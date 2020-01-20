Анонсированные президентом России Владимиром Путиным в ходе своего послания Федеральному собранию изменения в Конституцию страны всколыхнули все российское общество. В один момент президент перехватил у сислибов и саботажников российскую повестку дня и перевел в открытый режим процесс восстановления суверенитета страны.

АнатоликДАМ Специальный экземпляр текста Конституции Российской Федерации, на котором приносит присягу Президент Российской Федерации

Формирование системы органов власти в РФ целесообразно осуществлять на основе общепринятой мировой модели управления государством и обществом. В порядке возрастания значимости институтов влияния это концептуально-лингвокультурные, организационно-кадровые, информационно-культурные (институт «мягкой силы»), финансово-экономические, силовые, политико-правовые, дипломатические.

Построение целостной консолидированной системы управления государством и обществом исключает использование подрывных принципов внешнего влияния западной демократии — «разделяй и властвуй».

АнатоликДАМ Специальный экземпляр текста Конституции Российской Федерации, на котором приносит присягу Президент Российской Федерации

1. Президентская власть

Президентская власть опирается на Госсовет РФ, организует деятельность кадрово-лингвокультурных, организационно-концептуальных, силовых и дипломатических институтов власти. Госсовет РФ в качестве института стратегического планирования внутренней и внешней политики определяет приоритеты кадрово-лингвокультурного, геодемографического, организационно-концептуального, информационно-культурного, финансово-экономического, политико-правового, внешнеполитического, социокультурного и социально-экономического развития страны.

Кроме того, он вбирает в себя функции Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики по обеспечению национальной безопасности.

Предметом особого внимания российских органов власти должна стать забота о русском языке и лингвокультуре, возрождении и использовании уникального системообразующего потенциала в управлении государством и обществом.

Госсовет формируется в составе президента России, бывших президентов страны, председателя ФС РФ, главы, руководителей исполнительной и законодательной власти регионов, РАН и других ведущих научно-исследовательских организаций, а также ЦБ, Счетной палаты, Общественной палаты, Торгово-промышленной палаты.

Кремль

Возглавлять его мог бы последний по времени экс-глава государства по должности, что повышает уровень преемственности власти в России. Деятельность президента и ГС РФ обеспечивает единый аппарат на базе администрации президента.

Под эгидой ГС РФ функционирует РАН.

В интересах повышения уровня национальной безопасности, обороноспособности и правопорядка необходима консолидация силовых структур в рамках трех основных ведомств: Министерство обороны, Комитет госбезопасности, Министерство внутренних дел.

В условиях глобального информационного противоборства крайне важное значение приобретает развитие лингвокультуры, консолидация медиаресурсов и институтов культуры в рамках единого ведомства — Ведомство по делам русского языка, информации и культуры. В президентский блок исполнительной власти также входят МИД, Ведомство цифрового развития и связи, Ведомство демографического развития и экологии.

В связи с необходимостью оздоровления информационно-культурной обстановки в стране, консолидации общества, перехвате стратегической инициативы в информационном противоборстве вокруг РФ целесообразно организовать подготовку специалистов «мягкой силы» со знанием иностранных языков на базе профильных вузов страны, и в частности Военного университета МО РФ — Военный институт информации и иностранных языков (ВИИИЯ) — и Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

Одновременно целесообразно на базе Общественной палаты РФ организовать деятельность Института общенациональной памяти по исследованию проблем информационно-культурного и духовно-исторического противоборства, содействию формирования основ общественного мировоззрения, политической идеологии, научной традиции, общей этики, образа мышления и поведения, выработке значимых общественно-государственных смыслов и символов.

2. Представительная власть

Наряду с президентской властью становым хребтом российской системы органов власти целесообразно рассматривать консолидированный парламент с опорой на вертикаль региональных представительных органов власти. В рамках Федерального собрания РФ по советскому образцу Госдума и Совет Федерации объединяются под началом единого руководителя (председателя).

Совет Федерации формируется на мажоритарной основе, а Госдума — партийной. Руководители палат являются заместителями председателя палаты. Председатель ФС РФ становится вторым по значимости лицом государства, исполняет обязанности президента в его отсутствие.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Государственной Думы

ФС РФ регулирует деятельность организационно-кадровых, информационно-культурных и политико-правовых институтов власти.

Однопалатные региональные парламенты формируются на смешанной (партийно-мажоритарной), но пропорциональной основе с учетом демографической ситуации в регионе. Глава парламента избирается из числа местных депутатов по согласованию с председателем ФС РФ. Глава региона из числа местных депутатов по представлению Госсовета утверждается региональным представительным органом.

3. Правительство

Глава правительства утверждается Федеральным собранием РФ преимущественно из числа депутатов ГД и членов СФ по представлению председателя ФС РФ. Руководители министерств и ведомств утверждаются ФС РФ по представлению главы правительства. ФС РФ, подотчетны Центробанку и Счетной палате, главы которых избираются также из числа депутатов ГД и членов СФ.

Правительство организует работу по следующим основным блокам: науки и просвещения; финансово-экономический; промышленности и сельского хозяйства; энергетики и транспорта; труда и социальной защиты; здравоохранения и спорта; строительства и ЖКХ.

Nikita Dezhurny Дом Правительства Российской Федерации

Правительство в своей деятельности опирается на Торгово-промышленную палату РФ, которая формируется и развивается по немецкой модели, как орган государственной власти. Руководитель ТПП РФ по должности становится заместителем главы правительства РФ.

Она организует развитие предпринимательства и торговли в стране, участвует в продвижении российского бизнеса за рубежом, координирует деятельность общественных объединений бизнеса, осуществляет экспертную деятельность и так далее.

Глава правительства координирует работу региональных исполнительных органов власти.

4. Партийное и общественное строительство

Несмотря на то, что партийный принцип в формировании власти имеет непосредственное отношение к политике внешнего влияния — «разделяй и властвуй», партийное строительство может быть сохранено, но исключительно в интересах укрепления многонационального государства и консолидации общества.

В России оно может ограничиться двухпартийной системой (на системном уровне). Так, в частности, всероссийская партия под условным названием «Российский путь» («Общероссийский народный фронт») может объединять сторонников геодемографического возрождения страны, модернизационного построения государства и имперского развития страны («ни Запад, ни Восток» (третий путь), возрождения русско-славянского триединства, укрепления международного авторитета страны.

Вторая партия под условным названием «Спасение родной природы» («Родина», КПРФ, «Справедливая Россия») могла бы провозглашать по китайскому образцу социализм с российской спецификой, особую роль русского языка в управлении государством и обществом, эколого-культурные и традиционные ценности, идеалы справедливости, гармонизацию интересов территорий и центра, приоритеты общественной безопасности.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

Российская государственность будет устойчива, стабильна и поступательна в долгосрочной ретроспективе, если удастся выстроить эффективную систему общественной безопасности не только на основе неправительственных объединений граждан по различным направлениям интересов.

Многовековой социокультурный опыт выживания и самосохранения, следования традиционным идеалам и культурным ценностям диктует создание и развитие сети земляческой солидарности, взаимопомощи, поддержки на базе соседских общин, формируемых по месту жительства.

Такой подход в первую очередь позволит представителям русско-славянского населения более успешно конкурировать в обеспечении безопасной жизни, политике, экономике, культуре с другими гражданами страны, которые опираются на свои этнические диаспоры, поддержку российских национально-государственных образований и независимых государств (Грузия, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и др.).

5. Столица РФ

В информационную эпоху управления государством и обществом ничего страшного не случится, если ФС РФ, ЦБ, Счетная палата, МИД, силовики, федеральные каналы переедут в другой город, например, в Воронеж, Екатеринбург, Тулу, Ярославль или Санкт-Петербург. При этом федеральная власть, освободившись от жестких объятий и незримой паутины московского спрута, только оздоровится, станет ближе к российской глубинке.

О больших финансовых расходах говорить не приходится, сегодняшняя столица дороже обходится России. Она останется деловым и культурным центром страны, где может функционировать правительство под присмотром московских и федеральных силовиков, под жестким президентским контролем.