Елена Ведута

Автор

Доктор экономических наук, профессор. Окончила с золотой медалью физико-математическую школу N 50 г. Минска. С отличием закончила экономический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности «Экономическая кибернетика». Училась в аспирантуре экономического факультета МГУ на кафедре математических методов анализа экономики, защитила кандидатскую диссертацию на тему «Увязка натуральных и ценностных показателей в межотраслевом балансе», защитила докторскую диссертацию на тему «Экономическая стратегия государства: трансформация приоритетов и механизмов их реализации». Директор Научной школы стратегического планирования Н.И. Ведуты. Член Ученого совета Международного форума «Bandung Spirit», Член ученого совета в Международном общественном фонде «Фонд содействия экономическому развитию имени Байбакова Н.К», Член Попечительского совета Русско-американского общества дружбы и делового сотрудничества, Член редколлегии журнала «Цифровая экономика» (ЦЭМИ РАН), Академик Международной академии менеджмента (МАМ).