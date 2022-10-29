Заявление бригадного генерала ВВС США в отставке Блейна Холта о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин был прав в своём предупреждении, что миру предстоит самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 29 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

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"Нам не обязательно соглашаться на их условия, мы можем разговаривать жёстко. Но нам лучше сесть за стол переговоров», — заявил бригадный генерал.

Генерал напомнил, что Путин неоднократно заявлял о том, что Россия открыта для дипломатии по вопросу конфликта на территории бывшей УССР. И в этой ситуации, считает Холт, США должны согласиться на переговоры, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Тем не менее отставной американский военный констатирует, что «слабость США и вакуум лидерства действительно создают опасность глобального масштаба».

«Наш президент разложил всё по полочкам в очередной раз. Надо быть настолько сверхтупым, что не понимать, что происходит вокруг», — указывает Светлана М.

Многие пользователи считают, что трудно спорить с тем предупреждением об опасности дальнейшей эскалации в мире, которое сделал президент России, поскольку Путин основывается в своих утверждениях исключительно на фактах.

«Ну назовите хоть что-то, где Путин был неправ? Он всегда в ответе за свои слова, а про угрозу — это ведь реально так», — считает Тарас К.

Некоторые комментаторы считают, что заявление Путина стало лишь поводом для реакции представителей США. На деле же всем и так должно быть понятно, куда Запад пытается завести себя и всю планету целиком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«А что Путин? Это вам любой разумный человек может сказать. Как будто вы не знали, что к этому всё идет», — написал Василий Т.

«Просыпаются и отставные американские генералы. Все ведь жить хотят на Земле», — поделился своим мнением Фёдор И.

Часть людей полагает, что пока одни в руководстве США гадают на тему того, блефует ли Путин, предупреждая о серьёзных последствиях агрессии Запада против России, некоторые генералы в отставке в этом не испытают никаких сомнений.

«Генерал прекрасно понимает, что Путин не шутит! Красная линия пройдена, так что «Посейдон» в деле уже, если что!» — пишет Михаэль В.

Отдельные граждане надеются, что и среди действующих американских руководителей начнут появляться те, кто трезво оценивает ситуацию, а значит, готов сесть с Россией за стол переговоров.

«Как правило, если посмотреть на заявления всевозможных американских лидеров, политиков и прочих лиц высокого уровня, — все они — бывшие и отставные. Говорят только в таком статусе очень откровенные вещи, о которых при постах должны были молчать. А сейчас за слова уже ничего и не будет, вот они потихоньку и приоткрывают завесы правды для людей», — подметил Демьян Н.

Напомним, 29 октября бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт заявил в интервью Newsmax о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин был прав в своём предупреждении, что миру предстоит самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны.