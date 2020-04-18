Продолжение беседы с экспертом Фонда публичной дипломатии Фёдором Пашиным. Начало в публикации «Вирус и конспирология. Кто виноват и что делать?».

Дарья Антонова ИА REGNUM На Красной площади

ИАREGNUM: В связи с нарастанием тревожности в российском обществе и, прежде всего, в столичных регионах можно ли рассчитывать на то, что ситуацию в связи с последствиями коронавируса и финансово-экономического кризиса можно будет в России быстро переломить в лучшую сторону?

— Москва и Питер — это далеко ещё не вся Россия. Хотя в отечественной истории российская смута со всеми вытекающими последствиями для большой страны всегда приходила из столицы. В 1917 году из Петербурга, в 1991 г. — из Москвы.

Космополитические элиты, которые правили политический бал и тогда, и сегодня, озабочены только одним — сохранением своей власти и возможностей, которая она дает. Неслучайно они называют Россию «тысячелетней рабой», имея в виду, что страна чаще находилась под внешним управлением, чем шла по пути суверенного развития, как это делается в настоящее время.

После 1917 г., гражданской братоубийственной войны, которую спровоцировали белые и красные элиты при вмешательстве враждебных сил извне, понадобилось не одно десятилетие, чтобы советский народ, понеся беспрецедентные людские и материальные потери, в том числе в войне с фашизмом, что называется продохнул и почувствовал вкус к нормальной мирной жизни.

ИАREGNUM: Эксперты отмечают, что космополитические элиты, взращенные в эпоху губительной горбачевской перестройки и ельцинских разрушительных реформ, на наших глазах мутят и провоцируют граждан на беспорядки и свержение главы государства.

— При этом во всех грехах они обвиняют того самого человека, который в свое время, по сути, спас страну от распада в конце 90-х гг., укрепил государство и армию, поднял уровень жизни граждан, добился беспрецедентно высокого авторитета страны в мире. Этого нельзя не признать.

Kremlin.ru Владимир Путин

В случае подрывного сценария развития ситуации в стране ни о каком скорейшем преодолении последствий коронавируса и финансово-экономического кризиса говорить не приходится. Количество заболевших превысит все даже нынешние неблагоприятные прогнозы. Хаос, разруха, конфликты, голод охватят страну, неизбежен распад государства со всеми вытекающими последствиями.

Надо понимать, что любая смена власти в кризисной ситуации, даже если представить, что во главе государства окажется новый человек, чревата разбалансировкой властных рычагов и утратой должного управления, обособлением регионов, резким ухудшением социально-экономического положения граждан. Поэтому, как гласит русская пословица, коней на переправе не меняют.

ИАREGNUM: Что сегодня из себя представляют оппозиционные политические силы, и на что они рассчитывают?

— Последние меры и шаги Кремля по восстановлению справедливости в обществе, уходу от внешней зависимости и перераспределению благ в пользу народа не на шутку встревожили политические и экономические элиты.

Между тем все они сегодня, как и всегда, жаждут одного — власти, возможности жить на Западе, а в России — воровать и грабить страну, нещадно эксплуатировать народ, и чтобы за этот произвол и самодурство им ничего не было. Чтобы любой ценой остаться у кормушек, они готовы прислуживать глобальным силам «глубинного государства».

Официальный Кремль сегодня атакуют, прежде всего, слева. Во-первых, так называемые системные либералы-интернационалисты, которые особенно сильно ощущаются во всех высших эшелонах власти (правительстве, палатах Федерального собрания РФ, судебных инстанциях), большом бизнесе, среди представителей так называемой творческой интеллигенции, ведущих журналистских и экспертных кругах. Они, по сути, развязали настоящую гибридную войну против главы государства.

ИАREGNUM: Некоторые эксперты отмечают, что сегодня некоторыми чиновниками ведется саботаж решений Кремля, ведётся разнузданная лживая антигосударственная пропаганда в медиа и культурной сфере.

— Это так. Ситуация с коронавирусом используется для нагнетания истерии и панических настроений, что неизбежно ведет к росту заболеваемости и конфликтности в обществе.

Дарья Антонова На улицах Москвы

Космополитичная агентура влияния, как всегда, рассчитывает спровоцировать массовые уличные протесты с участием своих сторонников из числа, прежде всего, столичной молодежи, предоставленной самой себе.

Сегодня также слева власть активно атакуют поборники коммунизма-интернационализма, которые в эти дни обратились в адрес президента с неприятием мер по ужесточению режима, прежде всего, в столице.

К ним присоединились многие общественные организации религиозно-патриотического, по сути интернационального, толка, последовательно выступающих против оцифровки граждан, идущей с Запада при поддержке российских системных либералов.

Несмотря на это, они, фактически солидаризируются с подрывной деятельностью нынешних либерал-интернационалистов во многом прямых духовных потомков революционных сил 1917 и 1991 гг. Если к этим силам примкнут представители правых сил из националистов автохтонных народов России власти в Кремле просто несдобровать.

