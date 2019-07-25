Ковбой и Русская Тройка, кто они друг другу? Куда стремятся? Попутчики или участники глобального поединка? Кто… Для внесения ясности в столь неоднозначной вопрос ИА REGNUM и был проведен опрос по теме нынешнего состояния взаимоотношений между РФ и США, результаты которого мы приводим в данной публикации. В опросе приняли участие 26 397 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирпичик в стене

По всем признакам мы живём в эпоху глобальных перемен, о крайней некомфортности в которой ещё две с половиной тысячи лет назад предупреждал Конфуций. Изменение мирового уклада экономики ведет к потере США иллюзии о возможности построения однополярного мира, в котором России было уготовано место скромной окраины. Но, как говорят сами американцы, «что-то пошло не так».

Нарочито-агрессивный тон американских топ-менеджеров от политики в отношении России сильно контрастирует с их же попытками договориться с «региональной державой», как её уничижительно назвал Барак Обама, по вопросам, имеющих для Штатов жизненно важное значение. Риторика отечественных квази-патриотов в отношении США также не отличается политкорректностью, что, впрочем, не мешает им обзаводиться недвижимостью и отдыхать в стане вероятного противника, ещё в 90-е ими же называемого «нашим стратегическим партнёром».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 1. Генеральное распределение ответов на вопрос №1 «История отношений России и США знала вполне конструктивные периоды. Как вы оцениваете отношения этих двух стран в настоящее время?», %

В сумме три четверти наших респондентов (75,8%) оценивают отношения между РФ и США как ужасные (36,7%) или же вовсе практически отсутствующие (39,1%). И лишь 4,9% опрошенных испытывают по данному вопросу оптимизм. Среди 163 наших респондентов, проживающих в США, оптимизма ещё меньше: 76,7% из них оценивают отношения между нашими странами как очень плохие, и только 4,3% смотрят на них с позитивом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 2. Генеральное распределение ответов на вопрос №2 «А как Вы лично относитесь к США?»,%

При этом личное отношение наших респондентов к США является отнюдь не радужным — но и не критически плохим. Хорошо и очень хорошо к Соединенным Штатам Америки относятся, как показывает распределение однонаправленных ответов, 22,5% опрошенных. Это практически в 4 раза больше, чем число респондентов, которые хорошо оценивают отношения двух стран: то есть многие их тех, кто считает, что отношения США и РФ находятся не в лучшей форме, относятся к США позитивно. А плохо и очень плохо, как показывает распределение однонаправленных ответов, к США относится половина респондентов, при том что в вопросе об отношениях стран негатив был в полтора раза сильнее.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис.3. Отношение к США, в зависимости от возраста респондента, с учетом однонаправленных ответов, %

Как видно из распределения однонаправленных ответов, отношение к США находится в прямой зависимости от возраста опрошенных: чем он меньше, тем отношение лучше: старшее поколение (от 61 года) относится к США хорошо в 14,7% процентах случаев (и плохо — в 59,4%), а самое юное, до 16 лет, — в 63,6% (и плохо — только в 13,6%).

Интересен существенный перелом в показателях на стыке групп 18−30 лет от роду и 31−40-летних: показатели приятия/неприятия США скачкообразно расходятся ровно в 2 (!) раза. Иными словами, анализ результатов данного опроса показывает, что мировоззренческий водораздел между поколениями проходит по 1989 году. Збигнев Бжезинский в свое время говорил, что главное, где элита хранит деньги; но и это не так важно по сравнению с тем, как относится российская молодежь к стране, которая еще недавно было противником в Холодной войне и которая придерживается далеко не пророссийской позиции сейчас.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис.4. Отношение к США в зависимости от политических предпочтений респондента, с учетом однонаправленных ответов, %

Сторонники «Единой России» и партий парламентской оппозиции показали в основном негативное отношение к США. На полном позитиве к Соединенным Штатам — партии, считающие западные ценности ориентиром для всего человечества. Их показатели отличаются от парламентских партий не на проценты, а в разы. Лидером по позитивному отношению к США стала ПАРНАС (79,5%), которой немного, но уступает «Яблоко» (63,2%). Если сопоставить эти данные с распределением ответов по возрастным группам, можно предположить, что наибольшую поддержку «Яблоко» и «Парнас» (во всяком случае — по данному вопросу) могут иметь среди лиц до 30 лет от роду. Парламентским партиям, похоже, есть над чем подумать в области молодежной политики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 5. Генеральное распределение ответов на вопрос №3 «С 1944 года доллар является основным средством международных расчётов. Что представляет собой доллар для Вас?»,%

В сумме ровно половина наших респондентов (50,1%) не придает доллару особой значимости для себя лично. И лишь 10,8% указали, что используют данную валюту: для расчетов (3,4%) или сбережения средств (7,4%). Следует отметить, что доллар США используется как средство накопления всеми категориями респондентов, от очень небогатых (3%) до лиц с очень высокими доходами (11,5%), по нарастающей.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 6. Генеральное распределение ответов на вопрос №4 Российская Федерация и США — противники или партнеры, как Вы считаете?»,%

Большинство (63,5%) респондентов склонно считать эти страны противниками, а не партнерами. Причём откровенно враждебную позицию к США занимает абсолютный максимум — 38,8%. Анализ ответов по данному вопросу демонстрирует тревожную для безопасности России тенденцию: вроде враждуем, а семьи наших элит предпочитают жить в США, что отметили 27,4% опрошенных. Данная цифра находится между 24,7% респондентов, считающих РФ и США скорее противниками, и 38,8% тех, кто уверен в сугубом антагонизме наших стран. Что может указывать и на уровень доверия отечественным элитам, которых опрошенные нами читатели относят скорее к угрозе, сопоставимой с исходящей от «западного партнера». А также учитывая ответы на вопрос об отношении к США, может разделять общество на одобряющих враждебное отношение и протестующих против него.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 7. Генеральное распределение ответов на вопрос №5 «Нужна ли России сейчас подготовка на случай горячего конфликта с США, по вашему мнению?»,%

На необходимости наращивания мощи отечественного ВПК на случай военного конфликта с США настаивают 63,2% в сумме респондентов. При этом более половины (54,3%) считают необходимым не забывать и остальные отрасли народного хозяйства. Четверть (25,6%) опрошенных придерживаются более вольного отношения к проблеме, по всей видимости, исходя из того, что рыночные отношения естественным образом способны сгладить международную напряженность, а развитие производства в мирных отраслях промышленности не менее должно отставать от продвинутого ВПК.

Рис. 8. Генеральное распределение ответов на вопрос №6 «В высказываниях о России руководство США нередко меняет тональность, очень по-разному вели себя США с КНДР. Кажется ли Вам внешняя политика руководства США адекватной?»,%

В той или иной мере адекватной внешнюю политику руководства США признают лишь в сумме 28% наших респондентов, а более половины (53,4%) в этом ей отказывают. У почти 19% опрошенных внешняя политика США и вовсе вызывает недоумение.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис.9. Ответы на вопрос о степени адекватности внешней политики США, в зависимости от возраста респондента, с учетом однонаправленных ответов, %

Анализ ответов об адекватности внешней политики США в зависимости от возраста опрошенных с учетом однонаправленных ответов показал, что доверие к США по этому вопросу находится в обратной зависимости от возраста респондента. Больше доверия, чем недоверия к адекватности внешней политики США опять же демонстрирует молодежь до 30 лет, демонстрируя тот же самый «перелом», о котором говорилось выше при анализе распределение ответов на вопрос №2 («А как Вы лично относитесь к США?»). То есть российская молодежь считает, что линия, выбранная США в российском векторе внешней политики, выбрана верно — а значит, молодежь и готова к проигрышу в противостоянии. Хуже того, не считает возможный проигрыш своим, потому что относится к США очень хорошо и потому что слишком не боится этого проигрыша.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 10. Генеральное распределение ответов на вопрос №7 «Визиты в Россию американских политиков высшего ранга совпали с началом торговой войны США с Китаем, который является нашим важным партнером во многих сферах. Каковы шансы американцев склонить руководство России к давлению на Китай?»,%

Шансы американских эмиссаров склонить руководство России к давлению на Китай во всё более разрастающейся торговой войне США с КНР расценены респондентами как довольно низкие. В сумме 62% опрошенных склонны считать попытки Вашингтона вбить клин между Россией и КНР или слабыми, несмотря на некоторые общие позиции по прочим вопросам (19,9%), или вовсе несостоятельными (42%). Тем не менее воспользоваться ситуацией для размена позиций в пользу переориентации на сотрудничество с США была бы не против треть (34,1%) респондентов, частично считающая (14,1%), что смысла говорить о подобной сделке нет, ибо американцы просто не могут ничего предложить. Столько же (13,9%) согласились бы испортить отношения с важным партнером ради сотрудничества с Вашингтоном, и меньшая часть (10,1%) согласилась бы продать партнерство лишь за очень хорошую цену.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 11. Генеральное распределение ответов на вопрос №8 «США считают Венесуэлу своим «задним двором». Украина для России значит куда больше. Существует ли вероятность условного «размена» позиций в Венесуэле и Украине между Россией и США, как Вы считаете?»,%

