Санкционная война Запада против России показала, что так называемая либеральная модель экономики, главным идеологом которой у нас является Алексей Кудрин, встроивший российскую экономику в глобальные производственные цепочки, привела ее к технологической зависимости. Санкционный разрыв сложившихся производственных взаимосвязей в мировой экономике ударит по экономике всех стран, и особенно по России. Поэтому логично предположить, что Правительство РФ должно быть заинтересовано во внедрении управленческой модели, позволяющей выстроить производственные взаимосвязи для производства конечного продукта, заказанного конечными потребителями (государством, домашними хозяйствами, экспортерами), реализующие цели социально-экономического развития на основе собственных производственных возможностей и дружественных нам стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

1. История выбора экономической альтернативы

Советская Россия приступила к выстраиванию необходимых производственных цепочек для решения стратегических задач, начиная с 1920 года. Тогда был принят план ГОЭЛРО, основанный на анализе социальных потребностей и их балансировании с имеющимися ресурсами (затраты — выпуск) с привязкой к планам развития территорий. Знаний о текущем состоянии дел и обеспечении сбалансированного развития экономики было недостаточно. Ошибки планирования приводили к увеличению дисбалансов, остановкам производства, закрытию заводов. Неэффективность государственного управления вынудила страну перейти к новой экономической политике (НЭП) с сохранением государственного контроля над тяжелой промышленностью, транспортом, банками, оптовой и международной торговлей, с внедрением частного предпринимательства и с привлечением иностранного капитала (подробности читайте в статье «Почему из мирового кризиса нет выхода для экономики, построенной на прибыли»).

После восстановления экономики в 1926 году до предвоенного уровня 1913 года в стране стали нарастать угрозы наступления глубокого экономического кризиса — снижение темпов экономического роста, рост безработицы и голода. В дискуссиях 1926−1927 годов о будущей экономической модели проявились два подхода к решению экономических проблем:

либеральный или созерцательно-аналитический, предполагающий, что рынок сам все решит, а государство должно лишь корректировать негативные последствия на основе анализа прогнозов, составляемых методами экстраполяции (позже — эконометрики, представляющей собой смесь статистики и математики);

управленческий, предполагающий выстраивание взаимосвязанных производственных цепочек, то есть производственно-логистической сети, для выполнения стратегических задач государства методом последовательных приближений (итераций), который увязывает госзаказы с производственными возможностями с учетом обратной связи от производителей и соответствующей корректировки заказов конечных потребителей.

Строительство ДнепроГЭСа. 1931 год

Либеральный подход основывается на примитивных представлениях, что свободный рынок решит все проблемы. Однако свободный рынок являлся эффективным экономическим механизмом лишь в начале XIX века, когда только начинала развиваться индустриализация, исходя из потребностей развития предприятий легкой и пищевой промышленности, производство продукции которых не было связано с длинными производственными цепочками. Стихийная координация производственных взаимосвязей в общественном производстве вела к экономическим кризисам, насильственно приводящим общественные потребности в конечном продукте с возможностями его производства.

В эпоху господства монополистического капитализма, установившегося к началу XX века, производство продукции с высокой долей добавленной стоимости стали осуществлять крупные транснациональные корпорации (ТНК), включающие связанные с ними в единые производственные цепочки предприятия и планирующие свою деятельность. Поскольку централизация капитала и объемы производства ТНК растут, а совместная их деятельность остается несогласованной, то глобальные кризисы, как инструмент насильственной балансировки производственных взаимосвязей, становятся все более разрушительными и сопровождаются военными действиями, перерастающими в мировые войны. Для недопущения военного разрешения глобального кризиса требуется планирование экономики, обеспечивающее согласование производственных цепочек для производства конечного продукта, заказанного конечными потребителями, то есть пропорциональное развитие экономики в желаемом направлении.

Поэтому либеральный подход к построению экономической модели предполагает, что свободный рынок со «слепым» корректирующим воздействием государства на экономику на основе неких прогнозов развития экономики является не просто устаревшим подходом. Его реализация на государственном (глобальном) уровне способствует лишь централизации мирового капитала ТНК, поглощению более слабых конкурентов более сильными и ведет, в конечном счете, к разрушению государств.

Как показал опыт СССР, реализация управленческого подхода позволила стране стать мощной корпорацией, быстро осуществившей индустриализацию национальной экономики, сумевшей победить во Второй мировой войне и стать страной, определяющей тенденции развития биполярного мира.

После восстановления экономики перед СССР встала проблема перехода от ручного управления к автоматизированному (сегодня мы бы сказали — необходимостью внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в экономике). Жизненно необходимо было повысить гибкость управления, ускорить реакцию промышленности на изменения в конечном спросе и внедрение инновационных предложений производителей за счет передачи рутинной работы по согласованию плановых расчетов автоматизированной системе.

Первый в континентальной Европе программируемый компьютер МЭСМ. 1951

Для создания ИИ нужна была динамическая модель межотраслевого баланса (МОБ), имитирующая метод итераций составления плана развития экономики, обеспечивающего рост уровня удовлетворения общественных потребностей (полезности) с учетом влияния обратной связи цен равновесия потребительского рынка на пропорции плана. Эта модель, выстраивающая производственно-логистическую сеть для движения экономики в желаемом направлении, была разработана советским ученым-кибернетиком Николаем Ведутой в 1998 году. (Издательство IBC (Кембридж) включило биографию Николая Ведуты в книгу «2000 выдающихся ученых ХХ века» — Gifford, Jon (2000). 2000 Outstanding Scientists of the 20th Century. International Biographical Centre. pp. 292. ISBN9 780 948 875 687 — прим. ИА REGNUM).

2. Либеральный подход к трансформации экономической модели СССР

Трудности ручного управления экономикой СССР в начале 1950-х годов опять привели страну к дискуссиям. Столкнулись, по сути, все те же два подхода: «зовущий» назад в прошлые века либеральный подход и «зовущий» вперед в будущее — управленческий подход. При реализации первого подхода снижаются требования к качеству рекомендаций и, следовательно, ответственность за их практические последствия. Второй подход требовал напряженной работы по созданию динамической модели МОБ и внедрению ИИ, основанному на данной модели, в практику.

Руководство страны дало «зеленый свет» либеральному подходу, замаскированному тогда под названием «теория товарного производства при социализме». Согласно этой теории, госпредприятия, с одной стороны, работают по плану, а с другой — на прибыль, то есть на рынок. Эта теория разделила экономистов страны на товарников (либералов) и нетоварников (марксистов), отрицавших товарный характер производства при социализме. С опубликованием в СССР с десятилетним опозданием в 1958 году книги Норберта Винера «Кибернетика» нетоварники приступили к созданию автоматизированной системы управления (ИИ в экономике).

Сложность разработки динамической модели МОБ и узкоэгоистические интересы ведущих экономических институтов, созданных для решения задачи автоматизации управления, в быстром освоении выделяемых для этого государством финансовых средств, а также в быстрых защитах научных диссертаций привели к тому, что экономисты и математики стали копировать западные экономико-математические модели и создавать экономические теории, не имеющие никакого отношения к практике Госплана.

Таким образом, копировальщики превращались в безответственных либералов, но использующих, в отличие от говорунов-товарников, математическое и эконометрическое наукообразие. Корни всех современных российских либералов нужно искать среди бывших товарников и копировальщиков. В частности, Высшая школа экономики и Российская экономическая школа, директором которой был Сергей Гуриев, вещающий сегодня из-за рубежа о необходимости продолжения либеральных реформ, засасывающих Россию в прошлое, были созданы либералами-копировальщиками.

Kremlin.ru Сергей Гуриев

С другой стороны, на решение проблем автоматизации управления претендовала и технократическая идеология создания Национальной АСУ, пользовавшаяся тогда и сегодня популярностью в стране в связи с развитием информационных технологий. Под ней понималось создание государственной компьютерной сети, соединяющей центры сбора данных, расположенные во всех регионах страны. Поскольку технократическая идеология не имеет никакого отношения к экономической науке, то она не имеет никакого отношения к решению экономических проблем и, следовательно, ни к либеральному, ни к управленческому подходу.

