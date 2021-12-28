В Общественной палате РФ 20.12.2021 состоялся Стратегический форум «Госплан: юбилей для будущего». Форум был посвящен 100-летию образования Госплана CCCР, 101-й годовщине принятия плана ГОЭЛРО и осмыслению моделей развития России в будущем.

Борис Арцыбашев. Кибернетика.1952 (фрагмент)

Модератором заседания являлся Александр Агеев, генеральный директор Международного научно-исследовательского института проблем управления, директор автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский институт экономических стратегий».

На форуме состоялась презентация книги «Владимир Щербаков. Гибель советской империи глазами последнего председателя Госплана СССР» генерального директора Ассоциации исследователей экономической истории «Экономическая летопись» Николая Кротова и последнего председателя Госплана СССР Владимира Щербакова. В качестве основных докладчиков приняли участие несколько бывших министров СССР, современные признанные специалисты в области планирования и прогнозирования экономики.

Цитата из видео: YouTube- канал «Общественная палата Российской Федерации.» Заседание общественной палаты, проект «100 лет ГОСПЛАНУ»

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Предложения к резолюции форума

Пандемия-2019, вызвавшая разрыв межотраслевых и межстрановых экономических связей и потери общественного рабочего времени, продемонстрировала кризис глобального управления, основанный на высоком риске глобальной координации в форме торговли товарами и деньгами. Она знаменовала завершение глобального проекта мировой финансовой олигархии (МФО), в котором глобальное управление осуществлялось с использованием цикличности экономической политики «инфляция—война—финансовая стабилизация» и международной валютной системы, основанной на долларе. Проект являлся обобщением практики цикличности экономической политики государств «протекционизм—война—либерализм», имевшей место до первой мировой войны, и первой международной валютной системы в форме золотого стандарта, принятой в Париже в 1867 году.

Постпандемийный синдром вылился в высокие темпы роста мировой инфляции, безработицы, социального неравенства и бедности, внутриполитической напряженности. Произошло осознание необходимости формирования нового мироустройства, предполагающего переход от гиперглобализма к развитию региональной экономической интеграции («ближе к дому»), к повышению роли государства в реагировании на кризисы и обеспечении социальной защиты людей. В этой связи большое значение приобретает обобщение опыта Госплана СССР, являвшегося единственным в истории человечества сознательным координатором межотраслевых взаимосвязей для конструирования будущего развития экономики в направлении решения стратегических задач государства.

Госплан

Развитие балансового опыта планирования экономики для восстановления экономики после Первой мировой войны позволило СССР перейти к курсу индустриализации, основанному на планировании экономики методом последовательных приближений (итераций). В результате согласования плановых расчетов «затраты-выпуск» всех звеньев системы управления экономикой выстраивались производственные цепочки для выполнения заданий по выпуску ключевых отраслей, определялось эффективное распределение производственных инвестиций. Благодаря системе управления, основанной на планировании экономики, СССР стал победителем во Второй мировой войне, достиг военного паритета с США восстановил экономику к 1950-му году и стал страной, определяющей вектор глобального развития в послевоенном биполярном мире.

Wikipedia.org Послевоенные СССР

Уже тогда практика Госплана нуждалась в совершенствовании с использованием достижений науки и техники. Рост объемов производства и усложнение производственных взаимосвязей требовали перехода от ручного управления развитием экономики к автоматизированному, то есть передаче рутинной работы Госплана по согласованию производственных взаимосвязей проактивному искусственному интеллекту (ИИ), использующему возможности сети вычислительных центров для проведения расчетов необходимой координации и распределения производственных инвестиций. Внедрение ИИ позволило бы значительно повысить гибкость планирования экономики, быстро реагирующего на изменения в конечном спросе и предложениях производителей по новым технологическим способам производства.

Компьютер (сеть вычислительных центров) является лишь материальным носителем ИИ. Его программное обеспечение должно базироваться на динамической модели межотраслевого баланса (ДМ МОБ), представляющей собой систему математических алгоритмов, имитирующих метод последовательных приближений составления плана Госпланом, для расчета траектории движения экономики в желаемом направлении. Уже тогда, в 1950-х годах, страна нуждалась в трансформации экономического курса, ориентированного на приоритетное развитие отраслей, определяющих технический прогресс, и ведущего в конечном счете к кризису, на выполнение заказов, определяемых конечными потребителями (домашними хозяйствами, государства и экспортеров). В модели следовало учесть, что при формировании предложения для потребительского рынка нужна информация по прогнозным ценам равновесия в качестве обратной связи. Отключение в практике СССР корректирующего воздействия цен равновесия потребительского рынка на пропорции плана вело к снижению реальной платежеспособности рубля и в конечном счете к проигрышу рубля доллару.

Руководство страной осознало необходимость автоматизации управления экономикой в 1958 году, запоздав на 10 лет после опубликования в США книги Винера «Кибернетика». Важность автоматизации управления экономикой для СССР была осознана и руководством США, понимавшим свою обреченность на поражение в холодной войне, если автоматизация управления в СССР состоится.

