Правительство ушло в отставку. Тональность мировых «мейстримовских» медиа и прозападных СМИ в России налицо минорная. В то время как у рядовых граждан настроение явно приподнимается. Нынешнее решение затянулось. Но, как гласит русская пословица, лучше позже, чем никогда.

Kremlin.ru Послание Президента Федеральному Собранию

Сегодня Путин на один шаг стал ближе к своему народу, теперь главное — реализовать послание, преодолеть сопротивление международной мафии и пятой колонны в России, считает Федор Пашин, эксперт Фонда содействия общественной дипломатии.

Предложение со стороны Владимира Путина бывшему главе правительства Дмитрию Медведеву, казалось, бессменному своему «напарнику», должности заместителя председателя Совета безопасности, на вновь вводимую должность — это свидетельство того, что между хозяином Кремля и правительством «пробежала черная кошка», правительственный саботаж стал более нетерпим. Теперь главное — реализовать послание, преодолеть сопротивление международной мафии и пятой колонны в России.

В послании обозначены контуры предстоящего транзита власти. Новый расклад сил предполагает большую коллективную ответственность власти в глазах общества за принятие и реализацию решений в интересах России, на благо народа. Население страны, если вопрос о конституционных изменениях будет решаться всенародным голосованием, поддержит и более радикальные шаги, чем предложил президент.

Придавая большие полномочия парламенту, можно было пойти на консолидацию палат Федерального собрания РФ под руководством единого председателя, общим аппаратом, что повысит эффективность работы и сократит расходы на содержание. В дальнейшем полномочный парламент, имеющий полноценную вертикаль представительной власти в стране, мог бы стать становым органом государственной власти в стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Не иметь иностранного гражданства должны чиновники всех рангов и члены их семей, так как они взаимосвязаны между собой. Крайне важно законодательно, в том числе в Конституции РФ, закрепить положение об особой роли русского языка в укреплении лингвокультурных, духовно-исторических и социокультурных основ российской государственности.

Доктрину информационной безопасности РФ трансформировать в Доктрину языковой и информационно-культурной безопасности Российской Федерации с учетом уникальной специфики русской лингвокультуры. Преобразовать Совет при президенте РФ по русскому языку в Совет при президенте РФ по русскому языку, культуре и информации, в том числе для выработки основ национально-государственной идеологии.

Одновременно следует учредить научно-исследовательский институт (Институт общенациональной памяти) по исследованию проблем информационно-культурного и духовно-исторического противоборства, содействию формирования основ общественного мировоззрения, политической идеологии, научной традиции, общей этики, образа мышления и поведения, выработке значимых общественно-государственных смыслов и символов.

Реализовать предложения послания будет невозможно, если не консолидировать и скоординировать российские медиа, и, прежде всего, государственные, по целям и задаче, месту и времени, содержанию, формам и методам, содержанию и каналу.

В данном контексте необходимо рассмотреть возможность реализации неотложных мер по оздоровлению информационно-культурной обстановки в стране, консолидации и координации институтов «мягкой силы», смене разрушительного вектора направленности медийной и культурной сферы на созидательные контекст, образы, контент, перехвату стратегической инициативы в информационно-культурном противоборстве вокруг России и мире.

Youngarmiya.ru «Юнармия»

Экс-премьеру будем чем заняться, если в интересах формирования эффективной вертикали обеспечения информационной безопасности под эгидой Совета безопасности РФ будет сформирована современная система информации и коммуникации, организована работа по ведению консолидирующей информационной деятельности, противодействию нападкам извне и ведению контрпропаганды.

Чтобы не допустить либерального реванша, целесообразно в интересах общественной стабильности, обеспечения преемственности власти в РФ, объединения и консолидации здоровых сил общества и, в частности, российских неправительственных общественных организаций патриотической, духовно-исторической, православно-славянской, историко-культурной, словесной, коммуникационной, ветеранской, лингвокультурной, информационно-культурной, военно-исторической, эколого-культурной, оздоровительной, краеведческой и другой направленности образовать предвыборную широкую коалицию для участия в предстоящих выборах.

Сегодня президент сказал только «А», а народ уже ждет «Б».