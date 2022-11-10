Киев, 10 ноября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Заявление пресс-секретаря главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского Сергея Никифорова о том, что его начальник примет участие в саммите G20 в режиме онлайн, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 8 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

G20.org G20

«Во все времена на важных переговорах смотрели на шутов, чтобы разрядить обстановку. По ходу, в этот раз решили вспомнить старую традицию», — пишет Владимир Д.

Такая перспектива подняла закономерный вопрос: раз Зеленский намеревается принять участие в саммите G20, то что G20 будет делать без Путина? Главарь киевских нацистов ранее уже заявлял, что его присутствие на мероприятии зависит от того, будет ли там российский президент.

«Это потому, что вроде как Путин отказался принимать участие? Выглядит Зеленский сейчас просто жалко. Впрочем, как и всегда», — отметил Андрей Б.

«А что если Путин совершит кульбит и всё-таки примет участие в саммите? Зеленский же уже не сможет отказаться. Значит, придётся слушать всё то, что ему хотят высказать в Москве», — пишет Василий Т.

Некоторые комментаторы сомневаются, что остальным участникам G20 есть дело до Зеленского. Граждане отмечают, что кроме пиара и необходимости солидаризироваться вокруг киевского режима, марионеткам Запада не имеет смысла слушать разглагольствования президента-наркомана.

«А кому вообще какое дело до того, примет участие Зеленский или нет? На что он вообще влияет? Будет ли там Путин и доживёт ли до этого всего Байден — вот животрепещущие вопросы», — считает Максим К.

«Кому он там нужен вообще? Никто его в G20 не заметит», — уверен Павел И.

president.gov.ua Владимир Зеленский

«Его туда и звать не звали, если на то пошло. Киев в большую двадцатку не входит, так что это пугало Зе снова пытается набить себе цену», — заметил Макарий М.

Часть людей полагает, что Зеленский сам не знает, зачем ему присутствовать на саммите G20, но такова воля Штатов, которых ослушаться не имеет права ни один нацист с территории бывшей УССР.

«Попрошайке нечего там делать! Примет участие, чтобы пробить очередное дно и ещё больше опозориться?» — спрашивает Валентина Б.

«На мой взгляд, наркоман Зеленский уже давно сам ничего не планирует, а делает только то, что ему скажут его хозяева из-за океана. Он заикнулся, что не поедет на саммит и ему тут же порекомендовали принять участие, с чем он, конечно, моментально согласился. Рабское повиновение в свободной, по его словам, стране. Такой нынче президент [на территории бывш. УССР]», — подметил Юрий П.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленскому следовало бы уже возобновить диалог с Москвой, а не выступать на бессмысленных для киевского режима мероприятиях.

«Глупец! Сольют тебя Запад и ЕС, Зеленский. Печатай мирный договор и подписывай скорее! Не стоит эта война твоих амбиций! Все счастливы, все регионы и люди по домам вернутся, и жизнь начнёт налаживаться», — обратился Димка Н.

Напомним, 8 ноября Telegram-канал «Суспильне» опубликовал заявление пресс-секретаря главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского Сергея Никифорова, который утверждает, что его начальник примет участие в саммите G20 в режиме онлайн.