Фёдор Пашин
Последние публикации
России нужна информационно-культурная мобилизация – Федор Пашин
Россия продолжает оставаться в эпицентре информационно-виртуального противоборства в мире. Русский мир находится в глухой обороне, не в состоянии адекватно реагировать, прежде всего, на массированное и тотальное информационно-виртуальное наступление враждебных сил. И если «жесткую» (военную) силу»...
10 августа 2020
Мир в смертельно опасных тисках интернета
Глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние в 1946—1989 годах между СССР и союзниками — с одной стороны и США и их союзниками — с другой, получившее название «холодная война», привело к разрушению мировой системы социализма, военно-политической организации...
24 мая 2020
Армия на страже бессмертной Победы
В непрекращающейся гибридной агрессии против России славный праздник День Победы давно уже избран в качестве главной мишени. В преддверии 75-летия Победы над фашизмом ситуация с пагубными последствиями коронавируса активно используется в целях дискредитации процессов военно-патриотического...
5 мая 2020
Время мобилизации — победителей не судят
Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом и пагубными последствиями финансово-экономического кризиса усугубляется в мире и в России, в российской элите не только не происходят должная консолидация и мобилизация вокруг руководства страны, а наоборот, наблюдается рост панических и протестных...
26 апреля 2020
Россия в эпоху пандемии коронавируса
Продолжение беседы с экспертом Фонда публичной дипломатии Фёдором Пашиным. Начало в публикации «Вирус и конспирология. Кто виноват и что делать?». ИА REGNUM: В связи с нарастанием тревожности в российском обществе и, прежде всего, в столичных регионах можно ли рассчитывать на то, что ситуацию в...
18 апреля 2020
Вирус и конспирология. Кто виноват и что делать?
В настоящее время успешно противостоять глобальным планам по установлению нового мирового порядка способны государства и народы, которые максимально консолидированы и мобилизованы под единым авторитетным руководством, считает эксперт Фонда содействия общественной дипломатии Федор Пашин...
18 апреля 2020
Эксперт: Пандемия COVID-19 делает поправки к Конституции более актуальными
Продолжение интервью эксперта Фонда публичной дипломатии Фёдора Пашина, посвящённое пандемии коронавируса как новой глобальной угрозе, которая может носить рукотворный характер и иметь авторов, интересантов и приоритетные векторы направленности. ИА REGNUM: О глобальных подрывных силах много говорят...
7 апреля 2020
Коронавирус – это командно-штабные учения глубинного государства
Политики, аналитики, журналисты и прочие толкователи событий, смыслов и слухов панически пророчат, что после преодоления глобальных финансово-экономических потрясений и пандемии коронавируса мир окажется в другом геоисторическом измерении, совсем не похожем на нынешний этап земной цивилизации...
7 апреля 2020
От кризиса к национальному единству
Президент Владимир Путин выступил в лучших отечественных традициях — в самых кризисных ситуациях обращаться напрямую к народу. Верховный главнокомандующий еще раз продемонстрировал, что он уверенно стоит на страже интересов страны и общества, давно уже не является заложником придворной плутократии...
28 марта 2020
Новая Конституция откроет Российский путь
Подрывная русофобская истерия антигосударственной направленности стремительно набирает обороты в России. Прозападная пятая колонна, используя очередной предлог обвинить президента в желании остаться в Кремле после 2024 года, бьет во все информационные колокола, вовлекая в свои ряды всё новых...
20 марта 2020
Изменения в Конституцию против политического коронавируса
ИА REGNUM представляет своим читателям вторую часть интервью с экспертом Фонда содействия общественной дипломатии Федором Пашиным. Первая часть здесь. ИА REGNUM: Какие насущные проблемы сегодняшнего дня остались за скобками конституционного процесса, но сохраняют свою актуальность в условиях...
10 марта 2020
Почему России нужна новая Конституция
Конституционный процесс в России, проходящий на фоне нарастания глобальных вызовов и угроз, выходит на финишную прямую. Скорее всего, всенародный плебисцит состоится уже 22 апреля 2020 года. О возможностях, которые несут в себе конституционные изменения для государства и общества, вопросах, так и...
10 марта 2020
Нужна ли «русская статья» в преамбуле Конституции РФ?
В российском обществе развернулась острая полемика по поводу включения в преамбулу Основного закона (Конституции) РФ упоминания об особой роли русского народа в возникновении, становлении и дальнейшем развитии российской государственности. «В нашей истории русский народ выступил в качестве истока...
14 февраля 2020
Изменение Конституции: Путин строит новую страну
Анонсированные президентом России Владимиром Путиным в ходе своего послания Федеральному собранию изменения в Конституцию страны всколыхнули все российское общество. В один момент президент перехватил у сислибов и саботажников российскую повестку дня и перевел в открытый режим процесс...
20 января 2020
В новый год с новым правительством
Правительство ушло в отставку. Тональность мировых «мейстримовских» медиа и прозападных СМИ в России налицо минорная. В то время как у рядовых граждан настроение явно приподнимается. Нынешнее решение затянулось. Но, как гласит русская пословица, лучше позже, чем никогда. Сегодня Путин на один шаг...
16 января 2020
«Нормандский формат»: скорее мертв, чем жив
Итоги «Нормандского» форума эксперты оценивают сдержанно, все стороны саммита остались при своих, гибридная война против России продолжится. Тому свидетельство, что почти сразу по инициативе Украины Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и...
11 декабря 2019
Новые смыслы в государственном строительстве России
Интервью с Федором Пашиным, экспертом Фонда содействия общественной дипломатии (окончание). С началом беседы можно ознакомиться по ссылкам «Лишь бы не было войны: Россия и мир на пороге большой войны. Часть первая» и «России нужна консолидация». ИА REGNUM: Что все-таки необходимо делать для...
9 октября 2019
России нужна консолидация
Продолжение интервью с Фёдором Пашиным, экспертом Фонда содействия общественной дипломатии Первая часть здесь ИА REGNUM: Прошлый раз мы остановились на демографических проблемах России. Миграция — это положительный или отрицательный фактор развития страны? — Нынешнее миграционное нашествие никак не...
4 октября 2019
Лишь бы не было войны: Россия и мир на пороге большой войны. Часть первая
Во все времена Россия с честью выходила из трудных положений, если опиралась на сильную государственность, которая базировалась на уникальных качествах «глубинного» русско-славянского народа — терпении, силе воли, жертвенности, а также авторитарном жестком правлении и военной мощи армии и флота...
30 сентября 2019
Как продолжить курс «сильный Путин»?
В нынешней кризисной ситуации в России, когда либеральная оппозиция в очередной раз ополчилась на Кремль, важно не допустить в стране революционных потрясений и хаоса, последствия которых будут сродни временам развала и распада Российской империи в 1917 г. и СССР в 1991 году. Соответственно, на...
27 августа 2019