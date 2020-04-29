С первых же новостей о заболевании COVID-19 и о последующих событиях остаётся ощущение информационного «послевкусия» с некоторым, мягко говоря, несоответствием между напряженностью повестки и ощущениями от окружающей действительности. В которой до недавнего времени доминировали совсем другие точки напряжения и более чем актуальные проблемы — вроде всем известных бытовых последствий нефтяного кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM

Проведенный опрос «Чего нам ждать от пандемии?» хронологически был разделен на два этапа по пять дней: с 25 по 29 марта (в этом этапе приняли участие 32 064 респондента) и с 30 марта по 3 апреля (32 539 респондентов на 3 апреля, 89 022 на 13 апреля). Разделяя опрос на два этапа, мы хотели проверить, окажет ли ужесточение ограничительных мер, введенное правительством страны с 30 марта, значительное влияние на настроение наших сограждан. Если кратко: нет. Не оказало.

Тем не менее из 32 064 респондентов, принявших участие в первой части опроса, 73,7% оказались информированными о пандемии более чем достаточно, и лишь 3,5% узнали о ней из самого опроса. А среди 32 539 респондентов, принявших участие в опросе с 30 марта по 3 апреля, информированных о пандемии было уже немногим больше — 74,1%.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 1. Генеральное распределение ответов на вопрос № 1 «В декабре прошлого года в КНР началась эпидемия, вызванная коронавирусом. Знаете ли Вы об этом?», %

Об эпидемии за эти несколько дней не стало знать большее число респондентов, то есть меры правительства практически никак не повлияли на информированность населения об обстоятельствах начала пандемии, так как властями решались уже куда более конкретные задачи.

Неудивительным кажется и распределение процента информированных по федеральным округам РФ, максимум которых (78,3%) проживает в соседствующем с Китаем Дальневосточном ФО и в самой уязвимой Москве (77,6%). Минимальна же осведомленность о пандемии на максимальном удалении от внешних границ — в Приволжском (71%) и Уральском (72%) федеральных округах.

Среди возрастных групп респондентов худшую информированность (72%) показали школьники, 13,6% которых признались в том, что узнали об обсуждаемой проблеме только что, из опроса. Точно так же (72%) информированы и пенсионеры (правда, из опроса про коронавирус узнали уже всего 2,2%). А самая осведомлённая категория — от 18 до 40 лет (76−77%).

Показателен и уровень образования: более трёх четвертей респондентов с высшим образованием хорошо осведомлены о проблеме, а вот среди лиц с неоконченным средним таких ужасающе мало — 58,8% (18,3% вообще узнали про эпидемию из опроса, что даже меньше, чем среди школьников).

Уровень располагаемого дохода сказался на информированности опрошенных по данному вопросу самым парадоксальным образом: рекорд в игнорировании проблемы поставили респонденты с очень высоким уровнем дохода. Из них лишь 68% информированы очень хорошо (минимум по опросу в данном разрезе). А лучше всех информированы опрошенные с высоким (83%) и средним (78%) доходами.

Распределение по сферам деятельности ожидаемо: лучше всех информированы сотрудники СМИ (84%) и медики (78%), а меньше всех — труженики села (68%). Силовики (72%) не достигают медианного уровня в три четверти. Данное распределение даёт основание для предположения о некоторой надуманности в освещении и, как следствие, восприятии данной темы. О которой, как можно видеть выше, журналисты (с их слов) знают даже больше, чем врачи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 2. Генеральное распределение ответов на вопрос № 2 «Для человечества в целом нынешняя пандемия коронавируса опаснее ежегодных эпидемий гриппа и прочих ОРВИ, как Вам кажется?», %

Большинство опрошенных (68%) считает нынешнюю пандемия коронавируса опаснее ежегодных эпидемий гриппа и прочих ОРВИ. При этом после введения правительством с 30 марта жёстких мер по противодействию распространению эпидемии уверенность респондентов выросла незначительно — до 70%.

