Капитализм — это хаотически организованная экономика, в которой субъекты хозяйственной деятельности стремятся к максимизации своих прибылей за счет эксплуатации рабочей силы и хищнического отношения к природе. Экономический хаос сопровождается экономическими кризисами, насильственно приводящими экономическую систему к балансу через разрушение производства, поглощение банкротов более крупными капиталистами. Периодически кризисы временно «разрешаются» военными действиями. Как отмечал еще Фридрих Энгельс, каждый «разрешаемый» таким образом кризис несет в себе зародыш гораздо более грандиозного будущего кризиса. К началу XX века монополистический капитализм, пришедший на смену капитализму свободной конкуренции XIX века, организовал Первую и Вторую мировые войны для военного «разрешения» глобального кризиса. При этом Вторая мировая война оказалась значительно более разрушительной, нежели первая, а третья из-за накопленного государствами ядерного потенциала может оказаться последней для человечества.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

Поэтому неудивительно, что человечество ищет варианты безъядерного разрешения нынешнего глобального кризиса. Поскольку кризис — это разрушение производства, а значит, и мощный удар по малообеспеченным слоям населения, то «мирный» выход из него предполагает переход к мобилизационной модели управления.

Возможны два проекта мобилизационной модели управления для выхода из нынешнего глобального кризиса:

эффективное управление экономикой для улучшения качества жизни и всестороннего развития личности;

тоталитарное управление людьми для «мирного» разрушения общественного производства, обнищания и гибели населения с потерями, значительно превышающими потери Второй мировой войны.

Практическая реализация обоих проектов предполагает использование возможностей современных информационных технологий, а точнее, искусственного интеллекта (ИИ). Первый проект нуждается в создании ИИ для эффективного управления экономикой, второй — в создании ИИ для тоталитарного управления людьми.

Mos.ru Перед экраном

Понимая угрозы ядерной войны и серьезность нарастающих проблем социального неравенства, голода, нищеты и безработицы, активизации в мире социальных волнений и ухудшения экологии, Ватикан совместно с представителями 27 крупнейших глобальных корпораций, банков и фондов создали Совет, выдвинувший в декабре 2020 года свой проект «перезагрузки» экономики под названием «Инклюзивный капитализм». В проекте заявлены благородные цели — вывод людей из нищеты, способствование глобальным инновациям и росту общественного блага. Сторонники проекта (в дальнейшем — Партия) настроены на создание справедливого сотрудничества экономики и общества для улучшения жизни людей во всём мире за счет внедрения глобальных инноваций, повышения ответственности внутри учреждений, отдельных лиц и совместных действий делового мира, творческих лидеров и общества в целом для достижения общей цели инклюзивного капитализма, поставленной Советом, — роста общественного блага для человечества, достижения счастья и благополучия.

На сайте Совета сформулирован, по сути, Манифест инклюзивного капитализма, содержащий популярные принципы его построения:

равенство возможностей для всех людей, независимо от пола, этнической принадлежности, религии или возраста, в достижении процветания и качества жизни;

справедливые результаты для тех, кто имеет одинаковые возможности и одинаково ими пользуется, в том числе по отношению к будущим поколениям и к тем членам общества, обстоятельства которых не позволяют им полноценно участвовать в экономике;

доверие между заинтересованными сторонами в построении инклюзивного капитализма, действующими ответственно, прозрачно и добросовестно, и в случае конфликта с основными ценностями, принятие быстрых и справедливых ответных мер;

обеспечение динамичности и устойчивости развития инклюзивного капитализма на долгосрочную перспективу за счет поощрения инноваций и прогресса.

По мнению Совета, чувства вовлеченности и справедливости будут способствовать счастью и благополучию людей, достижению общего блага человечества.

Как заявлено в Манифесте, руководящие принципы инклюзивного капитализма лежат в основе подхода и передовых методов его построения. Сам подход и методы, как следует из Манифеста, сводятся к повторению уже озвученных принципов-деклараций:

продвижение чувства ответственности внутри учреждений и отдельных лиц за общее благо человечества;

реформирование глобальных рынков капитала и деловой практики посредством конкретных шагов, определяющих успех растущей динамичной, инклюзивной экономики и общества за счет поощрения инноваций, прогресса и адаптации;

вдохновляющие совместные действия делового мира, творческих лидеров и общества в целом, приверженных передовым методам развития инклюзивного капитализма для достижения общей цели;

поддержка инициатив, направленных на устранение системных барьеров для продвижения принципов инклюзивности.

Папа Римский Франциск с членами Совета по инклюзивному капитализму

Повторяемость и переизбыток деклараций о принципах и методах их реализации свидетельствуют об отсутствии у Совета всяких представлений о плане построения «инклюзивного капитализма», несущего счастье людям. Этого плана у Совета и не может быть, поскольку выполнение поставленной Советом цели в рамках хаотически организованной экономической системы капитализма невозможно. Если же перейти к сознательно организованной экономической системе, которая только и способна реализовать объявленную цель проекта, то это будет означать переход к социализму. Здесь единственным инструментом координации действий для достижения роста общего блага с помощью глобальных инноваций является кибернетический ИИ в экономике, основанный на динамическом межотраслевом балансе, разработанном Николаем Ведутой методом последовательных приближений.

Но Совет заинтересован в укреплении своей власти на фоне бесконечной агонии капитализма. Поэтому он и вынужден оперировать декларациями по построению неизвестно чего под именем «инклюзивного капитализма» с использованием так называемых передовых методов развития — опять же неизвестно каких. При таком подходе заявленный Советом проект, в котором предполагается, что каждый из членов Партии, работая вместе с другими, найдет для учреждений, отраслей и правительств наилучшие подходы строительства «неизвестно чего», используя «неизвестно как» некие методы развития инклюзивного капитализма, является не просто наивным, а лицемерным.

Однако не могут такие серьезные люди, объединившиеся в единый Совет с намерениями реализовать свой проект инклюзивного капитализма, играть в пустые слова. Поэтому, учитывая необходимость перехода к мобилизационной модели управления для «мирного» разрешения нынешнего глобального кризиса, можно уверенно сделать вывод, что за «маской» деклараций инклюзивного капитализма скрывается план Совета внедрить ИИ для тоталитарного управления людьми, чтобы подавить всякое их сопротивление будущему обнищанию и гибели с потерями, значительно превышающими потери Второй мировой войны, а в конечном счете превращению их в «счастливых» биороботов.

Для реализации любого глобального проекта требуется его поддержка активными гражданами, готовыми к самоотверженной деятельности во имя его исполнения. Поэтому Совет формирует Партию своих приверженцев, приглашая их присоединиться к своему движению. Для этого на сайте открыта подписка для подачи заявления на вступление в неё организаций всех отраслей и со всего мира, а также отдельных граждан, поддерживающих принципы инклюзивного капитализма и берущих на себя обязательства по их внедрению.

Виктор Дени. Капиталисты всех стран, соединяйтесь! 1920

На сайте Совета размещен также Устав, определяющий высшие органы партии, её строение и требования к членам партии активно участвовать в построении инклюзивного общества, декларативно «реализующего надежность, справедливость, ответственность, динамичность и устойчивость для счастливого будущего всех людей нашей планеты».

На верхней ступени партийной иерархии — Совет, самозвано объявивший себя Вождем человечества, поскольку выдал проект инклюзивного капитализма и имеет влияние и ресурсы, чтобы внести свой согласованный вклад в его построение. Генеральные директора и другие деловые и общественные лидеры, берущие на себя обязательства по продвижению инклюзивного капитализма, присоединяются в качестве стюардов. Здесь же регистрируются союзники Партии — некоммерческие организации, фонды и международные организации, работающие параллельно с миссией и ценностями Совета. Отдельные граждане также могут зарегистрироваться для участия в движении построения инклюзивного капитализма. Вождь назначает опекунов в его руководящий орган (Политбюро), который будет определять общее направление работы.

В таком строении отсутствует всякий намек на демократический централизм. Он и не нужен тоталитарному управлению людьми, предполагающему тоталитарное управление Партией, в которую будут устремляться активные карьеристы, готовые выполнять любые указания Вождя ради личного благополучия.

Совет считает, что он помогает достичь цели устойчивого развития ООН — улучшения благосостояния и защиты планеты. Однако и ООН только декларирует цели, не имея плана развития экономики для практической реализации этих целей. Оценивая последствия пандемии COVID-19, ООН обращает внимание на необходимость использования потенциала цифровых технологий для выхода из кризиса.

По мнению ООН, сокращение производства, ускоренное вспышкой пандемии COVID-19, наносит тяжелый удар по отраслям обрабатывающей промышленности, вызывая сбои в глобальных цепочках создания стоимости и поставках продукции. ООН отмечает, что пандемия не только ускорила цифровизацию многих предприятий и услуг, включая системы удаленной работы и видеоконференций для обеспечения доступа к здравоохранению, образованию, основным товарам и услугам, но и выявила насущную необходимость в устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуре. Поэтому ООН рекомендует правительствам направлять инвестиции в инфраструктуру для ускорения восстановления экономики, создания рабочих мест, сокращения масштабов нищеты и стимулирования производственных инвестиций.

Jeanne Menjoulet Парижанин в медицинской маске

ООН считает, что устойчивая индустриализация, наряду с инновациями и инфраструктурой, может высвободить конкурентоспособные экономические силы, которые создадут занятость и доход, и обеспечить эффективное использование ресурсов. Как? Поскольку ответа у ООН нет, то ООН предполагает, что миру предстоит пройти долгий путь, чтобы полностью раскрыть этот потенциал. А если надуманный ООН потенциал не раскроется, что тогда будет?

А пока что имеющая место цифровизация сферы услуг и предприятий не имеет никакого отношения к выходу экономики на траекторию роста общественного блага. Практика её применения показала, что нынешняя цифровизация обеспечивает лишь установление тотального контроля за поведением людей при дальнейшем погружении в кризис.

Можно согласиться с ООН о необходимости усиления ответственности потребления и производства, оказывающих разрушительное воздействие на планету, ухудшающих состояние окружающей среды, что ставит под угрозу само наше выживание и будущее развитие. Понятна и обеспокоенность ООН, приводящей такие оценки, что если население планеты достигнет 9,6 млрд человек к 2050 году, то потребуются ресурсы трех планет Земля, чтобы обеспечить поддержание текущего образа жизни.

Однако возникает вопрос, о каких неограниченных потребностях людей и ограниченных возможностях планеты идет речь?

В рамках капиталистической системы хозяйствования предприятия, ориентированные на максимизацию своих прибылей, постоянно стремятся к созданию новых продуктов, замещающих старые, срок жизни которых оказывается сравнительно коротким, как по причине физического, так и морального износа. Здесь управляющий параметр — производство, а потребность — зависимая переменная. При этом капиталиста абсолютно не волнует дальнейшая судьба использованного продукта, пополняющего горы мусора на суше и в океанах, как и так ограниченный экологический потенциал планеты. Более того, все провозглашенные ООН цели в области устойчивого развития до 2030 года недостижимы в рамках капитализма.

Поэтому представления ООН о том, что текущий кризис представляет возможность системно перейти к более устойчивой экономике, работающей на благо людей, в которой будет достигнут компромисс между неограниченными потребностями людей и ограниченными возможностями планеты для их удовлетворения, является попыткой скрестить ежа с ужом. Показательным примером такого скрещения является, с одной стороны, объявленная ООН война с бедностью, а, с другой стороны, переход к низкоуглеродной и «зеленой» экономике, предполагающей большие издержки для развивающихся стран.

Boyko Blagoev Бездомный

И всё же ООН, понимая, что нынешняя модель глобального управления ведет человечество к катастрофе, продолжает надеяться, что пандемия COVID-19 «пришла на помощь» странам, стимулируя их разработать планы восстановления, которые ликвидируют нынешние негативные тенденции и изменят модели потребления и производства, в которых экономический рост прямо связан с ухудшением состояния окружающей среды, на модель эффективного использования ресурсов для выхода на траекторию устойчивого будущего — роста общественного блага.

Но пока ООН надеется, а национальные элиты «молчат», глобальная элита уже заявила о новом проекте развития человечества — «инклюзивном капитализме». О его декларативных целях и методах решения проблем капитализма можно забыть. Но нельзя забыть об обещанной «перезагрузке» экономики. Хотя и здесь Совет допустил неточность. Речь идет не о «перезагрузке» экономики, которая без кибернетического ИИ в экономике так и останется стихийно развивающейся, а о «перезагрузке» глобального управления. На смену либеральному глобальному управлению, использующему монетарные инструменты для перераспределения производимых доходов и активов в пользу глобальной элиты, приходит глобальное цифровое управление людьми вплоть до уровня ДНК для установления тоталитарной власти глобальной элиты.

Для Совета капитализм должен быть вечным. Поэтому Совет расценивает вклад капитализма в богатство и процветание миллиардов людей по всему миру как позитивный, считая, что в условиях беспрецедентного технического прогресса капитализм должен и дальше развиваться, чтобы способствовать созданию инклюзивного капитализма, несущего счастье всем.

Однако такая оценка капитализма не просто противоречит заявленным самим же Советом его проблемам, как нарушение климата, кризисы в области общественного здравоохранения и социальные волнения. Совет цинично игнорирует принцип историзма, а именно трансформацию прогрессивной роли капитализма по сравнению с феодализмом в XIX веке в связи с первой промышленной революцией, связанной с применением машин, в реакционную в XX и XXI веках, связанную с большими разрушениями производительных сил в ходе мировых и локальных войн, с ростом нищеты и безработицы, ухудшением экологии. Стремясь сохранить и приумножить свою власть, Совет объединяет все активные аморальные и порочные силы для противодействия второй промышленной революции, призванной утвердить социализм для решения проблем капитализма и обеспечения всестороннего развития личности.

Колонна революционно настроенных солдат с лозунгом «Коммунизм» идет по Никольской улице в Москве. 1917 год

Внедрение цифровых технологий в сфере торговых и финансовых услуг, документооборота и контроля за людьми в условиях продолжающегося экономического хаоса лишь снижает общественную производительность труда и ведет цивилизацию к гибели ради интересов самозваного глобального Вождя. Пришло время для второй промышленной революции — внедрения ИИ в экономике для действительного выхода человечества на траекторию роста общего (а не Вождя) блага, реализации истинной цифровой демократии. Пришло время национальных проектов, реализующих укрепление национальных суверенитетов для окончательной победы в необъявленной третьей глобальной войне против человечества. Здесь решающая роль будет принадлежать России.