В настоящее время успешно противостоять глобальным планам по установлению нового мирового порядка способны государства и народы, которые максимально консолидированы и мобилизованы под единым авторитетным руководством, считает эксперт Фонда содействия общественной дипломатии Федор Пашин.

Дарья Драй ИА REGNUM Защита от коронавируса

ИАREGNUM:Насколько состоятельны конспирологические версии рукотворного происхождения коронавируса и его особой роли в формировании нового мирового порядка?

— Сегодня нет необходимости доказывать то, что земная цивилизация вступила в угрожаемый период своей эволюции. Мир постоянно сталкивается с нарастанием природно-климатических катаклизмов и техногенных катастроф, социокультурных и демографических потрясений, финансово-экономических кризисов.

Стремительно растёт народонаселение городов, где ускоренно идёт вырождение людей, становящихся жертвами паразитического образа жизни, навязываемой агрессивной индустрией тотального потребления удовольствий и наслаждений, впитывания пагубных идеалов и ценностей массовой культуры.

Между тем глобальный всеобъемлющий кризис человечества обусловлен глобальным противоречием современности. С одной стороны, это стремительное увеличение народонаселения и беспрецедентный рост потребления в мире, а с другой — обострение дефицита природных ресурсов и деградация среды обитания.

Дарья Драй ИА REGNUM Обеззараживание

ИАREGNUM: Влияет ли на отношения человека с природой урбанизация?

— В настоящее время искусственная среда обитания и, прежде всего, разнообразная инфраструктура городов и коммуникаций активно наступает, подавляет и вытесняет естественную природу жизнедеятельности, ускоряя процессы земной деградации и человеческого вырождения.

Ситуация усугубляется в связи с разрастанием глобальной паутины интернет, усиления информационно-виртуального окружения, массового внедрения цифровизации, роботизации, различных форм искусственного интеллекта во многие сферы жизни.

В данном контексте неслучайно в недрах «глобального государства», доминирующего в мире, возникли кощунственные и циничные идеи радикального сокращения народонаселения земной планеты до 2−4 млрд человек. Альтернативные пути и, в частности, гармонизации жизнедеятельности государств и народов на основе всеобщего международного права ими уже не рассматриваются.

По их оценкам, в своём нынешнем состоянии мировая экономика уже не способна поддерживать должный уровень потребления населения «золотого миллиарда», не говоря уже о других жителях Земли, большинство из которых считается избыточным населением.

Земля не выдержит такого перенапряжения, видимо, решили «сильные мира сего», не спросив об этом другие народы и государства. Одним махом в число лишних народов планеты были записаны миллиарды людей, в том числе граждане России.

ИАREGNUM: Допустим. Почему в таком случае интересанты этого процесса запустили его именно сейчас и именно так?

— Попытки целенаправленного сокращения мирового населения на самом деле начались не вчера. Арсенал средств давно известен и продолжает активно применяться — войны и конфликты, социальные потрясения, эпидемии и голод, сексуальные революции и ЛГБТ-сообщества, наркомания и алкоголизм, генетически модифицированные продукты, идеалы вырождения массовой культуры и так далее.

Несмотря на это, народонаселение, вырождаясь, продолжает расти. Количество людей, создающих продукцию потребления, уменьшается, а потребителей — растёт.

Sakhalin.gov.ru Коронавирус

ИАREGNUM: Идеи избрания вирусных пандемий в качестве оружия массового поражения возникли случайно?

— Это как нейтронное оружие массового поражения, с помощью невидимых ударных волн которого в своё время Запад хотел оставить пустыми без населения большие города мира, чтобы расширить своё жизненное пространство, не разрушая рукотворные человеческие блага. Идеи вначале апробировали в медиа, книгах и фильмах, публичных высказываниях мировых авторитетов.

Как пишут СМИ, лет двадцать назад при жизни принцип Филип, супруг Елизаветы Второй, королевы Великобритании, соучредитель и президент Всемирного фонда дикой природы заявил, что хотел бы перевоплотиться в «вирус-убийцу», чтобы уменьшить человеческую популяцию.

Уже в наши дни небезызвестный бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своей статье «Пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок» даёт понять, что «катастрофическое оружие» выступит инструментом принуждения народонаселения земли к принятию нового мироустройства.

ИАREGNUM: Кризис всё-таки рукотворный?

— Посудите сами, на рукотворный характер коронавируса указывает уже то немаловажное обстоятельство, что его распространение сопровождается беспрецедентным информационным навалом.

Биоинформационное оружие становится кратно более опасным, так как провоцирует нарастание панических настроений среди народов, что неизбежно ведет к ослаблению иммунитета и сопротивляемости организмов, а значит росту заболеваемости в целом мире. Вот и судите, могут ли быть рукотворными или нет современные вирусные пандемии, стоит ли ожидать всё новых эпидемиологических нашествий.

ИАREGNUM: Многие люди недооценивают опасность нынешнего коронавируса, считая его обыкновенным гриппом, сопровождающимся среднестатистическими человеческими потерями по странам мира, так ли это? В чём, по-вашему, причина неравномерности очагов заболеваемости по земному шару?

— Коронавирус — это король всех вирусов. Неслучайно конспирологи сравнивают его значение с особым статусом в мире королевской семьи Великобритании. Не надо думать, что к созданию и распространению «королевского» вируса имеют конкретные страны.

Речь идёт о заказчике в лице трансконтинентальных корпораций, за которыми видны уши истинных властителей мира, которые являются совладельцами и акционерами целых государств, в том числе США, Англии, Швейцарии и других.

