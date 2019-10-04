Продолжение интервью с Фёдором Пашиным, экспертом Фонда содействия общественной дипломатии

Иван Шилов ИА REGNUM

Первая часть здесь

ИА REGNUM: Прошлый раз мы остановились на демографических проблемах России. Миграция — это положительный или отрицательный фактор развития страны?

— Нынешнее миграционное нашествие никак не может способствовать консолидации и мобилизации народонаселения в эпоху глобальных вызовов и угроз, оно подрывает демографическую стабильность, ослабляет государственность. Оно обостряет межнациональные и религиозные противоречия, ведет к росту этнической преступности.

Не случайно население страны, в отличие от властей предержащих, негативно реагирует на стремительный рост численности мигрантов, о чём свидетельствуют многочисленные социологические процессы. Власть нередко поощряет миграционные процессы, как это было всегда в истории России, используя пришельцев в качестве своей социальной опоры и в противовес «глубинному народу», которого инородные правители, естественно, не могут не опасаться.

ИА REGNUM: Как на этих процессах сказывается национально-территориальное деление страны?

— Ситуация осложняется тем, что национально-территориальное устройство страны, как и во времена СССР, остаются «миной замедленного действия», которая всякий раз взрывается, когда ослабевает центральная власть, наступают кризисные времена, тем более если приходит большая беда — война. Это у победы всегда много отцов и победителей, а поражение всегда сирота.

И в наши дни этнократические элиты нередко «тянут одеяло на себя», замыкаясь на проблемах и интересах своих народностей и этносов в ущерб другим народам РФ, видя в федеральной власти, как правило, источник извлечения дополнительных выгод, преференций и привилегий.

Более того, по сути, некоторые из них уже в мирное время ведут дело к обособлению и отчуждению от общероссийских задач, не проявляют должной солидарности с другими этносами и, прежде всего, стержнеобразующим государство — «глубинным народом».

При этом от русско-славянского населения фактически остался только русский язык, оно не имеет государственных и общественных институтов развития в сравнении с другими, прежде всего, титульными этносами, а потому — равных прав и возможностей с ними и диаспорными этносами.

ИА REGNUM: Не секрет, что многими экспертами высказываются мысли о необходимости смены нынешнего территориального деления России на 7−15 равноправных округов без устаревшего деления на национальные образования, оставшиеся нам еще от Российской Империи. Что вы думаете по этому вопросу?

— Это правильная постановка вопроса, который давно уже, что называется, перезрел. Небезынтересно, что в составе России около трети субъектов Федерации — это национальные образования (республики, автономии), которые занимают и контролируют значительные территории, имеющие стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности и территориальной целостности страны. Такого рода геодемографический расклад негативно влияет на уровень консолидации и солидарности народов России, их мобилизационную готовность к действиям в кризисных явлениях.

Политическая карта Российской империи

В целом относительно малая численность российского населения (около 146 миллионов человек) серьезно затрудняет контроль и обустройство территорий одной седьмой части суши. Это всё равно что одному человеку или небольшой семье обрабатывать не 6−10 соток земли, а 10 и более гектаров.

Поэтому в России всегда будут виноваты «дураки» и «дороги». Огромные просторы обустроить дорогами и другой инфраструктурой совсем непросто. А вот «дураков» оттого много, что стало недоброй традицией кликать во власть некомпетентных чужестранцев, жить не своим умом, по указке извне и подсказкам лукавых советников, которые, как правило, всегда были больше озабочены своими корыстными интересами, нежели радели за народ и его национальные интересы.

С тех пор мало что изменилось, как и тогда элиты смотрели на Запад, жили его интересами, а в России хорошо зарабатывали, разбазаривая богатства страны.

ИА REGNUM: Когда и как может начаться мировая война?

— В России люди всегда боялись войн, от которых страна натерпелось. В российской истории военных периодов, кризисов, потрясений и т.п. было, пожалуй, не меньше, чем спокойных мирных времен. Настоящая война в мире идет, она не прекращалась со времен «холодной войны».

В головах наших недругов идея покончить с Россией и ее непокорным народом живет со времен не только крестовых походов. Неслучайно в народе до сих пор приговаривают «лишь бы не было войны», а потому готовы всегда терпеть лишения, страдания, бедствия, антинародную продажную власть.

Владимир Серов. Ледовое побоище. 1942

Неслучайно наши украинские братья, которым коварный Запад ради борьбы со всем русским позволил «поднять голову», называют своих единородников «терпилами» и «ватой», словно они из другого теста. А ведь завтра и им могут враз рты позакрывать, руки связать и за ненадобностью отправить на свалку истории, как это всегда бывает с предателями. А Русский мир, как это был не раз за последнее тысячелетие, вынужден опять готовиться идти на смертный бой с общим врагом.

ИА REGNUM: Нынешняя гибридная война против России набирает обороты?

— Несомненно. На поток поставлены антироссийские и, прежде всего, антипутинские провокаций и подрывные акции в дипломатической, торговой, энергетической, социокультурной и других сферах. Оружием в борьбе с непокорной Россией используется международный терроризм. Растет число и вооруженных столкновений в мире (например, Афганистан, Сирия, Украина, Йемен, Индия-Пакистан).

В постоянных планах вражеских сил с опорой на агентуру влияния провести цветную революцию, чтобы свергнуть правящий режим, переформатировать власть, подорвать основы обороноспособности, безопасности, территориальной целостности, лишить страну каких-либо признаков суверенитета, расчленить государство.

Ogeldke Митинг компрадоров на Болотной площади в 2012 году

Таким образом, глобальный мир, вступив в угрожаемый период своего развития, вновь оказался на пороге «большой войны». И о ней говорят всё чаще в медиа. К ее началу может привести множество причин и поводов, которыми, буквально, кишит современная международная жизнь.

И, прежде всего, в «большой войне» крайне заинтересована «мировая финансово-информационная мафия», которая намерена преодолеть глобальный кризис, списать на войну свою пагубную политику, тяжкие преступления в отношении человечества, а главное — сохранить свое дальнейшее господство в мире.

Однако реализация их управляемого сценария за спиной государств и народов, в который раз в мировой истории перехватить глобальную власть и установить новый мировой порядок, чревата гибелью значительной части человечества. Но их это никак не останавливает, они открыто идут на обострения, в первую очередь, подвергая массированным давлению и атакам непокорных конкурентов — Россию, Иран, Китай, Венесуэлу и др.

ИА REGNUM: Некоторые эксперты говорят, что надо было не «останавливаться на Донбассе», а идти дальше и «брать» Киев. Согласны ли вы с такой постановкой вопроса?

— Во-первых, наших войск на Украине нет. Поэтому мы не остановились на Донбассе и тем более не могли идти до Киева и брать его под свой контроль.

Во-вторых, с такой постановкой вопроса я не согласен. Если бы Россия втянулась своими вооруженными силами в конфликт на Донбассе, могло бы начаться массовое партизанское сопротивление с опорой на представителей сил международного терроризма из Сирии и других стран, разного рода советников и добровольцев из Западной Европы, частные военные компании, отдельные специальные подразделения НАТО.

В дальнейшем в войну неизбежно втянулись бы более крупные вооруженные контингенты стран НАТО, авиация, ракетное вооружение. В зависимости от развития ситуации могла возникнуть необходимость ограниченного применения ядерного оружия. Но в любом случае партизанская война на Украине могла бы перекинуться и на территорию России, что нам совсем не надо.

Nato.int Аэродром НАТО

ИА REGNUM: А как же в таком контексте быть с Сирией?

— Россия сильно рисковала, втянувшись в 2015 году в сирийский конфликт, чтобы переключить внимание геополитических оппонентов с Украины, боевых действий на Донбассе, на Ближний Восток. Несмотря на то, что России в союзе, прежде всего, с Ираном удалось установить контроль над большей частью территории Сирии, угроза быть втянутой в масштабное противостояние в обширном регионе сохраняется.

К «большой войне» на Ближнем и Среднем Востоке могут привести геостратегические планы «мировой мафии», о которых говорил Генри Киссинджер еще несколько лет назад, закрыть проект «Израиль» и реализовать «Новый Иерусалим» на территории пяти областей Украины (Днепровская, Херсонская, Запорожская, Николаевская, Одесская) и Крыма, куда должны были съехаться евреи со всего мира, и прежде всего из Израиля.

