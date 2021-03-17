За неделю в опросе ИА REGNUM «Нужна ли в России смертная казнь?» приняли участие 18 319 читателей. Тема сложна и для России крайне актуальна — при том, что наша страна позиционирует себя как член европейского «высшего света» — Совета Европы, пропуском в который как раз и явился мораторий на смертную казнь, введенный Российской Федерацией в 1996 году. При этом во многих странах смертная казнь до сих пор применяется, несмотря на недовольство и критику со стороны правозащитных организаций любого уровня авторитетности, и тем же США никак не мешает жить по собственному пониманию законности и справедливости.

Иван Шилов ИА REGNUM

Особенностью нашей страны является память о тех периодах нашей истории, где казнь являлась привычным, но не всегда однозначно воспринимаемым народом явлением. Душевные метания между торжеством законности и справедливости и естественным ужасом от насильственного, а то и публичного лишения жизни другого человека, свойственны любому народу, во всяком случае — причисляющему себя к европейской цивилизации. Как в наших условиях жизни соблюсти баланс между неотвратимостью наказания и его необратимостью, если смертная казнь вернётся в судебную практику? Нужно ли ее вообще возвращать и если да, то за какие преступления? На эти вопросы отвечали читатели ИА REGNUM. И главный вывод очевиден: судя по результатам опроса, если процесс отзыва моратория удастся запустить, общественная поддержка ему обеспечена.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 1. Генеральное распределение ответов на вопрос № 1 «Расследование резонансных преступлений часто сопровождается призывами к возвращению смертной казни в России. Знаете ли Вы об этом?», %

Подавляющее большинство (88%) знают о призывах к возвращению смертной казни в России, число же неосведомлённых о том почти в 11 раз меньше. Четко фиксируется зависимость осведомленности респондента от его возраста: от двух третей среди школьников до 94% среди пенсионеров. Неосведомлённость же о призывах к возвращению смертной казни также с возрастом снижается, оставаясь максимальной (28%) среди школьников, составляя 16% у 18−30-летних, скачкообразно падая среди чуть более старших до 10% и плавно уменьшаясь до 4% среди пенсионеров.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 2. Генеральное распределение ответов на вопрос № 2 «Считаете ли Вы, что существуют преступления, за которые преступника можно приговаривать к смертной казни?», %

В том, что есть преступления, за которые преступника можно приговаривать к смертной казни, уверены 85% опрошенных.

Примечательно, что среди респондентов в возрасте до 30 лет включительно «лишь» 70% уверены в том, что есть преступления, заслуживающие смертной казни, а оппонирует им уже ровно четверть опрошенных той же возрастной группы (что в 2,3 раза больше средней по опросу доли в 11%). Среди более возрастных респондентов доля уверенных в наличии заслуживающих смерти преступлений скачкообразно возрастает: до 82% у 31−40-летних, до 91% среди пенсионеров. Их мнение разделяют граждане с доходами существенно ниже среднего, коммунисты, социалисты и госкапиталисты.

Обращает на себя внимание распределение по уровню доходов: три четверти граждан с достатком значительно выше среднего считают, что заслуживающие смерти преступления существуют, и целая четверть — что таких преступлений нет. К этому мнению близка позиция классических капиталистов (соответственно 76% и 20%). Самыми лояльными к тем, кто совершает особо тяжкие преступления, оказались сторонники либерального капитализма и глобализма: из них лишь 59% думают, что есть преступления, заслуживающие казни, и 34% убеждены, что нет такого преступления, за которое преступника можно было бы казнить.

В жёсткости подхода по профессиональному признаку, как того следовало бы ожидать, лидируют сотрудники силовых ведомств (соответствующие показатели 91% и 7% — «против»). А лидерами по части лояльности (весьма, впрочем, относительными) стали наши респонденты из числа сотрудников СМИ, рекламы и шоу-бизнеса (соответственно 72% и 24%).

Среди представителей двух крупнейших в России конфессий разногласий не наблюдается: 90% православных и 91% мусульман считают, что заслуживающие смерти деяния существуют.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 3. Генеральное распределение ответов на вопрос № 3 «В России с 1996 года, со времени вступления в Совет Европы, действует мораторий на смертную казнь. Помогло ли это снизить преступность в обществе, как Вы считаете?», %

Абсолютное большинство (78%) респондентов считает, что введенный в России в 1996 году мораторий на смертную казнь не способствовал снижению преступности в стране, уверены в обратном — 8%. Качественное соотношение мнений сохраняется и при анализе распределения мнений респондентов независимо от возраста, уровня образования и распределения по прочим категориям, меняясь лишь в пропорциях.

Наименее удручающим выглядит количественное соотношение негативно и позитивно оценивающих роль моратория на смертную казнь среди представителей двух главных религиозных конфессий нашей страны. Так, 49% православных оценивают роль моратория в снижении преступности негативно, а позитивно — уже 18%, против 8% по опросу в среднем. Среди мусульман соотношение ещё радикальнее: 40% негативно оценивающих роль моратория к 20% настроенных к нему же позитивно. Позиция как православных, так и мусульман по позитивной оценке моратория наиболее близка позиции опрошенных сторонников партии «Яблоко», показавшей среди приверженцев прочих партий абсолютный максимум почти в 15%. По негативной оценке роли моратория позиция опрошенных православных идентична доле респондентов — сторонников ЛДПР (49%). Доля же поддерживающих мораторий на смертную казнь мусульман (40%) довольно близка к результатам приверженцев партии ПАРНАС, показавших 37% — минимум в распределении по категории политических предпочтений. Что, впрочем, не говорит об их поддержке данной оппозиционной партии, но может указывать на повышенную чувствительность в восприятии обсуждаемого вопроса. То есть позицию верующих при рассмотрении вопроса об отмене моратория на смертную казнь власть имущим придётся учитывать особенно тщательно.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 4. Генеральное распределение ответов на вопрос № 4 «Считаете ли Вы необходимой отмену моратория на смертную казнь в России?», %

Необходимость отмены моратория на смертную казнь в России поддержана большинством респондентов. Данную позицию заняли 76% опрошенных. Категорически против высказались только 14,5%. Более детальное рассмотрение генерального распределения ответов общей картины не меняет: однозначно «за» смертную казнь выступает по-прежнему большинство — 55% опрошенных, а среди её противников есть те, кто в принципе с возвратом смертной казни готов согласиться, однако при определенных условиях.

Примечательно, что 85% считают, что есть преступления, за которые казнить нужно, — но только 76% полагают, что смертную казнь нужно возвращать. 9% из числа уверенных в существовании заслуживающих казни деяний рассредотачиваются среди ее вынужденных противников. Также обращает на себя внимание, что причина, которая самыми убежденными противниками смертной казни подается как наиболее гуманистическая — «человека нельзя убивать» (сюда входят «всякая жизнь священна» и «нельзя опускаться до их уровня») — собрала менее 5% сторонников. Менее популярен только неопределенный вариант «не думаю, что это необходимо», а большинство противников занимают свою позицию по прагматической причине — неготовности судебной системы.

А вот результаты анализа ответов в зависимости от возраста респондента оказались довольно неожиданными: половина молодых людей в возрасте до 30 лет высказалась против смертной казни, причём несовершеннолетние школьники показали абсолютный минимум (41%) поддержки её возвращению.

Распределение же ответов в зависимости от уровня образования, хоть и показало поддержку возврата смертной казни большинством голосов, выявило один существенный момент: среди недоучившихся (и ныне учащихся) против выступает треть опрошенных. Что более чем достаточно для формирования многочисленного протестного ядра наиболее пассионарной части молодёжи. Очень существенная часть (44%, что максимум по опросу в зависимости от уровня доходов) респондентов с доходами значительно выше среднего разделяет позицию молодёжи, что как бы намекает: в случае чего протесты есть кому поддержать материально. Картину дополняет уже упомянутый факт, что из либералов против смертной казни — более половины.

Среди сторонников всех парламентских политических партий поддержка возврата смертной казни существенно выше средней по опросу, а сторонники непарламентских партий радикально не согласны с ними. Так, 63% респондентов-яблочников высказались против смертной казни, и всего на два процентных пункта от них отстают сторонники ПАРНАСа.

А вот респонденты, исповедующие православие и ислам, отмену моратория на смертную казнь поддержали более чем однозначно, с практически одинаковым результатом: 76−77% — «за» и только 19% — «против».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 5. Генеральное распределение ответов на вопрос № 5 «Какие преступления заслуживали бы смертной казни, как вы считаете (можно выбрать несколько вариантов ответа)?», %

Большинство респондентов смертную казнь как высшую меру наказания считают неприменимой к ряду преступлений — например, смертной казни, по мнению большинства опрошенных, не заслуживают за убийство, измену Родине и хищение госимущества в особо крупных размерах. А вот в качестве наказания за серийные убийства, терроризм и преступления на почве педофилии смертная казнь, по мнению большинства респондентов, вполне допустима.

Терроризм считают заслуживающим смерти три четверти православных и почти столько же мусульман, что существенно выше среднего показателя по распределению ответов на данный вопрос и соответствует мнению сторонников парламентских партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия». А вот яблочники не столь суровы к террористам: лишь 44% из них считают смертную казнь адекватным наказанием для данной категории преступников. Мнения парнасовцев разделились строго поровну.

Хищение государственного имущества в особо крупных размерах сочли заслуживающим казни преступлением 51% мусульман, заметно опередив православных (43%). С мусульманами согласны жители посёлков и деревень, более сурово смотрят на вещи только опрошенные с доходами значительно ниже среднего» (55%). Позиции опрошенных мусульман в большей мере соответствует распределение мнений опрошенных социалистов, а к позиции православных близки империалисты (46%).

Среди госслужащих мнения разделились весьма занятно: лишь 40% государственных и муниципальных чиновников считают хищение госимущества в особо крупных размерах деянием, достойным смертной казни, а вот среди силовиков таких уже 51%. Из сторонников парламентских партий мнение силовиков разделяют лишь приверженцы КПРФ и ЛДПР, да примкнувшая к ним непарламентская «Родина». Сторонники же парламентских ЕР и СР, вкупе с примкнувшими к ним оппозиционными «Яблоком» и ПАРНАСом, в данном случае смертную казнь склонны считать наказанием скорее избыточным…

А что же измена Родине? Преступление тяжкое во всех станах мира без исключения и крайне непочётное даже и в т. н. воровском мире. В среднем по распределению ответов на вопрос о, казалось бы, привычном в советские времена в подобных случаях наказании, в наше время и в нашем опросе смертную казнь необходимой посчитали лишь 36% респондентов. Опрошенные из главной «группы риска» по данной статье Уголовного кодекса — государственные и муниципальные чиновники — показали суровость более высокую, чем в среднем по опросу (39%), не достигающую, впрочем, психологической отметки в 50%. Которую с лихвой преодолели силовики (53%), чья жизнь регулируется УК в меньшей степени, чем Уставом. И которым (многим из которых) тех изменников и ловить, и наказывать.

Смертную казнь как наказание за измену Родине предпочли бы 52% сторонников КПРФ и партии «Родина», сторонники прочих парламентских партий, пусть и с долей, превышающей среднюю по опросу, отметку в 50% преодолеть не смогли. А среди оппозиционных партий максимум в 11% показал ПАРНАС, обогнав на 3% «Яблоко»… Они же — яблочники и парнасовцы — стали абсолютными же лидерами по непризнанию смертной казни вообще (37% и 30% противников соответственно).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 6. Генеральное распределение ответов на вопрос № 6 «Эффективна ли российская правоохранительная система в выявлении и пресечении преступлений, как Вы считаете?», %

Этот вопрос выявил весьма неприятный факт: почти 65% опрошенных считают российскую правоохранительную систему неэффективной, 15,8% — эффективной, а 19,6% с ответом затруднились. Весьма показательно, что среди силовиков оценка собственной неэффективности ещё жёстче — 66%. При этом 23% из них считают собственную деятельность эффективной, что есть максимум по данному пункту опроса. Чуть ниже — в 22% — эффективность отечественной правоохранительной системы оценивает чиновничество.

В целом в городах и весях России оценка эффективности правоохранительной системы, кроме мегаполисов, выше, чем средняя по опросу. При этом показатель неэффективности колеблется от 63% в крупных городах до 65% в посёлках и сёлах. Больше всех склонны доверять правоохранителям 23% респондентов школьного возраста, а также опрошенные возрастом от 31 года (17%) до 50 лет (19%). Максимально же недоверие в возрастных группах 18−30-летних и старше 50 лет.

Неверие в эффективность российской правоохранительной системы максимально в Северокавказском (69%) и Дальневосточном (67%) федеральных округах, а также в Москве (66%). Оно же относительно минимально в Южном, Уральском и Сибирском ФО, среди респондентов из которых неверие в эффективность правоохранителей приближается «всего лишь» к 64%.