Среди федеральных округов РФ наибольшие опасения по поводу пандемии высказывают опрошенные из Северо-Кавказского ФО (70,2%), а минимальные — соседствующего с Китаем Дальневосточного ФО. Обеспокоенность же москвичей — проживающих в наиболее пораженном коронавирусом федеральном округе — находится на уровне в 68,6%, то есть примерно такая же, как в среднем по России.

Наиболее скептично к опасности коронавируса по сравнению с обычным гриппом и ОРВИ оказались настроены респонденты с очень высоким доходом, лишь половина которых признают эту пандемию чем-то ранее невиданным, а треть считают разновидностью гриппа. Люди со средним доходом опасаются коронавируса больше представителей прочих категорий доходов.

Распределение мнений в зависимости от сферы занятости показывает (во всяком случае — пока) скорее лишь озабоченность возможными последствиями возможной пандемии. Так, рейтинг возглавляют финансисты, 74% которых опасаются пандемии коронавируса. За ними следуют сотрудники СМИ, рекламы и шоу-бизнеса (73%), а чиновничество довольствуется почётным третьим местом с отрывом в один процентный пункт. Представителям медицины и прочей бюджетной интеллигенции досталось лишь близкое к пьедесталу 4-е место (70%).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 3. Генеральное распределение ответов на вопрос № 3 «В условиях объявленной ВОЗ пандемии угроза коронавирусной инфекции существует для каждого. Вы в этой связи за себя и своих близких боитесь?», %

Более чем три четверти опрошенных в той или иной степени боятся нынешней пандемии коронавируса, а почти пятая часть — нет. Введение правительством с 30 марта жёстких мер по противодействию распространению эпидемии респондентов не успокоило.

Среди федеральных округов РФ наибольшие опасения по поводу как собственной, так и своих близких безопасности перед лицом пандемии продемонстрировали жители СКФО и Приволжского ФО (79,9% и 79,6%). Меньше всех напуганы респонденты Дальневосточного ФО — пусть и с колоссальными 72,3%, что всё же меньше московской доли обеспокоенных своей судьбой (78,7%).

Прочие зависимости довольно предсказуемы. Так, беспокойство за свою жизнь и за жизнь близких нарастает пропорционально возрасту, от 61% среди школьников до 83% среди пенсионеров. Схожая зависимость — и от уровня образования: чем он выше, тем больше тревоги. А что до доходов, самые состоятельные ощущают себя вдвое увереннее самых малообеспеченных (34,4% против 18,8%). Но и среди богатых доля встревоженных хоть и минимальна, однако немала: 53,8% (против 76,3% среди лиц с очень низкими доходами). Сильнее прочих боятся чиновники (81,6%), финансисты (80,3%), медики с учителями и работниками культуры (79,8%), а меньше — представители рыболовов/рыбоводов (68,6%) и сотрудники СМИ (72,3%).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 4. Генеральное распределение ответов на вопрос № 4 «Был момент, когда граждане (что у нас, что в ЕС) немного более активно, чем обычно, покупали товары первой необходимости. Закупали ли Вы продукты на случай возможного дефицита?», %

Большинство сограждан запасов продуктов на случай возможного их дефицита в связи с угрозой распространения коронавируса не делали. Правда, после введения правительством с 30 марта дополнительных мер по защите от пандемии количество таковых «оптимистов» уменьшилось на 4 процентных пункта — до 55%. При этом, чем больше сумма закупок, тем меньше граждан, которые столько потратили, то есть на самую крупную сумму свыше 10 тысяч закупилось самое маленькое число респондентов. Остальные тратили меньше и значительно меньше на пополнение «стратегических запасов» продовольствия и товаров первой необходимости. Вроде пресловутой туалетной бумаги и ещё чаще упоминаемых масок, судорожно-ожесточённый делёж запасов которых с успехом преодолел чисто коммунальный уровень и уже успел привести к скандалу между США и странами ЕС.

