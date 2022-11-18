Заявление заместителя главы Министерства иностранных дел России Сергея Вершинина о том, что Латвия продолжает блокировать по политическим причинам отправку российских удобрений нуждающимся странам, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

«Голод мировой пытаются спровоцировать, заразы! Им сейчас проблем с продовольствием маловато?» — удивляется Лев М.

Многие пользователи пришли к выводу, что Латвия своими русофобскими намерениями попросту провоцирует голод во многих странах мира, не позволяя удобрениям попасть к нуждающимся. Граждане считают, что всё дело в шовинистическом и нацистском прошлом Латвии, к которому её возвращают местные власти.

«И кому от этого хуже, России или этим самым бедным странам, из-за которых Европа весь этот сыр-бор с удобрениями и зерном устраивала? Блин, чем мельче европейская страна, тем она злобнее и пакостнее», — заметил Роман Ч.

«Латвия хочет, чтобы в Африке люди умирали от голода? Нацистское прошлое не даёт покоя?» — спрашивает Александр К.

(сс) Feed My Starving Children Дети Африки

«Власти Латвии действуют в лучших традициях Третьего рейха. Это суть всей их политической культуры. Беспринципность, безбожие, ложь, ненависть и провокации», — перечислил Rotabler S.

Некоторые комментаторы уверены, что даже спровоцированный Латвией голод в бедных странах коллективный Запад запишет на счёт Российской Федерации.

«А потом сочинят формулировочку: «Россия виновата в гибели миллионов людей в Африке, потому что она бесплатно пыталась поставить туда русские удобрения и зерно, хотя знала, что мы не дадим поставлять умирающим людям бесплатные русские удобрения и зерно». Вот вроде и бред сейчас написал полный, но я на 100% уверен, что когда его напишут ООН с МККК, весь «цивилизованный Запад» будет в ладоши хлопать!» — написал Иван С.

«Запад в очередной раз пытается нажиться на проблемах других стран, вот так вот нагло, не скрывая даже своих намерений», — отметила Алина Л.

Часть людей удивляется тому, что российские удобрения каким-то образом вообще оказались заблокированы на латвийской территории. Граждане считают, что руководство Латвии давно демонстрирует крайне примеры русофобии, и это должно было бы побудить наши власти навсегда закрыть путь для товаров в эту страну.

«А какого чёрта мы везли эти удобрения через перечисленные страны? По наивности или от большого ума?» — задаётся вопросом Артур И.

Нашлись и те, кто уверен, что после действий Латвии на зерновой сделке следует поставить жирный крест.

«Ну и какая к чёрту тогда «зерновая сделка»? Пусть Эрдоган и ООН сперва с прибалтами разберутся», — требует Саша Ш.

«Я не знаю, зачем тогда нам эта «зерновая сделка», если нашим кораблям даже бесплатно в Африку не дают удобрения и зерно вывезти. Нас опять кинули! Почему нас так сильно унижают, а мы готовы с головой в этой субстанции позора купаться?» — интересуется Нина П.

Напомним, 17 ноября заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил в интервью РИА Новости о том, что Латвия продолжает блокировать по политическим причинам отправку российских удобрений нуждающимся странам.