Узбекистан, 10 июля, 2008, 14:38 — ИА Регнум. Мощные взрывы разбудили ночью 10 июля жителей двух городов в Узбекистане. Взрывы раздавались со стороны города Каган, где находятся военные склады. Но даже в Бухаре, расположенной за 20 километров, волной выбило стёкла в некоторых домах. Пока официально подтверждена гибель трех человек и ранения 21. Неофициально счет пострадавших идет на сотни человек.. По словам представителя минобороны Узбекистана, в одном из складов произошло произвольное возгорание, повлекшее пожар и взрыв на складе боеприпасов. На место происшествия были своевременно направлены силы оцепления. Граждане, проживающие вблизи места происшествия, эвакуированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В 4 утра пожар был локализован.

Однако специалисты не исключают повторения взрывов.

Каган был учебной базой для обучения летчиков на вертолетах в период войны советской армии в Афганистане. Почти одновременно с развалом Советского Союза база была разграблена. Было ли возгорание случайным или следствием теракта, пока не сообщается.