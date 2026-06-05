Помните, было такое время, когда использование слова «вульгарный» возмущало людей? Вот и я не помню. Было это давно, а возмущался великий наш А. С. Пушкин. Боролся с засильем иностранных слов в тезаурусе русского человека.

ИА Регнум

Пушкина уже нет, а слово осталось — и нас переживёт.

И этот процесс, увы, не прекращается уже с новыми словами. Нет-нет, да и начинаются у нас локальные бои за чистоту русского языка, переходящие в прямые столкновения. Предприниматели, скрипя кошельками, меняют вывески — долой англицизмы, аз есмь итагдалия!

Возмущены тратами, а хочется уточнить — зачем изначально кофейню называли кофешопом?

Тем не менее они уже отвоевали себе место в истории: англицизмы у нас и приживаются, и нет. Кринжовая волна накатила, отошла, но, как ракушки на берегу, остаются в разговорном языке словечки. И не просто остаются, а начинают активно использоваться населением всех слоев и возрастов. Русский язык спокойно себе присваивает инородное, адаптирует — растёт.

Он у нас очень живой и изменчивый: нравится слово — хвать! И уже родное. Нужно будет — и в диктант вставим.

Хуже другое.

Увлекаясь спорами по поводу засорения (либо очищения) речи письма от наносного, мы претерпеваем наказание в виде примитивной безграмотности, которая берется вообще непонятно откуда. Причем настолько примитивной, что поначалу думаешь, что человек опечатался, произошла какая-то техническая ошибка.

Но нет, не надо так хорошо думать о людях.

Читаешь публичного деятеля, который бурно пишет в соцсети и претендует на важность своего мнения. И оно действительно может быть важным, но вдруг: «не кто…», «не чего…», а потом ещё страшнее — «не куда придти».

Или женщина пишет грустный пост о токсичности: «Я в опатии». Да я, милая, хоть и не Пушкин Александр Сергеевич, то теперь тоже в ней. В общем, «поговорим за эту проблему крайний раз».

У отдельных наших соседей, которые к русскому языку относятся очень плохо, была целая кампания, когда люди начали сочинять слова и выдавать их за настоящие. Указать на ошибки, в силу разных причин, было проблематично, общий уровень образования падал, и каждый «этэр» ушёл в народ, там и прижившись.

У нас же, в родных пенатах, русский язык очень любят и показательно уважают (а иначе-то?) Но мы почему-то решили не отставать: «Не агрессируйте на меня», «мне волнительно это событие», «обратите значение» — ну, нет такого, хотя да, в жизни есть и используется.

Ладно, если в комментариях обычные люди, но вот журналистка пишет — «я словила себя на мысли». А ведь её совершенно точно учили другому! Поймать себя можно на мысли, задуматься можно — а «словить» можно только отходняк, и это уже удел специфических категорий населения. Тем временем люди каждый день читают ленты с новостями про «спалил», «словил» и «муд на день» и начинают писать так же.

Ведь не может ошибаться канал-миллионник — у нас есть привычка равняться на кого-то.

Или какая-нибудь звезда тик-токов приглашает всех на свой «день рожденья», превращаясь в Тарзана — «я хотеть идти туда». Но он хотя бы в школе не учился, простительно.

А ведь мы с вами все среднее образование имеем, программы в главном одинаковы во всех регионах, и оправдания, что кто-то с математическим складом ума, а кто-то ошибки выискивает и насмехается — не работают.

Диктант писал и русский учил каждый.

А что самое странное — грешат такими примитивными ошибками люди эпохи до ЕГЭ, которые сочинения на три страницы из головы писали перед уроком в школьном коридоре и на подоконнике. Мы с вами грешим — люди 35+, которые растят сегодняшних зумеров и требуют от них хорошо учиться. И это в наших интересах необходимо возрождение «Пушкинского общества», которое может быть реальным инструментом для популяризации русской словесности.

Боженька даже пытается спасти нас от безграмотности, он нам дал красное подчёркивание и автозамену в смартфонах. Но мы как закоренелые грешники с Ним успешно боремся, крича, мол, нечего нам помогать! Твёрдой рукой люди исправляют правильное, им так привычнее, они такое везде видят и зачем-то принимают эту данность. Если влезть и поправить, даже в личных сообщениях, чтобы не обидеть — бойня всё равно обеспечена!

Граммар-наци против языковых разгильдяев, расстрельный грамматический список, дуэли на запятых — так начинается переход на личности и оскорбления. Предложение не мучить великий и могучий теперь сродни плевку в лицо и «нарушению границ личного пространства».

Оппоненты давно научились парировать и отстаивать свои права на безграмотность.

И кстати, я в своем белом пальто, поучающая вас о важности орфографии и пунктуации, тоже иногда коверкаю слова намеренно — так смешнее вести переписку, бравируя тем, что всегда грамотный человек может позволить себе и расслабиться. Хотя расслабляться на самом-то деле нельзя никогда.

Не стесняясь даже без промедления заглянуть в словарь: таймшит пишется с дефисом или же без? И содрогнуться от этого учетного листа рабочего времени.

Без этого содрогания русский язык обречен на постоянное разрушение, лишенный естественной защиты. Он на самом деле имеет право развиваться без нашего участия, принимая и впитывая новые слова, адаптируя их под наше звучание — так всегда было и будет, и хорошо, он же живой! Но от искусственного коверканья и привычки к безграмотности — это не развитие, а упадок.

И в итоге проигрываем мы сами, переставая понимать друг друга и раздражаясь из-за манеры речи других людей, находясь внутри «общего языкового пространства». С этого момента деградирует уже не язык — деградирует культурная среда. А её потом никакой автокорректор уже не исправит.