В 1962 году советник Джона Кеннеди написал секретный меморандум о том, что «советское решение сделать ставку на кибернетику» даст СССР огромное преимущество при использовании АСУ. И если Америка продолжит игнорировать кибернетику, заключил эксперт, нам нечего будет противопоставить им в холодной войне, «нам будет конец» (см. В. Д. Пихорович. Очерки истории кибернетики в СССР. М., ЛЕНАНД, 2019).

Победившие в 1950-х годах узкокорыстные интересы партийной номенклатуры не дали возможности практической реализации родившегося в конце 1920-х годов в СССР управленческого подхода на новой материально-технической базе — компьютерной сети, соединяющей центры сбора данных всех отраслей и регионов страны. В основе её программного обеспечения должна была лежать динамическая модель МОБ, как система алгоритмов расчета производственно-логистической сети, обеспечивающей движение экономики в желаемом направлении.

При отсутствии динамической модели МОБ Главный вычислительный центр страны (ГВЦ) Госплана, созданный в 1959 году для автоматизации систем плановых расчетов (АСПР), «тупо» объединял отраслевые вычислительные системы и превратился в орган аналитического сопровождения либеральных реформ с использованием автоматизированной системы документооборота «Документ», включающей набор аналитических таблиц, отслеживающих процесс планирования разными подразделениями Госплана. Этот безответственный либеральный подход, не имеющий никакого отношения к стратегическому планированию экономики для благополучного будущего страны и укрепления её национальной безопасности, развивает сегодня Аналитический центр при Правительстве РФ.

Нынешний экономический кризис является самым глубоким за все годы после окончания Второй мировой войны. Внедрение цифровых технологий в сфере торговли, финансовых услуг и документооборота, ИИ для управлением людьми, технологии «Большие данные», экосистем, и в перспективе — метавселенной, в которую хаотично сольют все сайты в интернете, социальные сети, мессенджеры, игры, приложения, не имеет никакого отношения к решению проблемы выхода цивилизации из глобального кризиса. Цифровая трансформация по западным лекалам, ускоряя развертывание глобального кризиса, реализует либеральный подход, увеличивающий могущество цифровых ТНК и цифровую зависимость от них всех государств. Мирное разрешение глобального кризиса может обеспечить лишь рожденный в СССР управленческий подход с использованием ИИ в экономике.

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3. Отчет Правительства РФ Госдуме-2022: либеральный подход в условиях экономической войны

В Отчете Правительства РФ Госдуме-2022 (далее — Отчет) заявлено, что создана новая управленческая модель. Однако в настоящее время такой новой управленческой модели, обеспечивающей социально-экономическое развитие России к благополучному будущему и национальную безопасность, у Правительства нет. Если бы такая модель была, то Правительство должно было бы сформулировать принципиальные отличия новой управленческой модели развития экономики России, позволяющей решать стратегические задачи страны, от старой, приведшей нас к технологической зависимости от недружественных стран.

Судя по Отчету, Правительство занято оперативным реагированием на многочисленные угрозы российской экономике в связи с обрушившимся шквалом санкций посредством вынужденной корректировки национальных проектов и государственных программ, выдвижения неких новых инициатив социально-экономического развития. Корректировки и выдвижение новых инициатив членами Правительства никак не связаны с алгоритмом согласования заказов конечных потребителей с производственными возможностями, выстраивающим необходимые производственные взаимосвязи, а точнее, производственно-логистическую сеть для обеспечения победы России в экономической войне и достижения национальных целей развития. Поэтому действия Правительства никак не связаны с реализацией Указов Президента Российской Федерации от 02.07.2021 «Стратегия национальной безопасности» №400 и от 08.11.2021 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» № 633 и не могут называться единым планом достижения национальных целей.

В Отчете дана критическая оценка политическому давлению, оказываемому на глобальные компании, вложившие в российские проекты миллиарды долларов, чтобы разорвать логистические цепочки, ограничить поставки высокотехнологичного импорта, остановить авиасообщение, ограничить российский экспорт. Подчеркивается, что искусственные разрывы цепочек разгоняют инфляцию, создают дефицит потребительских товаров и усиливают социальную напряжённость. Поэтому в Отчете отмечается важность импортозамещения, в частности, достижения технологической независимости в авиастроении. Однако для решения задачи импортозамещения требуется соответствующее выстраивание производственных цепочек. Не понимая, как это делать, Правительство использует привычные инструменты либерального подхода, выделяя огромные финансовые средства для их освоения с последующими корректировками сроков исполнения.

По мнению Правительства, авторы санкционной стратегии считали, что объявленная ими экономическая война за несколько дней разрушит нашу экономику, но их сценарий не сбылся. Действительно, в краткосрочном периоде используемые Правительством привычные инструменты либерального подхода, как упрощение налогов и системы государственных закупок, обеспечение компаний оборотными средствами, организация мониторинга розничных цен на товары первой необходимости и адресная поддержка граждан, разработка программ льготного кредитования и другие меры позволили временно устоять финансовой системе.

Однако санкционная стратегия коллективного Запада рассчитана на долгие годы. Санкции несут огромные риски для отраслей экономики, грозящие остановкой производственной деятельности предприятий из-за отсутствия многих комплектующих деталей, а также видов поставляемой продукции, необходимых для производства конечного продукта, предназначенного для конечных потребителей, и для производства конечного продукта, предназначенного для развития производства в будущих периодах. Располагает ли Правительство информацией о возникших дефицитах в натуральном выражении и, более того, их влиянии на все производственные цепочки, обеспечивающие выпуск конечного продукта в нужной структуре для реализации целей и задач стратегического планирования? Ответа на этот вопрос у Правительства нет.

Правительство понимает, что придется перестраивать логистические цепочки, искать замену комплектующим из недружественных стран и налаживать связи с потенциальными поставщиками, искать новые рынки сбыта. Здесь требуется управленческий подход, предполагающий строгий расчет необходимой производственно-логистической сети для выполнения стратегических задач страны. Однако Правительство продолжает следовать либеральному подходу, несмотря на объявленную стране экономическую войну. Оно надеется, что санкции — временные трудности, которые можно будет преодолеть через несколько месяцев, благодаря расширениюсвободы бизнеса внутри страны, выстраивающего новые производственные и торговые цепочки за счёт ниш, освобождающихся после ухода конкурентов, а также взаимодействию с парламентом, регионами, бизнесом, общественными организациями, деловыми объединениями, гражданами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эльвира Набиуллина, Алексей Кудрин и Антон Силуанов

На вопросы депутатов Госдумы Андрея Исаева и Николая Коломейцева, озабоченных трудностями в связи с необходимостью выстраивания новых логистических цепочек для сохранения рабочих мест и решения задач стратегического планирования развития страны, был получен такой ответ премьер-министра Михаила Мишустина:

« Самое главное — чтобы бизнес, который продолжает думать, как выжить, перестроил логистику, перестроил цепочки, смог понять новую экономику. Вот именно этим мы сейчас занимаемся. Вместе с тем, конечно, мы занимаемся вопросами занятости: готовим проактивные меры поддержки » (на основе аналитики — ЕВ).

Выводы

1. Правительство РФ продолжает следовать либеральному подходу к решению экономических проблем. Его исходным пунктом является «свободный рынок (бизнес) решит все». Государство занято организацией мониторинга и налогообложения, аналитикой, либеральным реформированием экономики, финансовой поддержкой тех или иных видов бизнеса и социальных слоев граждан. Реализация либерального подхода ведет к переносу бремени глобального кризиса на развивающиеся страны, усилению их технологического и социального неравенства со странами коллективного Запада. Безответственное продолжение следования России либеральному подходу будет означать ее проигрыш в начатой коллективным Западом экономической войне и уничтожение ее истории.

2. Управленческий подход, рожденный в СССР, позволяет скоординировать производственные взаимосвязи экономических субъектов страны на принципах экономической кибернетики в направлении решения стратегических задач государства, обозначенных в Указах Президента РФ №400 и №633, и эффективно справиться с проблемами экономической войны, объявленной коллективным Западом.

3. Реализация Правительством РФ либерального подхода к цифровизации экономического хаоса в России создает дополнительное ускорение в движении экономики вниз и снижает уровень ее национальной безопасности. Внедрение ИИ в экономике на принципах экономической кибернетики, являясь единственным в мире глобальным проектом, противостоящим военному разрешению нынешнего глобального кризиса, позволит России победить в нынешней экономической войне с коллективным Западом и сформировать новый вектор общественного прогресса в направлении культурного развития Личности.