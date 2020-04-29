Елисей Поллстер

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Елисей Поллстер – исследователь гласа народа. Независимый социолог, экспертная область – социальная психология, политическая аналитика. Результаты, которые Поллстер извлекает из проводимых ИА REGNUM опросов, зачастую потрясают неожиданными и не всегда очевидными выводами, которые показывают удивительные грани современного российского общества. В 80-х годах Андропов говорил, что «мы не знаем общество, в котором живем», и эта ошибка очень дорого обернулась государству. Да и теперь перед россиянами стоит немало важных вопросов, мнение по которым имеет принципиальное значение для понимания будущего России. Выяснить эти мнения и, главное, понять, что из них следует, - задача нашего эксперта.