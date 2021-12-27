Международная конференция «Некапиталистическая смешанная экономика (теория, история и будущее)» прошла в онлайн-формате с 23 по 26 июня 2021 года. В ней приняли участие учёные, которые отстаивают альтернативные неолиберальным взгляды на экономическое развитие государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маркс

На конференции присутствовали в основном левые теоретики, известные своей любовью к забалтыванию, но не решению проблем. В частности, давно и хорошо известные в нашей стране своими левыми взглядами профессор Александр Бузгалин, Борис Кагарлицкий и Андрей Колганов изложили свои давние теоретические рассуждения о посткапиталистической смешанной экономике как сочетании системы отношений позднего капитализма и раннего социализма, о необходимости реиндустриализации стран глобального Севера, восхваляли НЭП как образец смешанной экономики.

Однако на конференции выступали и те, кто действительно намерен решать конкретные практические проблемы. Так, бывший помощник мэра Лондона, профессор университетов Великобритании, Канады и Австралии Алан Фриман отметил необходимость проведения разных конференций для тех, кто настроен на практическое решение экономических проблем, и тех, кто настроен на разговоры о проблемах.

Суть моего доклада состояла в следующем.

Решение экономических проблем, прежде всего, предполагает выявление причин современных тенденций ухудшения экономической ситуации в мире. Они связаны с беспрерывной концентрацией и централизацией капитала, начавшейся еще после первой промышленной революции конца XVIII века. Эти процессы привели в начале XX века к господству мировой финансовой олигархии, которая развернула Первую и Вторую мировые войны, Холодную войну с СССР. После развала СССР в 1991 году мир стал однополярным, в котором почти тотально господствует мировая финансовая олигархия, использующая монетарные инструменты, институциональные реформы и цветные революции для перераспределения производимых доходов и активов всех государств в свою пользу под флагом доктрины экономического либерализма. Наконец, свой вклад внесла постковидная цифровая трансформация, нацеленная на использование достижений цифровой революции для установления глобального цифрового управления людьми.

Высшие Экономические курсы при Госплане СССР. Март 1958

Существующие сегодня глобальные проекты не способны создать условия для преодоления глобального кризиса. Это связано с тем, что ни один из них не способен преодолеть причины диспропорционального развития экономики, и, следовательно, опасное развертывание глобального кризиса продолжится. Таковыми являются «инклюзивный капитализм» Ватикана и «новый зеленый курс» ЕС и США. Они не имеют плана реализации заявленных в проектах «светлых» деклараций, и потому направлены, в конечном счете, на снижение уровня жизни абсолютного большинства жителей Земли и, прежде всего, развивающихся стран, на сохранение капиталистической системы хозяйствования с помощью как старых монетарных инструментов, реформ и цветных революций, так и новых инструментов, использующих достижения цифровой революции. Китайский проект «Один пояс, один путь» реализует доктрину либерализма для экспансии Китая за счет развития инфраструктуры в странах Евразии и Африки, потоков китайских инвестиций в эти страны.

Единственным проектом, в котором был алгоритм решения экономических задач за счет внутренних ресурсов государства, был некапиталистический проект СССР. Особо следует отметить выдающуюся роль в реализации курса индустриализации страны метода последовательных приближений (итераций) в составлении планов развития народного хозяйства, учитывающего обратную связь и потому являющегося, по сути, кибернетическим. Благодаря уникальному плановому опыту СССР и знаниям объективных экономических законов, открытых Карлом Марксом, советским ученым-кибернетиком Николаем Ведутой была разработана динамическая модель межотраслевого баланса (МОБ) или экономического интегратора, позволяющая рассчитать план выхода экономики на траекторию роста качества жизни и культурного развития личности.

В рабочих помещениях Главного вычислительного центра Госплана СССР. 1980-е

Сегодня в мире созданы предпосылки для второй промышленной революции. Материально-технической базой окончательной победы некапиталистической системы является внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в экономике (автоматизированной системы управления экономикой) в интересах людей, основанной на динамической модели МОБ. Без внедрения такого ИИ в экономику выход из глобального кризиса посредством ручного управления и ручного планирования экономики, как это делал бывший Госплан СССР, невозможен.

ИИ в экономике, обеспечивающий пропорциональное развитие экономики в желаемом направлении, может быть создан только на основе динамической модели межотраслевого баланса. Для организации нужных потоков информации в модель необходимо создать цифровые двойники (паспорта) для каждого вида продукции с указанием характеристик его выпуска и затрат на его производство с учетом классификации информации в таблице межотраслевого баланса (МОБ). При этом нужно строго следовать системному определению показателей «затрат-выпуска», чтобы исключить повторный счет при их агрегировании. Эти данные заносятся в отчетную таблицу МОБ. После проведения расчетов по динамической модели МОБ, имитирующей метод последовательных приближений составления плана, ориентированного на рост конечного продукта, заказанного конечными потребителями, и с соблюдением при этом установленных сверху макроэкономических пропорций и общей занятости, потребуется дезагрегирование плановой информации «затрат-выпуска» для каждого вида продукции. При этом в процессе планирования должен использоваться принцип скользящего планирования, применявшийся в СССР и заключавшийся в организации сбора информации в режиме онлайн с установлением контрольных параметров для своевременной корректировки планов с учетом изменений конечного спроса и предложения производителей.

Сотрудники Главного вычислительного центра Госплана СССР за работой. 1980-е

Внедрение ИИ в экономике — это переход от разрушительного ручного управления глобальной (национальной) экономикой и ручного планирования экономики без обратной связи к автоматизированному управлению экономикой, организованному на принципах экономической кибернетики. Если общество и, прежде всего, Россия потеряют время и не займутся практическим решением экономических проблем через внедрение ИИ, основанного на динамической модели МОБ, реализующего планирование экономики в интересах людей и культурного развития личности, то скоро нам всем придется волноваться о том, останется ли Россия страной как таковой, а с ней и цивилизация в целом, поскольку с исчезновением России исчезнет и остальной мир.

После моего выступления Алан Фриман и заявил о своей готовности проводить специальные международные конференции среди учёных, нацеленных на решение сложнейших практических проблем и заинтересованных в конструировании будущего, то есть в планировании экономики, отдельно от тех, кто забалтывает реальные экономические проблемы. Это серьезное заявление со стороны ученого — практика вселяет надежду на освобождение истинной экономической науки от «говорливого» балласта, уничтожившего в свое время марксизм в СССР, а затем с помощью реформирования и сам СССР.

Делегация Социалистической единой партии Германии во главе с Вальтером Ульбрихтом (слева) в ГВЦ Госплана СССР. 7 апреля 1971 года

Приходит время объединиться ученым, ориентированным на разработку и внедрение механизмов практического использования объективных экономических законов развития, открытых Карлом Марксом, и достижений цифровой революции для выхода цивилизации на траекторию улучшения жизни людей, культурного развития личности. Думаю, что в современных условиях можно легко организовать проведение регулярных видеоконфренций в онлайн-формате, объединяющих ученых всех стран мира, заинтересованных в нахождении консенсуса по выработке новой глобальной идеологии и рекомендаций практической её реализации для политических лидеров, устремленных в конструирование нового некапиталистического будущего общественного развития.