Эксперт: Пандемия COVID-19 делает поправки к Конституции более актуальными
Продолжение интервью эксперта Фонда публичной дипломатии Фёдора Пашина, посвящённое пандемии коронавируса как новой глобальной угрозе, которая может носить рукотворный характер и иметь авторов, интересантов и приоритетные векторы направленности.
ИА REGNUM: О глобальных подрывных силах много говорят, но как их распознать?
— Сегодня нет смысла «искать кошку в темной комнате, когда её там нет», изучать биографии Барухов, Ротшильдов, Рокфеллеров, Сороса и прочих, но их можно легко распознать по словам и делам.
В нынешнюю информационно-виртуальную эпоху сторонники и подельники глобальных сил зла, которые безраздельно распоряжаются и управляют мировыми информационными потоками, формируют глобальный чужеродный «мейнстрим» освещения событий, не сходят с экранов и эфиров телевидения и радио, страниц газет и журналов, интерфейсов интернета.
Сегодня все враги России сбились в стаю в своем болезненном фанатическом угаре неприятия официальной власти, в надежде поживиться за счёт очередного краха одной седьмой части суши. Они в своей наивности полагают, что им дадут вновь, как в 1991 году, порулить страной.
Такой люд не способен извлекать уроки истории, вольно или невольно оказавшись участником глобальной гибридной агрессии против своего народа.
Остриё информационно-виртуальных ударов нацелено на Владимира Путина, которому эти силы не могут простить укрепления российского государства и его вооружённых сил, противостояния планам закабаления России и уничтожения народов страны, противодействия глобалистам на международной арене.
ИА REGNUM: Только ли ставленники глобалистов составляют костяк противников современного курса России?
— Надо признать, что в современном российском обществе не только представители «глубинного государства» («пятой колонны» и «агентуры влияния») недовольны правлением нынешнего президента страны, но и другие граждане. И, на первый взгляд, вполне обоснованно.
Однако надо бы задаться вопросом, а насколько можно было сделать больше в стране, которая после 1991 года, при преступном потворстве Горбачёва и Ельцина, перешла под полный внешний контроль Запада со всеми вытекающими последствиями?
Кто, из тех, кто сегодня безжалостно хулит президента страны, смог бы сделать больше, чем он, в своё время оказавшийся на посту президента? Как быстро удалось бы разрушать глубинную разветвлённую систему антинародной власти, финансово-экономического и информационно-культурного ига и закабаления страны в окружении марионеток и ставленников Запада на всех этажах федеральной и региональной власти?
К счастью, в России народ научен горьким опытом и умеет извлекать уроки из прошлого. Хотя людей, которые открыто противостоят мировой мафии и их ставленникам в России, совсем непросто встретить во властных структурах, финансовой, информационной и культурной жизни страны.
Даже в ближайшем окружении президента их немного, так как многие из высокопоставленных чиновников, сенаторов и депутатов, не говоря уже о бизнесменах, просто опасаются возможной расправы со стороны либеральных реваншистов в случае ухода нынешнего главы страны, по примеру, как это было в Ливии, после уничтожения Каддафи, в Ираке — Хусейна, в Югославии — ареста Милошевича и других странах.
Ведь люди как рассуждают, если сегодня агрессивная либеральная знать и уличная шпана могут себя вести так цинично, нагло и агрессивно, то что можно от них ожидать после взятия Кремля. Из давней и недавней истории 1917 г. и 1991 г. хорошо известно, что бывает с инакомыслящими.
Интересно, что либеральная оппозиция в наши дни преступную клику Горбачева — Ельцина не обвиняет в развале СССР и деградации России, они остаются их кумирами, зато Владимира Путина, отказавшегося идти дорогой Иуды, обвиняют во всех смертных грехах.
Между тем сегодня совсем не нужно подрывать основы стабильности, подталкивать страну к очередному развалу, обрекать своих родных и близких на новые страдания и лишения, чтобы осознать всю пагубность войны с законной и легитимной властью в Кремле. Искренним противникам власти не стоит надеяться на то, что, если в Кремль, наконец, войдет какой-либо другой гражданин России, все в один миг преобразится.
ИА REGNUM: Кстати, почему, по-вашему?
