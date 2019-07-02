Внедрение проекта «Московская электронная школа» началось в 2017 году. В настоящее время электронные доски установлены практически во всех классах московских школ, и уроки по всем предметам проводятся с внедрением технологий МЭШ. Родители учеников реагируют по-разному: кто-то доволен, другие настроены категорически против. Родителям детей практически ничего неизвестно о влиянии МЭШ на здоровье учеников, поскольку данных о медицинских исследованиях им не предоставили; известно, что некоторые родители — противники МЭШ — забирают детей из государственных школ и переводят в частные или областные школы.

Иван Шилов ИА REGNUM МЭШ-педагоги

В опросе ИА REGNUM, посвященном этому проекту, приняли участие 12 493 человека. Что же они думают о МЭШ?

МЭШ: что нам о ней известно

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 1. Генеральное распределение ответов на вопрос № 1 «Наш опрос посвящен проекту МЭШ в школах Москвы. Мы бы хотели знать мнение всех читателей, но мнение родственников московских школьников и их самих особенно интересно. Поэтому сначала просим вас ответить на 2 служебных вопроса. Где вы живете?»

Значительную часть опрошенных составили жители Москвы, где и реализуется проект.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 2. Генеральное распределение ответов на вопрос № 2 «Насколько близко вы знакомы с проблемами московских школ?» %

Никакого отношения к московским школам не имеет только около половины опрошенных, а 46,4% так или иначе связаны со школами столицы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 3. Распределения ответов на вопрос № 2 «Насколько близко вы знакомы с проблемами московских школ?», среди всех опрошенных и среди опрошенных жителей Москвы, с учетом однонаправленных ответов, %

Из распределения однонаправленных ответов видно, что большинство наших респондентов (36%), имеющих представление о МЭШ, информацию о проекте получили от учеников московских школ, их родственников и знакомых, а 10% знают о проекте от учителей. Большинство наших московских респондентов (70%), имеющих представление о МЭШ, информацию о проекте получили от учеников, а 17% знают о проекте от учителей. То есть пропорция примерно та же: 4:1 среди москвичей и 3,5:1 среди всех опрошенных.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 4. Генеральное распределение ответов на вопрос № 3 «Во всех образовательных учреждениях Москвы запущен проект МЭШ – «Московская электронная школа». Знаете ли вы об этом?»%

Детальное представление о том, что такое МЭШ, имеют только 14,4% респондентов — против 48,8%, не знающих о нем ничего.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 5. Распределения ответов на вопрос № 3 «Во всех образовательных учреждениях Москвы запущен проект МЭШ – «Московская электронная школа». Знаете ли вы об этом?», среди всех опрошенных и среди опрошенных жителей Москвы, с учетом однонаправленных ответов, %

Из распределения однонаправленных ответов видно, что треть респондентов (31,1%) в достаточной степени осведомлены о МЭШ, что-то слышали о проекте — 11,5%, а ничего о нем не знает абсолютное большинство — 57,5%. Мнения среди опрошенных жителей Москвы количественно распределились иначе (о московских делах москвичам знать проще), но, что примечательно, пропорции между количеством тех, кто «осведомлен о проекте МЭШ» и «что-то слышал» о нём, остались прежними: 3:1. Вместе с тем абсолютное большинство респондентов-москвичей (52,7%) знают о проекте не понаслышке, а полностью не в курсе почти треть — 31,7%.

МЭШ: как это делается?

Рис. 8. Генеральное распределение ответов на вопрос № 4:

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 6. Генеральное распределение ответов на вопрос № 4 «Проект МЭШ предполагает замену меловых школьных досок на интерактивные экраны. Как вы относитесь к этой части программы?»%

Обращает на себя внимание как отсутствие единого мнения о МЭШ, так и то, что резко отрицательно относятся к ней всё же вдвое чаще, чем сугубо положительно. Колебания респондентов понятны с учетом того, что половина из них вообще ничего не знает о МЭШ, а детальное представление есть только у 14,4%.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 7. Распределения ответов на вопрос № 4 «Проект МЭШ предполагает замену меловых школьных досок на интерактивные экраны. Как вы относитесь к этой части программы?», среди учеников, учителей и жителей Москвы, с учетом однонаправленных ответов, %

Как видим, по части отношения к электронным доскам мнения существенно разделились. Так, хорошо относятся к интерактивным доскам более половины (53%) московских учеников, в то время как лишь 37% среди их преподавателей разделяют это отношение. При этом среди московских учителей негативный взгляд на интерактивные доски распространен в два раза больше, чем среди учеников (32,2% против 16%). Повышенный интерес к нововведению отмечается именно среди учащихся: свойственный юному возрасту интерес ко всему новому сыграл свою роль, да и на привычный большинству смартфон те доски похожи… Мнения же среди преподавательского состава распределились с небольшим перевесом в пользу цифровизации учебного процесса, при 30% временно не определившихся.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 8. Генеральное распределение ответов на вопрос № 7 «Как вы думаете, как повлияют электронные доски на усвоение учебного материала школьниками?»%