Одними из самых значимых точек напряжения международной обстановки остаются Украина и Венесуэла, во многом благодаря схожести по стратегическому значению для России и США. Генеральное распределение ответов на вопрос №8 показывает, что большинство (28%) респондентов склонно предоставить народам Украины и Венесуэлы право выбора союзников. Что, по мнению 46,3%, для США не имеет никакого значения. В возможность же шахматного размена позиций по Украине и Венесуэле между РФ и США, верит меньшая часть опрошенных (4,7%), хотя 13,4% считают подобную сделку логичной — но маловероятной. А большинство (46,3%) и вовсе считают разговоры о размене бессмысленными, не сомневаясь даже, что своих позиций США ни сдадут ни в Венесуэле, ни на Украине.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 12. Генеральное распределение ответов на вопрос №9 «Возможность взаимовыгодных договоренностей с США — иллюзорна или реальна?»,%

Возможность взаимовыгодных договоренностей с США в той или иной степени отрицают в сумме 52,4%, в то время как за достижение компромисса выступают почти 40% опрошенных. Примечательно, что на обоих полюсах выделяются примерно равные группы, из которых одна не понимает, как можно договариваться без доверия (32,7%), а вторая тоже не считает партнера по диалогу сильно достойными доверия: поэтому договоренность с ним хоть и нужна, но осторожность терять не следует (34,8%).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 13. Отношение к договороспособности США, в зависимости от возраста респондента, с учетом однонаправленных ответов, %

Картина знакомая и подтверждает то, что мы видели выше. Уверенность респондентов в договороспособности США обратно пропорциональна их возрасту, всё с тем же «водоразделом» между поколениями, проходящим по 1989 году рождения. Интересно, что 22,9% респондентов в возрасте до 17 лет считают, что договориться не получится, хотя они же относятся к США положительно в 63,6% случаев, а 42,3% из них считают внешнюю (в том числе российскую) политику США адекватной. То есть молодые респонденты, даже относясь к США позитивно и давая высокую оценку их методу поведения с Россией, полагают, что договориться с ними нельзя — будь то по причине отсутствия к ним доверия или вообще. Иначе говоря, тут симпатия без надежды на взаимность.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 14. Отношение к договороспособности США, в зависимости от политических предпочтений респондента, с учетом однонаправленных ответов, %

Как показывает анализ распределения однонаправленных ответов в зависимости от политических симпатий опрошенных, в исключительную договороспособность США верят лишь сторонники «Яблока» с показателем в 72,5%, и непревзойденного в данном отношении ПАРНАСа, показавшего рекордную цифру в 85%. «Единая Россия» заняла почётное третье место со своими 39,5% (максимум среди парламентских партий). Наибольший пессимизм к договороспособности США проявили ЛДПР и партия «Родина» (по 64%), «ЕР» же — на четвертом месте (56%), сразу после КПРФ (56%).

Обращает на себя внимание возрастной раскол в рядах респондентов. Поколение в возрасте до 30 лет демонстрирует выраженное неприятие «этого вашего» антиамериканизма. В чем причина такой реакции — возможно, она связана с более поздним взрослением, или мы наблюдаем подростковую реакцию протеста? Или здесь действительно имеет место осознанное нежелание постперестроечного поколения участвовать в отстаивании интересов своей страны даже перед лицом открытого противника? Или эта часть наших респондентов считает, что нет никакого противостояния и противника, а отношения народов превыше политики? Причины этой позиции могут быть разными, но ясно вырисовывается целый ряд угроз: и веский повод для непонимания между поколениями, и апатия молодежи, которая открывает возможность для манипуляций ее мнением.

Тем более, что козырь нынешней власти — успехи во внешней политике — молодое поколение ценит довольно низко. Если же говорить о разбросе по политическим взглядам, то в качестве «опоры патриотизма» выделилось правое крыло политического спектра, сторонники ЛДПР и «Родины», а молодежь, по крайней мере по части отношения к США, на стороне либералов. Складывающаяся картина вызывает особую тревогу, особенно на фоне дышащей на ладан официальной системы парламентской оппозиции, потому что, не имея авторитета в обществе не организовать конструктивный диалог. А необходимость для него, похоже, уже ждет у ворот.