На территории же России больше всех в процентном соотношении потратились жители наиболее пострадавшей от коронавируса Москвы, где лишь 51,5% опрошенных дополнительных покупок не делали, и жители Северо-Кавказского федерального округа, где сохранили хладнокровие 54,3%. В прочих округах доля тех, кто не поддался тревоге, выше средних 55%. А максимум показали респонденты Дальневосточного и Уральского (до 66%), а также Сибирского (62,3%) федеральных округов. При этом в Москве доля опрошенных, потративших на закупки более 10 тысяч рублей, составляет 3,5%, что в два раза выше аналогичного показателя в почти любом другом регионе страны, за исключением СКФО, где доля максимально потратившихся составила ещё больше — аж 4,2%.

Вынужденность потребительского оптимизма демонстрирует тот факт, что нежелание тратиться на экстренное создание запасов на чёрный день убывает от 65% среди респондентов с очень низкими доходами до 53% среди участников опроса с очень высоким уровнем дохода. У которых также максимален и средний чек: 14,3% сделали покупок более чем на 10 тыс. рублей, в то время как столько позволили себе потратить лишь 5,2% респондентов с просто высоким доходом и только лишь 1,4% — со средним. Схожая зависимость и от возраста опрошенных, с минимальным уровнем «потребительского оптимизма», тем не менее достигающего 57,7% среди пенсионеров, потратившихся в основном на суммы до 2 тысяч российских денежных единиц.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 5. Генеральное распределение ответов на вопрос № 5 «Заболеваемость коронавирусом в России несопоставимо ниже, чем в КНР и странах ЕС. Как Вы оцениваете эффективность действий российских властей перед лицом этой угрозы?», %

Большинство опрошенных действия российских властей перед лицом угрозы коронавирусной пандемии считает эффективными. При этом за десять дней убеждённость респондентов в этом выросла от 34,4% до 37,6%, чему во многом способствовали анонсированные и реализуемые властями меры по борьбе с инфекцией. Правда, оптимизм сильно зависит от географического фактора. Так, будучи максимальным в Москве — 40,5% (25,5% с этим мнением не согласны), он падает до минимума в 33,7% в ПФО (где «пессимистов» — 29%) и — особенно — в Дальневосточном федеральном округе, где доля «оптимистов» и «пессимистов» одинакова и составляет 34,6%.

Тот же вопрос в зависимости от уровня доходов респондентов показал занятное совпадение позиций участников опроса, располагающих как самыми низкими, так и очень высокими доходами, отказывающих властям в эффективности в решении данной проблемы. В том уверены 45% самых состоятельных респондентов и 37% самых малообеспеченных. Самую высокую оценку властным усилиям дает средний по уровню доходов класс — 39% (похоже, не зря он «цивилизованных странах» считается опорой государства).

В профессиональном плане наибольшее доверие государству (41,3%) выказали медработники и прочая бюджетная интеллигенция (из которых 23,5% всё-таки придерживаются противоположного мнения), а вот минимальное — как раз само государство в лице чиновничества (32,1% — «за» и практически столько же против — 31,8%). Особенно пикантным представляется тот факт, что доверие властям среди сотрудников СМИ (40%) оказалось выше, чем у силовиков (37,6%). Ну, а у финансистов с доверием и вовсе плохо, только 32% верят государству и на 2 процентных пункта — не верят.

Знаменательна и поддержка усилий государства со стороны верующих, причём среди православных христиан и мусульман она практически одинакова — примерно по 40%. Доверять государству в данном вопросе скорее не склонны представителей иных верований (41%) и большинство атеистов (37%).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 6. Генеральное распределение ответов на вопрос № 6 «Удастся ли властям не допустить широкой эпидемии коронавируса в России?», %

Большинство опрошенных считают, что властям удастся не допустить широкой эпидемии коронавируса в России. При этом за десять дней опросов убеждённость респондентов в этом выросла от 30,6% до 36,6%, чему во многом способствовали введенные властями 30 марта дополнительные меры по борьбе с инфекцией. Следует отметить, что максимальные показатели в распределении долей однонаправленных мнений по данному вопросу содержатся в графе «Сложно сказать: может сложиться по-всякому». То есть неопределенность пока доминирует и за десять дней снизилась несущественно — с 45,9% до 44,8%.