Единства мнений нет и вопросе о пользе интерактивных досок для собственно учебы, но что интересно: если очень хорошо к ним относятся 8,5%, то в том, что они принесут большую пользу, уверены только 6%.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 9. Распределение ответов на вопрос № 7 «Как вы думаете, как повлияют электронные доски на усвоение учебного материала школьниками?», среди учеников, учителей и жителей Москвы, с учетом однонаправленных ответов, %

Как видно из распределения однонаправленных ответов на вопрос о полезности электронных досок для усвоения учебного материала, часть респондентов эффективность данного нововведения ставит под сомнение (38,5%), часть решительно отрицает (32,9%), а число уверенных, что благодаря электронным доскам усвоение материала улучшится, составляет 28,6%.

При этом среди учителей и учеников московских школ энтузиазма больше, особенно среди учеников: 42,5% московских учеников против 28,6% из числа всех опрошенных москвичей считают, что электронные доски улучшат усвоение материала. Однако хорошо относятся к интерактивным доскам более 52,9% московских учеников: то есть десятая часть из тех, кому нравятся доски, не считают, что они полезны для учебы. Учителя в этом вопросе более последовательны: 37,7% относятся к электронным доскам хорошо, и (даже немного больше) 38,8% — считают их полезными для усвоения материала.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 10. Генеральное распределение ответов на вопрос № 6 «Как вам кажется, перед запуском проекта МЭШ были ли проведены необходимые экспертизы и исследования последствий внедрения электронных досок?»%

Собеседник ИА REGNUM в правоохранительных органах, располагающий сведениями о проекте МЭШ, сообщил, что полноценных медицинских исследований на территории России по массовому использованию в обучении источников света, которыми являются электронные устройства, не проводилось. По его словам, гигиенические нормы СанПиН для него не разработаны. Эта информация совпадает с мнением опрошенных: в сумме только 20,4% полагают, что исследования по электронным доскам проводились, 24% сомневаются, что они были, и 55,7% уверены, что никаких исследований не было.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 11. Генеральное распределение ответов на вопрос № 8 «Как вы думаете, как повлияют электронные доски на здоровье школьников и учителей (например, по части зрения, общей утомляемости и пр.)?»%

Если в существенной пользе электронных досок для учебы уверены 6% опрошенных, то в пользе для здоровья — только 2,4%. Резко негативного влияния на здоровье при этом ждут 18,7% — даже чаще, чем те, кто ожидают плохого воздействия досок на усвоение учебного материала (16,5%).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 12. Распределение мнений на вопрос № 8 «Как вы думаете, как повлияют электронные доски на здоровье школьников и учителей (например, по части зрения, общей утомляемости и пр.)?», среди всех опрошенных и среди опрошенных жителей Москвы, с учетом однонаправленных ответов, %

Мнения среди опрошенных жителей Москвы распределились практически таким же образом, а абсолютное большинство респондентов независимо от региона считает, что электронные доски негативно повлияют на здоровье учеников и учителей. Треть опрошенных не видит в этих досках никакой потенциальной угрозы здоровью, и лишь немногие смогли увидеть в нововведении даже и некоторую пользу для здоровья (меловые и грифельные доски, получается, тоже не все считают оптимальными для здоровья).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 13. Распределения ответов на вопрос № 8 «Как вы думаете, как повлияют электронные доски на здоровье школьников и учителей (например, по части зрения, общей утомляемости и пр.)?», среди учеников и учителей московских школ, с учетом однонаправленных ответов, %

А вот среди учеников и учителей московских школ мнение о влиянии электронных досок на здоровье выглядят иначе. Ученики, по-видимому, в силу возраста, несколько более категоричны в своих оценках. Так, 42,5% из них (против 38,8% среди учителей) считают, что электронные доски вредят здоровью участников образовательного процесса. При этом ровно треть опрошенных учеников (против несколько более скромной цифры в 27,9% среди их преподавателей) убеждена в пользе данного высокотехнологичного нововведения для здоровья лиц, им пользующихся.

Анализ однонаправленных ответов показывает: подавляющее большинство респондентов (84,2%) настаивает на медицинском обследовании учеников перед переходом на обучение по проекту МЭШ, причем большая часть респондентов отдает предпочтение узким специалистам. Это при том, что, судя по ответам на вопрос № 8, негативного влияния на здоровье учеников ожидают от электронных досок 57,4%, а мнения, что никак не навредят, придерживаются только 34,3% — которые, видимо, всё же подозревают неладное, раз считают необходимыми консультации врачей, но надеются на лучшее или не считают угрозу достаточно серьезной.

