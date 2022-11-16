Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что слова главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского о невозможности «Минска-3» подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 16 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы тоже так можем: НАТО должно вывести свои войска с территории советских республик и стран Варшавского договора, а также компенсировать все убытки! Только так!» — отметил Анатолий А.

Многие пользователи посчитали, что искать пути для подписания мирных договорённостей между Москвой и Киевом — бесперспективное занятие, которое обречено на новый виток эскалации конфликта, что бы для предотвращения этого ни сделала российская сторона.

«Нам, кстати, тоже не нужны Минские соглашения, которые, как это уже было с предыдущими Минскими, будут инструментом Киева для постоянных обстрелов и накачки своей военной мощи под предлогом перемирия», — указывает Лев М.

Некоторые комментаторы отмечают, что режим Зеленского, как и режим его предшественника, не пытался сохранить даже видимость исполнения взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений.

«А нам-то Минск-3 зачем? Лавров забыл, чем Минск-2 закончился? Сколько можно кота за хвост тянуть? Просто разнесите бункер с Зеленским к чёртовой матери, и война быстро закончится на российских условиях!» — призывает Александр А.

«А нацисты соблюдали хоть раз эти соглашения? Вообще не понимаю логику этого наркомана!» — написала Софья В.

Администрация президента России Совместная пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате». 2019

Часть людей полагает, что попытки российского командования решить всё миром каждый раз оборачиваются для России большими издержками, а значит, такую практику следует прекратить.

«Пока у Киева есть чем похвастаться на фронте, а также продолжает оказываться финансирование с подвозом боеприпасов, они будут до последнего [жителя территории бывш. УССР] воевать. Узлы снабжения надо бомбить, чтобы подвоза боеприпасов не было вообще, тогда они батальонами сдаваться начнут, а пока ни о каких переговорах речи идти не может», — уверен Игорь К.

«Нам нужно себя вести уверенней. Тоже в наступлении успехи показывать, а не только в обороне отсиживаться. Пока нацисты не потеряют ещё пору областей, они на мировую не пойдут», — пишет Антон Ф.

Нашлись и те, кто считает, что выход из конфликта на территории бывшей УССР у российской стороны только один — достичь всех целей в рамках специальной военной операции.

«Только полная и безоговорочная капитуляция киевского неонацистского режима. Всё. Точка», — написал Ринат А.

«Народ России требует признать Зеленского и его банду террористами и прекратить пытаться с ними вести переговоры. Их существованию должен наступить конец. Каждый день промедления приносит горе в российские семьи», — указывает Виктор Х.

Напомним, 15 ноября пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил РИА Новости о том, что заявление главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского о том, что никакого «Минска-3» не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры.