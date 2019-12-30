Народ понимает больше, восторгается меньше. Итоги года в опросах ИА REGNUM
Общество — живой организм, и процессы, которые в нем происходят, определят будущее, в котором нам предстоит жить. В этом смысле особенно ценно понимать, как представляют себе свой путь в обозримое будущее наши сограждане. И здесь картина разворачивается отнюдь не радужная.
В опросах на самые разные темы группа 18−30 лет в значительной своей части показывает склонность к апатии и тому, что описывается поговоркой «да гори оно всё синим пламенем». Молодежь — школьники и «околостуденты» — демонстрирует приверженность к, казалось бы, отжившим и опровергнутым лозунгам, под которыми происходил еще распад СССР. Заметный конформизм к либеральным воззрениям охватил нашу молодежь, и может быть, именно так оценивают «знания» об обществе и истории в учительском сословии. Но тогда почему у тех, кому за 30, так резко меняется взгляд на жизнь? Ведь водораздел по этому возрасту в наших опросах буквально бросается в глаза. Конечно, столкновение с повседневностью вносит поправки в сформированную образованием картину, но само то, что граница проходит по 1989 году рождения, явственно намекает на всё ту же перестройку, которая еще долго будет аукаться нашей стране — ведь на чем будет взрослеть рожденное в ее годы поколение? На каких принципах? Что оно уже видит вокруг себя и будет видеть дальше, как воспринимает это, где найдет точку опоры? Не хотелось бы делать мрачных прогнозов, но они здесь и не нужны, потому что реальность уже говорит сама за себя. И это притом, что явление, вероятно, не объясняется одной лишь перестройкой.
Но, не сбрасывая со счетов это предположение, можно представить себе и другой, менее очевидный вариант. Ведь перестройка СССР под либеральным флагом — это самый близкий пример мощнейшего общественного краха, а такой опыт грандиозной катастрофы соблазнителен для тех, кому не на что надеяться в перспективе. Похоже, что молодежь, да и не только она, ожидает скорее катастрофы, чем планомерного восхождения своей страны.
А может, вырастут и перебесятся? Хорошо, если так, но есть ли конструктивные проекты, в которые могла бы включиться российская молодежь, причем включиться массово, без красивых, но вредных сказок о развитии малого и среднего бизнеса? Всех ведь в коробейники не загонишь. Вот что показывает опрос о вступительных экзаменах в вуз:
«В целом реалии отечественного рынка труда на фоне общего застоя экономики и, как следствие, падения уровня жизни не дают молодежи особого выбора. А исподволь навязываемые стереотипы постиндустриального «общества потребления» внушают юному поколению соответствующие жизненные стандарты и стиль поведения. В этой связи не стоит удивляться тому факту, что почти треть выпускников не собирается ни продолжать учёбу, ни трудоустраиваться».
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Не в этом ли же ряду — и стремление молодых покинуть «эту страну», начав строить свою жизнь где-нибудь на Западе? Может, они в России жить не хотят — а где-то еще не против?
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Как бы то ни было, в таких условиях молодежь и рассчитывает только на катастрофу, которая, может быть, сметет то, что имеет место сейчас, расчистив пространство для чего-то другого. Пессимизм и максимализм заставляют думать, что хуже уже быть не может, а примеры, что очень даже может, у нас есть: либеральная пропаганда доказала свою эффективность, приведя к тому, что граждане СССР с энтузиазмом приняли разрушительные планы перестройщиков. Результат превзошел ограниченную атомную войну в одни ворота. Возможно, поэтому разрушительная идея выглядит столь привлекательной для подростков и 20-летних, ведь позитивного содержания в жизни они для себя пока не видят.
И вновь подтверждением тому может служить отношение к пресловутому ЕГЭ (а на уровне регионального проекта — МЭШ). Там, где людям старшего поколения приходится иметь дело с «продуктами» нынешнего образования, хватаясь за голову и пытаясь приспособить вчерашних выпускников к продуктивной деятельности, у самих школьников и их учителей как бы всё хорошо. Отсюда и нарастание конфликта между требованиями учебы и реальной жизнью. Круг замыкается.
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А как видит возможность изменений к лучшему российское общество в целом и сильно ли оно отличается от своей самой молодой страты? Ответы на этот вопрос можно получить, что интересно, в результатах опросов про революцию и репрессии:
«В обществе созрел запрос на перемены, судя по которому, многие считают, что естественным способом привести в чувство госуправление и экономику уже не выйдет. Так, 47% чиновников видят ситуацию скорее благоприятной, а 45% — предреволюционной. С ними категорически не согласна половина опрошенных силовиков, а почти половина — согласна. В любом случае раскол в госаппарате, включая силовую его часть, похоже, имеет место».
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Ну, а разрешение внутренних нынешних проблем нашей страны большинство (62%) респондентов без репрессий уже не представляют. И только треть опрошенных с ними не согласна.
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Похоже, что Россия, двигаясь по инерции перестроечных лозунгов и призывов к стабильности, существенно приблизилась к краю, дальше которого нельзя. И хотя 20−25% наших сограждан еще готовы проявлять оптимизм, этого явно недостаточно. Дело дошло до того, что президент Владимир Путин потребовал решительнее доносить российские успехи до наших сограждан: «Далеко не везде и не всегда люди чувствуют результаты национальных проектов — даже там, где эти результаты по факту есть».
Результаты и успехи в масштабных проектах нашего государства действительно есть. Остался лишь маленький, но очень существенный нюанс — связать эти успехи в Сирии, торговле газом и списках «Форбс» с повседневной жизнью обитателей необъятных российских просторов. Иначе всё это превращается в нечто неотличимое от пресловутых «тонн чугуна», которые совершенно не грели душу советского человека.
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Главный вывод из нашего опроса о митингах сводится к тому, что, похоже, слишком велика высота, которую, как кажется «элите», она оседлала. Либо слишком глубокой оказалась растущая пропасть, разделяющая её с народом. Либо то и другое вкупе.
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Но сможет ли пропаганда успокоить тех, кто явно лицезреет ее оторванность от реальности? Или, как водится, красивость для пропаганды вновь окажется важнее правды? Ну, так и результат от наступания на эти грабли будет подобен всем ранее бывавшим. Есть и еще немаловажный момент. Нельзя же противопоставлять «прекрасную Россию» «ужасному Западу», продолжая всей политической верхушкой перед этим «ужасом» лебезить… А на российские реалии не обращать должного внимания. Правда в том, что граждане, судя по опросам ИА REGNUM, очень даже замечают, что на самом деле вокруг них происходит. И демонстрируют всё более невосторженный образ мысли.