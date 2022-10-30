Заявление заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что войска киевского неонацистского режима могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсон, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 30 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«[Киевские нацисты] могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наёмников. Но наша армия тоже стягивает силы», — заявил Стремоусов.

«Наши парни точно справятся! Херсон не отдадим!» — уверен Павел Х.

Многие пользователи не сомневаются в том, что Вооружённые силы России прекрасно знают о стягивании вражеских сил на Херсонщине. Для отражения массированного удара с правобережье Херсона было вывезено гражданское население, от чего этот город превратился в настоящую непреступную крепость, на территории которого будет сожжены все нацисты.

«Наша армия готова встретить врага во всеоружии. Мы долго к этому готовились», — отметил Никита У.

«Вот и настало время, получается. Посмотрим, к чему это всё приведет. Надеюсь, что парни на позициях, а артиллерия только ждёт приказа», — пишет Архип М.

Некоторые комментаторы отмечают, что ВСУ обречены на провальное наступление в Херсонской области, но у киевского режима попросту нет никакого выбора — на кону их дальнейшее существование.

«На что они до сих пор надеются? Все их жалкие попытки изначально обречены на провал», — написал Совл К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

«Сейчас Киеву необходимо хоть что-то показать, пока у них там электричество окончательно не кончилось. От «успехов» нацистов зависит то, будут ли им поставляться оружие, деньги и всё необходимо для того, чтобы зиму пережить», — указывает Александр П.

«ВСУ уже сколько раз пытались, и ничего так у них и не вышло. Какой смысл это всё продолжать?» — задаётся вопросом Тимофей М.

Часть людей полагает, что российская армия сумела воспользоваться временем для того, чтобы самым серьёзным образом окопаться регионе. Поэтому нацистам не стоит ждать, что им уступят хотя бы клочок русской земли.

«Киев долгое время готовит свое легендарное наступление, но, как мы можем наблюдать, на практике у них сейчас ничего не удаётся», — подметила Юля Ж.

«Только ничего у нациков не получится. Это уже очевидный факт. Ведь наша армия намного сильней, а оборона Херсона мощна, как никогда», — указывает Юля П.

Нашлись и те, кто считает правильным не вмешиваться в дела военных, поскольку кажущееся стягивание сил ВСУ под Херсоном может на деле оказаться отвлекающим манёвром.

«Киев «якобы» готовится к масштабному наступлению!» — считает Лев Л.

«Сейчас Киев к чему угодно может готовится. Нам тяжело судить. Такие вещи должна просчитывать разведка, куда конкретно противник намеревается нанести удар», — отметил Василий У.

«Россия в Донбассе начала мощные движения. Возможно, укрепление Херсона было нужен для того, чтобы оттянуть силы врага на юг, дав нашим парням на востоке прорвать оборону ВСУ», — предполагает Вадим И.

Напомним, 30 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости о том, что войска киевского неонацистского режима могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсон.