Елизавета Коробова
Автор
Живёт в Санкт-Петербурге со времён его основания. Иногда рисует пейзажи.
Последние публикации
Сеть: «Фемида слепа, ведь так?» — Собчак извинилась перед Чемезовым
Заявление журналистки Ксении Собчак о том, что её коллеги Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев, которые находятся в заключении, искренне сожалеют, что своими действиями нанесли вред Сергею Чемезову — главе «Ростеха», и сама она тоже приносит свои извинения, стало поводом для...
18 ноября 2022
Сеть: «Опять нас кинули!» — Латвия блокирует отправку российских удобрений
Заявление заместителя главы Министерства иностранных дел России Сергея Вершинина о том, что Латвия продолжает блокировать по политическим причинам отправку российских удобрений нуждающимся странам, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 17...
18 ноября 2022
Сеть: «Кто бы сомневался» — США заранее обвинили Россию в обстреле Польши
Заявление официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, согласно которому ответственность за падение ракеты в Польше США возлагают на Российскую Федерацию вне зависимости от результатов расследования инцидента, стало поводом для обсуждения в...
17 ноября 2022
Сеть: «Дикари!» — ВСУ взрывают мосты на границе с Белоруссией
Заявление председателя белорусского Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо о том, что киевские военные заминировали территорию у границы с Белоруссией, а также взорвали почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря, расположенные на юго-востоке республики, стало поводом для...
17 ноября 2022
Сеть: «Только капитуляция Киева» — Зеленский отказался от «Минска-3»
Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что слова главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского о невозможности «Минска-3» подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане...
16 ноября 2022
Сеть: «Без России никуда» — Китай выступил против исключения России из G20
Заявление главы министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И о том, что Китай выступил против исключения Российской Федерации из состава «Группы двадцати» и других международных площадок, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об...
15 ноября 2022
ООН отдаст Киеву замороженные активы России?
Заявление первого заместителя постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрия Полянского о том, что Генеральная ассамблея ООН намерена в рамках специальной сессии обсудить вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования...
14 ноября 2022
Сеть: «Собака лает, а караван идёт» — Сунак будет критиковать Россию на G20
Заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что он обещает «раскритиковать» Российскую Федерацию на саммите G20 в Индонезии, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 13 ноября в социальной сети «ВКонтакте». «Саммит G20 не...
14 ноября 2022
Сеть: «Без толку» — Эрдоган узнает позицию Киева по мирным переговорам
Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он намерен переговорить с главарём киевского неонацистского режима Владимиром Зеленским, чтобы узнать позицию Киева по мирным переговорам с Москвой, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии...
13 ноября 2022
Сеть: «Сам пусть уходит!» — Байден: России нужно уйти с территории б. УССР
Заявление президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена о том, что он не видит возможностей для урегулирования конфликта на территории бывшей УССР без ухода оттуда российских войск, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 11 ноября в...
12 ноября 2022
Сеть: «Дикари» — нацисты в Житомире снесли памятник Пушкину
Информация, согласно которой в центре Житомира, находящегося под контролем киевского неонацистского режима, был снесён памятник писателю и поэту Александру Пушкину, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 12 ноября в социальной сети «ВКонтакте». В...
12 ноября 2022
Сеть: «Испугался Лаврова» — Зеленский отказался ехать на G20
Материал портала detikBali со ссылкой на министра по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана, согласно которому главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали, стал поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили...
10 ноября 2022
Сеть: «В плен не брать!» — арабские наёмники воюют бок о бок с нацистами
Заявление лидера движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова о том, что на стороне киевского неонацистского режима воюют арабские наёмники, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 10 ноября в социальной сети «ВКонтакте». Рогов пояснил, что...
10 ноября 2022
Сеть: «Кому он там нужен?» — Зеленский намерен выступить в G20
Заявление пресс-секретаря главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского Сергея Никифорова о том, что его начальник примет участие в саммите G20 в режиме онлайн, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 8 ноября в социальной сети...
10 ноября 2022
Сеть: «У Эрдогана не слипнется?» — Турция станет «зерновым хабом» России
Заявление главы турецкой Федерации мукомольной промышленности Эрена Гюнхана Улусоя о том, что Российская Федерация может использовать складские мощности Турции в качестве хабов для хранения своего зерна, что оказалось бы выгодным решением для обеих сторон, стало поводом для обсуждения в...
10 ноября 2022
Сеть: «Доставайте покрышки» — по всей б. УССР веерные отключения света
«Информация, согласно которой компания «Укрэнерго» анонсировала на 9 ноября веерные отключения света по всей территории бывшей УССР, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 9 ноября в социальной сети «ВКонтакте». «Тиха ночь на [территории бывш...
10 ноября 2022
Сеть: «Мы к этому готовились» — ВСУ готовят попытку наступления на Херсон
Заявление заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что войска киевского неонацистского режима могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсон, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои...
30 октября 2022
Сеть: «Наше терпение кончилось» — Россия ответит на теракт в Чёрном море
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о том, что МИД России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью специалистов Великобритании к подготовке террористического акта в Чёрном море. «МИД России совместно с российскими...
30 октября 2022
Сеть: «Все хотят жить» — генерал ВВС США услышал предупреждение Путина
Заявление бригадного генерала ВВС США в отставке Блейна Холта о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин был прав в своём предупреждении, что миру предстоит самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили...
29 октября 2022
Сеть: «Это ещё не конец» — Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации
Доклад министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу президенту России Владимиру Путину, в ходе которого глава оборонного ведомства сообщил о завершении мероприятий по частичной мобилизации, стал поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 28...
28 октября 2022