Меньше всего верят в эффективность российской правоохранительной системы 80%самых состоятельных респондентов и их социальные антиподы — 76% опрошенных с доходами значительно ниже среднего.

Из сторонников парламентских партий респонденты, поддерживающие «Единую Россию», показали уникальное для данного пункта опроса распределение мнений: 31% из них верят в эффективность правоохранителей, что в два раза выше, чем среди сторонников КПРФ, в полтора раза — чем среди сторонников ЛДПР и почти в три раза — чем среди сторонников СР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 7. Генеральное распределение ответов на вопрос № 7 «Готова ли наша судебная система к возврату смертной казни в качестве наказания, как Вы считаете?», %

Неэффективность работы российских правоохранительных органов является не единственным препятствием как для отмены моратория на смертную казнь в частности, так и для обустройства страны в целом. Лишь четверть респондентов считает, что отечественная судебная система — один из столпов государства — готова к возврату смертной казни, а половина в таковой готовности ей отказывает. В мегаполисах расклад ещё жёстче: оценка эффективности судебной системы едва дотягивает до четверти опрошенных, а неэффективность достигает 50%. Чуть менее категоричны жители провинций, но наиболее полярно расхождение в оценке готовности/неготовности судебной системы к отмене смертной казни в Северокавказском федеральном округе, 27% респондентов из которого судебную систему считают готовой, а 52% — нет.

Максимально оптимистичны в этом отношении силовики, 35% которых в готовности не сомневаются (сомневаются 46%). Это превзошло даже оптимизм муниципальных и госчиновников (30% — за готовность, 50% — против).

Примечательно, что из всех опрошенных лишь треть сторонников «Единой России» отметили готовность российской политической системы к возврату смертной казни (при трети воздержавшихся). Что, возможно, обусловлено разрывом между попыткой следовать спускаемым сверху установкам по внутрипартийной линии и наблюдаемой реальностью.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 8. Генеральное распределение ответов на вопрос № 8 «Учитывая возможность судебной ошибки и известное качество судебной системы, есть риск казни невиновных. Должно ли это останавливать от введения смертной казни?», %

Несмотря на риски в случае отмены моратория на смертную казнь, большинство респондентов всё-таки продолжает на том настаивать. Соотношение сторонников и противников отмены моратория — 61% и 27%.

Среди женщин 57% за возврат смертной казни, а 29% против, среди мужчин же соотношение мнений жёстче: 66% — «за», 25% — «против». Среди школьников качественное соотношение противоположное: 55% — против возврата смертной казни (введения моратория на которую они не застали), а 34% — за его отмену. В возрастной группе 18−30 лет результат схожий: 50% против возврата, 39% — за. Начиная же с 31-летнего возраста пропорция меняется на прямо противоположную (в пользу отмены моратория), и с возрастом растёт: от соотношения 57% «за» отмену моратория и 31% «против» у 31−40-летних до 73% «за» и 17% «против» у пенсионеров.

В мегаполисах количество сторонников смертной казни в два раза превышает количество её противников (60% к 29%), а в городах и населенных пунктах меньшего размера — в три раза и более. Собственно в столице соотношение минимальное: 57% «за» и 32% «против», и такой же показатель у респондентов с доходами выше среднего. А вот у богатых мнения разделились строго поровну — по 44%. Сильно против возврата смертной казни высказались сторонники либерального капитализма и глобализма: 33% «за», 58% «против». То есть, силы противников введения смертной казни весьма разношёрстны и разрознены.

Как и следовало ожидать, среди силовиков готовность действовать стоит на первом месте, как и положено по долгу службы. Сторонников смертной казни среди опрошенных силовиков абсолютное большинство — 77%, а противников — чуть менее 17%. Однако на их стороне — чиновничество, 69% которых (из числа опрошенных) — за смертную казнь, и только 23% — против.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

Судя по результатам опроса, если процесс отзыва моратория удастся запустить, общественная поддержка ему обеспечена. А за прохождение законопроекта об отзыве моратория в Государственной думе можно, похоже, вообще не беспокоиться: в данном случае «партия власти», среди сторонников которой 68% опрошенных выступили за возврат смертной казни (19% — против), отнюдь не является единственным носителем мнения. Так, среди респондентов — сторонников прочих парламентских партий соотношение полярных мнений ещё радикальнее в пользу отзыва моратория: КПРФ — 74% к 16%, ЛДПР — 74% к 17%, СР — 70% к 22%… Принято!