Подрывная русофобская истерия антигосударственной направленности стремительно набирает обороты в России. Прозападная пятая колонна, используя очередной предлог обвинить президента в желании остаться в Кремле после 2024 года, бьет во все информационные колокола, вовлекая в свои ряды всё новых сторонников «разрушить старый мир до основания»…

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Нынешняя протестная пандемия сумасбродства удивительным образом напоминает события, предшествующие развалу Советского Союза в 1991 году, считает эксперт Фонда содействия общественной дипломатии Фёдор Пашин.

ИА REGNUM:Насколько корректно сравнивать события, предшествующие распаду СССР, с нынешней политической ситуацией?

— Советский Союз был более крепким и сильным государством, нежели сегодня РФ. Уничтожить СССР силами извне, прямым вмешательством, как и ныне Россию, не представлялось возможным. Поэтому разрушали, и это повторяют сегодня, через подрыв внутренних финансово-экономических основ, а главное, информационно-культурного суверенитета.

Нынешняя информационная протестная пандемия сумасбродства удивительным образом напоминает события, предшествующие развалу Советского Союза в 1991 году. Как и сегодня, главный фронт идейно-политического противостояния проходил в пределах Московской кольцевой дороги и центральных агломераций Северной столицы, тогда Ленинграда.

Борис Ельцин (слева), Александр Коржаков и Виктор Золотов у Белого дома в августе 1991 года

В 1990 году еще можно было успешно противостоять нападкам антисоветских сил, которые при поддержке извне под демократическими лозунгами стремились уничтожить КПСС, свергнуть «тоталитарный режим» в Кремле, развалить «тюрьму народов». Несмотря на то, что 76% граждан (РСФСР — 75%) выступили за сохранение СССР, антисоветские силы как с цепи сорвались, бросившись кусать, рвать и грызть всё советское. Целясь в так называемый «коммунистический тоталитаризм», они метили в тысячелетнюю Россию и вековую дружбу ее автохтонных народов.

На поток были поставлены навязанные извне идеалы и ценности массовой культуры, оголтелые русофобские публикации в СМИ, фейковые литература, театрализованные постановки и кинофильмы, массовые протесты, саботаж властей и тому подобное.

Агентуре влияния вовсю помогали внешние враждебные силы, которые в развале СССР видели свое спасение в разгар мирового финансово-экономического кризиса. В те годы какую только ахинею не несли, из негодяев лепили героев, а имена достойных людей втирали в грязь.

ИА REGNUM: Но гласность означала ведь и демократию?

— Это как посмотреть. После победы Бориса Ельцина 12 июня 1991 года на выборах президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) в составе СССР даже возражать противникам Советского Союза, поборникам идеалов либерал-демократизма было совсем небезопасно.

Не подать руки, устроить обструкцию, злобно высмеять или просто в грубой форме закрыть рот оппоненту для агрессивной московской тусовки было обычным делом.

Было немало случаев, когда несогласных выгоняли из мест острых дискуссий и транспорта и даже избивали. Люди уходили в себя и замыкались, как сегодня большинство граждан поступает на Украине, просто опасаясь за свою жизнь.

Kremlin.ru Борис Ельцин после поражения ГКЧП. 22 августа 1991

ИА REGNUM: Вы лично были свидетелем таких случаев?

-Да, как-то сразу после выборов, будучи адъюнктом военного вуза, в форме капитана Советской Армии ехал в московском троллейбусе. Несколько человек с флагами, в шарфах команды «Спартак» в наглой форме расспрашивали пассажиров, за кого те голосовали на президентских выборах. Те, кто не отвечал, отворачиваясь в сторону, с криками «коммуняка», «совок» и прочими изгоняли из автобуса.

Водитель любезно притормаживал. Я не стал скрывать, что голосовал против Ельцина. Тогда обвинили во всех грехах и стали требовать покинуть автобус. Кто-то сорвал военную фуражку, сзади толкали и дергали. Пока я не вышел, водитель не поехал. На дороге образовалась пробка, со всех сторон сигналили, шло улюлюканье.

Когда с разрушением СССР наступило «похмелье», многим искренним, но заблудшим людям стало стыдно за свои слова, поступки и действия. Но поезд ушел. В России к власти пришли в лучшем случае люди случайные и недальновидные, а в худшем, в своем большинстве, — продажные, нечистоплотные, корыстные подлецы.

Многие из которых до сих пор у «кормушки», изнутри разрушающие основы государства, подрывающие благополучие и стабильность в обществе, выступающие заодно с вечно протестующей разноликой русофобской прослойкой. А кто был никем, тот и остался ни с чем.

ИА REGNUM:Что поменялось сегодня по сравнению с Советским Союзом?

— Сегодня никак нельзя сравнивать советские и нынешние власти, Путина, который восстановил страну и ее авторитет в мире, с предателем Горбачевым, которого большинство советских людей до сих пор просто ненавидят.

