Анкара, 10 ноября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Заявление главы турецкой Федерации мукомольной промышленности Эрена Гюнхана Улусоя о том, что Российская Федерация может использовать складские мощности Турции в качестве хабов для хранения своего зерна, что оказалось бы выгодным решением для обеих сторон, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 8 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Москва планирует превратить Турцию в «зерновой центр». Есть планы хранить всю продукцию в Турции и распространять её отсюда. Это будет великое решение для нашей страны», — заявил Улусой.

Многие пользователи подивились тому, насколько тесным стало экономическое взаимодействие между Россией и Турцией.

«Народ, вам не кажется, что Анкары и Эрдогана как-то много стало в нашей жизни?» — заметил Дмитрий С.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что российские «зерновые центры», расположенные на территории Турции, будут приносить пользу в большей степени турецкому народу, а не российскому.

«Свои складские мощности развивать надо и места рабочие будут даже на иностранной территории, и чтобы наши граждане там работали», — указывает Сергей С.

«Турки — молодцы! В своё время создали огромные складские мощности и мукомольную индустрию, по дешевке скупают зерно, делают муку и продают всё дороже», — пишет Михаил Г.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Часть людей полагает, что «зерновые центры», как и «газовый хаб» в Турции, — это единственный шанс российскому сырью оказаться на европейском рынке. Граждане уверены, что руководство России поступает правильно, обходя санкции и выискивая возможности для пополнения бюджета страны за счёт экспорта.

«Вопрос не в том, где хранить зерно, а в том, как его сбывать», — подметил Ринат А.

«Это способ российское зерно продавать за рубеж. Санкции, конечно, нам катастрофического ущерба не наносят, но тем не менее палки в колёса вставляют», — считает Николай К.

Ряд пользователей сомневается, что Турция такой уж надёжный партнёр, чтобы доверять ему контроль над таким стратегическим для России ресурсом, как зерно.

«А «зерновая сделка» разве не для того затевалась, чтобы в том числе и российское зерно на международный рынок попало? Или нас и на этот раз кинули, ставя перед нами новые ультиматумы?» — спрашивает Алексей П.

«Где-то я уже это слышал. Вспомнил. Деньги наши лежали на Западе. Теперь мы их вернуть не можем», — написал Алексей В.

Граждане опасаются, что, выйдя из-под тотального влияния западных стран, наше государство может оказаться в турецкой ловушке, ловко установленной улыбчивым и очень «дружелюбным» президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Турция себе вообще всё наше сырьё хочет забрать? У Эрдогана ничего не слипнется?» — задаётся вопросом Мария В.

«С турками дружить себе дороже. История не раз это доказывала», — предупреждает Евгений С.

«Эрдоган завсегда готов помочь, протягивая руку помощи, а вторую при этом держит за спиной, в которой зажат кинжал», — отметил Серёга М.

Напомним, 8 ноября портал ekonomi. haber7 опубликовал материал, согласно которому глава турецкой Федерации мукомольной промышленности Эрен Гюнхан Улусой заявил о том, что Российская Федерация может использовать складские мощности Турции в качестве хабов для хранения своего зерна, что оказалось бы выгодным решением для обеих сторон.