Kremlin.ru Генри Киссинджер

Мировая пресса предполагает, что в этих целях дестабилизируется обстановка на обширной территории Ближнего и Среднего Востока от Суэца до Тибета, идет провоцирование конфликта между суннитами и шиитами, недобитые террористы перебрасываются в другие страны региона.

Главной мишенью внешней агрессии избрана Исламская Республика Иран, которая между тем готова дать отпор не только Израилю и Саудовской Аравии, но США и их союзникам по НАТО.

Существуют и другие потенциальные очаги повышенной конфликтности, которые могут привести к большой войне — это ситуация вокруг Афганистана, Венесуэлы, КНДР, на Балканах, индо-пакистанский конфликт и другие. Сегодня ядерным оружием обладает около десяти стран, большинство из них прямо или косвенно вовлечены в региональные конфликты. Соблазн применить оружие массового поражения всегда возрастает, когда растет интенсивность вооруженных столкновений.

Что касается России, то в стратегии ее геополитических оппонентов имеются как вариант подрыва государственности и расчленения страны по известным лекалам, так и планы ограничиться только сменой власти. Они не без оснований опасаются, что если произойдет распад России, то заново не удастся собрать воедино одну седьмую часть суши, которая играет геостратегическую роль не только в Евразии, но и на всей планете Земля.

ИА REGNUM: Чем так привлекает территория России наших врагов?

— Территория России рассматривается в качестве спасительного ковчега, места нового обустройства взамен США и Великобритании, постепенно утрачивающих свое прежнее геодемографическое значение. Здесь расположены основные евразийские коммуникации, сосредоточена треть мировых богатства, относительно здоровая среда обитания.

Остается только вернуть полный контроль над Кремлем, убрав из власти Путина и сторонников суверенитета и территориальной целостности страны, осуществить окончательную демографическую перезагрузку, истребив русско-славянские и другие автохтонные народы, а взамен заселив территорию разноликой миграцией, лишенной чувства принадлежности и ответственности за историческую Россию.

Силовые структуры и эффективные менеджеры от имени нового мирового правительства поставят новый разношерстный народ под электронный и полицейский контроль, сделают инструментом реализации глобальных задач по обеспечению мирового господства. В таком виде Россия, а скорее всего, одна седьмая часть суши может получить новое аббревиатурное название, например, СШЕА — Соединенные Штаты Европы и Азии.

В таком виде страна (сторона света) от Лиссабона до Владивостока сможет стать надежным «зонтиком» для прикрытия «Нового Иерусалима», идеологического, финансового, информационного центра мира, где обретет спокойную жизнь представители «мировой мафии».

«Лишними народами» в государстве от Лиссабона до Дальнего Востока окажутся не только коренные народы России, Белоруссии и Украины, которые сохраняют историческую память и ответственность за судьбу исконных земель, но и немцы, французы, итальянцы, поляки, не говоря уже о малых народах Евразии.

СШАЕ поведет непримиримую борьбу с КНР. Как сообщают СМИ, будущее в мире будет принадлежать выходцам из Индии, Африки, Латинской Америки. Они, по рецептам эффективных менеджеров, ставленников «международной мафии», под тотальным электронным, информационным и полицейским контролем, пожалуй, и обустроят протяженную территорию от Лиссабона до Владивостока, наиболее пригодную, по оценкам ученых и экспертов, для выживания человечества в эпоху глобальных геологических изменений, социальных потрясений и техногенных катаклизмов.

ИА REGNUM: Но это уже будет другая история эволюции земной цивилизации?

— Всё верно. В отношении России, которую нельзя поставить на колени финансово-экономическим и силовым принуждением, ставка сделана на провоцирование протестных настроений и выступлений, чтобы свергнуть нынешний режим и привести к власти на первом этапе своих ставленников из либерального клана во власти.

Одновременно, как это было не раз в истории, в том числе при коммунизме в России, будет организована зачистка неугодных авторитетов и политических конкурентов из государственно-патриотического лагеря, геноцид и истребление людей по национальному, социальному и религиозному признакам.

Окончательному искоренению будут подлежать любые проявления национально-патриотического толка. Речь идет не только об уничтожении представителей русско-славянского народа, но и национальных образованиях и элитах других этносов и народностей, титульных этнократиях и диаспорах и тому подобное.