже легенда, а уж как работал бы антикриз и какие шаги предпринимал бы отель — и говорить не стоит, там были бы и полиция, и помощь, и участие. И мужики наши не подзуживали бы «героя», перегавкиваясь с оппонентами и раздувая конфликт, а угомонили бы на старте.

Я очень надеюсь, что во всём этом конфликте замаячит наконец здравый смысл. Перед девушками извинятся, помогут в лечении, перестанут врать и удерживать, запрещая им покидать Грузию.

Да и просто поведут себя с тем самым грузинским достоинством, какое всегда старались демонстрировать.