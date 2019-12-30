Общество — живой организм, и процессы, которые в нем происходят, определят будущее, в котором нам предстоит жить. В этом смысле особенно ценно понимать, как представляют себе свой путь в обозримое будущее наши сограждане. И здесь картина разворачивается отнюдь не радужная.

Генеральное распределение ответов на вопрос «Выражение «Сталина на вас нет» прочно вошло в народный обиход. Считаете ли Вы нужным и приемлемым решать нынешние внутренние проблемы России — коррупция, воровство, действия в интересах Запада — через репрессии?», %

В опросах на самые разные темы группа 18−30 лет в значительной своей части показывает склонность к апатии и тому, что описывается поговоркой «да гори оно всё синим пламенем». Молодежь — школьники и «околостуденты» — демонстрирует приверженность к, казалось бы, отжившим и опровергнутым лозунгам, под которыми происходил еще распад СССР. Заметный конформизм к либеральным воззрениям охватил нашу молодежь, и может быть, именно так оценивают «знания» об обществе и истории в учительском сословии. Но тогда почему у тех, кому за 30, так резко меняется взгляд на жизнь? Ведь водораздел по этому возрасту в наших опросах буквально бросается в глаза. Конечно, столкновение с повседневностью вносит поправки в сформированную образованием картину, но само то, что граница проходит по 1989 году рождения, явственно намекает на всё ту же перестройку, которая еще долго будет аукаться нашей стране — ведь на чем будет взрослеть рожденное в ее годы поколение? На каких принципах? Что оно уже видит вокруг себя и будет видеть дальше, как воспринимает это, где найдет точку опоры? Не хотелось бы делать мрачных прогнозов, но они здесь и не нужны, потому что реальность уже говорит сама за себя. И это притом, что явление, вероятно, не объясняется одной лишь перестройкой.

Но, не сбрасывая со счетов это предположение, можно представить себе и другой, менее очевидный вариант. Ведь перестройка СССР под либеральным флагом — это самый близкий пример мощнейшего общественного краха, а такой опыт грандиозной катастрофы соблазнителен для тех, кому не на что надеяться в перспективе. Похоже, что молодежь, да и не только она, ожидает скорее катастрофы, чем планомерного восхождения своей страны.

А может, вырастут и перебесятся? Хорошо, если так, но есть ли конструктивные проекты, в которые могла бы включиться российская молодежь, причем включиться массово, без красивых, но вредных сказок о развитии малого и среднего бизнеса? Всех ведь в коробейники не загонишь. Вот что показывает опрос о вступительных экзаменах в вуз:

«В целом реалии отечественного рынка труда на фоне общего застоя экономики и, как следствие, падения уровня жизни не дают молодежи особого выбора. А исподволь навязываемые стереотипы постиндустриального «общества потребления» внушают юному поколению соответствующие жизненные стандарты и стиль поведения. В этой связи не стоит удивляться тому факту, что почти треть выпускников не собирается ни продолжать учёбу, ни трудоустраиваться».

Генеральное распределение ответов на вопрос «Школа окончена. Собираетесь ли Вы (Ваш ребенок, родственник) учиться дальше?», %

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Не в этом ли же ряду — и стремление молодых покинуть «эту страну», начав строить свою жизнь где-нибудь на Западе? Может, они в России жить не хотят — а где-то еще не против?

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Как бы то ни было, в таких условиях молодежь и рассчитывает только на катастрофу, которая, может быть, сметет то, что имеет место сейчас, расчистив пространство для чего-то другого. Пессимизм и максимализм заставляют думать, что хуже уже быть не может, а примеры, что очень даже может, у нас есть: либеральная пропаганда доказала свою эффективность, приведя к тому, что граждане СССР с энтузиазмом приняли разрушительные планы перестройщиков. Результат превзошел ограниченную атомную войну в одни ворота. Возможно, поэтому разрушительная идея выглядит столь привлекательной для подростков и 20-летних, ведь позитивного содержания в жизни они для себя пока не видят.

И вновь подтверждением тому может служить отношение к пресловутому ЕГЭ (а на уровне регионального проекта — МЭШ). Там, где людям старшего поколения приходится иметь дело с «продуктами» нынешнего образования, хватаясь за голову и пытаясь приспособить вчерашних выпускников к продуктивной деятельности, у самих школьников и их учителей как бы всё хорошо. Отсюда и нарастание конфликта между требованиями учебы и реальной жизнью. Круг замыкается.

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А как видит возможность изменений к лучшему российское общество в целом и сильно ли оно отличается от своей самой молодой страты? Ответы на этот вопрос можно получить, что интересно, в результатах опросов про революцию и репрессии:

«В обществе созрел запрос на перемены, судя по которому, многие считают, что естественным способом привести в чувство госуправление и экономику уже не выйдет. Так, 47% чиновников видят ситуацию скорее благоприятной, а 45% — предреволюционной. С ними категорически не согласна половина опрошенных силовиков, а почти половина — согласна. В любом случае раскол в госаппарате, включая силовую его часть, похоже, имеет место».

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Генеральное распределение ответов на вопрос «Выражение «Сталина на вас нет» прочно вошло в народный обиход. Считаете ли Вы нужным и приемлемым решать нынешние внутренние проблемы России — коррупция, воровство, действия в интересах Запада — через репрессии?», %

Ну, а разрешение внутренних нынешних проблем нашей страны большинство (62%) респондентов без репрессий уже не представляют. И только треть опрошенных с ними не согласна.

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Похоже, что Россия, двигаясь по инерции перестроечных лозунгов и призывов к стабильности, существенно приблизилась к краю, дальше которого нельзя. И хотя 20−25% наших сограждан еще готовы проявлять оптимизм, этого явно недостаточно. Дело дошло до того, что президент Владимир Путин потребовал решительнее доносить российские успехи до наших сограждан: «Далеко не везде и не всегда люди чувствуют результаты национальных проектов — даже там, где эти результаты по факту есть».

Результаты и успехи в масштабных проектах нашего государства действительно есть. Остался лишь маленький, но очень существенный нюанс — связать эти успехи в Сирии, торговле газом и списках «Форбс» с повседневной жизнью обитателей необъятных российских просторов. Иначе всё это превращается в нечто неотличимое от пресловутых «тонн чугуна», которые совершенно не грели душу советского человека.

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Главный вывод из нашего опроса о митингах сводится к тому, что, похоже, слишком велика высота, которую, как кажется «элите», она оседлала. Либо слишком глубокой оказалась растущая пропасть, разделяющая её с народом. Либо то и другое вкупе.

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Но сможет ли пропаганда успокоить тех, кто явно лицезреет ее оторванность от реальности? Или, как водится, красивость для пропаганды вновь окажется важнее правды? Ну, так и результат от наступания на эти грабли будет подобен всем ранее бывавшим. Есть и еще немаловажный момент. Нельзя же противопоставлять «прекрасную Россию» «ужасному Западу», продолжая всей политической верхушкой перед этим «ужасом» лебезить… А на российские реалии не обращать должного внимания. Правда в том, что граждане, судя по опросам ИА REGNUM, очень даже замечают, что на самом деле вокруг них происходит. И демонстрируют всё более невосторженный образ мысли.