ИАREGNUM: В чём их опасность?

— В отличие от системных либералов, которых интересует прежде всего власть, патриотическая оппозиция озабочена интересами государства и народа.

Они с подачи подрывных медиа подозревают хозяина Кремля в реализации планов «мировой закулисы» в России и, в частности, изоляции, виртуальной информатизации, оцифровки граждан, лишения их самобытности, идентичности и соборности.

Однако достаточно непредвзятым взглядом посмотреть на то, как цинично обливают грязью, нещадно третируют, злобно демонизируют и нагло шантажируют Владимира Путина заклятые враги России и за рубежом, чтобы понять роль главы государства перед лицом глобальных вызовов и угроз многонациональному народу страны.

Как раз он и противостоит сегодня российской либеральной мафии в претворении в жизнь зловещих планов «глубинного государства». К сожалению, в его окружении немало предателей, еще больше представителей «болота», вечно сумняшеся, всегда готовые перебежать с одной стороны на другую, но пока большинство народа доверяют главе государства, Россия будет идти вперёд, преодолевая все трудности.

ИАREGNUM: Понимают ли некоторые российские элиты, что их только используют для раскачки власти?

— К сожалению, российские псевдоэлиты не понимают и не хотят понимать того, что в этот раз Запад им больше уже не позволит порулить на просторах одной седьмой суши. Раз они однажды уже проморгали, пропустили Путина, меняющего сегодня саму природу власти, который продолжает укреплять государство в интересах народа, значит, следующего раза не будет.

Предателей нигде не любят, поэтому они, без сомнений, разделят судьбу лишних элит в мире, наряду с другими неугодными правителями национальных государств. Остатки российских территорий страны будут взяты под тотальный внешний контроль, без каких-либо перспектив останутся автохтонные народы бывшей России.

ИАREGNUM: Как ещё раз не потерять государство, когда глобальная угроза стала такой осязаемой?

— Пример Китая убедительно свидетельствует о том, что успешно противостоять вызовам и угрозам невозможно без консолидации и мобилизации общества. Нынешняя обстановка в мире во многом похожа на состояние мировой войны. Поэтому действовать надо по законам военного времени.

В своё время при Сталине удалось выстоять и победить в войне благодаря тому, что страна превратилась в единый военный лагерь под руководством верховного главнокомандующего. Накануне войны был нанесён мощный удар по позициям «пятой колонны», «агентуры влияния».

ИАREGNUM: Сначалом войны на рельсы военной экономики был переведён весь народнохозяйственный комплекс страны. Информационно-пропагандистские и интеллектуально-культурные ресурсы поставлены на службу государства и общества.

— В наши дни также надо понять, что прежней жизни уже не может быть. Москва, как источник всех бед и зол российского народа, должна сложить свои столичные функции. Здесь, под контролем силовиков, могут остаться лишь отдельные министерства и ведомства.

Москва объединяется с областью в единый субъект федерации — Московская область до границ московской окружной дороги, а остальные территории переходят в состав соседних регионов.

Дарья Антонова На въезде в Москву

Новая столица может быть обустроена в относительно небольших городах, в частности, Туле, Ярославле, Сергиев-Посаде, Воронеже и других. Не надо бояться финансовых и материальных затрат, в нынешнем состоянии златоглавая обходится России дороже.

ИАREGNUM: Как вы это представляете?

— Вся вертикаль исполнительной власти консолидируется под руководством главы государства, верховного главнокомандующего.

Под жёсткий контроль государства берутся все основные институты, механизмы и инструменты управления государством и обществом и, прежде всего, организационно-концептуальные — кадры и штатные структуры, стратегии и концепции развития, информационно-культурные — медиа, интернет, реклама, театр, кино, литература, финансово-экономические — банки, налоги, кредиты, бизнес, силовые — оборона, безопасность, правоохранительные органы.

Дарья Антонова Патрулирование

Главной опорой государства должны оставаться не только служивые люди, бюджетники, но и представители бизнеса, национальной интеллигенции, патриотически ориентированные журналисты. В то же время разного рода шоумены, адвокаты, главреды частных СМИ, блогеры, визажисты, дизайнеры, фотографы, пародисты-юмористы и прочие не должны влиять в коридорах власти на принятие стратегических решений.

Вертикаль представительной власти формируется под эгидой Федерального собрания России во главе с одним председателем и его заместителями, руководителями Совета Федерации и Госдумы.

Судебные органы консолидируются и переезжают в Санкт-Петербург. ФС РФ формирует и контролирует ЦБ, судебные органы, Счётную палату.

В настоящее время нынешние изменения в Конституцию могут оказаться недостаточными из-за стремительного развития ситуации в связи с коронавирусом и финансово-экономическим кризисом. Как считают эксперты, от того, насколько успешными будут действия властей в чрезвычайной обстановке, зависит содержание основного закона в обозримом будущем.