Wikipedia.org Норберт Винер — отец кибернетики

Было создано несколько конкурирующих институтов, отвечающих за автоматизацию управления экономикой и радикально отличающихся своими представлениями о решении поставленной задачи. Одни стремились ускорить создание Единой государственной сети вычислительных центров, не заботясь о разработке необходимого для её работы программного обеспечения. Другие занимались экономической интерпретацией на языке социализма задач линейной алгебры, математического программирования и западных теоретических моделей. Они даже создали теорию оптимального функционирования социалистической экономики (ТОФСЭ), положив в её основу прямую и двойственную задачи линейного программирования. Третьи увлеклись эконометрикой, служащей расчетам не сбывающихся сценарных прогнозов на основе систем уравнений или неравенств, с прогнозными экономическими параметрами, полученными методами математической статистики. Четвертые «ушли» в автоматизацию документооборота. Все эти исследования в области применения математики и вычислительной техники не имели никакого значения для совершенствования практики Госплана СССР.

Так же и сегодня стремительно развивающиеся во всех странах информационные технологии — «интернет-вещей», финансовые технологии, блокчейн, автоматизация документооборота, ИИ для контроля за людьми и др. — используются на макроуровне лишь для сбора, анализа, хранения и мониторинга статистической информации, некоего прогнозирования. В частности, популярная технология Big Data с хаотически формируемой исходной информацией для последующих аналитических предсказаний не имеет никакого отношения к решению важнейшей проблемы выхода из глобального кризиса мирным путем.

wynpnt Big Data

В нынешнем постпандемийном периоде конкурируют глобальные проекты Запада и Китая с создаваемыми ими ИИ для цифрового управления людьми, а не для управления развитием экономики. Глобальный проект «Инклюзивный капитализм», понимаемый как «справедливый» капитализм, служит интересам укрепления власти МФО. Механизмами его практической реализации являются цифровая трансформация мировой экономики по концепции «Индустрия 4.0» с использованием ИИ для цифрового управления людьми и требования выполнения зелёной повестки по переходу к альтернативным источникам энергии за счет сжатия производства, прежде всего в развивающихся странах. Не нацелен на выход из глобального кризиса и китайский проект «Один пояс, один путь», служащий целям экспансии Китая за счет развития инфраструктуры в странах Евразии и Африки.

Ktovkurse.com Проект «Один пояс, один путь»

Таким образом, страны-лидеры, формирующие глобальную цифровую трансформацию, стремятся в условиях развертывания глобального кризиса организовать цифровой неоколониализм, что неизбежно завершится военным разрешением глобального кризиса. В этой связи конкуренция в цифровой трансформации гражданской сферы дополняется революцией ИИ в военно-технической сфере, которая по значимости сопоставима с созданием ядерных вооружений. Поэтому слова президента России Владимира Путина, что «лидер в сфере ИИ станет властелином мира», вызвали такую реакцию Илона Маска, заявившего, что победитель в конкуренции ИИ станет победителем в Третьей мировой войне.

Если Россия продолжит следование зарубежным рекомендациям по изменению экономической политики (доказательной или бездоказательной) и копирование цифровой трансформации, то она неизбежно станет вначале цифровой колонией, а значит, и страной-жертвой в Третьей мировой войне. Однако, следуя своей миссии и имея опыт Госплана — победителя фашизма во Второй мировой войне, Россия может предложить свой глобальный проект, разрешающий глобальный кризис мирным путем.

В Указе Президента РФ «Об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования» от 08.11.2021 заявлено, что механизмом реализации государственной политики в сфере стратегического планирования является «определение ресурсов для достижения целей и реализации задач социально-экономической политики, социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности (в том числе с применением балансовых расчетов), координации стратегического управления и мер бюджетной политики». Решение поставленной президентом РФ задачи предполагает внедрение проактивного ИИ, базирующегося на ДМ МОБ, разработанной советским ученым-кибернетиком Николаем Ведутой, благодаря его знаниям практического опыта Госплана СССР и принципов кибернетики.

Wikipedia.org Николай Иванович Ведута

В юбилейный 100-летний год рождения Госплана страна возвращается к переосмыслению причин его «взлета и падения». Пришло время для внедрения его современного аналога — проактивного ИИ, реализующего усовершенствованный опыт Госплана-победителя, но уже на принципах экономической кибернетики с использованием достижений цифровой революции. Проактивный ИИ в экономике, организующий потоки информации о цифровых двойниках всех производимых продуктов и услуг для выстраивания на базе ДМ МОБ производственных цепочек в направлении роста реальных доходов и национальной безопасности, станет экономическим механизмом реализации глобального проекта России.

В отличие от других ИИ, не способных преодолеть развертывание глобального кризиса и потому ведущих к Третьей мировой войне, проактивный ИИ в экономике, как в свое время Госплан-победитель, позволит России стать лидером, определяющим вектор глобального развития в направлении реализации моральных ценностей, культурного развития Личности.

Учитывая опасность нарастающих у страны беспрецедентных рисков, требуется срочное внедрение проактивного ИИ в экономике. Для этого нужно создание альтернативного множеству действующих в стране центров-копировальщиков единственного Научно-практического центра, ответственного за внедрение проактивного ИИ в экономике и подготовку новых кадров.