Кстати, агрессивная московско-питерская либеральная элита в своих обвинениях СССР во всех смертных грехах самого Горбачева старательно обходила стороной, потому что он исподволь помогал уличным шабашам разрушать страну.

Джордж Буш и Михаил Горбачев

Путин, наоборот, укрепляет государственность и обороноспособность, авторитет страны на международной арене, поддерживает стабильность в стране, проявляет заботу о простых людях. Именно поэтому острие подрывной пандемии сумасбродства направлено на хозяина Кремля.

Антигосударственные и антинародные действия многоликой русофобской либеральной тусовки целенаправленно поддерживают их покровители в федеральных органах власти, ставленники Запада.

Враждебные государству и народам страны силы в достижении своих преступных целей по подрыву основ стабильности и развития опираются на прозападные российские институты информации — это СМИ, интернет, реклама и культура — кино, театр, литература, искусство, шоу-бизнес и так далее.

ИА REGNUM: Что означает всенародное голосование 22 апреля по поправкам в Конституцию?

— В наши дни, как и в 1990 году, еще можно успешно противостоять и возражать носителям агрессивной пандемии нигилизма, сумасбродства, русофобии. Однако градус недовольства и раздражения в обществе нарастает.

Враги России спешат использовать нарастание кризисных явлений в мире и в стране, чтобы свергнуть Путина, устранить его сторонников, изменить конфигурацию власти, взять страну под контроль, превратив ее в подобие Украины.

22 апреля 2020 года может стать поворотной точкой в новейшей истории страны. Или страна пойдет по пути укрепления стабильности, проведения преобразований на благо общества, дальнейшего укрепления государственности. Или страна будет, как СССР, отброшена назад, превращена в Украину, если не хуже.

Ввласенко Горящие покрышки на майдане

ИА REGNUM: Многие ли понимают значимость этого события?

— По замыслам мировой закулисы, сильная Россия никому не нужна, ее коренные народы — лишние, подлежащие сокращению. Русские как главное препятствие враждебным геополитическим планам обречены полное истребление.

Ладно, что эти простые вещи не хотят понимать представители многоликой русскоязычной либеральной элиты и их продажные покровители из власти. Но как быть со здравомыслящими людьми, которые готовы словом и делом поддержать протесты, даже если они лишат будущего свои семьи, родных и близких, не говоря уже о России.

Мой один знакомый, ученый, высокопоставленный чиновник, являясь подчиненным президента, всячески его критикует и даже противодействует, по его признанию, как в случае с присоединением Крыма. Аргументов нет, кроме «засиделся» и «продвигает во власть только своих».

Другой мой оппонент, если так можно сказать, соседский сын по дому, студент магистратуры престижного вуза, будущий мидовец. Его отец, ныне московский пенсионер, в годы развала СССР не пропускал ни одной протестной акции, с именем Ельцина вставал и ложился спать, сторонников СССР люто ненавидел и почем зря клял.

Правда, сейчас те лихие времена предпочитает не вспоминать, ударился в бога, с сыном не согласен, не знает, как его повернуть на путь истинный. А сыну, как и папе в свое время, нравится ходить на тусовки, красоваться перед камерами и давать интервью, слыть борцом с режимом. Он готов спорить и конфликтовать по любому поводу, что бы власть ни сделала — всё плохо. Виноваты преподаватели, отец, сосед, а главное — Путин.

При этом будущий дипломат мало чего знает о великих российских дипломатах, путает Черчилля с Гитлером, Жукова со Жванецким, а Танзанию с Гонолулой и т.п. Но обожает блогера Дудя, всё знает про ЛГБТ и наркоту, тащится от Собчак и Богомолова, ежегодно меняет гаджеты и не любит детей. И если его отцу стыдно за свое прошлое, то у студента нет будущего с таким винегретом предпочтений в голове.

Ogeldke Митинг компрадоров на Болотной площади в 2012 году

ИА REGNUM: Почему либералы против гипотетической возможности Путину еще раз выдвинуть свою кандидатуру на выборы?

— Во-первых, как это ни парадоксально, но в отечественной истории наиболее благополучными периодами развития страны признаны времена, когда российские правители находились у власти долго.

Как правило, в эти периоды наименьшими были внешнее влияние на государственные дела, засилье чужестранцев во власти, гнет и эксплуатации народов. Страна прирастала не только землями, но и людьми, жить на Руси становилось легче.

Во-вторых, до конца полномочий Путина остается еще четыре года, а влиятельные продажные кланы в его окружении, тесно связанные с враждебными силами влияния, уже затеяли подковерную возню в целях перехвата власти в своих интересах.

Внесение изменений в российскую Конституцию — это и есть стремление как-то ослабить и обуздать агентуру влияния, удалить ее из власти, убрать от кормушек. Что делает оппозиция? Она вводит народ в ступор, распространяя мысль о том, что антинародную мафию в России, мол, возглавляет сам Путин.