Специалистами по внедрению вируса, скорее всего, выступили небезызвестные мировые спецслужбы, а распространителями информационной пандемии — ведущие западные информационные корпорации и «фабрики смыслов», которые формируют и контролируют сегодня более 80% мирового трафика информации и медиапространства.

ИАREGNUM: Сегодня медиа пишут, что рукотворность пандемии выдаёт то, что его воздействие носит во многом избирательный характер.

— Эксперты обратили внимание, что главный удар нанесён по ключевым территориям планеты, которые играют важную роль в мировой политике и экономике — это КНР, ведущие страны ЕС, США, Иран и др.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса в Иране

Россия, где пандемия набирает обороты, также является самой большой территорией, богатой природными ресурсами. Особую опасность здесь имеет информационная пандемия, целью которой, как и в других странах, является провоцирование паники и роста заболеваемости, подрыв экономики и основ безопасности, дестабилизация обстановки.

ИАREGNUM: Характер и скорость распространения инфекции как-то объясняет цели и задачи этого запуска?

— Китай выбран в связи с тем, что последовательно идёт по пути укрепления суверенитета, превратился в подлинного торгово-экономического лидера мира, а его многочисленный, трудолюбивый и сплоченный народ во главе с Компартией, а также с почти 100-миллионной диаспорой — хуацяо — за рубежом внушает ужас «сильным мира сего».

Непокорный самобытный Иран, который, несмотря на все санкции, развивается и продвигает свои интересы на Ближнем и Среднем Востоке, давно остается «костью в горле» ТНК. Через Иран легко подобраться к КНР и к южному «подбрюшью» России.

Одна седьмая часть суши нужна «архитекторам» нового мирового порядка для обустройства здесь нового мирового центра силы взамен США, которые, по их взглядам, обречены на деградацию и распад.

ИАREGNUM: эксперты говорят, что существуют планы устранения сокращения численности «золотого миллиарда» за счёт стран ЕС и, прежде всего, Италии, Германии, Франции, устранения этих стран в качестве продвинутых экономических конкурентов.

— Соглашусь с данной оценкой. Кроме того, эксперты и специалисты сегодня всё более открыто говорят и пишут о некой целевой избирательности биоинформационного оружия по демографическим и другим признакам. Высокой порог заболеваемости наблюдается у представителей желтой расы, к которым, прежде всего, относятся китайские ханьцы, их около 90% населения КНР.

В то же время, в Африке число заболевших находится на незначительном уровне, при этом среди представителей белой расы, например, англо-саксов и буров в ЮАР процент заболеваемости заметно выше.

ИАREGNUM: В силу этих и других причин опасность коронавируса и информационной пандемии трудно переоценить.

— В ведущих странах Европы и США среди заболевших преобладают люди старшего возраста, страдающие хроническими болезнями, потомки межрасовых браков с ослабленным иммунитетом, а также представители групп риска, с иммунодефицитом, в том числе наркоманы, проститутки, ЛГБТ-сообщество и другие.

Сегодня совсем непросто найти противоядие «королевскому вирусу», хотя, судя по тому, как легко излечились члены королевской семьи, английский премьер Джонсон и другие влиятельные лица «глубинного государства», антидот уже найден. Но он вряд ли появится раньше, чем будут достигнуты циничные планы глобальных геостратегов, считают некоторые конспирологи.

ИАREGNUM: О том, кто виноват, конспирологи знают. Не знают ли они, что с этим делать?

— В настоящее время успешно противостоять глобальным планам по установлению нового мирового порядка способны государства и народы, которые максимально консолидированы и мобилизованы под единым авторитетным руководством.

Такой пример сегодня демонстрирует Китай, который, в короткие сроки превратившись в общий военный лагерь, сдержал биоинформационное нашествие, в основном обуздал коронавирус, приступил к восстановлению экономики и жизнедеятельности.

Пекин не боится цифрового рабства, навязываемого извне другим народам, он намерен использовать преимущества цифровизации для построения общества «Сяокан-датун» («зажиточное сообщество»), используя виртуальные преимущества для обустройства социализма с китайским лицом в интересах всех слоев населения.

ИАREGNUM: Большинству стран повторить такое довольно сложно. Да и надо ли? Если говорить о специфике, то другие народы и государства могут выработать какую-то другую стратегию противостояния. На что опереться?

— В медиа пишут, что главы государств КНР, США и РФ, объединившись, могут нарушить планы «глубинного государства».

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

Что касается американского президента, то он, как считают эксперты, остаётся сильно вовлеченным в планы «мировой закулисы» на стороне противников либерального крыла «глубинного государства», играет свою роль в геополитическом переформатировании картины мира.

ИАREGNUM: Пекин и Москва в своём тесном партнерстве могут извлечь немалые выгоды для преодоления последствий короновируса и финансово-экономического кризиса перед лицом новых вызовов и угроз.

— Сопряжение проектов ЕАЭС и китайской геоинициативы «Один пояс, один путь» создают не только хорошие предпосылки для развития торгово-экономического сотрудничества в Евразии, но формирования системы евразийской коллективной безопасности на основе ШОС.

Расширение деловых связей России от Лиссабона до Владивостока с участием ведущих стран ЕС и, прежде всего, Германии, Италии, Австрии, а также Сербии позволяет нашим странам избавиться от давления нефтедолларовой экономики.

При этом России важно добиться возрождения русско-славянского триединства с народами Белоруссии и Украины, чтобы не допустить формирования Черноморско-Балтийского санитарного кордона с участием Польши и других стран Восточной Европы.