ИАREGNUM: Что еще необходимо сделать для укрепления России?

— В организационно-концептуальном плане необходимо очиститься от коррупционеров и непрофессиональных кадров, носителей разрушительных концепций и продажной «агентуры влияния». Для преодоления появившейся тенденции к региональной обособленности, возникновения сепаратизма крайне важно повысить роль федеральных округов и их руководителей.

В экономической сфере целесообразно стремиться к большей национализации неэффективной экономики, поддержке и созданию преференций для отечественного предпринимательства. Должным образом должны измениться банковские услуги и, прежде всего, кредитная политика, а также налоговая.

В информационно-культурной сфере необходимо избавиться от засилья подрывных смыслов, образов и символов, разрушительного небезопасного контента (содержания), чрезмерного влияния чужеродного мейнстрима на события в стране, добиться оздоровления информационной и культурной обстановки в обществе.

В экстремальных условиях важнейшую роль призван играть русский язык, русская лингвокультура, которым принадлежит исключительная роль в консолидации и мобилизации общества. При этом предметом особого внимания российский органов власти должна стать забота о русском языке безопасности и возрождении, использовании его потенциала в управлении государством и обществом.

ИАREGNUM: Мы привыкли кивать на государство со словами о том, что и кому оно должно. Нокак себя должно вести гражданское общество в нынешней экстремальной ситуации?

— Как показывает китайский опыт, традиционное сетевое общинное устройство страны помогло в короткие сроки мобилизовать население на коллективное слаженное противодействие вирусной угрозе, а затем восстановление экономики, торговли и всей жизнедеятельности.

Дарья Драй Работа в условиях самоизоляции

Круговая порука, которая в своё время помогала России преодолевать беды и невзгоды, в КНР проявила себя самым лучшим образом. Фактически, всё взрослое население страны, около 1 миллиарда человек, приняли участие в национальных учениях в чрезвычайных условиях, приближенных к военным действиям.

Во всеобщей мобилизации участвовали не только законопослушные отдельные граждане, на время жесткого карантина запертые в своих жилищах, но и, прежде всего, местные партийный штабы, практически поголовно все партийцы, административные и хозяйственные работники, не говоря уже о военнослужащих и полицейских, ополчениях, многочисленных добровольцах.

Верой и правдой послужила государству и народу творческая интеллигенция и, прежде всего, работники медиа, которым удалось переломить негативный информационный фон коронавирусной агрессии на благоприятный, созидательный, консолидирующий граждан на противодействие опасности.

ИАREGNUM: Какова роль культуры в сохранении идентичности России?

— В связи с этим нельзя не заметить, что российская государственность будет устойчива, стабильна и поступательна в долгосрочной перспективе, если удастся выстроить эффективную систему сетевой общественной безопасности не только на основе неправительственных объединений граждан по различным направлениям интересов.

Многовековой социокультурный опыт выживания и самосохранения, следования традиционным идеалам и культурным ценностям диктует создание и развитие сетей земляческой солидарности, взаимопомощи, поддержки на базе соседских общин, формируемых по месту жительства.

Кстати, больше всего недруги России опасаются преодоления традиционного отчуждения общества от власти, консолидации народа вокруг главы государства, создания сетевой системы общественной безопасности.

В этом случае сама власть обречена на преемственность в интересах большинства, а значит, будут обеспечены рост здорового народонаселения, возрождение русского языка и его носителей, устойчивое, стабильное и поступательное развитие, безопасность и суверенитет, территориальная целостность. Тогда России по силам остановить не только «короля» этого вируса.

Алексей Колчин Репетиция Парада Победы в Екатеринбурге

ИАREGNUM: Что конкретно нужно для этого сделать?

— В конкретном плане задача государственно-патриотических сил состоит в том, чтобы всячески поддерживать начинания властей и политиков по укреплению государственности, реализации политики в интересах государства, во благо народа.

Сегодня вот уже более 20 лет во главе государства стоит Владимир Путин. К нему периодически высказывают претензии — жизнь не во всех регионах у нас медом намазана, но главное — его не приемлют заклятые враги России, поэтому надо помогать нашему президенту выстоять в борьбе с враждебным заговором. При этом нельзя допустить прихода на его место ставленников подрывных сил, как это было в случае с Горбачевым, Ельциным и другими.

Необходимо быть готовыми оперативно реагировать как на любые действия властей, идущие вразрез с национальными интересами, так и антироссийской оппозиции, ежечасно подрывающей основы общественной и государственной безопасности.

При этом важно не повестись, как это было не раз в истории с нашими предками, в частности, в 1917 г. и 1991 г., на ложные флаги, обманчивые лозунги и призывы, под которыми враждебные силы всякий раз приходили к власти, а потом вели политику в ущерб и за счет России на плечах многострадального русско-славянского народа.