Простым людям невдомек, что если бы он был для мировой закулисы свой, его бы так не хулили медиа, не третировали деятели культуры, не подставляло ближайшее окружение. Но у русофобских либеральных кругов опять заготовка — это операция прикрытия, люди жалеют тех, кого бьют. Они не понимают того, что президент днюет и ночует с народом, разъезжая по городам и весям, первым приходит к ним на помощь, решает вопросы обыкновенных граждан.

ИА REGNUM: Влияют ли на ситуацию в России геополитические факторы?

— Посмотрите, в какое время мы живем. Земная цивилизация вступила в угрожаемый период своего развития, столкнувшись с беспрецедентным нарастанием финансово-экономических и социально-политических потрясений, природно-климатических бедствий, техногенных катастроф.

На дворе информационные пандемии — всех пугают короновирусом и падением рынков, страны и народы в панике. Можно ли в этих условиях вызвать сумятицу, разброд, раздрай и борьбу за власть в государстве, допустить подрыв стабильности в обществе?

Дарья Драй ИА REGNUM Меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции в общественном транспорте Санкт-Петербурга

В такой ситуации шансы на успех имеет исключительно жесткое авторитарное правление, тем более в такой многонациональной, поликонфессиональной и огромной по размерам стране.

Кто, если не Путин, должен сегодня править? Может, Дудь, Навальный, Собчак, Богомолов, Ходорковский и другие? Имя им, агентам влияния, легион! Это они обеспечат мирную жизнь, национальную безопасность, суверенитет и территориальную целостность?

Поэтому с началом 2020 года президент и взялся за дело, надо было дать четкий сигнал антинародным элитам, чтобы они знали, «кто в доме хозяин». Конституция призвана не только придать большую легитимизацию российской государственности, так как Основной закон 1993 года морально устарел, был принят в разгар гражданского противостояния, закрепил либеральные идеалы и власть враждебных сил.

Лидеры многоликой русофобской либеральной тусовки хорошо знают, о чём идет речь, но они сознательно сводят разговор к «узурпации» власти. Между тем у меня, например, очень большие сомнения, что президент пойдет кандидатом на следующие выборы 2024 года.

Он просто смертельно устал от тяжелой ноши президентской власти, огромной ежеминутной ответственности, бесконечных нападок, подстав и обмана. В такой обстановке кому не захочется побыть простым человеком?

Но даже это не главное. Он не случайно говорит, что женат на России, это действительно дело его всей жизни. Уверен, он не хотел бы, чтобы всё лучшее за годы его правления было предано забвению и пошло прахом.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

И хотя российский президент, в отличие от безответственной, корыстной и продажной политической оппозиции, остается гражданином своей страны, человеком в высшей степени ответственным и стратегически мыслящим, нельзя исключать того, что он вновь рискнет и положит вновь весь свой авторитет на алтарь Отечества.

Может, Дудь с Ходорковским и Касьяновым взвалят на себя ношу ответственности за 146-миллионный народ, или экс-кандидат в президенты Собчак со своим новым мужем денно и нощно будут колесить по стране, чтобы на местах решать проблемы рядовых людей?

ИА REGNUM: В такой обстановке президенту нужна широкая общественная поддержка, откуда она придет?

— Сегодня его опора — не элита и не чиновники, а рядовые граждане, которым тяжело, но они верят главе государства. Они и раньше, и сегодня слабо разбираются в хитросплетениях информационного мира, но нутром чуют, что Путин им свой, он ближе к ним, ему можно доверять.

В провинции люди намного патриотичнее и справедливее, чем, скажем, московский зажравшийся люд. Посмотрите, как глубоко ситуацию чувствуют в той же Чечне, откуда справедливо одергивают титульные власти Татарстана и других национальных регионов, которым, видите ли, не по нутру, что в Конституции вспомнили о русском языке и стержнеобразующем народе, Боге и истории.

Грозный хорошо понимает, что ждет Россию, если победит русофобия. Если веру в Бога, неважно, Христа или Аллаха, Природу или Высший разум, окончательно сменят идеалы тотального потребления и наслаждений, обожествление долларов, евро или криптовалют, торговых центров и тому подобное.

Иероним Босх. Сад земных наслаждений. 1505 (Фрагмент)

Стране нужны новые политические силы, плоть от плоти народные, уже восставшие на защиту страны. В частности, речь может и должна идти о представителях движения в поддержку присоединения Крыма к России, о патриотах из союза добровольцев Донбасса. И, конечно же, волонтерская молодежь, легко откликающаяся на обращения своего Кремля, способна придать новую энергию преодолению отчуждения народа от власти.

На основе такого рода объединений граждан мог бы возникнуть мощный предвыборный блок под условным названием «Российский путь» — «ни Запад, ни Восток», продолжение дела Путина (Путь) на суверенитет, безопасность и процветание. Главное, чтобы в его ряды не проникли явные и тайные враги России и его народов, марионетки внешних сил, корыстные проходимцы.