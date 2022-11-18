Заявление журналистки Ксении Собчак о том, что её коллеги Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев, которые находятся в заключении, искренне сожалеют, что своими действиями нанесли вред Сергею Чемезову — главе «Ростеха», и сама она тоже приносит свои извинения, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Собчак

«Извинения их не спасут», — считает Виталий Н.

Многие пользователи оказались удивлены необычным подходом к уголовному делу со стороны Собчак. Граждане даже не догадывались о том, что за, предположим, совершённое преступление можно просто попросить прощения с расчётом на то, что это как-то повлияет на ход следствия и решение суда.

«Выходит, вымогали-таки, но теперь искренне сожалеют. Как это по-европейски», — отметил Александр В.

«Такие, как Собчак, сожалеют, что дают не денюжки, а срок», — подметил Серж Е.

«И что? Что толку, что извинилась? Впервые слышу, чтобы благодаря извинениям отменялась статья Уголовного кодекса Российской Федерации», — пишет Котяра К.

Некоторые комментаторы отмечают, что перед российским законодательством мы все должны быть равны, невзирая на то, простой ли человек, бизнесмен ли он либо же известная телеведущая.

«А с чего сочувствие-то должны проявить? Если они реально вымогали бабки, то тут уж Фемида должна быть слепа к этим слезам, ведь так?» — спрашивает Дмитрий К.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

«Никакого сочувствия преступникам! Максимальное наказание и Собчачке тоже! Вот уже я уверен, что она — главарь банды», — считает Андрей М.

Часть людей подозревает, что извинения Собчак уже согласованы с тем, кто может использовать свой голос в пользу смягчения приговора её команде.

«Команду, видимо, дали её не трогать, вот она и приехала. Теперь начинает отмазывать своих сообщников», — пишет Ильдар И.

«Блин, извинения на суде реально работают. Если человек — маргинал, то ему свобода долго светить не будет, а если человек — нормальный и перед пострадавшими искренне извинился, то он и вовсе условным сроком отделаться может», — напоминает Евгений У.

«Если бы на вас написал заявление Чемезов, то вы бы тоже извинились, неважно даже, за что», — поделился своим мнением Иван Ч.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Чемезов

Ряд пользователей считает, что это дело выглядит очень странно, и мы как простые зрители этого театра не можем пока вынести какого-то конкретного мнения, основанного на объективных фактах.

«Какая-то крайне мутная история. Никакой стороне доверия нет. Все двусмысленно себя ведут», — заметил Леонид И.

«Извинилась, и всё? т.е. так можно делать ей и впредь? А потом она снова извинится?» — интересуется Валентина К.

«Блин, а ничего, что у нас людей в тюрьму не глядя кидают за любые мелочи, а тут с Собчак снимают обвинения и дают ей право попросить прощения, чтобы её «коллег» вытащили из тюрьмы? Всё нормально? Всё справедливо?» — спрашивает Alexey M.

Напомним, 17 ноября журналистка Ксения Собчак написала в своём Telegram-канале о том, что её коллеги Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев, которые находятся в заключении, искренне сожалеют, что своими действиями нанесли вред Сергею Чемезову — главе «Ростеха», и сама она тоже приносит свои извинения.