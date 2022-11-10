Киев, 10 ноября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. «Информация, согласно которой компания «Укрэнерго» анонсировала на 9 ноября веерные отключения света по всей территории бывшей УССР, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 9 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Архип Куинджи. Лунная ночь на Днепре. 1880

«Тиха ночь на [территории бывш. УССР]», — отметила Татьяна Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что работа Вооружённых сил России с использованием высокоточного оружия позволяет минимизировать ущерб для российской армии, но при этом наносить катастрофический ущерб энергетической инфраструктуре киевского неонацистского режима.

«Медленно, но верно [территория бывш. УССР] отправляется в XVIII век. А дальше — на свалку истории», — написал Евгений П.

«Покрышки хоть остались у них там? Доставайте, пригодятся», — считает Анатолий С.

Некоторые комментаторы уверены, что положение с энергетикой на территории бывшей УССР будет и дальше ухудшаться, но даже такая перспектива до сих пор не заставила преступный киевский режим образумиться, сесть за стол переговоров и прекратить это кровавое противостояние.

«Сейчас на [территории бывш. УССР] так и будут свет постоянно отключать. Потому что наши крылатые ракеты не спят и летят по энергетическим целям. [Жителям с территории бывш. УССР] за всё спасибо следует сказать киевскому режиму», — указывает Камилла С.

«Сомневаюсь, что их можно называть веерными, когда постоянного света нет 24/7. Зеленский так и бездействует», — пишет Вадим З.

«После веерных отключений последуют тотальные отключения. Придётся, по ходу, реально эвакуировать всех из больших городов», — поделилась своим мнением Наталья А.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

Часть людей полагает, что жителям на территории бывшей УССР не стоит ждать благоразумия со стороны своих властей, им следует самим взять власть в руки. Только так они смогут прекратить свои страдания, уверены граждане.

«И как они будут жить-то дальше? Зеленскому вообще всё равно на людей? Он готов делать всё, и плевать, что они страдают?» — спрашивает Тарас К.

«Если простых [жителей на территории бывш. УССР] что-то не устраивает, им стоит идти прямой наводкой до Зеленского и выносить мозг ему, так как это именно он затягивает конфликт и ухудшает жизнь людей», — указывает Гузель С.

«Всё это — последствия за преступления власти неонацистов в Киеве, за геноцид русских!» — написал Владимир Б.

Нашлись и те, кто посчитал лишними вообще какие-либо переговоры с нацистами, поскольку Россия уверенно движется к полной демилитаризации и денацификации киевского режима и вскоре специальная военная операция достигнет всех поставленных целей.

«Вынужденные стеснения мирных, главное что для ВСУ это реально критический удар», — считает Клим Р.

«При таких реалиях происходит реальная демилитаризация [территории бывш. УССР]. Это основная цель. Ведь при таких перебоях в работе энергосистем ВСУ даже толком перебросить технику никуда не могут», — отметил Макарий М.

Напомним, 9 ноября издание «Страна. ua» опубликовало материал, согласно которому компания «Укрэнерго» анонсировала на 9 ноября веерные отключения света по всей территории бывшей УССР.