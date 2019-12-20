Сама пресс-конференция поставила очередной рекорд — как по продолжительности, так и по количеству вопросов и охваченных тем: от глобальной политики до личных внутрисемейных дел президента. Прямые линии с первым лицом государства, равно как и его пресс-конференции, стали уже традицией нашего времени — со схожестью публики, антуража и категорий задаваемых вопросов, между которыми, как среди айсбергов, с искусством потомственного дипломата лавировал Дмитрий Песков. А плакаты из зала уже разошлись на мемы и стикеры для соцсетей. Так что же показал наш опрос?

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 1. Генеральное распределение ответов на вопрос № 1 «Знаете ли Вы о проведении 19 декабря пресс-конференции президента?», %

Прежде всего, следует отметить высокую осведомлённость о самом событии (более половины респондентов), в неведении о котором осталась лишь четверть участников опроса, а менее пятой части осведомлены поверхностно и неполно.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 1. Генеральное распределение ответов на вопрос № 1 «Знаете ли Вы о проведении 19 декабря пресс-конференции президента?», %

Интерес к конференции прямо зависит от возраста респондента: от 30% среди школьников до трех четвертей среди пенсионеров, с медианным значением в районе 40-летнего возраста. И — в обратной зависимости от уровня образования, с максимальным (в 79%) интересом к событию среди лиц с неоконченным средним и до 64% среди окончивших вуз.

Помимо двух третей госслужащих и работников СМИ большую — в три четверти — осведомлённость продемонстрировали безработные. Большой интерес (70%) к событию проявили православные, и относительно большой (57%) — мусульмане.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 2. Генеральное распределение ответов на вопрос № 2 «Смотрели ли Вы пресс-конференцию Владимира Путина 19 декабря?», %

Пресс-конференция президента началась в полдень по московскому времени и продолжалась четыре с половиной часа, охватив обеденный перерыв и большую честь второй половины рабочего дня. Тем не менее почти треть опрошенных смотрели ее в прямой трансляции, а с теми, кто видел передачу в записи, доля приближается к 40%. Многие (почти пятая часть) интерес проявили, но времени на ознакомление пока не нашли. Количество же тех, кому эта пресс-конференция вообще не интересна, превысило треть опрошенных.

Зависимость интереса к событию от возраста прямая и достигает среднего по опросу уровня среди 50-летних. Если смотреть распределение по доходам, то событие вызвало максимальный интерес у граждан со средним достатком (77%), а минимальный — с достатком значительно выше среднего (47%). Из сторонников «Единой России» пресс-конференцию не проигнорировал практически никто, для сравнения: сторонники КПРФ проявили к ней минимальный на общем фоне, но всё равно большой интерес (61%).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 3. Генеральное распределение ответов на вопрос № 3 «Вам было интересно?», %

А вот сама конференция многих зрителей разочаровала. Поднятые темы заинтересовали лишь около четверти респондентов и более половины оставили равнодушными.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 4. Обобщенное распределение ответов на вопрос № 3 «Вам было интересно?», %

Минимален интерес у самых материально необеспеченных (70%) и, опять же, у сторонников КПРФ (68%): эти категории граждан, видимо, не услышали ответов на волнующие их вопросы или ответы были не те, на которые они рассчитывали (но об этом позже).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 5. Генеральное распределение ответов на вопрос № 4 «Что Вы думаете про обстановку в зале?», %

Более половины опрошенных считают, что всё действие было постановочным, — это самое частое впечатление от пресс-конференции. Для сравнения: десятая часть считает мероприятие деловым и строгим, столько же — напряженным и некомфортным (что при серьёзности подхода к обеспечению режима в присутствии главы государства совсем неудивительно), чуть больше — дружественным и раскрепощенным. Искрометность и выдающийся интеллектуальный уровень в событии увидело подавляющее меньшинство участников опроса, впрочем, развязность в конференции зрители тоже практически не заметили.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 5. Генеральное распределение ответов на вопрос № 5 «Прозвучал ли на конференции ответ на интересующий Вас вопрос?», %

Более половины опрошенных отметили, что ответов на интересующие их вопросы они не получили, и лишь 13% удовлетворены результатами мероприятия полностью. Примечательно, что волнующих тем услышал мало кто и из самых богатых, и из самых бедных участников опроса (13% и 11% соответственно), зато всё устроило сторонников «Единой России». Их удовлетворенность зашкаливает — 69%, это в 5 раз выше средней по опросу, причем не интересно было только 1% единороссов (в 56 раз меньше, чем по опросу в среднем).

Вывод из нашего блиц-опроса сводится к тому, что, при высоком уровне осведомлённости о столь знаковом мероприятии, как ежегодная пресс-конференция главы государства (а мероприятие призвано показать уровень открытости власти и её намерения выстроить диалог с обществом), достигнуть желаемого эффекта не удалось. Интерес к самому факту события у народа есть, хотя более половины опрошенных уверены в постановочности действа.

Однако есть и насущные для общества вопросы, более того, их становится всё больше, — потому и разочарование в результатах конференции очень велико: более половины аудитории не получили ответов на злободневные вопросы своего бытия. При всех (заслуженных) реверансах в сторону руководства отдельно взятого субъекта федерации, получить должной оценки даже со стороны верующих главенствующей в тех местах конфессии не получилось. Как не получилось вывести общение на чисто человеческий уровень: мало какой великий политик прошлого (не говоря уже о современности) был столь закрыт в вопросах своей личной жизни. Которая на таком высоком посту имеет значение. Правда, если есть возможность совершенствовать Конституцию, то многие условности теряют свой обыденный смысл. А реальность такова, что как бедные, так и богатые ответы на свои вопросы пока вынуждены искать сами. Зато можно порадоваться за сторонников партии власти, по всей видимости, обладающих неким тайным для прочих знанием.