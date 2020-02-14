В российском обществе развернулась острая полемика по поводу включения в преамбулу Основного закона (Конституции) РФ упоминания об особой роли русского народа в возникновении, становлении и дальнейшем развитии российской государственности.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция РФ

«В нашей истории русский народ выступил в качестве истока российского государства, вобрал в себя и объединил другие народности и племена, взял на себя ответственность за судьбу многонационального сообщества, внес основной вклад в преодоление бед и невзгод более чем тысячелетнего развития страны и уже только поэтому продолжает нести особую историческую ответственность за перспективы и будущее поколений сограждан Российской Федерации», — считает Федор Пашин, эксперт Фонда содействия общественной дипломатии.

ИАREGNUM: В свое время колонизаторы из Европы, в том числе выходцы из Британии, носители английского языка, «успешно» освоили территории «нового света», истребив немало аборигенов — индейцев. Впоследствии английский стал государственным языком США, но речь никогда не шла о том, чтобы выходцы из Британии стали стержнеобразующей нацией американского государства. Каковы историко-политические предпосылки, какая необходимость «русскую статью» вносить в современный Основной закон РФ?

— По меньшей мере, не совсем корректно сравнивать США и Россию, американцев и россиян. Штаты во многом остаются искусственной страной, созданной коварством и вероломством колонизаторов, объединенной имперской идеей американской исключительности — «Град на холме», ценностями тотального потребления и наслаждения.

Так и не став «плавильным котлом» американских наций и народностей, США сегодня стоят на своем доминирующем информационно-финансовом и военно-политическом положении в мире, тотальном контроле американского общества массовой культуры. Однако, все больше экспертных прогнозов, что американская империя обречена на деградацию и распад по примеру других империй в мировой истории.

В отличие от Соединенных Штатов Америки, возникших менее 300 лет назад, Россия (Древняя Русь) — это страна (сторона света) и народ (наш род) естественного геоисторического происхождения (расселения) в ареале рек Валдайской возвышенности, в междуречье (Днепр (Борисфен), Волга (РА), Западная Двина, Волхов (Волхв).

Как известно, русские славяне ведут свое начало от однородного племени русь по крови и почве, а по мировоззренческим идеалам от сла (о)вян, консолидированных единством общих слов, смыслов, символов и знаков, а на этой основе лингвокультурными и традиционными ценностями.

Русский народ существовал и до возникновения государственности Руси, которая берет начало отсчета от времен христианизации страны (988 г.), в виде разрозненных, но дружественных и солидарных братских племен.

По мере становления и развития государственности и освоения новых обширных территорий Русь, а начиная с XVII века — Россия вобрала в себя многие другие коренные народности, обустроила обширные территории.

Иван Эггинк. Великий князь Владимир выбирает веру. 1822

ИАREGNUM: То есть Вы поддерживаете предложение депутата Госдумы Константина Затулина относительно того, что у русского народа есть основания считать себя государствообразующим и понимание этой роли должно найти свое отражение в Конституции?

— Да, конечно. Это очень здравая и своевременная мысль. Уверен, что ее поддерживает и значительная часть населения нашей страны, и не только — русские по крови.

В истории многонациональной и поликонфессиональной государственности русский крестьянский (христианский) православный народ внес решающий вклад в преодоление многочисленных бед, трудностей, лишений и невзгод, разделяя радости побед с другими автохтонными народностями России, снискал их уважение, признание и солидарность.

С давних времен считалось, что, если на полях брани боевые порядки укомплектованы русскими славянами менее чем на две трети, то войска — небоеспособны. В трудовых буднях на русский, стержнеобразующий народ страны ложилась основная тяжесть обустройства России, возрождения ее во времена лихих годин.

Уже только поэтому русско-славянское население страны несет особую историческую ответственность за судьбы братских народов, отстаивание суверенитета и территориальной целостности, обеспечение национальной безопасности, перспективы и будущее российской государственности.

Русский язык, носителем которого прежде всего является русский народ, остается уникальной лингвокультурной ценностью российского общества, консолидирующей и объединяющей россиян, основополагающей скрепой многонациональной государственности.

ИАREGNUM: Несмотря на это, русские после начала семнадцатого столетия и до начала двадцатого — то, что мы сегодня называем эпохой Романовых, —фактически не правили своей страной.

— Да, это так. Более того. В более чем тысячелетней истории России, начиная с эпохи христианизации, в руководстве страны преобладали инородцы (лица иного рода) и чужестранцы, нежели представители русско-славянского народа. По их инициативе шло расширение пределов Руси (России), когда русско-славянское население выступало в качестве «строительного материала» собирания новых земель, за их счет и в ущерб им шло обустройство империй.

Несмотря на то, что пришлые правители, будь то Рюриковичи, ставленники Византии, Романовский клан, большевики-интернационалисты, либерал-демократы новейшей истории, проводили во много антинациональную политику в интересах внешнего влияния, «глубинный русско-славянский народ» всякий раз вынуждал власти страны разворачиваться и учитывать надежды и чаяния суперэтноса и других коренных народов России.

Михаил Фёдорович. Родоначальник династии Романовых. Портрет кисти Иоганна Генриха Ведекинда. 1728

ИАREGNUM: Каково нынешнее положение «глубинного народа» ?

— Совершать подобные развороты власти глубинными народными силами сопротивления с каждым десятилетием и столетием становится все сложнее, так как русско-славянскому населению сложно поддерживать свою численность.

По оценкам известного русского ученого-мыслителя Дмитрия Менделеева, численность русского народа к 2000 году должна была достигнуть 600 млн человек, а к 2026 — 1 млрд человек.

Одновременно с падением рождаемости и ростом смертности среди русского населения идет процесс деградации его представителей, ухудшение качественных показателей народонаселения. Не зря недруги говорят о России как о «тысячелетней рабе».

В отличие от титульных наций России (Татарстан, Башкирия, Чечня и др.) русские лишены каких-либо признаков правосубъектности и государственности, даже диаспор нет. Развитие России, как и в прошлом, осуществляется в ущерб «глубинному народу», на его плечах и за счет его национальных интересов.

ИАREGNUM: Получается, на ваш взгляд, что есть некоторая дистанция между народом и его представленностью во власти?

— Сегодня представители «глубинного народа» ощущают себя несправедливо обделенными и ущемленными, подвергающимися дискриминации, а потому они не проявляют должной конкурентоспособности в политике, культуре, бизнесе и тому подобное, во много отчуждены от власти и не чувствуют должной ответственности за судьбу России в эпоху глобальных вызовов и угроз.

Разнузданная русофобия, переполняющая российское информационная пространство, целенаправленно удерживает русский народ в агрессивно-депрессивном состоянии, сдерживая его рождаемость, конкурентоспособность, желание объединяться и отстаивать свои этносоциальные права. И это — самая большая угроза для нынешней национальной безопасности государства.

Ситуация усугубляется тем, что с нынешней численностью населения в 146 млн человек Россия в принципе не в состоянии успешно обустраивать и контролировать одну седьмую часть суши, отстаивать суверенитет и территориальную целостность страны. Русская патриархальная деревня, как главный источник воспроизводства здорового народонаселения, традиционных идеалов и ценностей, уничтожена, что усугубило расслоение былого единства представителей суперэтноса.

Такая ситуация осложняет возрождение всей уникальной российской цивилизации, угрожает другим коренным народам России, которые выжили и самосохранились, имеют перспективы дальнейшего развития только в благоприятной тени русско-славянского суперэтноса.

Михаил Нестеров. На Руси. Душа народа. 1914 — 1916

ИАREGNUM: Можно ли сказать, что сдерживание «русского фактора» как государствообразующего существенно снижает возможности эффективного международного продвижения страны?

— Верно, в настоящее время «Русский мир» лишен каких-либо перспектив поддержки за рубежом, на постсоветском пространстве, в том числе в русскоязычных Белоруссии и Украине, потому что «русским духом» не пахнет и в самой России. РФ не может иметь даже своих эффективных диаспор за границей, чтобы влиять на развитие событий в зарубежных странах.

За рубежом россияне вливаются в свои национальные образования, сориентированные на другие государства (Азербайджан, Армения, Израиль, Украина, Узбекистан, Германия и т. п.), в крайнем случае, сохраняют связи с национальными республиками в России, от которых они рассчитывают получать поддержку.

В отсутствии государственной поддержки, которую в РФ имеют от своих стран, например, азербайджанцы, армяне, узбеки и другие нации и народы, даже если они российские граждане, русские вынуждены ассимилироваться или примыкать к другим этносам.

Даже православная солидарность за рубежом затруднена, так как РПЦ выступает в качестве экуменической интернациональной ортодоксии, а потому не объединяет сограждан по этногосударственной принадлежности.

ИАREGNUM: Если русский народ находится в таком плачевном положении, тем более, какой смысл вновь и вновь поднимать «русский вопрос» в многонациональной стране, вносить какие либо изменения в Конституцию РФ?

— Дело в том, что с метафизической точки зрения многонациональные и поликонфессиональные государства имеют перспективы выживания, сохранения и дальнейшего развития, если государственное обустройство опирается на однородное демографическое большинство в пределах не менее 2/3 численности народонаселения (метафизическая цифра — 66,666%).

В современной России, согласно последней переписи, русские составляют 80 процентов населения, что делает возможным говорить о России как о мононациональном государстве. Другого однородного демографического большинства в России сегодня просто нет.

Сегодня в стране, когда противники справедливого разрешения «русского вопроса» в угоду своим корыстным сиюминутным выгодам, с точки зрения истории, искусственными политико-правовыми методами сдерживают процесс самосохранения, выживания, возрождения и повышения конкурентоспособности представителей «глубинного народа», они, как это ни странно покажется, лишают долгосрочных перспектив свои малочисленные народы.

Они, как подтвердил весь ход российской истории, обрели и укрепили себя во многом благодаря тому, что развивались под толерантной и дружественной опекой русско-славянского народа. Нет сомнения в том, что, если вдруг не станет «глубинного суперэтноса» в должном количестве и качестве, мало что останется от современной России, в том числе и от других народов нашей страны. И это надо хорошо понимать.

Смогут ли геодемографические осколки одной седьмой суши в кризисный период земной цивилизации самостоятельно выжить в жесткой конкуренции с другими развитыми цивилизациями и этносами, такими как, например, китайцы, — это большой вопрос! От былой государственности титульных народов, их лингвокультур, традиций и ценностей вряд ли останутся какие-либо следы. Не до жиру, быть бы живу — гласит русская пословица.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция РФ

ИАREGNUM: Из хода ваших рассуждений следует, что появление «русской статьи» в Конституции РФ обоснованно и имеет право на жизнь?

— Физическое и духовное здоровье «глубинного народа» требует всемерной заботы и поддержки, но не в ущерб другим коренным народам, непременно с учетом их национальных интересов. При этом в Российской Федерации не должно быть места провокационному лозунгу «Россия для русских!», народам страны ближе и понятнее будут слова «Россия и для русских!».

В медиапространстве на смену русофобии и разжиганию противоречий в обществе должны прийти идеалы традиционного созидания, оздоровительный, вдохновляющий и консолидирующий контент, призванный объединять людей, а не ссорить между собой, созидать, а не разрушать.

Появление «русской статьи» в Основном законе РФ могло бы способствовать снятию табу на обсуждение «русского вопроса», политико-правовой реабилитации «глубинного народа», более активному вовлечению его лучших представителей в государственное и общественное обустройство страны.

Другим братским народам не следует опасаться здоровой конкуренции, которая неизбежно приведет к повышению благосостоянию российских народов, их демографическому возрождению, укреплению военно-политической мощи страны, ее авторитета на международной арене.

Следуя по стратегическому пути дальнейшего естественного сближения российских этносов, можно было бы приступить к демонтажу пагубной для страны, как, в частности, показали события геополитической катастрофы СССР, системы национально-государственного устройства.

ИАREGNUM: Как, на Ваш взгляд, могла бы выглядеть формулировка русской статьи» в Конституции?

— «Русская статья» в преамбуле Конституции могла бы быть сформулирована следующим образом: «Русско-сла (о)вянский народ (наш род), будучи геодемографическим истоком государственности, органично вобрал и сплотил другие коренные народности на обширных территориях, внес основной вклад в преодоление больших и малых бед, лишений и невзгод исторического развития, несет особую геоисторическую ответственность за божественную судьбу (суть Бог) уникальной российской цивилизации».

С учетом того, что в российском гимне уже упоминается понятие «бог», что не противоречит мировосприятию абсолютного большинства россиян как христиан, так и мусульман, иудеев и др., могло бы быть уместным употребление слова «божественный».

Как говорят русские, «мы — русские, с нами Бог. Победа будет за нами!», однако вряд ли с таким мировосприятием не согласятся представители других конфессий. Что касается атеистов, то их примирит известное изречение русского ученого А. Л. Чижевского.

Как и многие другие величайшие мыслители XX века, он предостерегал: «Бог — это свод законов Природы в отношении человека и общества, и вне человеческих возможностей изменить действие законов, но знание их позволяет избегать многих бед…».

И, конечно же, в Конституции должна быть усилена роль русского языка и лингвокультуры как инструмента просвещения, объединения и сплочения граждан, долгосрочного проектирования и управления государством и обществом, обеспечения национальной безопасности, продвижения интересов страны на международной арене.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

ИАREGNUM: И самый главный вопрос, примет ли многонациональная современная Россия на референдуме «русскую статью» в преамбулу Конституции РФ, не расколет ли она страну?

— Хочется верить, что россияне примут безобидную, но справедливую формулировку, преодолев в себе сиюминутные сомнения или выгоды, и раскола не будет. Многонациональная российская община не может не понимать, что сегодня русский этнос составляет основу России.

Правда, потребуется серьезная разъяснительная работа в медиакультурном пространстве страны, чтобы высшие приоритеты развития РФ в эпоху глобальных вызовов и угроз возобладали бы над узкокорыстными, местечковыми, космополитическими.

По русскому вопросу должны дискутировать и русские, и представители других коренных народностей страны, а не только преимущественно русскоязычные граждане, многие из которых в равной мере враждебно настроены как по отношению к русскому народу, так и другим российским этносам.

Если мы не хотим потерять единое тысячелетнее государство, стабильность и относительное благополучие на одной седьмой части суши, необходимо идти навстречу с открытым забралом и сердцем, руководствоваться здравым смыслом и инстинктами самосохранения.

Сегодня, как никогда, важно всем российским миром, на всеобщем референдуме, разрешать ключевые проблемы современного развития страны, чем отдавать их на откуп нашим геополитическим оппонентам.