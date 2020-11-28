Москва, 28 ноября, 2020, 10:43 — ИА Регнум. Происходящие в мировой экономике тектонические процессы неизбежно приведут к глобальным изменениям правил распределения национальных богатств как между странами, так и среди слоёв общества в этих странах. Подобные изменения будут происходить в результате бескомпромиссной борьбы наиболее значимых глобальных игроков между собой за максимальное влияние над государствами и их населением с применением последних технологий управления массовым сознанием.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

Избежать участия в этой борьбе не удастся ни одному из народов, но наибольшая активность этих сражений неизбежно будет наблюдаться на границах между сферами влияния глобальных игроков, а также в странах с суверенными особенностями социальной организации и распределения общественного достояния. К этим странам относится Белоруссия, современный политический кризис в которой является ярким проявлением этих процессов.

Мы считаем, что существующая в Белоруссии социально ориентированная политика с господствующей в экономике общественной собственностью на средства производства не только должны сохраниться в результате планируемой конституционной реформы, но и стать основой для организации эффективного управления на всём постсоветском пространстве.

Сегодня в Союзном государстве России и Белоруссии нет образа будущего ни у правящих верхов, ни у молодёжи. В условиях глобального противостояния идей и конкуренции технологий отсутствие у государств идеологии будущего социального мироустройства и стратегического плана его построения неизбежно ведёт к потере их прав на суверенное управление национальными ресурсами в интересах своих граждан. Нынешний путь России и её достижения на этом пути не способствуют тому, чтобы наша великая страна стала центром притяжения для формирования совместно с окружающими её государствами нового технологически и экономически самостоятельного макрорегиона.

По этой причине возникает уникальная возможность разрешить политический кризис в Белоруссии посредством реализации в ней масштабного проекта по построению нового социального мироустройства в интересах наших людей, что станет основой будущего Союзного государства России и Белоруссии.

Построение нового социального мироустройства предполагает планирование экономики в направлении роста качества жизни, базирующееся на определяющей роли общественной собственности на средства производства, что потребует автономной от действующей сегодня в России экономической политики, в том числе кредитно-денежной.

Такое планирование экономики основывается на знаниях экономической кибернетики — науки управления информационными процессами. Необходимые наработки для практической реализации такого планирования уже существуют. Более того, именно в Белоруссии начиналась разработка кибернетической модели межотраслевого баланса, являющегося экономическим интегратором деятельности всех хозяйствующих субъектов для выхода государства на траекторию роста качества жизни.

Если удастся воспользоваться этой возможностью на данном ограниченном временном отрезке, то Российская Федерация и Белоруссия не только смогут сформировать свой образ будущего, привлекательный для значительной части мира, но обеспечить своё право самостоятельно определять свою судьбу.

Считаем целесообразным открыть данную тему для совместных политических, экономических и общественных обсуждений между нашими братскими странами и сделать её ключевой для построения нашего Союзного государства.

Боглаев Владимир Николаевич, генеральный директор АО «Череповецкий литейно-механический завод»;

Буймистрюк Григорий Яковлевич, председатель совета союза ТПП Кронштадта, профессор Технической академии Росатома, доктор технических наук

Ведута Елена Николаевна, руководитель секции Искусственный интеллект в экономике научного совета при президиуме РАН по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований, заведующая кафедрой стратегического управления и экономической политики МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор, доктор экономических наук;

Делягин Михаил Геннадьевич, российский экономист, действительный государственный советник РФ 2 класса, главный редактор журнала «Свободная мысль», научный руководитель «Института проблем глобализации», действительный член РАЕН, член научного совета при Совете безопасности РФ, доктор экономических наук;

Серебряков Сергей Александрович, директор АО «Петербургский тракторный завод»;

Хазин Михаил Леонидович, российский экономист, постоянный член «Изборского клуба», член высшего совета Международного евразийского движения.