Оптимизм по данному вопросу снова сильно зависит от географического фактора. Правда, в данном случае он (оптимизм) максимален не в Москве (33,5%), а на Северном Кавказе (36,3%), а также в Уральском (35,8%) и Дальневосточном (35,3%) федеральных округах. Наиболее сильно неопределенность доминирует (а доминирует она во всех федеральных округах) в Приволжском (47,3%), Северо-Западном (46,5%) и Центральном ФО (46,2), а слабее всего она выражена в ДФО (41,1%), Северо-Кавказском (43,3%), Сибирском (43,5%) округах и в Москве (44%).

Не доверяют властям респонденты в возрасте до 40 лет, а больше всех верят им пенсионеры: из них 47% в грядущий успех государства верят, и лишь 15% — нет. Примечательно, что в способность властей не допустить эпидемии больше прочих не верят респонденты с очень высоким уровнем дохода (30,8% верят, а 40,7% — нет) и их социальные антиподы с очень низким доходом (28,6% верят, а 29,3% — нет). У самых богатых минимальна и доля неопределенности во мнениях — всего 28,6% (у самых бедных — 42%).

Представители чиновничества продолжили удивлять, как и при рассмотрении предыдущего вопроса: верящих в успех государства, частью аппарата которого они являются, или наоборот — не верят ему, набралось ровно по 29,2%. Хуже — только среди финансистов, лишь 23,9% которых в успех властей верят, а 25,2% — нет. Профессионалы других сфер деятельности в наше государство верят, особенно силовики.

Среди верующих распределение долей мнений осталось тем же: православные и мусульмане кредит доверия государству отзывать не собираются.

А теперь самое интересное.

Мер, которые приняло правительство для противодействия пандемии, много. Мы не стали спрашивать наших читателей, поддерживают ли они эти меры комплексно, а намеренно предложили отдельный вопрос по каждой из 22 мер. Судя по тому, что оба этапа опроса в сумме прошли более 120 тысяч человек, читатели согласились с нами: каждая мера заслуживает отдельной оценки. Итак.

Все эти 22 меры положительно оценены участниками опроса, 13 из них получили положительную оценку подавляющего большинства респондентов. Какие ответы нам дали читатели, мы показываем в диаграммах — опять же показана реакция респондентов на каждую из них до и после ужесточения ограничений.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 7. Какие из предпринимаемых властями мер кажутся Вам верными, а какие — нет?

Самыми популярными нашими респондентами признаны меры, приведенные в диаграмме, для каждого из двух значимых периодов — до и после 30 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 8. Какие из предпринимаемых властями мер кажутся Вам верными, а какие — нет?

Четырьмя очень популярными признаны меры, приведенные в диаграмме, для каждого из двух значимых периодов — до и после 30 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 9. Какие из предпринимаемых властями мер кажутся Вам верными, а какие — нет?

Четырьмя весьма популярными признаны меры, приведенные в диаграмме, для каждого из двух значимых периодов — до и после 30 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 10. Какие из предпринимаемых властями мер кажутся Вам верными, а какие — нет?

Не самыми популярными оказались ограничительные меры для бизнеса, приведенные в диаграмме, для каждого из двух значимых периодов — до и после 30 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 11. Какие из предпринимаемых властями мер кажутся Вам верными, а какие — нет?

В числе наименее популярных оказались меры, ограничивающие свободу граждан, приведенные в диаграмме, для каждого из двух значимых периодов — до и после 30 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 12. Какие из предпринимаемых властями мер кажутся Вам верными, а какие — нет?

Четырьмя наименее популярными оказались меры, приведенные в диаграмме, для каждого из двух значимых периодов — до и после 30 марта.

Нынешний високосный год, едва начавшись, уже оказался крайне богат на знаковые события. Нефтяной кризис, конституционная реформа, коронавирус, внесший свои коррективы… В итоге следует признать: Великий пост, он же карантин, в этом году действительно принес новый взгляд на реальность. Попытка ИА REGNUM вместе с читателями разобраться в отношении к ситуации показала высокую решимость противостоять натиску бедствия с присущей нашему обществу спокойной решимостью, о которую не первый век уже разбивается любая непредсказуемость — вне зависимости от происхождения. Как говорится, беда пришла незваная, тем хуже для беды…