Зачем вообще нужна МЭШ?

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 16. Распределение мнений на вопрос № 9 «Как вы думаете, какова основная цель внедрения проекта МЭШ?», среди всех опрошенных и среди опрошенных жителей Москвы, с учетом однонаправленных ответов, %

По вопросу о том, зачем в принципе введена в действие МЭШ, среди респондентов тоже нет единства. Однако заметно лидирует мнение (30,2%), согласно которому МЭШ к образованию отношения не имеет, преследуя чисто финансовые и административные цели. Довольно многие (22,2%) разделяют близкую к этой точку зрения: цель МЭШ — потратить крупные бюджетные средства, «часть из которых достанется московским чиновникам».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 17. Генеральное распределение ответов на вопрос № 5 «Как вам кажется, перед запуском проекта МЭШ были ли проведены необходимые общественные слушания и обсуждения – с родителями, учителями, врачами и пр.?»,%

В намеренном вреде образованию подозревают МЭШ только 6,3% всех опрошенных, чаще за этим проектом респонденты видят куда более приземленные цели, в том числе коррупционные (52,4%). Повышение качества московского образования в качестве приоритетной цели отмечают 14,5% опрошенных (среди москвичей такого мнения придерживаются не сильно чаще — 16,6%). Желание показать Москву лидером мирового образования и попытку залить деньгами имеющиеся проблемы, то есть явное «пускание пыли в глаза» за государственный счёт, побудительным мотивом внедрения проекта МЭШ назвали 27% от общего числа респондентов (среди москвичей таковых ровно четверть).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 18. Генеральное распределение ответов на вопрос № 11 «Как вы думаете, должны ли родители школьников иметь возможность влиять на принятие решений в области образования, которые коренным образом меняют образовательный процесс?»%

Независимо от отношения к МЭШ, это, очевидно, весьма серьезное нововведение, которое затрагивает напрямую граждан, прежде всего — детей. Тем не менее только 3,6% опрошенных полагают, что перед внедрением МЭШ этот проект с должным вниманием обсудили с родителями, педагогами и врачами. 12,8% допускают, что какие-то слушания все-таки были. В сумме 60% считают, что МЭШ никак не была согласована с общественностью, и 23,6% сомневаются. Подавляющее большинство респондентов полагают, что мнение общественности в целом, педагогического состава и родителей учеников в частности, было проигнорировано при принятии важного решения, их касающегося.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис. 19. Распределение мнений на вопрос № 11 «Как вы думаете, должны ли родители школьников иметь возможность влиять на принятие решений в области образования, которые коренным образом меняют образовательный процесс?» среди всех опрошенных, с учетом однонаправленных ответов, %

Среди опрошенных (как по стране, так и по Москве) доминирует мнение, что свое слово о том, как будут учить их детей, родители должны иметь возможность сказать.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рис.20. Генеральное распределение ответов на вопрос № 12 «Как вы считаете, нужно ли родителям школьников предоставлять выбор – учить детей по проекту МЭШ или по-старому, без использования МЭШ?»%

Мнения среди опрошенных жителей Москвы распределились точно так же. Примечательно, что, хотя 60% респондентов считают, что МЭШ не была никак согласована с общественностью, 71,5% уверены, что родители должны влиять на решения в сфере образования. Выходит — не спросили как раз тех, кого спросить надо.

Иван Шилов ИА REGNUM Ученик перед электронной доской

Речь идет не о технической стороне дела, а о самом наличии выбора, и в сумме 74,4% считают, что у родителей должен быть выбор между МЭШ и классическим образованием (такова картина среди всех опрошенных, независимо от региона проживания). Позиции, что подобного выбора у родителей быть не должно, придерживаются только 14,5% (затруднились с выбором 11,1%).

Примечательно, что, когда речь идет о праве человека на выбор и на выражение своего мнения, опрошенные занимают общие позиции: право на выбор есть, и мнение граждан в том, что касается образования (в том числе МЭШ), слушать нужно. При этом отсутствие единства мнений и доминирования той или иной позиции в отношении непосредственно МЭШ — то, что бросается в глаза по результатам данного опроса. Здесь, очевидно, сказывается не только «молодость» самого проекта, но и явно слабая информированность о нем населения. Причем отсутствие достаточной информации о МЭШ характерно и для жителей столицы, дети и педагоги которой непосредственно соприкасаются с данным проектом. Это согласуется с общим мнением о том, что МЭШ никак не была согласована с общественностью. Проект, который привлек к себе повышенное внимание граждан и получил, как мы увидели, диаметрально противоположные оценки и прогнозы, нуждается в серьезном, вдумчивом и широком обсуждении, по результатам которого будет принято взвешенное и оптимальное решение с учетом мнений общественности и экспертов.