— Другому уже просто не позволят слышать сограждан и учитывать их интересы, укреплять государство и усиливать армию, отстаивать интересы страны на международной арене. Российское государство вмиг окажется без руля и ветрил, порядка и границ, сползёт к состоянию нескольких Украин. Как тогда преодолевать финансово-экономические и социально-политические кризисы, пандемии, голод, разруху?
Тем не менее в современной России остается ещё немало людей, которые обеспокоены будущим своих детей и внуков, родной страны и народа, а поэтому не боятся противостоять этим силам. Они не хотят повторения событий 1917 г. и 1991 г., трагической судьбы современной Украины, которую рвут на части украинские олигархи и их транснациональные хозяева.
И хотя здравые политические взгляды, позиции и мнения сил российского гражданского сопротивления оттеснены на периферию информационной жизни страны, они продолжают вносить свой вклад в удержание стабильности в стране, обеспечение безопасности граждан, их права на получение правдивой информации, а не лжи.
Многие из них поддерживают те шаги власти, которые совершаются в интересах сограждан. Они развенчивают лживые смыслы, лозунги и тезисы враждебной пропаганды, помогают согражданам разобраться в сложных виртуальных хитросплетениях российской коронавирусной действительности.
Хочется верить, что их усилия окажутся не напрасными, государство устоит, общество консолидируется, жизнь устаканится, а на обломках чуждого либерализма напишут и их имена, скромных поборников духовности, народности, справедливости и порядка.
ИА REGNUM: В нынешней сложной внутриполитической обстановке насколько актуальна тема внесения изменений в Конституцию страны?
— Глобальный финансово-экономический кризис и последствия пандемии коронавируса с каждым новым прожитым днём делают все более актуальными поправки в Основной закон страны. Они показывают, что сегодня на повестке дня спасение, сохранение и выживание уникальной российской цивилизации, как и других народов мира.
Сегодня агрессивное меньшинство, выступающее за право и далее безнаказанно грабить, распродавать страну в интересах Запада, мобилизовав все свои организационно-финансовые, информационно-культурные ресурсы, нацелилось на то, чтобы не допустить преодоления последствий финансово-экономического кризиса и коронавируса, сломить сопротивление россиян, сплотившихся, в том числе, вокруг Путина, лишить Россию последнего шанса на суверенное развитие.
Нынешнее жесткое противоборство вокруг внесения изменений в конституцию 1993 г., чтобы хотя бы частично изменить колониальный характер развития России, это лишь один из фрагментов борьбы за будущее России.
Как известно, победителей не судят, в обозримом будущем они будут писать конституцию страны, закрепляя стратегический вектор развития государства и общества. Однако надо выстоять и победить. На переправе коней не меняют.
Не сомневаюсь, что в 2024 году нынешний глава государства уйдёт. Наверное, ушёл бы и раньше, но ответственность за страну и народ, доверивший ему бразды правления одной седьмой частью суши, не позволяет даже думать об этом.
ИА REGNUM: На что сегодня важно опереться для того, чтобы «выстоять и победить»?
— В нынешней обстановке «холодной гражданской войны» в России, гибридной агрессии извне, чтобы переломить ситуацию в пользу национально-патриотических сил, прежде всего необходимо овладеть информационно-культурными институтами и механизмами управления государством.
Без консолидации информационно-культурных ресурсов, смены разрушительного вектора направленности информации на созидательный контент, продвижение духоподъёмных идей, образов, смыслов, знаков и символов пробуждения и возрождения народа, его мобилизации на решение задач спасения и самосохранения страны и народа, в интересах укрепления основ государства, формирования системы общественной безопасности трудно рассчитывать на успех перед лицом глобальных вызовов и угроз.
Только решив задачу оздоровления информационно-культурной атмосферы в стране, можно будет преодолеть отчуждение общества от государства, покончить с коррупцией и провести кадровую ротацию, перейти от навязанного извне разделения властей к их консолидации и эффективности работы, должным образом обустроить страну, успешно решить вопросы демографического возрождения, обеспечения национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности.
Только при этих условиях Россия способна будет успешно контролировать одну седьмую часть суши, играть важную роль в построении справедливого мироустройства в Евразии и на всей планете Земля, внесёт свой вклад в преодоление глобальных вызовов и угроз.